 Затримання Гримчака: в НАБУ розповіли подробиці справи. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна інформація опублікована пресслужбою Національного антикорупційного бюро.

"Представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра з питань ТОТ повідомив про проблему, вирішення якої належить до сфери компетенції судової гілки влади. Вказане ТОВ потребувало консультації з приводу розгляду цивільної справи щодо стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь. На це звернення заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за грошову винагороду у розмірі 100 тис. дол. США, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення", - йдеться в повідомленні і НАБУ.

За словами чиновника, він нібито мав звернутися до заступника генерального прокурора, щоб останній вплинув на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який зі свого боку може вплинути на суддів цього ж суду, зазначають у відомстві.

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"У подальшому сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тис. дол. США. Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. дол. США заступник міністра та його "помічник" розподілили кошти між собою. Другу частину у сумі 30 тис. дол. США їм було передано 14 серпня 2019 року", - повідомляють детективи.

Водночас в одній з розмов із заступником міністра представник ТОВ розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" належать до пам’яток культурної спадщини. Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої "послуги" із забезпечення погодження проектної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол. США. Як запевняли учасники корупційної схеми, вказана сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

"Після одержання частини грошових коштів у сумі 450 тис. дол. США. та 30 тис. дол. США від представників ТОВ і було затримано "на гарячому" заступника міністра з питань ТОТ, а також його "помічника". За результатами здійснених обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину одержаної раніше", - повідомляють у відомстві.

Зазначається, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі спільної слідчої групи з представників Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ з липня цього року.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".



