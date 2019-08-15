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 Політика України, Суспільство
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Все про:Портнов (96) суд (5432)

 Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів

Рішення Печерського суду Києва про стягнення з держави Україна 6,8 млн грн матеріальної і моральної шкоди на користь заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова опубліковано у реєстрі судових рішень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судовий репортер", згідно з текстом рішення, 1,8 млн грн стягнули з держави за моральну шкоду, а ще 5 млн - через заподіяння матеріального збитку, який складається з витрат на канадських адвокатів.

Зазначається, що 5 березня 2014 року уряд Канади включив Портнова до санкційного списку і заморозив його активи. Це сталося на підставі листів ГПУ, Міністерства закордонних справ України і Посольства України в Канаді про розслідування кримінальних справ, в яких Портнов не мав статусу підозрюваного.

Основним доказом заподіяння Портнову моральної шкоди та визначення її розміру в 1,8 млн грн є висновок психолога за результатами проведення психологічного дослідження від 16 травня 2019 року.

Спеціаліст вважає, що з березня 2014 року і дотепер щодо Портнова вчинювалися цілеспрямовані активні дії, спрямовані на спотворення його особистісного образу, псування його ділової репутації шляхом поширення неправдивих ганебних відомостей, поєднаних із обвинуваченням у скоєнні тяжких злочинів.

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Зокрема, посадові особи ГПУ, МЗС та посол України в Канаді поширювали інформацію про проведення розслідувань, пов’язаних з Портновим, в той час, коли він не перебував у статусі підозрюваного. Його активи або рахунки в Україні ніколи не заморожувалися та не арештовувалися навіть українськими правоохоронними органами. З 2014 по 2019 рік він вільно користувався в Україні банківськими рахунками, володів банківською карткою та здійснював операції, займаючись підприємницькою діяльністю.

Міністерство юстиції цей висновок критикувало, оскільки відсутня інформація з приводу кваліфікації експерта, не вказано на якій підставі була проведена експертиза, чи був хтось присутній під час проведення експертизи, та не зазначено які матеріали були використані експертом. Крім того, зауваження викликало те, що психолог проводив дослідження тільки один день.

Однак суд визнав цей висновок достатнім доказом. Зокрема, враховано, що спеціаліст має вищу психологічну освіту, науковий ступінь доктора філософії "юридична психологія", стаж експертно-дослідницької діяльності з 1998 року.

Генеральна прокуратура України повідомила, що Портнов не мав компаній чи рахунків за кордоном, тому санкції не призвели до фактичного заморожування активів. Глава Уряду Канади на підставі звернення іноземної держави може, а не зобов’язаний прийняти рішення про застосування санкцій щодо особи. Тому в ГПУ вважають, що не мають відповідати за рішення урядів інших країн і Портнов міг би стягувати гроші з Канади.

Однак суд вважає, що хоча листи, які направлялися українськими посадовцями і не стали беззаперечною підставою для обов’язкового застосування санкцій міжнародними інституціями, але все ж дали підстави для сприйняття Портнова як особи, яка підозрюється у вчиненні злочинів під час перебування на публічній службі в Україні, а тому безпосередньо пов’язані із вжитими обмеженнями.

Майнова шкода складається із витрат на канадських адвокатів, які представляли інтереси Портнова перед Міністерством закордонних справ Канади та Федеральним судом.

З квітня 2018 по березень 2019 адвокати з фірми ТОВ "МакКарті Тетро" надали послуги на суму 189,8 тис. доларів США, що за курсом НБУ станом на 20 травня 2019 року становило 5 млн грн.

Водночас з матеріалів справи вбачається, що Порнтов ще не розрахувався з адвокатами і тільки має зробити це в майбутньому, але не відомо точно коли та в якому розмірі.

Суд врахував, що Портнов впродовж багатьох років є публічною особою. Зокрема, був народним депутатом України V та VI скликання, заступником Глави Адміністрації Президента України – Керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, радником Президента України, Першим заступником Глави Адміністрації Президента України, а тому безпідставне поширення інформації про нього як про особу, яка причетна до скоєння злочинів, негативно вплинуло на суспільну оцінку його в очах оточуючих.

Повідомлення про підозру Портнову було складено 29 грудня 2014 року, тобто через дев’ять місяців з моменту застосування Радою Європейського Союзу санкцій нібито за розкрадання державних коштів та їх незаконного переказу за межі України.

Також Портнову повідомляли підозру у справі заволодіння коштами у вигляді заробітної плати в КНЕУ ім. В. Гетьмана і КНУ ім. Т. Шевченка в сумі 137 тис. грн. В університеті Шевченка Портнов працював завідувачем кафедри конституційного права.

