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Все про:Динамо (120) Михайличенко (2) тренер (23) футбол (737)

 Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо"

Головним тренером ФК "Динамо" Київ призначено Олексія Михайличенка, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті київського футбольного клубу.

"Уже в п'ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою", - йдеться в повідомленні.

До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про решту помічників головного тренера буде повідомлено додатково.

Зазначається, що Олексій Олександрович уже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Нагадаємо, вчора Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем після нічиєї 3:3 у матчі-відповіді з бельгійським "Брюгге", що завадило киянам продовжити боротьбу за Лігу Чемпіонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" в Києві зіграло внічию з "Брюгге" і не потрапляє до Ліги Чемпіонів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143072
 
   
 Топ коментарі
 
Динамівські граблі скоро зітруться.
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ЗЕбіли, взагалі, не здатні мислити й сприймати критику й те, що насправді відбувається в нашій країні!
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Грымчака уже отмазало, соевая крыса? Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 6835
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ЗЕбіли, взагалі, не здатні мислити й сприймати критику й те, що насправді відбувається в нашій країні!
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Да-да. Только ты умное, а все вокруг неправильные. Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 8443
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Динами клуб європейського рівня і тренер має бути європейського рівня, інакше це все виглядає як призначення зіц-предсадателів, а реальним тренером лишається нездалий Суркіс, який мутить на тоталізаторі з результатами ігор, а призначає винними чергового тренера. У Динамо має бути новий власник, а Суркіс хай піднімає тернопільську Ниву, це його рівень!
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Вболівальники Шахтаря !!!

Рахунок для переводу коштів на памятник Суркісу 0129 9983 8888 18818.у Приватбанку Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 5777
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Да культура общения как у всего лехторату -*********** - на уровне улицы разбитых фонарей. Особенно когда и гавкать по теме не получается
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Не спорю, петики всегда по теме шпарят. Только что-то их все меньше...
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в данном случае речь о юэе с нехорошим ником Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 7750. Но походу он совсем с другого квартала, чем соевые Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 9981
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НЕ ГОВОРИ. ПОШЛО ПО КРУГУ...МИХАЙЛИЧЕНКО. А ОН РАЗВЕ УЖЕ НЕ....?
"ДИНАМОВСКАЯ ШКОЛА, ДИНАМОВСКИЕ ТРАДИЦИИ"? А ПРИ ЧЁМ ТУТ БЫЛИ СЁМИН И ГАЗЗАЕВ?
ХОЧЕМ , например, Ф.КАПЕЛЛО! Или.....(ну, Зидан вряд ли пойдёт)...
"ВАРИТЬСЯ В СВОЁМ СОКУ" И ЭТИМ ГОРДИТЬСЯ? ПРИ ТОМ, ЧТО МИРОВОЙ ФУТБОЛ ПОШЕЛ ПО ПУТИ ВЗАИМНОГО ОБОГАЩЕНИЯ (все ведущие команды - "сборные мира" и тренеры ...без оглядки на паспорт)...КАК ВСЕГДА, "ПОШЛИ СВОИМ ПУТЁМ"....В НИКУДА!..
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Згоден. Мав на увазі, що заіпали на ті ж граблі наступати.
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Зидан - это такой же Миха! При Зидане будет пол команды младоЗиданчиков и пол команды бармалеев алжирских!
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НЕ існує Тренерів Динамо з-поза Динамо.../Суркіс.Філософський Трактат. ст.2.

Михайличенко.

Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 2677
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Менять надо не тренера, а владельцев клуба.
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На тех, кому футбол - не "зАбавка" и не только бабло.
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Надо отловить по мусорках 11 бомжуков за недельку обучить в Трускавце и хай играют.
Трепещи Барса...
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Ні..
треба підключити Генпрокуратуру і ВИТЯГНУТИ НА СВІТ БОЖИЙ ВСІ СПРАВИ ПО ВІДМИВАННЮ ПОДАТКІВ ЧЕРЕЗ ДИНАМО..

