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Все про:Маріуполь (573) суд (5432) тероризм (2102) Аброськін (437)

 Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін

Коригувальник терористів Валерій Кірсанов, через дії якого в січні 2015 року 30 людей загинули і ще 117 дістали поранення, виходить на свободу за "законом Савченко".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє перший заступник глави Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін.

"Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання за вироком суду, але згідно  з "законом Савченко", сьогодні виходить на свободу", - йдеться в повідомленні.

"І кричати вже запізно, кричати потрібно було, коли цей ганебний закон за наявною інформацією лобіювала група "злодіїв в законі" та лідерів злочинних організацій, а сьогодні винний у вбивстві 30 мирних мешканців Маріуполя та пораненні 117 наших громадян виходить на волю", - зазначив Аброськін.

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Коригувальник терористів Валерій Кірсанов відбув 9-річний термін за 4,5 року.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали Кірсанова 24 січня 2015 року. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.

21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.

Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за законом Савченко, - Аброськін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143081
 
 
 Топ коментарі
 
30 погибших, а виновник получил 4 года. А укравшему лисапед грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин - Цензор.НЕТ 5365 Бежать нужно всем адекватным из етой страны.
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Порохосрань ето сделали вы все вместе. Мало того что не понятно откуда за массовое убийство в Украине нашли статью где наказание всего 9 лет, так еще и закон Сравченко приняли по которому тысячи убийц вышли на свободу
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Питання до прихильників петі - скільки голосів дала фракція бпп за цей закон та чому сивочолий не наклав на цей закон вето?
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Самое гуманное государство в мире, жаль только им еще не доплачивают за "вредность" на выходе
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Вопрос: чего люди годами в сизо без приговора сидят? В нормальных странах такое есть?
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Ты наверно удивишься, в штатах вообще ждут смертной казни десятилетиями, звери!
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Ты наверно удивишься, но ждут после суда и приговора, нет?
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Ето негуманность. Попробуй убить чиновника или мусора или судью так посадят на пожизненное. А здесь хоть тысячу простолюдинов-рабов убей и тебе за ето ничего не будет. Ето рабство и феодализм.
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Ну, если его не к пожизненному приговорили, то когдато все равно должен был выйти...
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ну так же это мыролюбно , все как похрюкивал свиновальц. - тамжынашилюди - замыр.
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30 погибших, а виновник получил 4 года. А укравшему лисапед грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин - Цензор.НЕТ 5365 Бежать нужно всем адекватным из етой страны.
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Да куда небудь в любое направление. Не промажешь так как такого больше нигде нету
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Да ты что? Суров, так сдрысни в свою любимую тунгусию, и не воняй здесь...
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Откуда пишут всепропальцы как раз понятно...
Корректировщик обстрела Мариуполя выходит на свободу по "закону Савченко", - Аброськин - Цензор.НЕТ 5356
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Любовь к родине и фюреру заключается не в том, чтобы слепо врать друзьям по работе (с)
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Он получил Восемь лет но по этому "закону" он вышел по половинке.
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а родаки погибших в курсе за выход тела ?
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Ну, Пэтрыку притензии, он же ей давал ГЕРОЯ.
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в тупости ЗЕбилов сомневаться не приходится!
Закон Савченко-принят ВР 26 ноября 2015
Савченко была помилована указом президента России 25 мая 2016 года
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Шиза косит наши ряды. Но самый главный выворот мозгов будет когда жители Мариуполя с ликованием встретят освобоженного хероя, и в очередной раз, заклеймят киевскую хунту...
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Есть такое дело для ваты в Марике никакие доказательства не доказательства, все равно Украина виновата,а ваты в Мариуполе меньше чем в 14г но все равно дохерища
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Порохосрань ето сделали вы все вместе. Мало того что не понятно откуда за массовое убийство в Украине нашли статью где наказание всего 9 лет, так еще и закон Сравченко приняли по которому тысячи убийц вышли на свободу
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Согласен, причем тут кацапы? Это же Порошенко сделал...
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ага, розв'язав війну теж він.
так вам скаже кожний поважаючий себе зелєбоб.
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Да тут не зелебобы, тут ольгинцев половина, типа Сурова, все им жизнь в Украине тяжела...
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Питання до прихильників петі - скільки голосів дала фракція бпп за цей закон та чому сивочолий не наклав на цей закон вето?
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Питання, скільки знадобиться часу новій провладній фракції, щоб виправити помилку в бютівському законі.
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А там нету помылки, нормальный закон. Судить нужно быстрее, а не мариновать людей годами в сизо.
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то виходить що хтось навмисне ігнорує свої обов'язки ?
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Выходит, что не в этом законе проблема. Тут уже, собственно, сложно понять в чем она конкретно. Проще наверно взять все и сжечь.
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А чем собственно плохой закон? Чего люди годами в сизо без приговора суда сидят? Судите быстрее - будут сидеть сколько надо.
