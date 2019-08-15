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Все про:ГПУ (3149) Луценко (2578) Тейлор (31) Рябошапка Руслан (69)

 Призначення нового Генпрокурора може мати значний ефект, - Тейлор

Призначення нового Генерального прокурора в Україні може значним чином вплинути на ефективну роботу Генпрокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю "Європейській правді" тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Луценко вже оголосив, що піде у відставку, і наскільки я розумію, у президента вже є на думці дуже компетентна людина, яка обійме цю посаду. Я чув саме це прізвище (Руслан Рябошапка. - Ред.). Генпрокурор відіграє дуже важливу роль у роботі правоохоронної системи. Не нам вирішувати, хто має бути на цій посаді, але можу сказати, що Рябошапка має повагу до себе. Ми його теж поважаємо. Тому призначення нового Генпрокурора може мати значний ефект", - заявив американський дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143056
 
   
 Топ коментарі
 
Американцы 5 лет мягко намекали пороху, что пора завязывать в коррупцией, что нельзя ставить прокурором карманного человека, но он на все забил, думал, что за войну с рашей ему все простят. Ан не вышло...
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Мы его тоже уважаем. Назначение нового Генпрокурора может иметь значительный эффект, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1760 А кто это ?
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у президента уже есть на уме очень компетентный человек, - с вот этого места можно начинать смеяться - кто там с ним учился,людей смешил - может хОроший знакомы жены))))))
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у президента уже есть на уме очень компетентный человек, - с вот этого места можно начинать смеяться - кто там с ним учился,людей смешил - может хОроший знакомы жены))))))
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Американцы очень тактичны.Особенно дипломаты.Они по хорошему не равнодушны к Украине.Украина -могильщик СССР,а теперь и орды.Осталось 13 дней до окончательной смены элит в Киеве.То же нужно сделать и на местах.Ибо на местах -вообще -вакханалия и грабежи.
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Американцы 5 лет мягко намекали пороху, что пора завязывать в коррупцией, что нельзя ставить прокурором карманного человека, но он на все забил, думал, что за войну с рашей ему все простят. Ан не вышло...
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после того как тейлор сказал что штаты хотят чтобы молодой генерал холодницкий сохранил свой пост вопросов стало только больше, для кого все эти назначения??????
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Тихий, спокойнЬІй с виду Рябошапка должен произвести фуррор у населения УкраинЬІ, когда начнется генеральная уборка и стирка ДержавЬІ от куЧмо-гнилоЮще-хрякоЗєко-порохастЬІх негодяев и их холуев!!!
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"Сгорела хата - гори и сарай"©
А может ЗЕ-клоуну по старой и доброй клоунской традиции потешить публику - отчубучить так, шоб переплюнуть Тошнотворного Порош(ен)ка - вместо юГидически необГазованого юГы назначить Генеральным прокурором ЗЕ-чувака вообще без какого бы то ни было высшего образования. А Тейлора, шоб не гавкав, послать к его коллегам-тёзкам - к Джону (иди на) Хербст и к Джону (отсоси) Болтон.
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Цікаво,за які заслуги Тейлор поважає Рябошапку ? Хіба що по роботі в "Transparency International Україна"-імпотентній,іноді брехливій,іноді шкідливій організації.
І чи не забагато влади стає в Бодіка ?
Призначення нового Генпрокурора може мати значний ефект, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8163
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Хто такі свинарчуки,і чому вони мають там бути ?
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Ащо,діловодство в ОП вже на"общепонятном".Трохи заскоро
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а-а-а-а-а! Зрада!
Тейлор - зебіл!
Ляксєіч, вєрнісь, а то луцика сковирнуть і зразу твій корєш путєнг нападе.
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выпускник международного университета Соломона Рябошапка придёт, увидит , победит и посадит Коломойского -уверены наивные американцы.
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Затвердять в черговий раз ідиота без юридичної освіти,халуя РФ,а в МВС буде Авакян і п'ять чергових років коту під хвіст.
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правильно. Горбатюк - профи, но ему не светит.
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