 Росія готова віддати Японії два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан на певних умовах, - Лавров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.
"Москва готова передати Токіо два південнокурильські острови - Хабомаї та Шикотан", - заявив глава МЗС Сергій Лавров.
За його словами, це станеться після того, як Токіо підпише мирний договір.
Глава зовнішньополітичного відомства Росії послався на декларацію 1956-го року.
если раша вернёт японии их территории - местным жителям островов немножко повезёт)))
когда только слухи о передаче пошли - резко возросла диаспора новопрописанных там "мы не местные".. но японцы сказали твёрдо - все идут народену,и ажиотаж поутих..
А есть "против"...?
Да.... японцы против, но уже поздно!
- Мы Роисся, мы за мир!"
А Япония в ответ:
- あなたは失敗します cな爬虫類 !!!
И уж точно никаких порохоботов)))
Будешь на пару с ****** и шойгой стерхами рулить))))
Балованый ты однако))
От угощения отказываешься,ягель не хочешь...
Хоть со стерхами дружишь?))
Отдавайте все что забрали,а то ещё и Камчатку с амурской областью отдадите.
А теперь попробуйте примерить эту ситуацию на Украину...
Это только у КАЦАПОВ,абы хоть что-то ухватить)
Японцы заберут все что принадлежит им по праву)
А кацапы....а кацапы дружно идут в длительное эротическое путешествие)))
Але, здається, газова голочка заважає.
Поэтому. японцы подпишут мирное соглашение с рашкой, если рашка вернёт Японии 4 острова а не 2.
Плять ... классика.
(Японцы)
Бійтесь кацапів, які подарки дарують!!!!!
Бо разом з подарунком, коли будуть його передавати, і ножичок в спину встромлять, кацапйо!!!