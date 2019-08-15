 Епоха бідності закінчилася, і ми маємо дати громадянам можливість легалізувати всі доходи, які вони приховували від держави, - Гетманцев

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів обраний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Його називають серед претендентів на пост глави парламентського Комітету з питань податкової та митної політики.

"Ми говоримо про те, що у нас епоха бідності закінчилася, і ми повинні підвести риску під нашим темним фінансовим минулим. Почати наше фінансове життя з чистого аркуша ми можемо, даючи можливість громадянам добровільно вивести на світ Божий свої заощадження", - додав він.

Усереднену ставку податку при легалізації капіталів пропонують визначити в 5%. При цьому ставка може бути підвищеною і зниженою.

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"Якщо людина декларує будинок, вона вказує ту вартість, яку вважатиме потрібною, але заплатить не 5, а 9%. А якщо людина не просто розмістить гроші в банк, а придбає облігації внутрішньої державної позики України, то вона отримає можливість сплатити податок за зниженою ставкою ", - пояснив Гетманцев.

Через рік або два після податкової амністії "Слуга народу" збирається внести законопроєкт про обов'язкове декларування для всіх громадян. "Ви зможете не тільки індивідуально декларувати свої доходи, але і в складі сім'ї. Тобто, сплачуючи податок за сім'ю в цілому. Якщо, наприклад, у вас є утриманці або пільговики, це все повинно враховуватися в рахунок зменшення сукупного оподатковуваного доходу", - підкреслив Гетманцев.

Законопроєкт про податкову амністію вже готовий, її введення можна очікувати вже наступного року, розповів обраний депутат.

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим можна прочитати тут.