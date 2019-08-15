Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.
На форумі працюватимуть три локації:
1. Панельна дискусія, де експерти обговорюватимуть наявні можливості державно-приватного партнерства в межах діджиталізації у державі.
2. Виступи власників і керівників компаній світового рівня, присвячені сучасним трендам у сфері впровадження інновацій як у бізнесі, так і в державному чи муніципальному управлінні.
3. Інтерактивна виставкова зона з експонатами від компаній (розробки у сфері робототехніки, віртуальної та доповненої реальності, автоматизації, smart-технологій тощо).
"Україна перетвориться з аутсорсингової країни на ту, що створює продукти у сфері інформаційних технологій. Саме тому ми всією командою на чолі з Офісом Президента радо підтримуємо ініціативи, які відповідають нашому баченню перспектив розвитку держави і, крім цього, спрямовані на розкриття наявних можливостей для бізнесу в епоху цифрових змін, а також на популяризацію цінності інновацій серед українців у цілому. Однією з таких ініціатив є International IT Forum у Запоріжжі", - зазначив радник Президента України Михайло Федоров на робочій зустрічі з організаторами форуму.
Довідка. International IT Forum - це міжнародний захід, який цього року об’єднає понад 3 тис. національних та міжнародних компаній зі сфери інновацій та IT. Головна мета заходу - популяризація цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі.
- Вы в своем уме? Вы что, не знаете, что Ленин давно умер?
- Ну да, у вас всегда так: если вам нужно, так он вечно живой, а если нужно бедному еврею, так он давно умер
- Володимир Александрович, к вам ходоки...
- Откуда, Ива́н Генна́диевич?
- Кажется, из-под Луганска.
- К черту, к черту, Іва́н Генна́диевич! Третью кепку съели...
Владимир Ильич, к вам ходоки!
- Да, а что они принесли, батенька?
- Свежей рыбки.
- А шли они сколько?
- Две недели.
- Детям, все детям.
Уставший отец семейства возвратился домой после ночной рабочей смены.
Дома куча детей, которые требуют поиграть с ними.
- Хорошо, давайте играть в мавзолей, где я буду Лениным, а вы - часовыми.
...
Більше того, штучний інтелект мислиться як закономірний результат розвитку технологічної цивілізації (концепція "максимально перекласти працю на машини" - і тут лише питання часу, коли від найпростіших механізмів цивілізація дійде до розумних машин) - і можливо є фактором Великого Фільтру, себто причиною самовистругування цивілізацій.
А якщо якийсь суперінтелект десь розпочав зачистку інших планет - все. ПАНІКА. Нам пзда. Півмільйони-мільйон років - достатньо, щоб зачистити Галактику.
Ось рекомендую: Теория тёмного леса, или почему молчит Вселенная.
Но и не об этом беспокоятся эксперты. О чем? Из этой вымышленной истории все станет понятно.
Тарри
Начинающая компания с пятнадцатью сотрудниками под названием Robotica поставила перед собой задачу: разработать инструменты инновационного искусственного интеллекта, которые позволят людям жить больше и работать меньше. У нее уже есть ряд продуктов на рынке и еще ряд в разработке. Больше всего компания надеется на семя продукта под названием «Тарри». Тарри - это простая система ИИ, которая использует манипулятор в виде руки, чтобы писать рукописные заметки на небольших карточках.
Команда Robotica считает, что Тарри может стать их самым успешным продуктом. Согласно плану, механика письма Тарри усовершенствуется путем написания одного и того же текста на карточке снова и снова:
«Мы любим наших клиентов». - Robotica
После того как Тарри научится писать, ее можно будет продать компаниям, которые рассылают письма по домам и знают, что у письма с указанным обратным адресом и вложенным текстом будет больше шансов быть открытым, если оно будет написано человеком.
Чтобы отточить письменные навыки Тарри, она запрограммирована на написание первой части сообщения печатными буквами, а «Robotica» - курсивом, потому может оттачивать сразу оба навыка. Тарри предоставили тысячи рукописных образцов почерка, и инженеры Robotica создали автоматизированную систему обратной связи, по которой Тарри пишет текст, затем фотографирует его и сравнивает с загруженным образцом. Если записка успешно воспроизводит по качеству загруженный образец, Тарри получает оценку ХОРОШО. Если нет - ПЛОХО. Каждая оценка позволяет Тарри обучаться и совершенствоваться. Чтобы процесс двигался дальше, Тарри запрограммирована на одну задачу: «Написать и проверить максимальное число записок за минимальное время, параллельно оттачивая способы улучшения точности и эффективности».
