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Все про:Лавров (720) Росія (19355) Японія (175) Курили (26)

 Росія готова віддати Японії два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан на певних умовах, - Лавров

Росія озвучила свої умови повернення Японії окупованих південнокурильських островів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

"Москва готова передати Токіо два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан", - заявив глава МЗС Сергій Лавров.

За його словами, це станеться після того, як Токіо підпише мирний договір.

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Глава зовнішньополітичного відомства Росії послався на декларацію 1956-го року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143080
 
 
 Топ коментарі
 
Все уже знают их "условия", опять небось какая-то подлость.
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Не хорохорьтесь и не делайте скучное лицо... Отдавайте уже))
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 5 ч.5 часов назадЕще"Днепровская вода поступает в бассейн Черного моря, где может использоваться жителями полуострова Крым безо всяких ограничений",- ответили МИДу РФ в Министерстве мелиорации и ирригации Украины.32 ответов385 ретвитов945 отметок «Нравится»Ответить 32 Ретвитнуть
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Не хорохорьтесь и не делайте скучное лицо... Отдавайте уже))
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Ага, "после" того как подпишут мирный договор...насмешили
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Да не только это насколько я знаю Курильские острова насчитывают несколько десятков островов, а отдать они собираются только два (так что бы японцы больше ничего не просили уже (по мирному договору)). Не знаю сколько островов оттяпали у японцев козломордые, но полюбому хотят *******!
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Острова образуют две гряды и включают в себя 56 островов + японцам принадлежала, по итогам русско-японской войны 1904-1905 годов, южная часть острова Сахалин.
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Все уже знают их "условия", опять небось какая-то подлость.
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 5 ч.5 часов назадЕще"Днепровская вода поступает в бассейн Черного моря, где может использоваться жителями полуострова Крым безо всяких ограничений",- ответили МИДу РФ в Министерстве мелиорации и ирригации Украины.32 ответов385 ретвитов945 отметок «Нравится»Ответить 32 Ретвитнуть
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Хороший стёб.жаль министерства такого нет
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Понятно что отдаст но при условиях которые фиг знает какие
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неужели не по понятно??они уже везде и всюду впихивают всё подряд как и донбасс украине лиж бы ,,санкции животворящие"чуток смягчили а условия эт условности подразумевает не наступайте на наше величие и пожалуйста не требуйте доплаты.(словом ватные ,ватности и ничего нового) Росія готова віддати Японії два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан на певних умовах, - Лавров - Цензор.НЕТ 7 Росія готова віддати Японії два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан на певних умовах, - Лавров - Цензор.НЕТ 1079
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Ну нет, думаю, такие мелочи их в этом вопросе не интересуют. Украина тоже может оказаться разменной монетой у японцев. Скажем, Япония может признать Крым российским и подаст таким образом пример остальным восточным странам.
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Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова - Хабомаи и Шикотан на определенных условиях, - Лавров
если раша вернёт японии их территории - местным жителям островов немножко повезёт)))
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депортируют нах в первый же месяц..
когда только слухи о передаче пошли - резко возросла диаспора новопрописанных там "мы не местные".. но японцы сказали твёрдо - все идут народену,и ажиотаж поутих..
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да был там шорох)и "недвижимость" не хило подорожала)сараи полуразваленные в сотку тыщ зелени отлетали)
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хоть тушкой,хоть чучелом,но подальше от "раднойзимли"..
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такую-то красоту - и под японский бульдозер ?Росія готова віддати Японії два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан на певних умовах, - Лавров - Цензор.НЕТ 9579
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неужели конемордый удмурт считает что все тупые как русня?
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Віддасте,ще й умови виконаєте,куди ви подінетесь гвинторогі.
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Мы проголосовали и присоединились к Японии....
А есть "против"...?
Да.... японцы против, но уже поздно!
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Прочитав сообщение Лаврова, японцы машинально пощупали бумажник и карманы
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А как же РАШКА ТЕРРИТОРИЯМИ НЕ ТОРГУЕТ?!! Значит все таки торгует вопрос токо в цене!!
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А Япония в ответ : "будете ставить условия, отдадите ещё и Сахалин"
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Им Лавров и говорит:
- Мы Роисся, мы за мир!"
А Япония в ответ:
- あなたは失敗します cな爬虫類 !!!
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Хм. А там есть население? А как с ними поступят? Мож жениться на шикотанке, как узбек на украинке и заделаться японским подданым? Сакура, там, суши... И никаких порохоботов!
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Кац-манат...женись на чукчанке,суши роллы не знаю,но ягель и олений навоз у тебя точно будет всегда на столе))
И уж точно никаких порохоботов)))
Будешь на пару с ****** и шойгой стерхами рулить))))
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Мне не подходит. У них принято угощать своей женой дорогого гостя. Моё уязвлённое самолюбие приведёт к утрате аппетита и я не смогу есть ягель. Предложи ещё какой-то вариант.
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Ну не знаю что и сказать тебе)
Балованый ты однако))
От угощения отказываешься,ягель не хочешь...
Хоть со стерхами дружишь?))
