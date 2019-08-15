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 Політика України, Суспільство
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 Затримання Гримчака: в НАБУ розповіли подробиці справи. ІНФОГРАФІКА

Затримані заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак і його "помічник" вимагали хабар за обіцянку вирішити дві проблеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна інформація опублікована пресслужбою Національного антикорупційного бюро.

"Представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра з питань ТОТ повідомив про проблему, вирішення якої належить до сфери компетенції судової гілки влади. Вказане ТОВ потребувало консультації з приводу розгляду цивільної справи щодо стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь. На це звернення заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за грошову винагороду у розмірі 100 тис. дол. США, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення", - йдеться в повідомленні і НАБУ.

За словами чиновника, він нібито мав звернутися до заступника генерального прокурора, щоб останній вплинув на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який зі свого боку може вплинути на суддів цього ж суду, зазначають у відомстві.

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"У подальшому сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тис. дол. США. Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. дол. США заступник міністра та його "помічник" розподілили кошти між собою. Другу частину у сумі 30 тис. дол. США їм було передано 14 серпня 2019 року", - повідомляють детективи.

Водночас в одній з розмов із заступником міністра представник ТОВ розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" належать до пам’яток культурної спадщини. Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої "послуги" із забезпечення погодження проектної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол. США. Як запевняли учасники корупційної схеми, вказана сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

"Після одержання частини грошових коштів у сумі 450 тис. дол. США. та 30 тис. дол. США від представників ТОВ і було затримано "на гарячому" заступника міністра з питань ТОТ, а також його "помічника". За результатами здійснених обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину одержаної раніше", - повідомляють у відомстві.

Зазначається, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі спільної слідчої групи з представників Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ з липня цього року.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Затримання Гримчака: в НАБУ розповіли подробиці справи 01
Затримання Гримчака: в НАБУ розповіли подробиці справи 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143070
 
 
 Топ коментарі
 
Ждём истерику в воровской шакаладной малине…
🤗
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Я так понял, что, календарики не прохиляли?
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Тут даже Иисус Христос никого не посадит, пока реформированные суды от Пети рулят. Надо менять всю эту гниль или гниль поменяет Вову. А лучше сажать. От слова ТЮРЬМА.
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Національне агентство з питань запобігання корупції рік цікавилось задекларованим майном родини Гримчаків. Про це заявила Юлія Гримчак під час брифінгу.

Журналісти запитали дружину затриманого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, за що, на її думку, затримали чоловіка.
Вона відповіла: "НАЗК ставило питання вже рік. То треба було направити їм, звідки квартира. Я направила: це моя квартира. То ще раз звідки моя коротенька норкова шуба, яку я декларувала. Я все показала НАЗК. То ще якісь кошти. Я рік переписувалась з НАЗК. Ми відповідали на всі запитання, які у них виникали", - розповіла Юлія Гримчак.
https://espreso.tv/news/2019/08/15/zvidky_shuba_i_kvartyra_druzhyna_grymchaka_zayavyla_scho_rik_lystuvalasya_z_nazk_schodo_mayna
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А самого Гримчака журналісти не спитали? Бо від нього ми почуємо, що то не він хабар брав, а навпаки, хотів бізнесмену гроші подарувати.
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Так він закритий, хто до нього журналістів пустить.
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Прокурор вплине на суд, суд на прокурора... От так і розкривається уся гниль порошенківських "поьужних реформ".
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Это, так называемое, министерство, ВОТ, является представительством террористов в руководстве страны. Во время войны - подлежат ликвидации. Предатели и подонки - состав этого гадюшника, ВОТ.
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Где все авторитетные петики? Почему не в теме? Я волнуюсь. Не может такого быть, что эти "календарики" были на оплату их "работы"...
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"За словами чиновника, він нібито мав звернутися до заступника генерального прокурора, щоб останній вплинув на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який зі свого боку може вплинути на суддів цього ж суду, зазначають у відомстві." " Мав звернутися , щоб останній вплинув , а той мав вплинути " Що за маячня .
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Аргументы у соевых и руских вот вообще одинаковые. "Где доказательства? Это не доказательства!"
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да там и так все ясно куда ведут ниточки ,и кто главный решала у Гримчака
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Идиоты , они и в Африке идиоты. Представитель прежней власти идет в супермаркет за 1 млн. дол. и идиоты этому верят. А если вам сосед расскажет, что видел как Зеленский со своими иудейскими дружками ел ребенка на берегу Днепра, тоже поверите?
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Аргументы у соевых и руских вот вообще одинаковые. "Где доказательства? Это не доказательства!"
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Кстати, у вас фантазия очень и очень! Про мальчика на доске объявлений в трусиках случайно не ваша идея?
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Вот блин... Только соседку обысками напугали...
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Для порохоботов тот, кто ворует под лозунги армия/вира/мова - не вор.
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