 Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев

Зараз робочу версію документа про створення Служби фінансових розслідувань передано для погодження до Міністерства фінансів. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів обраний депутат від "Слуги народу", ймовірний майбутній глава комітету парламенту з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми обіцяли людям ліквідувати податкову міліцію, забрати функцію розслідування економічних злочинів у Нацполіції і СБУ. Замість цього створити єдиний орган, щоб не було дублювання повноважень і до бізнесу не приходили представники різних правоохоронних відомств з одним і тим же питанням", - пояснив він.

За оцінками Гетманцева, такий орган можна створити впродовж 3 місяців.

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"Ми розуміємо, що ця структура могутніша, ніж той же НАБУ. Тому що вона має бути представлена ​​в регіонах, взяти на себе розслідування злочинів, які зараз розслідують регіональні підрозділи податкової міліції. Тому процес непростий. Але я вважаю, що будь-який організаційний процес залежить від того, хто ним займається. ... Тому якщо службу очолить сильна людина, її можна створити і за 3 місяці. Ну, або затягнути процес, як це було з ДБР", - сказав обраний депутат.

При цьому в новому органі зможуть працювати зокрема і ті, хто зараз розслідує економічні злочини.

"Я особисто проти того, щоб ставити клеймо на податкових міліціонерів тільки тому, що вони працювали у відомстві. ... Якщо ми хочемо будувати нормальну країну, ми нікого не повинні обмежувати в праві на професію і в праві на те, щоб обійняти якусь посаду лише на тій підставі, що людина десь працювала до цього", - підкреслив Гетманцев.

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим можна прочитати тут.