 Призначення нового Генпрокурора може мати значний ефект, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю "Європейській правді" тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
"Луценко вже оголосив, що піде у відставку, і наскільки я розумію, у президента вже є на думці дуже компетентна людина, яка обійме цю посаду. Я чув саме це прізвище (Руслан Рябошапка. - Ред.). Генпрокурор відіграє дуже важливу роль у роботі правоохоронної системи. Не нам вирішувати, хто має бути на цій посаді, але можу сказати, що Рябошапка має повагу до себе. Ми його теж поважаємо. Тому призначення нового Генпрокурора може мати значний ефект", - заявив американський дипломат.
А может ЗЕ-клоуну по старой и доброй клоунской традиции потешить публику - отчубучить так, шоб переплюнуть Тошнотворного Порош(ен)ка - вместо юГидически необГазованого юГы назначить Генеральным прокурором ЗЕ-чувака вообще без какого бы то ни было высшего образования. А Тейлора, шоб не гавкав, послать к его коллегам-тёзкам - к Джону (иди на) Хербст и к Джону (отсоси) Болтон.
І чи не забагато влади стає в Бодіка ?
Тейлор - зебіл!
Ляксєіч, вєрнісь, а то луцика сковирнуть і зразу твій корєш путєнг нападе.