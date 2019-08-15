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Все про:Зеленський (2406) конкурс (481) призначення (413) РДА (111)

 "Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України

В онлайн-проєкті команди президента України Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.

"Нові вакансії в LIFT! Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих фахівців у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, і ми знову розпочинаємо відкритий конкурс на посади голів РДА", - зазначено в повідомленні "Команди Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шукаємо розумних і цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143065
 
   
 Топ коментарі
 
Ой щас пойду подам .На каких зелебобиков рассчитан этот колхоз? ))))
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Тому, що вас, тупих зелебобов, туда вже черга стоїть?
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Розумних вам ? Чого раптом ? "Ищем умных и целеустремленных", - у Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины - Цензор.НЕТ 1137
А коли парламентарів обирали, ви запит на розум не виставляли.
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Ой щас пойду подам .На каких зелебобиков рассчитан этот колхоз? ))))
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тебя дебил туда не возьмут
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Тому, що вас, тупих зелебобов, туда вже черга стоїть?
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А музыкальное образование входит в перечень необходимых знаний ?
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Коли буде конкурс на посади Голів ОДА?????? Райцентри це добре, але спочатку потрібні нормальні губернатори!
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Вакансії тільки для гуськоязичних дебілів? Таких як ти?
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- Карп, ты на руки то его посмотри... Из него водила как из Промокашки скрипач...(с)
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А ви точно цілеспрямований ? А доведіть.
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Вова, я знаю места, где очень много .... Смысловых аленей в тундре 😁
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Подходите к шелковичной 6 я там буду стоять завтра в 17:00))
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Розумних вам ? Чого раптом ? "Ищем умных и целеустремленных", - у Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины - Цензор.НЕТ 1137
А коли парламентарів обирали, ви запит на розум не виставляли.
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барна тебе нюхнув та в трамвай заїхав,а ти і надалі тут смердиш..
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Так они уже всяких набрали, теперь им необходимы умные и целеустремлённые...
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Зато они "смотрящих" уже поназначали, в ВР... называются - "консультанты"...
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№29 списка "Слуги Народа" Ирина Верещук - основательница "Украинской Янтарной БИРЖИ"
Вот таких "умных и целеустремленных"?

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Конкурс на посади має виглядати так:
1)- Я досвідчений і маю відповідгний диплом.
- Геть звідси, порохобот!
2) - Я розумний і цілеспрямований!
- Ви прийняті!
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Ніяких "прийняті"! Спочатку тест IQ: собачий вальс на піаніні одним пальцем!
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ищут-то правильно, а вот "найдут" и назначат...Кстати, а лысый уже местечко получил?
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Харе прикалуватися. І так ясно що назначите кого хочете. А "конкурс" для лохів. Або назначайте справжні вибори, або призначайте. Все одно Холоп народу тепер за все тільки сам відповідає.
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"Ищем умных и целеустремленных", - у Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины

Прямо как объявление на столбе: "Требуется неглупая женщина для работы помощником руководителя" "Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України - Цензор.НЕТ 5253
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Ви знаєте повалять. Пройдисвіти, неуки, хитрожопі. Таких у нас більшість. Інша справа, що профнепридатні.
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"Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України - Цензор.НЕТ 9352 Bogdan Gatyla c799d28c
Ви знаєте повалять. Пройдисвіти, неуки, хитрожопі. Таких у нас більшість. Інша справа, що профнепридатні.
"Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України - Цензор.НЕТ 2711

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Это да. У нас же умных - хоть пруд пруди. Вообще все. Страна почему-то в жопе по самые ноздри, но тут никакой связи, конечно, нет.
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Всех умных уволили , остались тупо целеустремленные .
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"Умні" туди працювати не підуть. "Умні мають вже роботу, або власний бізнес. А особливо розумні будуть триматися від цієї влади подалі. Щодо "целєустрємльонних", то один з них вже попав на бабки - мусить за свої 175 мільйонів дорогу гуцулам будувати. Тому наберуть, як і у депутати, Юзіків, фотографів і розбавлять блаженними.
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Умные - налево, целеустремлённые - направо. А мне, что,- разорваться, что-ли?
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Цирк на марше ! Они вспомнили что есть РГА ? И что это их обязанность назначать руководителей и нести за них ответственность !?
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Об'ява нагадує пошук лохів деяких роботодавців. "Вимагається ініціативний лох, який буде шукати гроші і клієнтів, а я буду давати тільки ЦУ". Що ж подивимось на це шоу.
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Напоминает объявление о наборе сотрудников в колл-центр...
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А Миколаївська? Чи мені подати самому заявку; саме я нічого не маю, багато що вмію і нічого не роблю. Пройду на вакансію?
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Конкурсы это хорошо...открытые конкурсы это еще лучше....но это все слова...а на выходе этих "открытых конкурсов" никого в Украине ... умнее и целеустремленнее чем мендель не нашлось....
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У Зеленского открыли конкурс - "Ищем умных и целеустремленных"

Звучить як початок анекдоту.
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Детская "подколка" с бородой:
Если тебе предложат вагон ума и вагон денег, ты что возьмёшь?
Если ответ будет ума, то "подколка" - А я возьму деньги, ума у меня и так хватает...

ЗеКоМанда ищет то, чего не хватает...
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1) "крутими"бувають лише яйця варені. Використання москальського новояза та крімінальної фєні вмсокопосадовцями - це елемент гібрідної війни фєдєрастії проти України. "Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України - Цензор.НЕТ 1322
2) Керівники рай-адміністрацій МУСЯТЬ БУТИ НЕ ТІЛЬКИ фахівцями але й ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ бо це ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ. "Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України - Цензор.НЕТ 6581 "Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України - Цензор.НЕТ 6581
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А зачем нам умные? Умные пять лет управляли, хватит уже, натерпелись!!! Вся власть красивым!
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А заяву.. без даты... на увольнение сразу надо будет писать???
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Сборщики металлолома и безработные судорожно напряглись... "Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України - Цензор.НЕТ 2289
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Результат выборов президента : грабли-лоб 1:1 .
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Головне- зруйнувати. Потім побудуємо... можливо, якщо буде з чого. Хоча ... Як там речницю презЕ "на конкурсі" вибирали, вибирали і ... Шоу продовжується
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зебоба опять хочет,чтоб потом только зебобики по морде битой получали,поэтому и делает вид что из них выберает)))
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"Умные" - не пойдут, мараться не захотят, а "целеустремлённые" ("нахапать" побыстрее, и сбежать) - табунами пойдут... Вот только пользы от этого -НОЛЬ...
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только мне это напоминает "Алло, мы ищем таланты"?
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"Ищем умных и целеустремленных", - у Зеленского открыли конкурс на должности глав РГА в семи областях Украины

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В Украине 490 райадминистраций с учтём оккупированных территорий. Меня разрывает от гомерического хохота. Из 73% проголосовавших за Зеленского....
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