 У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це директор ДБР Роман Труба повідомляє в своєму Telegram.
"Там (у Порошенка. - Ред.) вважають, що президент не мав права делегувати своїх представників до конкурсної комісії з обрання директора ДБР і його заступників, а також призначати мене на посаду", - йдеться в повідомленні.
Труба зазначає, що закон про ДБР розробляли депутати Порошенка, за нього голосувала його фракція, а він сам, на посту президента, його підписав.
Три роки тому Порошенко делегував своїх представників до складу конкурсної комісії, яка безперебійно працювала 3 роки, і питань до неї, за словами Труби, у експрезидента не виникало.
"Ця комісія, за задумом депутатів БПП, вибирає не тільки директора ДБР і його заступників, а ще близько 160 працівників ДБР керівної ланки і управління внутрішнього контролю. Однак призначення цих переможців вони чомусь не заперечують", - пише директор ДБР.
"Чи є логіка в цих діях? Звичайно - вона дуже "політична": оскільки Порошенко не може вплинути на мене для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, отже потрібно знайти спосіб, щоб прибрати мене з посади. Але не можна звільнити всіх слідчих ДБР, всіх прокурорів ГПУ, які здійснюють контроль, не можна змінити всі закони. Хоча до Закону про ДБР у нас є дуже багато запитань - занадто професійні юристи його готували", - підсумував Труба.
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташ забрал?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи за бугор продали!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго украл Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- То, может, Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт" украл.
- Что ж она украла?
- ВСЁ!
- Может, она и Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович украл.
- Может, заповедник Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК - 9 000 га - и крымский Магарач украла?
- Нет, это Янукович! - Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- А что ж тогда она украла?
- ВСЁ украла. Столько как она еще никто не украл!
- Может, деньги от реприватизации Криворожстали она украла?
- Да нет, их Ющенко и Янукович раздерибанили.
- Днестровсткую ГЭС может она стырила?
- Нет, Днестровскую Ахметов рейдернул.
- Ну, может тогда это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- Деньги на больницу Будущего?
- Не, это тоже Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ! Фабрику Карла Маркса и Ленкузню!
Во что ты ввязался, жадный дурашка, ты хоть сам то понимаешь?
Когда ты перестанешь быть нужным этой власти, то ты будешь не нужным носителем опасной для зелёной шоблы информации. И за твою жадную паскудную душонку ни кто не даст и ломаного гроша.
Юрий Фёдорович Кравченко, ныне покойный, за то в курсе. Ну, тот что покончил жизнь "самоубийством" двумя выстрелами в свою же голову. первым и вторым, контрольным.