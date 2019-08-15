 У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112.ua.

"Ні. Грошових коштів там було - ну, у нього вилучили його власні кошти і там ще якісь кошти, про ті півмільйона, що вони розповідають, - ні, не було. Там півмільйона - це були календарики", - повідомила адвокатка.

Також, за словами адвокатки, слідство не пояснювало, за що конкретно затримали підозрюваного Юрія Гримчака.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".