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Уважаемый Асланбек! Я даже муху не убиваю в кокпите самолёта, когда пилотирую! Не принято у нас. Летун летуна не обидит. А стерх или белый журавль - грациозная птица! Как вы думаете? Конечно, я люблю небо и всё, что летает.
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зелебот за кусок колбасы и под куйло ляжет
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Прахобот, твой патрон очень нахваливал безвиз. Самая активная часть украинцев уже свинтила из страны по безвизу и в РФ работают миллионы тоже. Мыслишь примитивно желудочно-кишечным трактом, моллюск. Где куйло, где колбаса, а где японский сад камней, гармония и восточная философия... Дубина ты стоеросовая!
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свинчивают по рабочей визе или нелегально, по тур визе можно 90 дней за пол года.
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Ага. Только полгода пишется слитно. Просто запомни. Пол - это пол. В разных значениях. И у года нет пола в этих значениях. У года нет деревянного настила или первичных половых признаков. Как-то так.
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Ну дык а сам чаво?)) Свинтил бы тоже,или ты себя считаешь не активным,а пассивным?))
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У меня есть доход здесь, зачем мне ехать в Европу? Я же не о работе говорил, а о подданстве.
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Если Япония подпишет договор,то автоматически лишится законного права на остальные острова курильской гряды,сахалин.Оно им надо?
Отдавайте все что забрали,а то ещё и Камчатку с амурской областью отдадите.
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Да какие там условия? Чепуха совсем : против китайцев немного поспособствовать, а то совсем уже Сыбыр отжимают. С другой стороны "Сгорела хата, гори и сарай", если Сибирь уйдет, так что с тех Курил с Сахалином.
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Вообще-то Япония хотела четыре острова, но раша сказала, что этого никогда не будет. Теперь Японцы согласились на два, чтобы получить хоть что-то.
А теперь попробуйте примерить эту ситуацию на Украину...
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а что Япония уже согласилась?! или это твои фантазии?!!
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А с чего ты взял что японцы согласились на кацапскую подачку??)))
Это только у КАЦАПОВ,абы хоть что-то ухватить)
Японцы заберут все что принадлежит им по праву)
А кацапы....а кацапы дружно идут в длительное эротическое путешествие)))
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Пацаки! Отдадите ВСЕ Курилы и южный сахалин. Я надеюсь, японцы настоят на своем.
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А скільки вереску було, що фуйло не віддасть ні клаптика землі, так само тихо піде і Сибір і Байкал.
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) острова уже ушли "это документ, междупрочим!" (С) протесты из руцкой конюшни хто то слышал?
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как жизнь заставила раскорячится, пол Сибири китайцам, острова Японии, поговаривают ***** на пенсию 19 августа, но слабо верится, хотя казна трещит по швам и всё может быть.
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Сикотан и Сябомаи - так при совдепии (70-80-е гг.) ориентировало государство цензоров, дабы не путали "правильное" написание.
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С кацапами ніяких угод. Вони десь надують.
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Японии нужно немножко подождать,скоро после распада россии японии достанется намного больше два острова.
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Обкуренная лошадь наверное не знает, что Хабомаи это не остров, а гряда островов
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Здається, Японії треба почати переговори, щоб мати пріоритет перед ще одним претендентом - Китаєм. На переговорах виставити свої умови, а далі чекати розвалу парашії, при якому і усі Курили, і половина Сахаліну...
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А Кенігсберг і крайз коли віддаси Німеччини лисий недомірок?
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Думаю, що на хвилі похерення ****** Гельсінської угоди у частині непорушності короднів у Європі Німеччина здатна сама поставити територіальні питання до парашії.
Але, здається, газова голочка заважає.
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карта японии подготовленная к олимпиаде смотрится совсем по другому, чем ржанье этой лошади ))
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шото японцы поскромнияали, почему территория без дальнего востока?
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главное шо коготок увяз. судьба птички предрешена и её не жалко.)
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) щас! скорее курильщиков и боярщиков.
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Мирный договор паРашке не особо и нужен - нужны кредиты Японские, а то санкции все более "полезными" становятся... Росія готова віддати Японії два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан на певних умовах, - Лавров - Цензор.НЕТ 3489
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дорогу осилит идущий - японцы таки дожали россиян своим настойчивым упорством! стране восходящего солнца - респект!
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Видать у кацапов со жрачкой совсем плохо раз начали торговать территорией🤔
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там на изгойной мордовии все еще хуже. на дальнем востоке и тем более на островах русни не осталось и естественно если что не так пойдет для удмуртов то оставшаяся там русня с удовольствием переметнется в холопство к японцам.
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Их пытаются отдать уже давно. Но Япония несогласная, хочет все четыре. Тем более это два сравнительно маленьких острова, в отличие от Эторофу и Кунасири.
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Нарабсее рамсы спутали... Условия Японии: возврат сверных территорий, - после мирный договор. иначе, по-прежнему в состоянии второй мировой войны с какцапами... Понятно , шо сокинава-США на стороне япошек, поддержит , в случае чего, бо не нужно объявлять войну...
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Японцы считают своими так же Итуруп и Кунашир, которые намного больше, чем Шикотан и Хабомаи. И которые всегда входили в префектуру Хоккайдо.

