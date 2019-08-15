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Все про:Луганщина (1811) перевезення (186) СБУ (4620)

 СБУ заблокувала схему автобусних перевезень на окуповану Луганщину через територію РФ

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконних пасажирських перевезень з тимчасово окупованих районів Луганщини на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Стаханова, які мали українські дозвільні документи для здійснення міжнародних перевезень з безстроковим терміном дії. Пізніше ділки зареєструвалися як суб'єкти господарювання в "ЛНР". За оперативною інформацією, зловмисники платили "податки і збори" в "бюджет" псевдодержавного утворення.

Для здійснення незаконних перевезень вони залучили вісьмох жителів Стаханова і Харкова як водіїв. Автобуси з пасажирами прямували в РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону і в'їжджали в Україну через пункти пропуску.

Під час санкціонованих слідчих дій у Харкові в житлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ двом учасникам незаконних перевезень повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а також наклали арешт на транспортний засіб. Фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Дивіться також: СБУ заблокувала незаконні пасажирські перевезення між ОРЛО та Одесою. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143112
 
   
 Топ коментарі
 
При Пецику такого Небыло!!!
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Давно було пора!

До речі, не Стаханов, а місто Кадіївка...
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поперли расследования сбу, как только сказали, что экономическими преступлениями они больше заниматься не будут.
страшное дело - несколько водителей пенсов за пенсиями с бамбаса в Украину катали.
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Давно було пора!

До речі, не Стаханов, а місто Кадіївка...
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Июль 2019, г.Бердянск, 3-й пляж. Все переодевалки обрисованы
вот такой рекламой

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Вот ссылка на вебкамеру этого пляжа, даже на ней видно эти переодевалки http://kirillovka.ks.ua/webcam-berdyansk/
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странный маршрут, через ростов.
зачем, белгород через 80 км.
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извини, я порохобот и попался на лжи.
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поперли расследования сбу, как только сказали, что экономическими преступлениями они больше заниматься не будут.
страшное дело - несколько водителей пенсов за пенсиями с бамбаса в Украину катали.
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Ездили и ездят постоянно и помногу , на дорогих автобусах с табличками " Нерегулярные перевозки " .
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Ежедневные автобусные рейсы:
ЛУГАНСК- ХАРЬКОВ-ЛУГАНСК
Отправление ЕЖЕДНЕВНО: из ЛУГАНСКА в 12:00 с автовокзала. Из ХАРЬКОВА в 12-00 с ЮЖД.
В Луганск\Харьков прибываем на следующий день с 6 до 9 утра.
Большие комфортабельные автобусы. Таможню проезжаем на автобусе!
Все вопросы, а также бронирование билетов доступно в нашей группе http://vk.com/easy_trans
либо по телефонам: 050-624-28-04 (доступен viber) 097-683-05-04; 063-205-63-33; Skype: Luga0642

СБУ заблокувала схему автобусних перевезень на окуповану Луганщину через територію РФ - Цензор.НЕТ 6674
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СБУ эти рейсы и крышует, а то просто конкурента убрали
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Регулярные рейсы | Автобусы | Луганск
Луганск - Киев - Луганск
Луганск - Полтава - Луганск
Луганск - Харьков -Луганск
Комфортабельные автобусы 1,5 этажа:
Neoplan; Scania; Setra; MAN;
Дополнительная информация; Бронирование мест:
+38(095)8603496 МТС
+38(093)0468001 life
+38(073)4420086 life Viber
-----------------------
СБУ!!! Ты где???
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эм.. а что, запрещено ездить в Луганск? там что - прокаженные живут?
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виновата война, а страдают люди.

Киев уже оплатил переезд, жилье и нашел работу для переселенцев?

гандоны.
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та да , батьківщину прос.али , а тепер "Київ , дай !".
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виновата война, а страдают люди.
********
Я ізвіняюсь, а ето нє еті люді кричали "путєн ввєді!"?
Може, вони страдають потєрєй пам'яті?
І вопщє, русскій мір, он, знаєтє, подразумєваєт страданія. Там даже народния пєстні страданіямі називають.
https://cyberleninka.ru/article/v/stradanie-kak-osnova-pesennogo-iskusstva

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