Сукіс сам позбудеться клубу...
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...или мыло на шило)а может и на стиральный порошок)
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Мирон Маркевич - голова комітету національних збірних ФФУ!
І мабуть теж причетний до величного УСПІХУ молодіжної збірної України U-20, яка цьогоріч стала Чемпіоном СВІТУ!
І
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А при Порошенко такого не було!! Розвалюють футбол пракляті кловани!!
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спешу поздравить кротов с их трехгодичным будущим чемпионством ! лучше удавиться от жадности , чем найти достойного зарубежного тренера .
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Михайличенко назначен на пост главного тренера киевского "Динамо"
тогда уж лучше лужного)))
видимо не будет толку с ентого назначения
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- Кто? Илья? Нет не ждал. Да, да, я в курсе. Ах, вот оно что, это красиво!

- А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно, вы мне плюнули в душу! Негодяи!
- Неправда, они за вас борются!
- Оставьте! Я всех их знаю!
- Вы должны победить эту страсть. Что-то здесь как-то сыро... Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке?
- Заметьте: не я это предложил! Идёмте!(с)
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А через два года придет Валера Газзаев.
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Мілєвский ось пишуть Брест Динамо в чемпіони тащить ,чим не коуч,та й на диско тусах за фут-мажорами Присмотрит.
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Ну не знаю,може тоді не треба було Хацкевича звільняти?
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Ждали человека без динамовского сердца...😟
Суркису кто-то напоминал, что он уже уволнял Михайличенка с поста главного тренера комманды за неудовлетворительные результаты?
Или он латентный мазохист, которому нравится как его имеют грубо и беспардонно, или наоборот садист, который получает удовольствие от мук динамовских фанов болеющих за этот клуб.
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Выпускник института пищевых технологий Гарик Рахмильевич Суркис несколько лет просидел в спортивном костюме на скамейке запасных с самим Лобановским, после чего решил что он большой футбольный эксперд. Переубедить его в этом никто не может, - поэтому терпите или болейте за Шахтер..
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михайличенко цей весь час навчався,підвищував кваліфікацію..
Тепер Динамо заграє мінімум як Баварія..

Залишилось лише продати Циганкова і на вилучені кошти закупити ще двох поляків у захист і пару нападаючих з Свазіленду...
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Тофаріщі! Арсен Венгер без роботи! Суркіс, мож не благодаріть
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какой там Венгер, - динамовских сердец на 100 лет вперед припасено.
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з теперішнього складу Бєсєдін точно стане тренером Динамо..

зуб даю ))))
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А говорят, что нельзя войти в одну и туже воду Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 5748. Что это? Жадность братанов Суркисов, бедность или ностальгия по ДК времен великого Лобана?

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Круговорот динамовских сердец в природе..

Суркис, давай по новой, - все х...я..
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У Суркисов вместо мозгов в голове похоже говно .. Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 3983
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ні..
там велике"Динамівське серце" ))))))))))
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этот Суркис, похоже, форменный *******. как он умудрился сколотить свое состояние?
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Он просто младший брат своего старшего брата. А старший, - комсюк, который при развале совка подсуетился и с помощью хитрожопого Кравчука скомуниздил у государства Проминвестбанк, Облэнерги, Динамо и еще кучу разных ништяков..
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У Динамо було багато великих футболістів, от хай вони стають і великими тренерами!
Прикладом для них повинен бути Гвардьйола - капітан Барселони, що піднімав над головою не один Кубок, а тепер приводить до Кубків і Чемпіонств "свої" клуби - Барселону, Баварію, МанСіті...
Не про бухло, бабло, дєвочкі і наркоту треба думати, а ПРО ФУТБОЛ, "шановні" колишні динамівці!!!
І може знову Динамо - стане тим клубом, що наганяє жах на грандів європейського футболу - Реал, Барселону, Баварію, Валенсію, ПСЖ, ...
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ДЭНЬГИ - решают все. Особенно в этом стойле. Какой футбол?
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Суркис в своём репертуаре. Ну уже очевидно что если переставлять кровати в борделе то результат не изменится. ☹️
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Я взагалі-то дивуюсь.. довготерпінню вболівальників Динамо...

Чи може всі вболівальники за визначенням ТУПІ ЗОМБІ ?((
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А що можуть зробити болільники, крім як вболівати за свій клуб?🤔
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Я не з тої категорії вболівальників які влаштовують обструкції, тому-що знаходжусь далеко, та не дуже вірю що українські клуби здатні на рівних грати з грандами. При цьому, я вважаю що є багато талановитих українськіх футболістів якім потрібно давати можливість грати та розкриватись у відомих Європейских клубах.
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