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 Політика України, Суспільство
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 У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО

У 2021 році абітурієнти проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання із чотирьох предметів, а не як зараз із трьох.

Про таку перспективу повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перспектива 21-го року. Фактично зараз є бачення наступного: на відміну від 2020-го і поточного року випускники, які будуть завершувати здобуття повної загальної середньої освіти в 21-му році, матимуть обов’язково пройти державну підсумкову атестацію не з трьох, а з чотирьох предметів. Два предмети - українська мова та математика - будуть обов’язковими для всіх незалежно від типу навчального закладу… І добровільно з двох предметів можна буде обрати або історію України, або іноземну мову. І четвертий предмет на вибір абітурієнта - з того переліку, який є незмінним вже декілька років", - сказав Бойко.

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Він додав, що тести з української мови та математики будуть дворівневими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143046
 
 
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Правильно! А лучше по 6-8 предметам. Выпускников школ - за бугор!
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Та хоть 10, нигде в мире наши "дипломы" не признают, если захочешь работать по специальности у тебя в обязательном порядке потребуют подверждать свой диплом, иногда это занимает по несколько лет. Громкое название ЗНО не оправдало свое предназначение. Единственные ЗНО в Украине, которые действительны во всем мире - это IELTS и TOEFL, всё остальное корумпированная туфта на постном масле.
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так ти ідійот.. та ще й брехливий!!
В ЄС і в деяких інших країнах проосто провести стратифікацію українських вишів... І як того що тобі начитали ДОСТАТНЬО то будеш мати чи бакалавра чи магістра У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 3965
Інша справа що деякі спеціальності і спільноти фахівців потребують визнання чи ОТРИМАННЯ права на початок практики У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 3905

так що то у тебе в макитрі лайно ..
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Украинцы ж умные, это американцы один SAT сдали и достаточно для поступления в универ. Украинские школяры в вузы должны поступать в вузы мучительно, и сдавать побольше тестов.
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не городи бреда, контрактников берут с любыми балами, а некоторые ВУЗы, из-за недостатка аббитуриентов приняли решение принимать любого желающего, даже без ЗНО.
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І чому ж мішпуха так істерично скавчить проти Гриневич та Супрун... ? У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 8719
У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 8719 і чого ж в вишах України кількість "богообраних"впала до НУЛЯ?

і ті хто називав самі-себе най-розумними най-кмітливими ..най.. най... виявились без"блата"ще більшими шлємазлами ніж інші
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