Поэтому. японцы подпишут мирное соглашение с рашкой, если рашка вернёт Японии 4 острова а не 2.

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19 октября 1956 года СССР и Япония приняли московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также фиксировала согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США, которые пригрозили[19][20], что в случае снятия Японией претензий на острова Кунашир и Итуруп, в состав Японии не будет возвращён архипелаг Рюкю с островом Окинава, который на основании Статьи 3 Сан-Францисского мирного договора тогда находился под управлением США.
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точно так могли додавить карлика с введением миротворцев на бамбас, и тогда базар погнали бы за Крым. но..., выбрали мелкую зеленую скользкую жабу. Крым забыли, бамбас втюхают. карлик карлику помогает.
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свиновальц освободитель крысма от русни? давай жги еще.
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бесхвостое земноводное, из твоего кваканья, понял смысл только слова "давай". подумай хорошенько, если дам, то щеки лопнут! 185х107х19, супертяж.
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пошла третья стадия модели Кюблер-Росс - торги. Следующая четвертая стадия - депрессия, а потом и принятие
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Та знаем мы рашкины условия - на островах Хабомаи и Шикотан будут созданы ХНР и ШНР.
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Самый прикол в том, что кацапы хотят сбагрить шикотан с красно-рыбным заводом, а с ним и более северную границу миграции красной рыбы... Значитцосами будут лапу сосать , а не красную рыбу
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Ага, вместо 4-х островов только 2, вот хитрожопые.
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Чергове наїбалово від московитів, але японці, як і німці такі наївні...
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какие навные, япошки же с год назад сказали, шо нет, относительно только 2-х островов, тока все северные территории подлежат возврату... А насчет тоько 2-х островов - то забажанка падорваной лошади, не более... вы такое скажешь, типо, японцы - наивные...Варяг возле япошек нервно курит(на дне пацифик оушен).
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Деньги вечером , стулья утром. Деньги утром, стулья вечером ...
Плять ... классика.
(Японцы)
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а на счёт условии, вообще то такие відвернули япошки а теперь унылая лошадь озвучила как свои грозные условия.
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Япанери!!!!!!
Бійтесь кацапів, які подарки дарують!!!!!
Бо разом з подарунком, коли будуть його передавати, і ножичок в спину встромлять, кацапйо!!!
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Ждьом очередного кацапотжига, насчет даманский + северные историко-китайские-территории... А шо делать... Владивосток вон на 75 лет в аренду китаю... Кто не верит - гугл в помощь...ХЕХ...
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Япония чекае на вьо , в придачу, Сахалин.
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Ни панимаю, за шо погибал крейсер Варяг с порт-артуровцами... ХМЫ... хотя о чем я, это же так скрепово... когда в руках кацапа даже лайно ржавеет.
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Условия (японцев, теперь, после кульбитов Хйула с островами) - согласны на ВСЕ острова Курильской гряды, но паРашка еще должна заплатить за оккупацию и за все ресурсы которые выкачала (по рыночной цене + проценты) - ну такой своеобразный "счетчик" с нехилыми процентами, чтоб они кровью срать начали.
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