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Благодаря етому закону преступники специально тянут время и затягивают процесс, так как ето выгодно не признавать себя виновным. Потому как год в СИЗО идет за 2 года в тюрьме. По хорошему закон должен был бы учитывать год в СИЗО- год в тюрьме. Да и у нас вообще самое лояльное к преступникам законодательство. Даже не знаю кто и когда его переписал. Походу еще бандиты в 90-х под себя уголовный кодекс написали.
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Голосування за "бютівський" Закон Савченко Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін - Цензор.НЕТ 4913
Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін - Цензор.НЕТ 5150
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А тепер розпиши хто призначав - відповідав останні 5 років слідчих- прокурорів-суддів??
Адже закон розрахований був на стимуляцію роботи правоохоронних органів і судової системи, а не на практичну амністію кримінальників..
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Шановний Петро Олексійович каже, що як би там не було, але в усьому вінаватиє - Йулька, Саакашвілі і сопля зільоная!
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За этот "закон" проголосовали все поголовно а вот за его отмену кроме БПП никто не проголосовал. Так что все претензии к бабе Юле,это она вытащила на свет божий это *****е и протянула эти "законы" и пролобировала и депутатство ПАСЕ и "Героя Украины" и депутатство в ВРУ и всё остальное а потом съехала с базара.
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Скажите где именно он выходит, а желающие встретить, полагаю, найдутся.
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До следующих выборов эти нацдружины ты и не увидишь и не услышишь. Эти "герои" без денег визжать не будут.
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Хто може це грамотно зробити, будь ласка, створіть петицію щоб відмінити цей ганебний і дірявий закон!
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Такі новини після приходу до влади зебілів вже стали буденністю.
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Навіть курва і сказати нема нічого одні брудні матюки приходять до голови ...
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пламенный привет вам порохонечисть, что пять лет протирала штаны в раде и усердно грабила страну!
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читаешь этот приговор суда и понимаешь это приговор государству, оно не жизнеспособно
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???! Закон - одинаковий для ВСІХ? Овва!
Тоді скажіть ДЕ цей негідник буде випущений - хай його зустрінуть родичі загиблих.
І взагалі вважаю, що Держава повинна бути ТОЛЕРАНТНОЮ до звичайних і "правильних" громадян, а не до злочинців!!!
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"Валерий Кирсанов, из-за действий которого в январе 2015 года 30 человек погибли (!!!) и еще 117 получили ранения (!!!), выходит на свободу",- массовые убийцы в Украине в моде.
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Його взагалі мали б стратити.
Або запроторити на довічне.
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Твій Педя та його закони мадам бот....
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Никто не застрахован от народного гнева,даже наводчик.Народ исправит судебный беспредел.Должно быть определённые преступления,за которые нельзя скостить или помиловать ни под каким соусом
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Треба щоб народ виправив і він додому не дійшов. Суді теж
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так оставьте "случайно" его в одной комнате с семьями погибших.
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Ето закон Порошенка. И не нужно примазывать сюда Сравченко которая даже писать не умеет.
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Пока не посажен все до одного чиновник и судья порохосвынячего режима Украина без будущего.
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Розшифровка формулювання "закон Савченко":
через недбалість- некомпетентність- або просто!!!! за винагороду слідчиим - судям - прокурорам виходять на свободу відверті кримінальники...
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Ты хоть представляешь какое бабло сейчас крутится что бы на зону не попасть а отторчать на СИЗО "половинку"? Миллионы баксов сейчас текут в карман "кумовьям" следакам,прокурорским и судьям благодаря этому "закону". Это просто Клондайк,Эльдорадо. Допустим педофил,насильник,убийца и насильник ребёнка отдаст всё что у него есть лишь бы не попасть на зону и этот "закон" для них единственный шанс не ответить за своё мерзкое преступление. Вот здесь на этой странице и на этой теме околачивается этакий Д Латенко и очень пламенно защищает этот закон,видимо ему то он как раз и здорово помог а возможно он и есть тот негодяй-корректировщик или педофил.
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Ну таки он по статье получил минимум . там от 8 до 15 . мариупольский суд состоит на половину из донецких переехавших в марик но душой и телом \ и бизнесами за одно\ в ордло . вроде как после позорного осуждения пограничника запретили рассматривать такие дела в Донецкой обл.
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Парашенку сявченко атброськин авакян дурчинов и многие другие сепары и их пособники приложили свои лапы к развалу и нищите Украины. Возрождение государства начнётся только с посадки и длительных сроков бандитам-коррупционерам чиновникам
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Не в законе дело . Хер на этот закон, пока отменят , года пройдут . Нужно всего то сделать поправку на кого он может распространятся , а кому от звонка до звонка , как прокурорша написала .
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И сново на крышу корректировать - какой у вас гуманный суд )))
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А идея про встречу у ворот с цветами (потом их, сразу, можно пристроить и на могилку) - очень даже не плоха.
А сказать - вот он шел себе, шел и просто вот так взял и умер - наверное сердце не выдержало
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Не ругайтесь украинцы ,не ведитесь на кацапских провокаторов под украинскими флагами,не делитесь на порохоботов зеботов юлеботов и др. В окопах это не важно , важна страна,а то мы опять не потеряем
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