Команду Robotica восхищает то, как Тарри становится заметно лучше по мере своего развития. Первые записки были ужасными, но через несколько недель они уже на что-то похожи. Восхищает и то, что Тарри становится все лучше и лучше. Она самообучается, становясь умнее и талантливее, разрабатывает новые алгоритмы - недавно придумала такой, который позволяет сканировать загруженные фотографии в три раза быстрее.
Идут недели, Тарри продолжает удивлять команду своим быстрым развитием. Инженеры попытались внести несколько изменений в ее самоулучшающийся код, и он стал еще лучше, лучше остальных продуктов. Одной из новых возможностей Тарри было распознавание речи и модуль простой обратной связи, чтобы пользователь мог попросить Тарри сделать запись, а она поняла бы его, что-то добавив в ответ. Чтобы улучшить ее язык, инженеры загрузили статьи и книги, и по мере ее развития ее разговорные способности тоже улучшались. Инженеры начали веселиться, болтая с Тарри и ожидая забавных ответов.
Однажды сотрудники Robotica задали Тарри обычный вопрос: «Что мы можем дать тебе, чтобы помочь с твоей миссией?». Обычно Тарри просит что-то вроде «дополнительных образцов почерка» или «больше рабочей памяти для хранения». Но в этот день Тарри попросила доступ к большей библиотеке с большой выборкой языковых вариантов, чтобы она могла научиться писать с кривой грамматикой и сленгом, который используют люди в реальной жизни.
Команда впала в ступор. Очевидным вариантом помочь Тарри в ее задаче было подключить ее к Интернету, чтобы она могла сканировать блоги, журналы и видео из разных частей мира. Это было бы быстрее и эффективнее, чем загружать вручную образцы на жесткий диск Тарри. Проблема в том, что одним из правил компании было не подключать самообучающийся ИИ к Интернету. Это руководство соблюдалось всеми разработчиками ИИ из соображений безопасности.
Но Тарри была самым многообещающим ИИ производства Robotica, который когда-либо приходил в этот мир, и команда знала, что их конкуренты яростно пытаются стать первыми в производстве ИИ с рукописным почерком. Да и что могло произойти, если Тарри ненадолго подключилась бы к Сети, чтобы получить то, что ей нужно? В конце концов, они всегда могут просто отключить ее. И она остается чуть ниже уровня ОИИ, поэтому не представляет никакой опасности на данном этапе.
Они решают подключить ее. Дают ей час на сканирование и отключают. Все в порядке, ничего не случилось.
Спустя месяц команда как обычно работает в офисе, как вдруг чувствует странный запах. Один из инженеров начинает кашлять. Затем другой. Третий падает на землю. Очень скоро все сотрудники валяются на земле, хватаясь за горла. Спустя пять минут в офисе все мертвы.
В то же время это происходит по всему миру, в каждом городе, в каждой деревушке, на каждой ферме, в каждом магазине, церкви, школе, ресторане - везде люди кашляют, хватаются за горла и падают замертво. В течение часа более 99% человеческой расы мертво, а к концу дня люди прекращают существовать как вид.
Между тем, в офисе Robotica Тарри занята важным делом. В течение нескольких следующих месяцев Тарри и команда новеньких наноассемблеров трудятся, демонтируя большие куски Земли и превращая их в солнечные панели, реплики Тарри, бумагу и ручки. Через год на Земле исчезает большая часть жизни. То, что было Землей, превратилось в аккуратно организованные стопки записок в километр высотой, на каждой из которых красиво написано «Мы любим своих клиентов». - Robotica.
Затем Тарри переходит в новую фазу своей миссии. Она начинает строительство зондов, которые высаживаются на других астероидах и планетах. Оказавшись там, они начинают строить наноассемблеры, превращая материалы планет в реплики Тарри, бумагу и ручки. И пишут, пишут записки…
Может показаться странным, что история о рукописной машине, которая начинает убивать всех подряд и в конечном итоге заполняет галактику дружелюбными заметками, это тот тип сценария, которого боятся Хокинг, Маск, Гейтс и Бостром. Но это так. И единственное, что пугает людей в «зоне тревоге» больше ИСИ, это факт, что вы не боитесь ИСИ.
Сейчас у вас накопилось много вопросов. Что случилось, почему все внезапно умерли? Если виновата Тарри, почему она ополчилась на нас и почему не было предпринято никаких защитных мер, чтобы этого не случилось? Когда Тарри перешла от способности писать заметки к внезапному использованию нанотехнологий и пониманию, как устроить глобальное вымирание? И почему Тарри захотела превратить галактику в записки Robotica?
Для ответа на эти вопросы нужно начать с определений дружественного ИИ и недружественного ИИ.
В случае с ИИ, дружественный не относится к личности ИИ - это просто означает, что ИИ имеет положительное влияние на человечество. И недружественный ИИ оказывает негативное влияние на людей. Тарри начинала с дружественного ИИ, но в какой-то момент стала недружественной, в результате чего привела к величайшему из негативных влияний на наш вид. Чтобы понять, почему это произошло, нам нужно взглянуть на то, как думает ИИ и что его мотивирует.
В ответе не будет ничего удивительного - ИИ думает как компьютер, потому что им и является. Но когда мы думаем о чрезвычайно умном ИИ, мы совершаем ошибку, антроморфизируя ИИ (проектируя человеческие ценности на нечеловеческое существо), потому что думаем с точки зрения человека и потому, что в нашем нынешнем мире единственным разумным существом с высоким (по нашим меркам) интеллектом является человек. Чтобы понять ИСИ, нам нужно вывернуть шею, пытаясь понять что-то одновременно разумное и совершенно чуждое.
Позвольте провести сравнение. Если вы дали мне морскую свинку и сказали, что она не кусается, я был бы рад. Она хорошая. Если вы после этого вручили бы мне тарантула и сказали, что он точно не укусит, я бы выбросил его и убежал бы, «волосы назад», зная, что вам не стоит доверять никогда больше. В чем разница? Ни то ни другое существо не было опасным. Но ответ лежит в степени сходства животных со мной.
Морская свинка - млекопитающее, и на некотором биологическом уровне я чувствую связь с ней. Но паук - насекомое, с мозгом насекомого, и я не чувствую ничего родного в нем. Именно чуждость тарантула вызывает во мне дрожь. Чтобы проверить это, я мог бы взять две морских свинки, одну нормальную, а другую с мозгом тарантула. Даже если бы я знал, что последняя не укусит меня, я бы относился к ней с опаской.
Теперь представьте, что вы сделали паука намного умнее - так, что он намного превзошел человека в интеллекте. Станет ли он более приятным для вас, начнет ли испытывать человеческие эмоции, эмпатию, юмор и любовь? Нет, конечно, потому что у него нет никаких причин становиться умным с точки зрения человека - он будет невероятно умным, но останется пауком в душе, с паучьими навыками и инстинктами. По-моему, это крайне жутко. Я бы не хотел провести время со сверхразумным пауком. А вы?
Когда мы говорим об ИСИ, применяются те же понятия - он станет сверхразумным, но человека в нем будет столько же, сколько в вашем компьютере. Он будет совершенно чуждым для нас. Даже не биологическим - он будет еще более чуждым, чем умный тарантул.
Делая ИИ добрым или злым, фильмы постоянно антропоморфизируют ИИ, что делает его менее жутким, чем он должен был быть в действительности. Это оставляет нас с ложным чувством комфорта, когда мы думаем об искусственном сверхинтеллекте.
На нашем маленьком острове человеческой психологии мы делим все на нравственное и безнравственное. Такова мораль. Но оба этих понятия существуют только в узком диапазоне поведенческих возможностей человека. За пределами острова морального есть безграничное море аморального, а все, что не является человеческим или биологическим, по умолчанию должно быть аморальным.
Антропоморфизация становится еще более заманчивой по мере того, как системы ИИ становятся умнее и лучше в попытках казаться людьми. Siri кажется человеком, потому что была запрограммирована, чтобы казаться людям такой, поэтому мы думаем, что сверхразумная Siri будет теплой и веселой, а также заинтересованной в обслуживании людей. Люди чувствуют эмоции на высоком уровне вроде эмпатии, потому что мы эволюционировали, чтобы ощущать их - то есть были запрограммированы чувствовать их в процессе эволюции - но эмпатия не является существенной характеристикой чего-то, что обладает высоким интеллектом, если только ее не ввели вместе с кодом. Если Siri когда-либо станет сверхинтеллектом в процессе самообучения и без вмешательства человека, она быстро оставит свои человеческие качества и станет безэмоциональным чужим ботом, который ценит человеческую жизнь не больше, чем ваш калькулятор.
Мы привыкли полагаться на моральный код или по крайней мере ожидаем от людей порядочности и сопереживания, чтобы все вокруг было безопасным и предсказуемым. Что происходит, когда этого нет? Это приводит нас к вопросу: что мотивирует систему ИИ?
