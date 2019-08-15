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Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
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Все про:адвокат (637) хабар (2718) Гримчак (62) корупція (2506)

 У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш

Адвокатка заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що факт передачі коштів Юрію Гримчаку не було зафіксовано, а замість півмільйона доларів виявили календарики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112.ua.

"Ні. Грошових коштів там було - ну, у нього вилучили його власні кошти і там ще якісь кошти, про ті півмільйона, що вони розповідають, - ні, не було. Там півмільйона - це були календарики", - повідомила адвокатка.

Також, за словами адвокатки, слідство не пояснювало, за що конкретно затримали підозрюваного Юрія Гримчака.

Дивіться також: СБУ опублікувала фрагмент процедури вилучення грошей у справі заступника міністра Гримчака. ВIДЕО

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143058
 
 
 Топ коментарі
 
Шо робиться у державі, якою керує клоун? Правильно, цирк.
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Факт в том что любой судья, любого потужно-рехформированого суда, за половину этих календариков подтвердит что это календарики.
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У порохоботів тепер буде методичка про "каліндарікі"))
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Як пояснив OBOZREVATEL джерело в Генпрокуратурі, "під час розслідування щодо побиття отримали інформацію про новий ******** злочин".
Виявилося, що сама Чорновол щойно дізналася, що її справу зв'язалу з Гримчаком.
"Насправді він до замаху не має ніякого відношення. Я подзвонила Горбатюку (начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ - Ред.), і він мені пояснив, що вони вели стеження за одним з фігурантів моєї справи, прослуховували його. І під час прослушки дізналися про хабарі. Такий ось зв'язок", - сказала нам Чорновол.
І ось тут виникає перша нестиковка. Згідно із законом, якщо в ході розслідування справи спливають факти про вчинення іншого злочину, необхідно зареєструвати нове виробництво.
Проблема в тому, що злочин, який закидають Гримчаку, є підслідністю НАБУ. Але без Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, орган досудового розслідування, яким є бюро, не може ступити й кроку.
Ймовірно, з якихось причин директор НАБУ Артем Ситник не захотів домовлятися з главою САП Назаром Холодницьким. Тому справу провернули через Горбатюка. Епізод Гримчака з порушенням закону "вписали" в справу Чорновол.
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Атпустітє мальчіка,у нєго же хоббі, калєндарікі сабірать.
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Схема очень проста: сейчас пойдут попытки подкупа следователей, вот им и оставили отход в виде "это календарики". У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 6368
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Зебіли вчора від цієї новини окропом пісюхали, а виявляється, що там - календарики.
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ага..крупними купюрами по 100 баксів..)))
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Купюр по 1000 баксов в свободном обороте НЕТ, раньше использовались только при межбанковских операциях (а после появления электронных переводов и это стало неактуальным).
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Ну, а ты что, думал, что при задержании Грымчаку, которого уже давненько вели, будут передавать настоящие деньги? А зачем? Взяли же с поличным.
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"При тому, що на Юрії Миколайовичі (Гримчаку - Ред.) ніде клейма ставити, справа явно сфальсифікована, а розслідування ведеться неналежним органом з кричущим порушенням вимог процесуального закону. Це зроблено свідомо, оскільки в разі, якби досудове розслідування велося на законних підставах, процесуальне керівництво повинна здійснювати Спеціалізована антикорупційна прокуратура. А цього Ситнику з якихось причин не хочеться", - написав в Facebook журналіст Володимир Бойко.
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висновок..


"Дах" Бариги Ситник (НАБУ) вирішив ЗПРОСТИТУЮВАТИ справу Гримчака,щоб той не сів..
Бо у Суді справа виявиться нікчемною...
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о! еще один антикоррупционер. Ты наверно со всеми вместе брал взятки, поэтому такой обизнаный?))))))))) яЯхренею с зеленожопых экспердив, такие же спецы вы во всем, как ваш у..бишный **********- руководитель страны, и так везде и во всем- за что не возьмется зеленая дрысня- везде зашквары, везде одни пролеты!
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Зато ЗЕленое быдло, не понимая из-за своей тупости , что ваЗЕлин и его СБУ так привселюдно обосралось, так Зебилы в экстазе.
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Грымчак состоит в партии Батькивщина... Пусть у неё голова болит.У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 9367
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Члены «Батькивщины»
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Вообще-то календарик есть в телефоне...
Но ребята на всякий случай носят полмиллиона бумажных календариков.
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Може він колекціонер, або страждає на психічний розлад, календарофілію наприклад😁😁
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Чувака взяли на взятке при передаче денег.
То, что там календарики - Грымчак проверить не успел.
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Цікаво, на що розраховує гримчак, маючи таку дурнувату адвокатесу, яка навіть "зліпити горбатого" не може як слід? Хто при здоровому глузді не відрізнить календарики (яких чомусь було аж на півмільйона) від грошей? Мабуть, лише сама адвокатеса. І ще гримчак, але це не точно У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 9767.
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самое смешное, что статью ему придумать будет сложно.

Это не коррупция, т.к. он не требовал того что должен делать по своей должности.

"вымогательство" в отношении предложения лоббирования - ненаказуемо. Могли бы отказаться да и все.

Так что дело - громкое, а в реальности как и все у Зели - много шума из ничего.
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откуда столько календариков ! адвокат клоун !
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Нееее, клоун у нас один. ЗЕленый совсем. У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш - Цензор.НЕТ 9347
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Не важно, что при умножении количество купюр 92 на номинал 100 получается 500 тысяч. Интересно поведение на форуме. Впечатление, что большинству в детстве не давали сладкого, щемили во дворе, а бабушка ночью била веником по лицу (от сглазу). Тут появляется интернет, форум, где можно вспомнить все детские обиды и вылить (безнаказанно) все свои комплексы на других. Это, конечно, приятно, но ведет к оскотиниванию. Но приятно же, согласитесь! Да и Скотининых большинство, что тоже приятно, стаей или стадом (на выбор) всегда себя чувствовать приятно. В общем сплошная мальвазия с амброзией.
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А шо вытут делаете? В дерьме купаетесь как в воде?
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да-да, полмиллиона календариков. Даже если на календарике будет купюра в 100 у.е. для полмиллиона их понабится 5000 , такой горой календариков можно засыпать человека.
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Всё как всегда - через сраку. Можно и не смеяться.
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Андрей Дидовик Говорили - да что люди не знают, что у нас война? что они не видят, как санавиация садится на ХАЗе, две больницы и госпиталь принимают раненых, разве не слышали? Оказывается знают, видели, слышали, но ненависть, так заботливо выкоханная телевизором победила всё, всех и вся. Вы спрашиваете, что делаю здесь? Пытаюсь понять есть надежда на выздоровление, ведь не все здесь боты или есть только "злоба не совместимая с жизнью". Т.е. пытаюсь избавиться от иллюзий и набраться броне-цинизма.
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Сценарий наверное Бакланов писал?Это его бенефис на новой должности?Ранее только для 96 кывартала писал,там проходило.А здесь???
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