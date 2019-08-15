 Епоха бідності закінчилася, і ми маємо дати громадянам можливість легалізувати всі доходи, які вони приховували від держави, - Гетманцев

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів обраний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Його називають серед претендентів на пост глави парламентського Комітету з питань податкової та митної політики.
"Ми говоримо про те, що у нас епоха бідності закінчилася, і ми повинні підвести риску під нашим темним фінансовим минулим. Почати наше фінансове життя з чистого аркуша ми можемо, даючи можливість громадянам добровільно вивести на світ Божий свої заощадження", - додав він.
Усереднену ставку податку при легалізації капіталів пропонують визначити в 5%. При цьому ставка може бути підвищеною і зниженою.
"Якщо людина декларує будинок, вона вказує ту вартість, яку вважатиме потрібною, але заплатить не 5, а 9%. А якщо людина не просто розмістить гроші в банк, а придбає облігації внутрішньої державної позики України, то вона отримає можливість сплатити податок за зниженою ставкою ", - пояснив Гетманцев.
Через рік або два після податкової амністії "Слуга народу" збирається внести законопроєкт про обов'язкове декларування для всіх громадян. "Ви зможете не тільки індивідуально декларувати свої доходи, але і в складі сім'ї. Тобто, сплачуючи податок за сім'ю в цілому. Якщо, наприклад, у вас є утриманці або пільговики, це все повинно враховуватися в рахунок зменшення сукупного оподатковуваного доходу", - підкреслив Гетманцев.
Законопроєкт про податкову амністію вже готовий, її введення можна очікувати вже наступного року, розповів обраний депутат.
Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим можна прочитати тут.
Коли субсидії скасовуються?
а теперь олигархи отмажутся, а зебик сядет за сокрытие доходов )
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
покупайте билеты государственного займа
А вот сколько ЗЕ заплатил налогов со своего бизнеса ( а работал в нале) ДО СИХ НИКТО НЕ ДАЛ СПРАВКУ . Странно 😀😀
Выходит только народ должен платить налоги?
А вы садитесь писать декларации. Да по честному!
Спочатку грабонули охлос, а тепер легалізують і будуть господарями "газет і параходів", хоча вони і так господарі!!!
Революція Гідності не виконала свого основного завдання, а у всякої революції завдання єдине, знищить "дворянство" і правлячий попередній клас!!!!
434 тыс. долларов (в основном В ПРИВАТБАНКЕ В ЛАТВИИ), 132 евро и 1,2 млн гривен.
ДОМ В СЕЛЕ ИВАНКОВИЧИ ПЛОЩАДЬ- 353кв.м, УЧАСТОК 1200кв.м
КВАРТИРА В КИЕВЕ 132кв.м, два парковочных места
Совладелец ДВУХ КВАРТИР В КИЕВЕ 255кв.м и 199кв.м
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Автомобиль Land Rover стоимостью 4,7 млн грн
Наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer
Корпоративные права на "Киноквартал", "Студия Квартал-95".
Совладелец "Продюсерского центра "Лига смеха", "Анимационной студии 95", "Квартала ТВ", "Студии квартал 95", "Фиш-хауса", "Инвест анима", "Гауди студио" и "Квартал-концерта
Конечный бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" НА КИПРЕ и "Megiritano Ventures Ltd" НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.
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