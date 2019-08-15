 Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє перший заступник глави Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін.
"Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання за вироком суду, але згідно з "законом Савченко", сьогодні виходить на свободу", - йдеться в повідомленні.
"І кричати вже запізно, кричати потрібно було, коли цей ганебний закон за наявною інформацією лобіювала група "злодіїв в законі" та лідерів злочинних організацій, а сьогодні винний у вбивстві 30 мирних мешканців Маріуполя та пораненні 117 наших громадян виходить на волю", - зазначив Аброськін.
Коригувальник терористів Валерій Кірсанов відбув 9-річний термін за 4,5 року.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали Кірсанова 24 січня 2015 року. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.
21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.
Закон Савченко-принят ВР 26 ноября 2015
Савченко была помилована указом президента России 25 мая 2016 года
так вам скаже кожний поважаючий себе зелєбоб.
Адже закон розрахований був на стимуляцію роботи правоохоронних органів і судової системи, а не на практичну амністію кримінальників..
Тоді скажіть ДЕ цей негідник буде випущений - хай його зустрінуть родичі загиблих.
І взагалі вважаю, що Держава повинна бути ТОЛЕРАНТНОЮ до звичайних і "правильних" громадян, а не до злочинців!!!
Або запроторити на довічне.
через недбалість- некомпетентність- або просто!!!! за винагороду слідчиим - судям - прокурорам виходять на свободу відверті кримінальники...
А сказать - вот он шел себе, шел и просто вот так взял и умер - наверное сердце не выдержало