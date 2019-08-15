 Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті київського футбольного клубу.

"Уже в п'ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою", - йдеться в повідомленні.

До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про решту помічників головного тренера буде повідомлено додатково.

Зазначається, що Олексій Олександрович уже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Нагадаємо, вчора Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем після нічиєї 3:3 у матчі-відповіді з бельгійським "Брюгге", що завадило киянам продовжити боротьбу за Лігу Чемпіонів.

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