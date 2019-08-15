 27 вересня відбудеться презентація бренда цифрової держави, - Офіс Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

На форумі працюватимуть три локації:

1. Панельна дискусія, де експерти обговорюватимуть наявні можливості державно-приватного партнерства в межах діджиталізації у державі.

2. Виступи власників і керівників компаній світового рівня, присвячені сучасним трендам у сфері впровадження інновацій як у бізнесі, так і в державному чи муніципальному управлінні.

3. Інтерактивна виставкова зона з експонатами від компаній (розробки у сфері робототехніки, віртуальної та доповненої реальності, автоматизації, smart-технологій тощо).

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"Україна перетвориться з аутсорсингової країни на ту, що створює продукти у сфері інформаційних технологій. Саме тому ми всією командою на чолі з Офісом Президента радо підтримуємо ініціативи, які відповідають нашому баченню перспектив розвитку держави і, крім цього, спрямовані на розкриття наявних можливостей для бізнесу в епоху цифрових змін, а також на популяризацію цінності інновацій серед українців у цілому. Однією з таких ініціатив є International IT Forum у Запоріжжі", - зазначив радник Президента України Михайло Федоров на робочій зустрічі з організаторами форуму.

Довідка. International IT Forum - це міжнародний захід, який цього року об’єднає понад 3 тис. національних та міжнародних компаній зі сфери інновацій та IT. Головна мета заходу - популяризація цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі.