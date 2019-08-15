EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3020  138
Все про:Порошенко (9576) Труба (114) ДБР (427)

 У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба стверджує, що у фракції п'ятого президента Петра Порошенка готують подання до Конституційного суду про визнання окремих норм закону про ДБР такими, що не відповідають Конституції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це директор ДБР Роман Труба повідомляє в своєму Telegram.

"Там (у Порошенка. - Ред.) вважають, що президент не мав права делегувати своїх представників до конкурсної комісії з обрання директора ДБР і його заступників, а також призначати мене на посаду", - йдеться в повідомленні.

Труба зазначає, що закон про ДБР розробляли депутати Порошенка, за нього голосувала його фракція, а він сам, на посту президента, його підписав.

Три роки тому Порошенко делегував своїх представників до складу конкурсної комісії, яка безперебійно працювала 3 роки, і питань до неї, за словами Труби, у експрезидента не виникало.

"Ця комісія, за задумом депутатів БПП, вибирає не тільки директора ДБР і його заступників, а ще близько 160 працівників ДБР керівної ланки і управління внутрішнього контролю. Однак призначення цих переможців вони чомусь не заперечують", - пише директор ДБР.

"Чи є логіка в цих діях? Звичайно - вона дуже "політична": оскільки Порошенко не може вплинути на мене для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, отже потрібно знайти спосіб, щоб прибрати мене з посади. Але не можна звільнити всіх слідчих ДБР, всіх прокурорів ГПУ, які здійснюють контроль, не можна змінити всі закони. Хоча до Закону про ДБР у нас є дуже багато запитань - занадто професійні юристи його готували", - підсумував Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143098
 
   
 Топ коментарі
 
И правильно . Подстилка портновская там не должна работать !! У Порошенко готовят представление в КС, чтобы уволить меня с должности директора ГБР, - Труба - Цензор.НЕТ 5461 .
 показати весь коментар
 
І правильно, нєх..й шастать в ГБР кацапським прокладкам.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Кстати, господин Владислав Носковский, на украинской мове ГБР будет ДБР. Просьба: валите в московию. Ага.
 показати весь коментар
 
 
візьми клєтчате покривало і прикинся гіпертоніком У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба - Цензор.НЕТ 7018
 показати весь коментар
 
 
Таки Юлька була права. Недарма я голосував за неї.
 показати весь коментар
 
Ну таки да. там где можно хоть шось украсть и без Юли. то это для неё тяжёлое психрастройство.
 показати весь коментар
 
 
Канєшна. Вароффка вкрала всьо, навіть чого і не було, теж вкрала.
 показати весь коментар
 
- ОНА украла ВСЁ!
- Что - всё?
- Газ, электрику, нашу тысячу!
- Какой газ - который Фирташ забрал?
- Нет, весь газ!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский - весь газ!
- Украинский?
- Нет, украинский олигархи за бугор продали!
- Может, она Киевэнерго украла?
- Не-е, Киевэнерго украл Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е, Днепроэнерго тоже Ахметов.
- То, может, Полтавоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Черниговоблэнерго, Сумыоблэнерго?
- Это Григоришинский "Энергостандарт" украл.
- Что ж она украла?
- ВСЁ!
- Может, она и Межигорье украла - 137 га под Киевом?
- Это Янукович украл.
- Может, заповедник Сухолучье - 37 000 га?
- Тоже Янукович.
- Может, она ЮБК - 9 000 га - и крымский Магарач украла?
- Нет, это Янукович! - Гурзуф, Партенит?
- Не-е, это Азаров и Литвин.
- Может киевский ЦУМ?
- Не,-е это Ахметов.
- Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е, это Семья.
- Днепроспецсталь?
- Это Суркисы.
- Никопольский ферросплавный?
- Пинчук.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина
- А что ж тогда она украла?
- ВСЁ украла. Столько как она еще никто не украл!
- Может, деньги от реприватизации Криворожстали она украла?
- Да нет, их Ющенко и Янукович раздерибанили.
- Днестровсткую ГЭС может она стырила?
- Нет, Днестровскую Ахметов рейдернул.
- Ну, может тогда это она хапнула и обанкротила из-за земли завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве?
- Не-е, это Тигипко.
- Ну хоть водопад Гук, гора Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е. это Ющенко.
- Деньги на больницу Будущего?
- Не, это тоже Ющенко.
- А что ж она украла?
- ВСЁ! Фабрику Карла Маркса и Ленкузню!
 показати весь коментар
 
