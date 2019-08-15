 СБУ заблокувала схему автобусних перевезень на окуповану Луганщину через територію РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Стаханова, які мали українські дозвільні документи для здійснення міжнародних перевезень з безстроковим терміном дії. Пізніше ділки зареєструвалися як суб'єкти господарювання в "ЛНР". За оперативною інформацією, зловмисники платили "податки і збори" в "бюджет" псевдодержавного утворення.
Для здійснення незаконних перевезень вони залучили вісьмох жителів Стаханова і Харкова як водіїв. Автобуси з пасажирами прямували в РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону і в'їжджали в Україну через пункти пропуску.
Під час санкціонованих слідчих дій у Харкові в житлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи та інші речові докази протиправної діяльності.
Наразі слідчі СБУ двом учасникам незаконних перевезень повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а також наклали арешт на транспортний засіб. Фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.
До речі, не Стаханов, а місто Кадіївка...
вот такой рекламой
зачем, белгород через 80 км.
страшное дело - несколько водителей пенсов за пенсиями с бамбаса в Украину катали.
ЛУГАНСК- ХАРЬКОВ-ЛУГАНСК
Отправление ЕЖЕДНЕВНО: из ЛУГАНСКА в 12:00 с автовокзала. Из ХАРЬКОВА в 12-00 с ЮЖД.
В Луганск\Харьков прибываем на следующий день с 6 до 9 утра.
Большие комфортабельные автобусы. Таможню проезжаем на автобусе!
Все вопросы, а также бронирование билетов доступно в нашей группе http://vk.com/easy_trans
либо по телефонам: 050-624-28-04 (доступен viber) 097-683-05-04; 063-205-63-33; Skype: Luga0642
Луганск - Киев - Луганск
Луганск - Полтава - Луганск
Луганск - Харьков -Луганск
Комфортабельные автобусы 1,5 этажа:
Neoplan; Scania; Setra; MAN;
Дополнительная информация; Бронирование мест:
+38(095)8603496 МТС
+38(093)0468001 life
+38(073)4420086 life Viber
-----------------------
СБУ!!! Ты где???
Киев уже оплатил переезд, жилье и нашел работу для переселенцев?
гандоны.
********
Я ізвіняюсь, а ето нє еті люді кричали "путєн ввєді!"?
Може, вони страдають потєрєй пам'яті?
І вопщє, русскій мір, он, знаєтє, подразумєваєт страданія. Там даже народния пєстні страданіямі називають.
https://cyberleninka.ru/article/v/stradanie-kak-osnova-pesennogo-iskusstva