1 березня 2016 справу за підозрою Портнова закрили, тому що не встановлені достатні докази для доведення його винуватості в суді і вичерпані можливості їх отримання.

Після рішення Конституційного суду 6 березня 2019 НАБУ закрило справу щодо імовірного незаконного збагачення радника президента в сумі 26 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143106
 
 
 Топ коментарі
 
Закончилась эпоха бедности.
Началась эпоха жлобства попутчиков Слуги урода
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Що тут розуміти. Портному заплатили за кошмарення Порошенка коштами держави. Але зробили це у хитрий спосіб руками Печерського суду.
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портнову от Украины с любовью и извинениями за причиненные неудобства.
Украина - ты сошла с ума?
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Уявляєш - як би суд Вашингтона присудив компенсацію Бен-Ладену за "моральну шкоду". Тому ви США, а ми Україна... Разом з зебілами.
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Зкебилы виноваты,что в 2016 и марте 2019 суды оправдали Портонова?В борщ тебе тоже зебилы насрали?
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Факт в тому, що до приходу ваших, ним в Україні і не смерділо.
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Та ти шо????Сам придумал?Для дебилов повторю еще раз-никаких претензий к нему не было от соевых рыхварматоров.И в украинские суды его оправдали,именно при соевых.
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этому ублюдку портнову надо дать пожизненно,но он ЗНАКОМ С КАБАНОМ богданом-который рулит УКРАИНОЙ,БАРДАК НАЧИНАЕТСЯ !!!!!!
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Факт в том,что кум Ху**ла был у Мародера партнером и по поручению Мародера представлял интересы Украины.И все рыги себя отлично чувствовали,прирастали баблом,имуществом....
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зебилы виноваты в том, что зеленка шел только в комплекте с портным...
а вас предупреждали..)))))))))) неоднократно..))))))))))
так что ешьте..)))
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не уявляю, мо башка в мене не та - не уявляю - крапка.
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Я спробував уявити.
Фантазія намалювала суд, що виносить таке рішення...
І наступний кадр - захолустя Техасу, де реднеки в потертих джинсах і картатих сорочках з матюками заряджають стовбури усіх калібрів ( ) і заводять двигуни пікапів та джипів, на яких вже з'явилися написи НА ВАШИНГТОН.
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Серйозно - саме таке уявив.
Окрім жартів, сумніваюся, що в США така зрада прокотила б.
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если серьезно, то в конституции законодательно закреплено право
на восстание против власти.
учитывая количество оружия на руках у людей - власть и не быкует особенно )))
как то так...
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В курсі. Право на озброєне повстання, якщо якась мазафака спробує узурпувати владу або відмочити щось beyond the limits. Власне про це я й кажу.
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кольт уравнял в правах хромого и безногого с бычком типа богдана.
оружие - ето нормально.
больная голова - от ето проблема.... - но тут уже врачики со скальпелями...
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малороссы Сэр.... Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 9658
Оказывается если забыть про достоинство, то потом приходится платить за унижения живыми деньгами....
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Соєві судді присудили портнову (старому товаришу Богдана, керівника ОПи Зеленського), 7 міліонів (з бюджету України?) за переслідування Порошенка? Троляки, ви зебілам остаточно дах зірвите, чи не зірвеш те, що вже давно відлетіло? Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 5213
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Всё правильно, "порошенковский суд" обвинил Порошенко в том, что он преследовал Портнова...
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Якось так Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 6701 Кажу ж, що у зебілів остання шиферина з даху відлітає
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не соєві, гнида, а зєлєбєніни суди...звикай, чмошнику, до формуліровочки. Зєлєпоц відповідає тепер, а не Порох...Зміни платівку, мурло!
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Тихо, тихо. Я порохоботка. Це чорний юмор. Сарказм.
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Для соевого порохоскота уточню главное-----
1 марта 2016 дело по подозрению Портнова закрыли, потому что не установлены достаточные доказательства для доведения его виновности в суде и исчерпаны возможности их получения.
После решения Конституционного суда 6 марта 2019 НАБУ закрыло дело по вероятному незаконному обогащению Портнова в сумме 26 млн грн. ----Кто в это время мычал о потужных реформах,и суда с гпу в том числе,кто был при корыте и кроме дерибана и патриотических воплей о мовеармиивире ничем больше не занимался,я думаю все догадались?
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вашу бабку в грязь....