Поддерживаю! Мама украинской коррупции всегда права.
 показати весь коментар
 
Какой-то поток бессвязного БРЕДА и полного отсутствия логики изливается из этой ТРУБЫ!
 показати весь коментар
 
 
Невже "коаліція потужних реформаторів" на чолі з "сивочолим гетьманом та батьком нації" могла приймати неконституційні Закони України? Дивина..
 показати весь коментар
 
 
вот тут надобно вспомнить последнее интервью пети где он слезно так говорил мол не прав много делал ошибок обещаю что если вдруг то исправлю и больше не буду. теперь мы видим какие ошибки и что петя хочет исправить.
 показати весь коментар
 
 
Не с лица воду пить, но это лицо похоже скорее на уголовника, чем на борца с коррупцией. А фамилию Труба просто так не дают.
 показати весь коментар
 
 
У сои со страху дрисня. Труба - молодец.
 показати весь коментар
 
 
я не прячусь и не утырок. ты прячешься под украинский флаг. ты соево-кацапский утырок.
 показати весь коментар
 
 
Фи! Как грубо. Карл вы поддонок и чмо. Скучный. Досвидос.
 показати весь коментар
 
коли такой нежный - нечего на форуме сидеть - дуй в бильбиотеку. Поэтому я развесёлый антиподонок и античмо. А вот вы - скучный подонок и чмо. Я победил. Буэнос ночес.
 показати весь коментар
 
Ну да, с психом трудно спорить. Победил он! Не смеши, ушлёпок, людей. Иди тебя в камере Наполеон заждался.
 показати весь коментар
 
Ага, то есть, всё таки, не досвидос. Мне не трудно спорить с тобой, психом. Я антиушлёпок, а ты ушлёпок. Тебе наполеон из камеры лично передал, что он заждался? Так сходи к нему. Снова я победил. А ты дважды лузер. Арриведерчи.
 показати весь коментар
 
А, это ты,ну, буэнос диас, лузер. Не я, ты туда на Й. Дважды. Счёт 3:0 в мою пользу.
 показати весь коментар
 
К медбрату, укольчик и в палату к наполеону. 3:0 У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба - Цензор.НЕТ 1673 Наивный дурачёк!
 показати весь коментар
 
Возвращаешься добровольно в больничку? Молодец, попроси ,чтоб за прибытие тебе, наивному дурачку, двойную-штрафную укололи. Ну, уже не интересно. Ты не в своей лиге, всё в одни ворота. 4:0. Буэнос ночес, мучача.
 показати весь коментар
 
Дурак сам дурак. Как плоско и примитивно. В палату, амёба.
 показати весь коментар
 
согласен. да, у тебя всё плоско и примитивно. ну, ничего, тренируйся в палате. только не называй себя амёба, и сам дурак, это не продуктивно. просто прими и полюби себя таким, как ты есть. Сладких снов тебе под галоперидолом.
 показати весь коментар
 
У мародера могут только вещи в тюрьму готовить.
 показати весь коментар
 
 
Да, согласен. За свои бабки он тюремную камеру себе на Мальдивах отгрохает. Ты же и дальше в дерьме сидеть будешь.
 показати весь коментар
 
Педюшок назначил Трубу,а теперь кому то жалуется????смешной...Но всеравно в камере сидеть придется,вместе со стадом свинарчуков
 показати весь коментар
 
 
Гена не тупи. Тут главное всех какашками запачкать. Педюшок это умеет делать отлично. Всё только начинается.
 показати весь коментар
 
Дааа, твое дело ТРУБА. У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба - Цензор.НЕТ 6969
Во что ты ввязался, жадный дурашка, ты хоть сам то понимаешь? У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба - Цензор.НЕТ 9217
Когда ты перестанешь быть нужным этой власти, то ты будешь не нужным носителем опасной для зелёной шоблы информации. И за твою жадную паскудную душонку ни кто не даст и ломаного гроша. У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба - Цензор.НЕТ 3155
Юрий Фёдорович Кравченко, ныне покойный, за то в курсе. Ну, тот что покончил жизнь "самоубийством" двумя выстрелами в свою же голову. первым и вторым, контрольным. У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба - Цензор.НЕТ 5618
 показати весь коментар
 
 
І правильно роблять, що готують - скотиняка продажна.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору