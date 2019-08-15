 "Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України

"Нові вакансії в LIFT! Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих фахівців у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, і ми знову розпочинаємо відкритий конкурс на посади голів РДА", - зазначено в повідомленні "Команди Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Шукаємо розумних і цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.
А коли парламентарів обирали, ви запит на розум не виставляли.
і лайкарі твої теж
Вот таких "умных и целеустремленных"?
1)- Я досвідчений і маю відповідгний диплом.
- Геть звідси, порохобот!
2) - Я розумний і цілеспрямований!
- Ви прийняті!
пальцем!
Прямо как объявление на столбе: "Требуется неглупая женщина для работы помощником руководителя"
Ви знаєте повалять. Пройдисвіти, неуки, хитрожопі. Таких у нас більшість. Інша справа, що профнепридатні.
Звучить як початок анекдоту.
Если тебе предложат вагон ума и вагон денег, ты что возьмёшь?
Если ответ будет ума, то "подколка" - А я возьму деньги, ума у меня и так хватает...
ЗеКоМанда ищет то, чего не хватает...
2) Керівники рай-адміністрацій МУСЯТЬ БУТИ НЕ ТІЛЬКИ фахівцями але й ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ бо це ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ.
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В Украине 490 райадминистраций с учтём оккупированных территорий. Меня разрывает от гомерического хохота. Из 73% проголосовавших за Зеленского....
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