 Кабмін затвердив план заходів із відзначення Дня Незалежності України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
Планом заходів передбачено проведення 23 серпня до Дня Державного Прапора України у місті Києві, інших населених пунктах та закордонних дипломатичних установах України офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, а також культурно-мистецької події "День прапора" на Софійській площі у місті Києві.
24 серпня, у День Незалежності України, передбачено проведення урочистостей за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості, а також організацію та проведення урочистих заходів в інших населених пунктах України.
"Відбудеться покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та ін.", - йдеться в повідомленні
Крім того, заплановано проведення інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів, спрямованих на поширення знань про події та персоналії багатовікової історії українського державотворення, тематичних міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів, фотодокументальних виставок, присвячених 28-й річниці проголошення у 1991 році Незалежності України.
Закордонні дипломатичні установи України проведуть урочисті заходи, пов'язані з відзначенням 28-ї річниці Незалежності України, у тому числі за участю представників української діаспори.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій, пообіцяв глава держави.
Голова Верховної Рада Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.
30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".
не спокушайте ))
бо вже один мій комент відмінусували за зірочки.
і то, туди можна було поставити пристойні літери, а не вигадувати собі різного поганого.
Значит будут идти мальчики трусиках-стрингах.
замість упівських славнів та маршів, отримаємо гейсько-бадоєаську ходу.
Та це повний П... пухнаста звірина.
пс. І не чіпати мої коменти !!!
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... только с лопаты не надо
1 ч. ·
На взлетке Антонова началась репетиция... ага, парада.
Нет, не марша ветеранов, а именно парада. Чуть больше десятка "коробок", ВСУ-НГУ-ГПСУ-ГСЧС. Все ровно так, как всегда. С мелкими и незначительными нюансами, но какими-то фантастическими идеями новых режиссеров.
Во-первых, я искренне и неистово ржу над мотивацией решения о проведении парада. До "новых" дошло, что к ним на 09:30 никто не прийдет, а все прийдут на 11:00 к ветеранам. И они решили как-то привлечь внимание.
В-вторых, я терпеливо жду стоны и крики про совковость, ага.
В-третьих, я не менее терпеливо жду объяснения - так дорого или нет; так затраты или премия?
ЗЕ- кретин
- раздача шаурмы
- прыжки по фонтанам
- купание в красных труселях
- обнимашки-целовашки слуг народа
- гала-концерт 95 квартала... у рояля сам маэстро- преЗедент
Таня Бойко
@Kharkov_2019
Слава Україні!
https://twitter.com/Kharkov_2019/status/1161514708756762624
Змучені і зневірені
Ті, хто творять історію.
Пальцями почорнілими
Вчаться життю зі зброєю.
Серед усіх - не зломлені
Болем, смертями, зрадами,
І почорнілі, втомлені
Сплять у степу під ГРАДами.
Від барикад скривавлених -
До Ілловайських "опадів"
Залишки йдуть незламаних..
Брати при дорозі закопані.
Очі - глибоке озеро,
Де замість дна - поранення:
З Фронту сивих привозили,
Тих, хто воював правильно.
Нас залишилось мізерно,
Але ми - сталь гартована,
І, наче меч, обріжемо
Шиї брехливим головам.
Стануть в колони кіборги!
Сотні очей не пустих.
І не зупинять стінами
Чорних нас всіх та злих.
боєць 93-ї ОМБр Влад Сор
що святкувати? від кого незалежність?
гонору повні шаровари, а хвастати нічим, на жаль.