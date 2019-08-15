 Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рішенням суду, копію резолютивної частини якого має агентство, за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України суд у четвер, 15 серпня, постановив обрати стосовно Захарченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення слідчого судді може бути оскаржене в Київському апеляційному суді.

Захарченко перебуває не в Україні.

У квітні 2018 року суд надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

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Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні понад 10,3 млрд грн через Смартбанк (Київ). Так, управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури проводить досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення за ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.368 (хабарництво), ч.3 ст.209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Крім того, Захарченка підозрюють в організації в складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, 30 січня 2019 року Печерський райсуд Києва зняв арешт з майна колишнього глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка.

12 лютого суд повторно наклав арешт на майно ексглави МВС Захарченка.