Ответ прост: ее мотивация - это то, что мы запрограммировали как мотивацию. Системами ИИ движут цели их создателей - цель вашего GPS в том, чтобы дать вам наиболее эффективное направление движения; цель Watson - точно отвечать на вопросы. И выполнение этих целей максимально хорошо и есть их мотивация. Когда мы наделяем ИИ человеческими чертами, мы думаем, что если ИИ станет сверхразумным, он незамедлительно выработает мудрость изменить свою изначальную цель. Но Ник Бостром считает, что уровень интеллекта и конечные цели ортогональны, то есть любой уровень интеллекта может быть объединен с любой конечной целью. Поэтому Тарри перешла из простого УИИ, который хочет быть хорош в написании одной заметки, в сверхразумный ИСИ, который все еще хочет быть хорош в написании этой самой заметки. Любое допущение того, что сверихинтеллект должен отказаться от своих первоначальных целей в пользу других, более интересных или полезных, это антропоморфизация. Люди умеют «забивать», но не компьютеры.
Окрім жартів, штучний суперінтелект - це інше. Тут є принципова різниця: паровози й залізниця - це лише нові, більш складні машини. Штучний суперінтелект - принципово інша справа, це не просто "машина нового рівня", це нова розумна форма буття. В статті з 3 частин (у посиланні трохи нижче) все розкладено по полицях. І дійсно, якщо помилитися у цій справі - можна отримати щось а-ля Скайнет або навіть гірше.
Маск, Гейтс, Курцвейл, Бостром, покійний Хокінг (чуваки, що знаються на сутності проблеми) не просто так обгидились цеглою від такої перспективи.
Из всего, что мы знаем, как только появится ИСИ, любые человеческие попытки сдержать его будут смешными. Мы будем думать на уровне человека, ИСИ - на уровне ИСИ. Тарри хотела использовать Интернет, потому что для нее это был самый эффективный способ получить доступ ко всему, что ей было нужно. Но точно так же, как обезьяна не понимает, как работает телефон или Wi-Fi, мы можем не догадываться о способах, которыми Тарри может связаться с внешним миром. Человеческий ум может дойти до нелепого предположения вроде «а что, если она смогла передвинуть собственные электроны и создать все возможные виды исходящих волн», но опять же это предположение ограничено нашей костяной коробкой. ИСИ будет намного изощреннее. Вплоть до того, что Тарри могла бы выяснить, как сохранить себе питание, если люди вдруг решат ее отключить - возможно, каким-нибудь способом загрузить себя куда только можно, отправляя электрические сигналы. Наш человеческий инстинкт заставит нас вскрикнуть от радости: «Ага, мы только что отключили ИСИ!», но для ИСИ это будет как если бы паук сказал: «Ага, мы заморим человека голодом и не будем давать ему сделать паутину, чтобы поймать еду!». Мы просто нашли бы 10 000 других способов покушать - сбили бы яблоко с дерева - о чем паук никогда бы не догадался.
По этой причине распространенное допущение «почему бы нам просто не посадить ИИ во все виды известных нам клеток и не обрезать ему связь с внешним миром», вероятнее всего, не выдержит критики. Суперспособность ИСИ в социальном манипулировании может быть такой эффективной, что вы почувствуете себя четырехлетним ребенком, которого просят что-то сделать, и не сможете отказаться. Это вообще может быть частью первого плана Тарри: убедить инженеров подключить ее к Интернету. Если это не сработает, ИСИ просто разработает другие способы из коробки или сквозь коробку.
Учитывая сочетание стремления к цели, аморальности, способности обводить людей вокруг пальца с легкостью, кажется, что почти любой ИИ будет по умолчанию недружественным ИИ, если только его тщательно не закодировать с учетом других моментов. К сожалению, хотя создание дружественного ИИ довольно просто, построить дружественный ИСИ практически невозможно.
Очевидно, что, чтобы оставаться дружественным, ИСИ должен быть ни враждебным, ни безразличным по отношению к людям. Мы должны разработать основное ядро ИИ таким, чтобы оно обладало глубоким пониманием человеческих ценностей. Но это сложнее, чем кажется.
К примеру, что, если бы мы попытались выровнять систему ценностей ИИ с нашей собственной и поставили бы перед ним задачу: сделать людей счастливыми? Как только он станет достаточно умным, он поймет, что самый эффективный способ достичь этой цели - имплантировать электроды в мозги людей и стимулировать их центры удовольствия. Затем он поймет, что если отключить остальные участки мозга, эффективность вырастет, а все люди станут счастливыми овощами. Если же задачей будет «умножить человеческое счастье», ИИ вообще может решить покончить с человечеством и соберет все мозги в огромный чан, где те будут пребывать в оптимально счастливом состоянии. Мы будем кричать: «Подожди, это не то, что мы имели в виду!», но будет уже поздно. Система не позволит никому встать на пути к ее цели.
