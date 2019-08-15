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 Політика України
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Все про:митниця (548) Нефьодов (74)

 "Пишіть мені у ФБ", - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов закликав громадян звертатися до нього безпосередньо в разі корупції на митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо у вас митниця вимагає хабарі - пишіть мені напряму в ФБ, якщо хтось бігає по регіонах і розповідає, що треба збирати гроші Нефьодову, - це жуліки. Здавайте жуліков мені. Якщо хтось розповідає, що "домовився із зеленими і тепер наглядає за розмитненням чого" - це мутанти. Здавайте їх Олексію Гончаруку і Давиду Арахамії", - написав Нефьодов.

Водночас він додав, що якщо хтось із його нових підлеглих думає, що їхній бізнес якось від нього сховається, то вони помиляються: "Це лише питання часу… Але якщо хтось митникам дзвонить із будь-яких органів із "порадами" кого і як розмитнювати - тепер ми живемо по новому і ці поради йдуть лісом".

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"Колеги, я безальтернативно очікую від вас відповіді "вибачте, тепер це не працює, порадьтесь із своїм керівництвом, хай вони набирають голову Держмитслужби". Якщо хтось буде розмитнювати щось по командам інших людей - буде звільнений. Якщо хтось на вас тисне - пишіть мені напряму", - резюмував Нефьодов.

Кабінет Міністрів у грудні 2018 року ухвалив рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби. За підсумками конкурсного відбору глави податкової служби Кабмін 8 травня призначив її керівником Сергія Верланова, який раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів України. Конкурс на посаду глави митної служби із середини квітня поточного року був заблокований рішенням Окружного адміністративного суду Києва за позовом народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Андрія Антонищака.

Після розблокування конкурсу 5 липня Кабмін призначив першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.

Пишіть мені у ФБ, - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143055
 
   
 Топ коментарі
 
"Пишите мне в ФБ", - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне - Цензор.НЕТ 428

на ФБ...Нефедову, от Ваньки Жукова
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Сообщаю -Закарпатье. Внаглую требуют НА КАВУ. И не в первый раз
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Ничего , скоро придёт в себя . "Пишите мне в ФБ", - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне - Цензор.НЕТ 7025 Это таможня ....
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Ничего , скоро придёт в себя . "Пишите мне в ФБ", - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне - Цензор.НЕТ 7025 Это таможня ....
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- Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!(с)
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і байцу на дальнєм пагранічь'є
ат таможні пєрєдай прівєт!
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Не одни таможенник до сих пор не уволен на Закарпатье
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Вообще по тому какие взятки на таможне , надо судить по домам таможенников.
Говорят , что в Закарратье попасть на таможню - это как в Киеве в АП
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Ты поверил , наивный ? Тысячи лет эта структура живёт своей жизнью .
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Не надо быть таким пессимистом ...
Будем надеяться на лучшее !
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а это как - они уничтожат свои взлелеяные годами схемы? да за те лярды, которые там крутятся, и голову отшибить могут, не смотря на ранги
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Канєшна-канєшна."Живемо по новому".Десь я таке вже чув.
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Надо, чтобы у тебя не требовали взятки)) А это - просто болтовня и оправдание коррупции которая будет продолжаться. Типа: вы же мне не писали в фейсбук, а я и не знал про взятки, думал их и нету))
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А что это даст по мнению зебобка?? Для чего это надо??
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Сообщаю -Закарпатье. Внаглую требуют НА КАВУ. И не в первый раз
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на фб нефедову черкани, ну или там на вайбер скинь, можно смс-ой если телефон даст
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люба малеча! якщо ти побачиш, що твої бабця і дідусь, матінка і татусь... розповідають казочки про переправку через кордон цигарок, бурштину, алкоголю... тощо, пиши нам в редакцію передачі "Юний митник"
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Нефедов, хватит зебилам баки заговаривать. Таможенная граница поделена за смотрящими- они и зарабатывают для себя и киевской власти. Например всем известный Хомутыннык. Или москаль с мертветчуком в Закарпатье. Модет Балога уже у них оторвал свое право доить таможню
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а что Балоги, отодвинули этого Ланьо от делов своих скорбных ??
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Если, когда ты лежишь на операционном столе, у тебя доктор "просит" денег за операцию, то ты не поддавайся, будь законопослушным гражданином!!! Вставай и беги к главврачу и сдавай этого шельмеца!!! Какие же они фальшивые с этими "напишите мне в фейсбуке программу", "пишите мне в про коррупцию напрямую в фейсбук"...
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На данный момент, Нефёдов производит наилучшее впечатление из всего сброда, окружающего преЗЕдента... "Пишіть мені у ФБ", - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці - Цензор.НЕТ 7210
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Чисто пиар,доказать вымогательство невозможно,но можно нарваться на встречный иск о защите чести,репутации и ещё чего то, и после купленного судьи выйти из зала суда голым и босым.С таможенником выгодно договориться и подмазать - зачем платить идиотские высокие тамсборы,если можно пройти за взятку и выйти на рынок с более дешевым товаром,чем у того идиота который все оплатил,схема работала,работает и будет работать.
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А я то думал, что надо писать ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ!
А тут оказывается в ФБ надо писульки писать...
А ФБ хотя бы расписку в получении моего заявления выдаст?

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Тебе писать не имеет смысла...надо звонить литинанту бакланову...только он сможет разобраться с этими чертями....
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скокаж маскаль там здоров'я уклав у нерівній боротьбі за прибутки.
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"Пишите мне в ФБ", - Нефьодов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне
ой нефьодов зря это сказал - "ляжет" страница)))или ФБ "ляжет")))
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Ничего там неляжет. Может за месяц кто-то и напишет, и то по-приколу типа "на каву 5 баксов вимагали". Схемы там где серьёзные деньги крутятся уже давно налажены. Там выгода от уменьшения налогов и пошлин, если всё сделать по-закону, многократно перекрыват всё то, что нужно дать дать на лапу. Хрен там кто откажется. Остановят на время, закинут удочки, проверят- и "но пашёл".
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ПЗДЦ!!! их надо лечить, этих зеленых реХфарматоров, это эпидемия дебилизма. надень дебил шапку с кокардой, и на неделю на пост, а не рылом по ФБ водить! деджитализаторы
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Ну теперь таможню обсерать будут со всех сторон:чай, кофе,миньет...
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Система митних брокерів - це нині діюча система узаконеного хабарництва, що побудована на штучному усуненні особи від можливості самостійно без посередників подати документи на розмитнення товару. Наприклад, при розмитненні автомобілів під час "пільгового періоду" слід було заплатити брокеру готівкою без будь-яких документів 200 доларів США. Якщо не заплатиш - авто ніяким чином не розмитнять.
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Стучите в рельсу, это будет не менее эффективно.
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