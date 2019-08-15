 У Гримчака вилучили не гроші, півмільйона - це були календарики, - адвокатка Матяш

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112.ua.
"Ні. Грошових коштів там було - ну, у нього вилучили його власні кошти і там ще якісь кошти, про ті півмільйона, що вони розповідають, - ні, не було. Там півмільйона - це були календарики", - повідомила адвокатка.
Також, за словами адвокатки, слідство не пояснювало, за що конкретно затримали підозрюваного Юрія Гримчака.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
Виявилося, що сама Чорновол щойно дізналася, що її справу зв'язалу з Гримчаком.
"Насправді він до замаху не має ніякого відношення. Я подзвонила Горбатюку (начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ - Ред.), і він мені пояснив, що вони вели стеження за одним з фігурантів моєї справи, прослуховували його. І під час прослушки дізналися про хабарі. Такий ось зв'язок", - сказала нам Чорновол.
І ось тут виникає перша нестиковка. Згідно із законом, якщо в ході розслідування справи спливають факти про вчинення іншого злочину, необхідно зареєструвати нове виробництво.
Проблема в тому, що злочин, який закидають Гримчаку, є підслідністю НАБУ. Але без Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, орган досудового розслідування, яким є бюро, не може ступити й кроку.
Ймовірно, з якихось причин директор НАБУ Артем Ситник не захотів домовлятися з главою САП Назаром Холодницьким. Тому справу провернули через Горбатюка. Епізод Гримчака з порушенням закону "вписали" в справу Чорновол.
"Дах" Бариги Ситник (НАБУ) вирішив ЗПРОСТИТУЮВАТИ справу Гримчака,щоб той не сів..
Бо у Суді справа виявиться нікчемною...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Члены «Батькивщины»
Но ребята на всякий случай носят полмиллиона бумажных календариков.
Чувака взяли на взятке при передаче денег.
То, что там календарики - Грымчак проверить не успел.
Это не коррупция, т.к. он не требовал того что должен делать по своей должности.
"вымогательство" в отношении предложения лоббирования - ненаказуемо. Могли бы отказаться да и все.
Так что дело - громкое, а в реальности как и все у Зели - много шума из ничего.