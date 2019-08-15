 Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті київського футбольного клубу.
"Уже в п'ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою", - йдеться в повідомленні.
До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про решту помічників головного тренера буде повідомлено додатково.
Зазначається, що Олексій Олександрович уже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.
Нагадаємо, вчора Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем після нічиєї 3:3 у матчі-відповіді з бельгійським "Брюгге", що завадило киянам продовжити боротьбу за Лігу Чемпіонів.
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"ДИНАМОВСКАЯ ШКОЛА, ДИНАМОВСКИЕ ТРАДИЦИИ"? А ПРИ ЧЁМ ТУТ БЫЛИ СЁМИН И ГАЗЗАЕВ?
ХОЧЕМ , например, Ф.КАПЕЛЛО! Или.....(ну, Зидан вряд ли пойдёт)...
"ВАРИТЬСЯ В СВОЁМ СОКУ" И ЭТИМ ГОРДИТЬСЯ? ПРИ ТОМ, ЧТО МИРОВОЙ ФУТБОЛ ПОШЕЛ ПО ПУТИ ВЗАИМНОГО ОБОГАЩЕНИЯ (все ведущие команды - "сборные мира" и тренеры ...без оглядки на паспорт)...КАК ВСЕГДА, "ПОШЛИ СВОИМ ПУТЁМ"....В НИКУДА!..
НЕ САБО....
Михайличенко.
Трепещи Барса...
треба підключити Генпрокуратуру і ВИТЯГНУТИ НА СВІТ БОЖИЙ ВСІ СПРАВИ ПО ВІДМИВАННЮ ПОДАТКІВ ЧЕРЕЗ ДИНАМО..
Сукіс сам позбудеться клубу...
І мабуть теж причетний до величного УСПІХУ молодіжної збірної України U-20, яка цьогоріч стала Чемпіоном СВІТУ!
І
тогда уж лучше лужного)))
видимо не будет толку с ентого назначения
- А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
Суркису кто-то напоминал, что он уже уволнял Михайличенка с поста главного тренера комманды за неудовлетворительные результаты?
Или он латентный мазохист, которому нравится как его имеют грубо и беспардонно, или наоборот садист, который получает удовольствие от мук динамовских фанов болеющих за этот клуб.
Тепер Динамо заграє мінімум як Баварія..
Залишилось лише продати Циганкова і на вилучені кошти закупити ще двох поляків у захист і пару нападаючих з Свазіленду...
зуб даю ))))
Суркис, давай по новой, - все х...я..
ТРАДИЦІЇ ТРЕБА ПІДТРИМУВАТИ !!
Думаю ,з цим погодяться вболівальники Шахтаря і решти суперників Динамо...
там велике"Динамівське серце" ))))))))))
Прикладом для них повинен бути Гвардьйола - капітан Барселони, що піднімав над головою не один Кубок, а тепер приводить до Кубків і Чемпіонств "свої" клуби - Барселону, Баварію, МанСіті...
Не про бухло, бабло, дєвочкі і наркоту треба думати, а ПРО ФУТБОЛ, "шановні" колишні динамівці!!!
І може знову Динамо - стане тим клубом, що наганяє жах на грандів європейського футболу - Реал, Барселону, Баварію, Валенсію, ПСЖ, ...
Чи може всі вболівальники за визначенням ТУПІ ЗОМБІ ?((