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Все про:економіка (283) злочинність (428) Гетманцев (13)

 Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев

Партія "Слуга народу" розробила проект створення Служби фінансових розслідувань. Вона має взяти на себе функцію розслідування всіх економічних злочинів.

Зараз робочу версію документа про створення Служби фінансових розслідувань передано для погодження до Міністерства фінансів. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів обраний депутат від "Слуги народу", ймовірний майбутній глава комітету парламенту з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми обіцяли людям ліквідувати податкову міліцію, забрати функцію розслідування економічних злочинів у Нацполіції і СБУ. Замість цього створити єдиний орган, щоб не було дублювання повноважень і до бізнесу не приходили представники різних правоохоронних відомств з одним і тим же питанням", - пояснив він.

За оцінками Гетманцева, такий орган можна створити впродовж 3 місяців.

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"Ми розуміємо, що ця структура могутніша, ніж той же НАБУ. Тому що вона має бути представлена ​​в регіонах, взяти на себе розслідування злочинів, які зараз розслідують регіональні підрозділи податкової міліції. Тому процес непростий. Але я вважаю, що будь-який організаційний процес залежить від того, хто ним займається. ... Тому якщо службу очолить сильна людина, її можна створити і за 3 місяці. Ну, або затягнути процес, як це було з ДБР", - сказав обраний депутат.

При цьому в новому органі зможуть працювати зокрема і ті, хто зараз розслідує економічні злочини.

"Я особисто проти того, щоб ставити клеймо на податкових міліціонерів тільки тому, що вони працювали у відомстві. ... Якщо ми хочемо будувати нормальну країну, ми нікого не повинні обмежувати в праві на професію і в праві на те, щоб обійняти якусь посаду лише на тій підставі, що людина десь працювала до цього", - підкреслив Гетманцев.

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143091
 
   
 Топ коментарі
 
В добрый путь! Здравое и рациональное решение. Мне кажется Порошенко тоже обещал, что силовики не будут кошмарить бизнес. И Гройсман. Никаких, мол маски-шоу, там... Помните? Но разгребать это говно придётся "Слуге народа", судя по всему. Дай им Бог сил и вдохновения.
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ели вы у них заберете, то где они будут харчеватся))))))))))) ведь как наезжать и доить они ничего не умеют
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ели вы у них заберете, то где они будут харчеватся))))))))))) ведь как наезжать и доить они ничего не умеют
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теперь посмотрим,как наезжают и доят зебобы - беня точно это умеет)))
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Зек у свій час проводив 21 рехворму, Пєтя 144 рехворми а манілови від слуги хрен зна кого
замахнулися вже га три сотні. Молодці!!! Гладко було на бумаге...
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оставим пока зебобов, про беню откуда знаешь?........ неужели.... Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7560
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В добрый путь! Здравое и рациональное решение. Мне кажется Порошенко тоже обещал, что силовики не будут кошмарить бизнес. И Гройсман. Никаких, мол маски-шоу, там... Помните? Но разгребать это говно придётся "Слуге народа", судя по всему. Дай им Бог сил и вдохновения.
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Хорошая задумка, но сладо верится что можно ее реализовать в полукриминальном сообществе, где до сих пор понятия у людей и в уме и на языке.
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Поміняють мундири і перейдуть з гравію на пісок.
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"Создание Службы финансовых расследований:"
***
Потрібно назвати Служба фінансово-економічних розслідувань
Адже фінанси лише кров економіки. Скажемо банкрутство чи рейдерство, хто буде розслідувати.
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А теперича такие голодные набежат,что врядли прокормить сможем.
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Водички і сухариків біля порогу офісу потрібно ставити.
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Что-то нелогично. Бизнес не против названий, типа налоговая милиция или СБУ, а против самой функции высасывания крови из всего живого. Тогда зачем создавать новую структуру?
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Нові рехворматори розставляють своїх людей на хлібні місця.
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от мені ніхто не пропонує хлібне місце, хоч я голосував проти мародера, правда від Зєльца я теж не в захопленні.
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Ти не входиш до кола осіб наближених до ЬІмпіратора.
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С точки зрения кибуца имени товарища Коломойского (он же ОП), бабки с бизнеса собирать должна только одна группировка, что бы шли на верхушку ЗЕленой ОПГ, и не прилипали по дороге к рукам разных там СБУ, Налоговых и т.д. Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5972
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Справа в тому що коли деякі служби виконують не характерні їм функції ні до чого доброго не доводять.
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Логика простая. Украл из Бюджета..., не уплатил налоги..., совершил коррупционные деяния... и т.д. - за все эти преступления можно будет откупиться, централизовано, у одного "смотрящего" от ЗЕко, а не искать концы в разных организациях, и бояться что откупившись например у Налоговой, можешь попасть под раздачу СБУ.
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как многое нужно успеть Зе поломать за пять лет....., или сколько его там еще будут терпеть... Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 960
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Право у ментов ганять бабочек с семечками тоже отберут??
Ужжос!!! У них, ментов, начнетца Эпоха Зубожжіння...
🤗
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Я так розумію, що певні функції переходять до нової структури, а СБУ, ПП, ГПУ не будуть мати право вести такі роз0слідування.
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Прокляті зебіли розвалюють краііну!! Все, що з таким трудом і старанням створював Петро Олексійович, прокляті зебіли разрушають!! Захистимо надбання Порошенка!! Патріоти, збирайтесь під АП і вимагайте повернення Порошенка!! Нас мало, но ми іліта!!
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Пора вже результат видавати, а то кусять хоцєцяж. Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5173
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они что идиоты, типа приход или неприход проверок зависит от того к кому проверяющие приписаны. ну будут приходить кошмарить от службы финасовых расследований
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Конечно - евреи за копейки скупят украинские земли, а украинцам устроят налоговый концлагерь
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Понятно...значит просто переименуют налоговую милицию...в службу фин.расследований...и под это дело стырят немало денежек...
Если люди там будут теже самые...значит нмчего не поменяется...
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Податкові менти на пенсії вперше почули про ліквідацію податкової міліції, будучи ще лейтенантами.
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Очередная коррупционно-карательная структура, не более. Для распила бюджета, отжима и отпиз@ливания всех кроме своих.
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Фирма Jurimex Даниила Гетьманцева обслуживает одного из крупнейших операторов лотерей в Украине - МСЛ.
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Он предлагает собрать всех взяточников из нескольких служб под одну крышу?....Гестапо будет отдыхать... Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2872
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Скільки вже років "ліквідують" цю податкову міліцію?................. Створення Служби фінансових розслідувань: податкова міліція буде ліквідована, а в Нацполіції і СБУ заберуть розслідування економічних злочинів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3085
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