мыколу яныча следующего с возмещением.
за ним страусятника по пенькам.
сегодня точно четверг?
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Не розумію навіщо цьому ригівському "козачку" так зухвало світитися?
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Воно вважає що Бога за бороду зловило , остільки всі суди під ним , а його роботодавець бєня регент . Зазєлі Агу .
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Вот где поллимона баксов просрано, и не календариками, а реальными деньгами налогоплательщиков, в том числе и вас Зебилов! Сколько там вас Зелюков проголосовало за Шута? 8 миллионов, почти по гривне скинулись на новую рубашку Портнову! Красота! Скоро Овощ , Кровосиси и прочие подтянутся- там суммы по больше будут!
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Портнову будут порохоботы скидываться,чтобы за своего потужного свыночолого рыХВарматора заплатить
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Складываться будут Все! Но благодаря вам -зебилы! При Порохе Портнов сидел ниже травы ,а активы были заморожены и ждали своего часа ,чтобы вернуться в бюджет - для Всех! Это при Клоуне и Торчке начались такие дела! А Клоуна выбрали вы! Вот только не знаю, почему Порохоботы должны платить за это! А самое главное- почему Минфин не поднимает уровень рассмотрения до Апеляционных судов и Верховных судов! Наверное потому что следаки заняты печатаньем и подбрасыванием календариков достоинством 100 баксов!
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Тут и понимать нечего. Портнов в Зеко манде, кто сам против себя будет апеляции подавать. Скоро там и Лена Бондаренко будет а там и дваждынесудимый появится. Вы сделали всех нас вместе зебилы.
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Боюся навіть уявити скільки у держави уже за пару місяців відсудить Янукович....
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он и судится не будет - придет и возьмет.
дважды несудимый ето не однажды откосивший....
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ну что зебильчики. вы РАДЫ??? )))))))))))
это ваша заслуга.. так вы поддерживаете человечка, организовавшего убийство небесной сотни.. а то все майдан да майдан. вот ваш майдан ))))))))))))) аки в зеркале )))))
порнова ВЫ выбрали вместе с зеленкой )))))))))))) скоро янык вернется и батон ему вернут с компенсацией )))))
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еще раз
зебилы виноваты в том, что ИМЕННО ЗЕЛЕНКА ШЕЛ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С портным.
и вы выбрали портного..))))))))))) с зелекой... это ВАШ выбор... не был бы выбран зеленка портной и носа не показал бы в украине и однажды просто попалбы где нить под машину или.. ну вы поняли..)))))
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Еще раз-Портнова оправдали в 2016,что непонятно?И только у порохоскота могут быть виноваты зебилы и зеленский за то,что было в 2016.А дрючить Мародера теперь будут все,кому не лень.И благодаря потужным реформам пенять не на кого
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гена если ты неграмотный то молчал бы в тряпочку. . недостаточность улик это НЕРЕАБИЛИТРУЮЩЕЕ основание.. а портного вернули в украину таки вы в комплекте с зеленкой - они сиамские близнецы )))))) не разделимы ))))
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Новий рівень взування хохлобидла.
Раніш треба було хоч якусь схему придумати щоб з бюджету стирить то тепер просто йдеш в суд і там все отримуєш. Красота
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какое же вы все таки дерьмо выбрали.
вся срань из под плинтуса проклюнулась...
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конешна завидую - кому бы мне еще позавидовать как не тебе?
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Херант не хочет позвонить Баканову , чтобы тот закрыл нафиг этого чёрта , портнова . Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 7316 . ?? Доколе это чмо будет в Украине мозолить всем глаза ?? Теперь ещё и деньги требует , сволочь . Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 7289 .
Херант довбаный , ты же сам говорил что пришёл исправлять ошибки прошлой влады , так исправляй же . Закрой это рыглo . !!! .
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А шо гарант? Он не свои деньги отдаст , а деньги УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, которые и выбрали такую власть
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Не,это будут деньги порохоботов,которые скинутся,чтобы помочь своему свыночолому Мародеру Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 5941
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А тепер просто подумай про...
Хоча ні. Почну трохи здалеку.
Скажи, ти яку горілку більше кохаєш - медову, на березових нирках чи з перцем?
Питання, здавалося б, трохи дивне, але воно стосується теми.
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Да как бы не так .!! Это чмо подало иск на гоcударство Украина , а не на МИД и ГПУ . !! Заплатит бюджет , а не чиновники в ведомствах . Держи карман шире !! Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 8355.
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Решение Печерского суда Киева о взыскании с государства Украина 6,8 млн ​​грн материального и морального вреда в пользу заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова опубликовано в реестре судебных решений. Источник: https://censor.net.ua/n3143106
