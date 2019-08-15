 Суд відмовив захисту Мангера в оскарженні припинення слідства щодо нього в справі Гандзюк

Про це повідомляється в пабліку "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 серпня, Шевченківський районний суд Києва розглянув другу скаргу захисників Мангера на постанову ГПУ про зупинення розслідування щодо Мангера та Левіна… Адвокати просили передати наявні матеріали стосовно Мангера до суду, щоб там мати можливість зняти всі обвинувачення з Мангера", - йдеться в повідомленні.

Водночас активісти зазначають, що поновлення слідства через суд за скаргою Мангера призвело б до іншого обрахунку його крайніх строків. "Це спосіб вивести зі справи самого Мангера з неможливістю притягнення його до відповідальності… На щастя, суд відмовив у задоволенні скарги і ГПУ досі має шанс покарати всіх причетних до вбивства Каті", - зазначено в повідомленні.

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Зауважмо, 24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.