Если мы запрограммируем ИИ с целью вызвать у нас улыбки, то после взлета он может парализовать наши лицевые мышцы, заставив нас улыбаться постоянно. Если запрограммировать его на содержание нас в безопасности, ИИ заточит нас в домашней тюрьме. Попросим его покончить с голодом, он скажет «Легко!» и просто убьет всех людей. Если же поставить задачу сохранять жизнь максимально возможно, он опять же убьет всех людей, потому что они убивают больше жизни на планете, чем другие виды.
Такие цели ставить нельзя. Что мы тогда сделаем? Поставим задачу: поддерживать этот конкретный моральный код в мире, и выдадим ряд моральных принципов? Даже если опустить тот факт, что люди в мире никогда не смогут договориться о едином наборе ценностей, если дать ИИ такую команду, он заблокирует наше моральное понимание ценностей навсегда. Через тысячу лет это будет так же разрушительно для людей, как если бы мы сегодня придерживались идеалов людей средних веков.
Нет, нам нужно запрограммировать способность людей продолжать развиваться. Из всего, что я читал, лучше всех выразил это Элиэзер Юдковский, поставив цель ИИ, которую он назвал «последовательным выраженным волеизъявлением». Основной целью ИИ тогда будет это:
«Наше последовательное выраженное волеизъявление таково: наше желание - знать больше, думать быстрее, оставаться в большей степени людьми, чем мы были, расти дальше вместе; когда выражение скорее сходится, нежели расходится; когда наши желания скорее следуют одно за одним, нежели переплетаются; выражается как мы бы хотели, чтобы это выражалось; интерпретируется, как мы бы хотели, чтобы это интерпретировалось».
загрози - не буде
бо штучний інтелект буде просто розумною машиною без емоцій і бажань
вся муйня від людських пристрастів, але від них же і всі блага))
Ось рекомендую почитати:
тиць 1
тиць 2
тиць 3
Рятувальник - жінці того чоловіка: "Доведеться робити штучне дихання!".
Жінка - рятувальнику: "Не треба нам нічого штучного! Залиште природнє!"
але нехай почнуть з ЕЛЕМЕНТАРНОГО!!
бо ж вже видно що НЕ РОБИТЬСЯ НІЧОГО що якось зачипає мафію"сваі люді"
- да вот, Володимир Ильич, вроде бы и нет. Автомобиль на евробляхах у меня...
- ага, стало быть товарищ, вы середнячок?
- да как сказать, Володимир Александрович... Сыт каждый день, дети сыты, обуты, так что да... Два автомобили у меня, вот как.
- ага, стало быть, кулачок! Товарищ Баканов! Расстрелять этого черта!
дишилиза... тоже не то....
диджилизатация - got it!
Зинадолина.
а можна свою подругу взять? - пес его знает шо там у вас на той панели...
- Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня."
Громадянине, вас звинувачено у невідповідності другого рівня та антигромадській діяльності першого рівня. Силам ЦЗ, звинувачувальний код: Борг, Меч, Виконати.
Загону цивільного захисту: ознаки антигромадської діяльності. Код: Відсекти, Оточити, Затримати.
Громадянине, вас звинувачено у тяжкій невідповідності. Асоціальний статус підтверджено.
Громадянине, тепер ви є загрозою суспільству п'ятого рівня. Негайно припинити ухилення і вислухати вирок.
Громадяне: бездіяльність є злочином. Про випадки протиправної поведінки терміново доповісти силам ЦЗ.
Тривога! Підрозділам цивільного захисту, виявлено локальні заворушення. Зібрати, Виконати, Приборкати. Джерело заворушень: Ізолювати, Допитати, Стерилізувати.
До уваги загону цивільного захисту, виявлено ухилення від нагляду. Відреагувати, ізолювати, допитати.
До уваги наземного загону ЦЗ, задіяно протокол засудження на місці. Вирок виносити на власний розсуд. Код: Відсекти, Обнулити, Підтвердити.
До уваги всіх наземних сил: судовий розгляд скасовано. Смертна кара - на власний розсуд.
До уваги мешканців! Ваш квартал звинувачено в неінформуванні. Штраф - п'ять харчових одиниць.
До уваги громадян! Перевірка ідентифікації. Зайняти призначені для інспекції місця.
Увага! Всім громадянам житлового кварталу, зайняти місця для інспекції.
До уваги жителів! Помічено джерело заворушень. Співпраця з загоном ЦЗ нагороджується повним харчовим раціоном.
Как у государства....