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Да это понятно , но зачем тогда врал , что исправит ошибки Пороха .? Вот же одна из них , холуй овоща до сих пор на воле ,, и мало того , даже вернулся в Украину и теперь требует у народа Украины ,возместить ему какой то ущерб . Ахрэнэть Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів - Цензор.НЕТ 2104 ..!! Неслыханная наглость .!! Как и неслыханное бездействие новой влады . .
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Портнов работает на ФСБ. И почему его на территории Украины терпит СБУ- просто загадка
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Задача Портнова по замыслу хремля- не допустить прогресса в законодательстве Украины ( то есть недопустить в Украину законы ЕС), а удержать Украину в системе совкового законодательства. Т к хремль с портновым хотят подмять Украину . Такие Же задачи раньше выполнял колисниченко, но теперь он остался в Крыму - и кстати судов по нему вроде нет
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Це ганьба з елементами демонстрації. Сором владі, треба шукати шляхи, щоб не допускати такого.
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Они не доросли до понятия" стыд" . Остановились где то в квн
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Я не прихильник ділити українців на "вони" та "ми", "зєлєбобікі" та "порохососи" та т. і. Навіть вважаю, що немає нічого більш шкідливого наразі, ніж ділити людей на "нас" та "їх". Усі достатньо помилялися та багато хто щиро прагне щастя Україні.
Про те, про що йдеться у матеріалі кажу: ганьба.
До всього, що відбувається, закликаю ставитися об'єктивно та неупереджено.
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понаперло к вам чертей - хрен ладаном отмахаешь...
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Вот и еще для одного "слуги народа" закончилась "Эпоха бедности"!!!
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Скоро и чевокуни вАзместят мАральный уШШерб, мля...
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Тут на Цензоре, некий бумагомаратель по фамилии Найом- опубликовал заметку- "Наконец у НИХ начало получаться" имея в виду арест Грымчака. Но в данном случае, с Портовым и ручными судами- У них таки "начало получаться"!
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И когда же это клоун суды приручил? Сивочолий мародер их 5 лет потужно реформировал, а клоун за два месяца всю его работу размазал как шмаклю по стене...
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Так Портнов и будет приручать, он же автор судебной рехвормы от Хряка межигорского не?
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Так ведь, по версии соевых, суды УЖЕ приручены клоуном. А где барыга работал при хряке, пока Портнов судебную реформу мутил? Повторяю- мародер хвалился своей потужной реформой судебной системы. И вот эта реформа в действии... Не?
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Так і будеш 5 років кивати на Дона Пєдро за кожен косяк зєлєбєні ? Майже 100 минуло , і що зробив зєлєбєня з бодєю , крім перекачки мільярдів регенту Бєніціону ? Такі масштаби мародерства ******** і не снились . Бєня Супермародер .
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Да, так и буду кивать на барыгу, пока его не посадят. И не важно кто это сделает, клоун с помощью портнова или ещё кто. Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
А за действия ЗеБени спрашивай у его поклонников. Тут их хоть и на порядок меньше чем порохоботов но все же присутствуют. Я не голосовал за игруна хером на рояле, и не топлю за него на форуме, почему я должен отвечать за его действия?
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Слушай,Петрович, не мути воду. Рехвормы, перереформы... Денежный знак,с зеленой спиной, БАГЗ по нашему, ишо нихто не отменял. А наши рехвормированные и нерехвормируемые судьи одинаково до этого БАГЗУ падкие. Вон надо было Бенциону Валерьевичу электрику по 57 коп,при цене в 1.40 для всех-тут же ему суд на блюдечке с 6олубой каемочкой нужное решеньице. Вот шо БАГЗ животворящий делает!
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Ну так Беня такие тарифы для себя тоже выбил через потужно отреформированный барыгой суд! А почему коломойского не лишили украинского гражданства, если по его собственному признанию он имеет три гражданства? Хотя с Михо быстренько решили вопрос- за волосы, в самолет и на Польшу! Значица не было никаких 144-х реформ и перемог, а были открытия школьных туалетов, дорожных знаков, рельсового автобуса на Борисполь и воровства из казны во время войны...
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Кто вынес "это" решение, тот пусть ему(портнову) и возместит. Народ устал уже от поборов и грабежа!
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Выходит, что ГПУ и МИД обманули правительство Канады? Я б на месте Трюдо потребовал бы как минимум пояснений от Климкина и дай Бог, чтобы это осталось без последствий
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Редкая падаль, этот пОРТНОВ. Правда, очень юридически грамотная. Жаль, что работает НЕ НА УКРАИНУ!
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А шо плять этот судья никак не спалится на взятке? Угодный власти ,вот и не трогают!
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