 Ринок лотерей генерує величезну кількість чорного налу, який отримують певні групи людей, - Гетманцев

Про це обраний депутат від "Слуги народу", ймовірний майбутній глава комітету парламенту з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Це питання справді одне з пріоритетних, не тільки виходячи з сум, які надходитимуть до бюджету у разі легалізації. Вони відносно невеликі, хоч і обчислюються мільярдами. Швидше, йдеться про соціальну значущість цього питання. Ми дуже багато їздили по регіонах, і люди нас часто запитували про те, коли закриють гральні заклади, кількість яких іноді перевищує всі допустимі межі", - сказав обраний нардеп.
За його словами, вже зараз існують технічні можливості для контролю ринку азартних ігор і лотерей за допомогою електронних сервісів.
"Закон "Про державні лотереї" був ухвалений ще в 2012 році. Минуло сім років, а ліцензійні умови під цей закон державою так і не прийняті. Тому що стан ринку, який зараз є, вигідний. Це генерація у величезній кількості чорного налу, який отримують певні групи людей", - пояснив Гетманцев.
Наявність на вулицях міст гральних закладів обраний депутат назвав - "тестом на вошивість" для влади. За останні 5 років, за оцінками Гетманцева, вони тільки "ще більше розвинулися і продовжують працювати в чорну".
"Потрібні обмеження щодо розміщення гральних закладів. Вони не мають бути в житлових багатоквартирних будинках, біля шкіл, лікарень, дитячих садків. Якщо ринок азартних ігор легалізують, потрібен дуже жорсткий, підвищений державний контроль за роботою операторів. Тут не потрібно соромитися", - підсумував Гетманцев.
Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.
И рынок сигарет тоже контролируют бандюки из раши.
А вы еще собрались паспорта кацапам давать по облегченной схеме - СОВСЕМ УМОМ ТРОНУЛИСЬ
Так что ты совершенно прав.
В Украине уничтожена приемстаенность грамотных людей. Помните, как при большевиках ( из фильма и книг) ЧК поняло что не хватает опыта и позвало обратно старых оперативников. ПОТОМУЧТО ОПЫТ - ЭТО УЖЕ КАПИТАЛ.
Что делают в Украине- при новой власти идет смена руководства управлений . От партий ставят недоученных непрофессиональных , Но своих,
И украинское общество, в очередной раз наступая на грабли, ЗАНОВО обучает ЖТИХ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. С потерей времени, с совершаемыми колоссальными ошибками украинская власть бежит по кругу вместо совершенствования.
А сейчас вообще пипец с этими слугами - их перекупят на раз прожжена ни матерые Рабиновичи и мертветчуки
А против мусара)))
А она под запретом???
хотите легализовать - вперед, закрывать - туда же.
на каждой остановке игровые залы, типа "державні лотереї"
та здрасьте!!! три раза за 2017 год выиграл )))) ( в е-декларации указал даже)))))))
Вы экономист? Или маркетолог?
действительно, люди многие жалуются, предыдущие просто плевали на эти обращения, я знаю несколько случаев, начиная от местной власти, заканчивая более высшим звеном чиновников
Осталось авакяну дать..... И всем покрывающим эти лотерейные забегаловки!
Хотя если увольнять всех причастных и "закрывающих глаза" - то это ВСЯ полиция, прокуратура и СБУ вместе с нацгвардией!