 Призначення нового Генпрокурора може мати значний ефект, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю "Європейській правді" тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Луценко вже оголосив, що піде у відставку, і наскільки я розумію, у президента вже є на думці дуже компетентна людина, яка обійме цю посаду. Я чув саме це прізвище (Руслан Рябошапка. - Ред.). Генпрокурор відіграє дуже важливу роль у роботі правоохоронної системи. Не нам вирішувати, хто має бути на цій посаді, але можу сказати, що Рябошапка має повагу до себе. Ми його теж поважаємо. Тому призначення нового Генпрокурора може мати значний ефект", - заявив американський дипломат.

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