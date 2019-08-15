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 Політика України, Суспільство
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Все про:Київ (6387) суд (5432) Захарченко Віталій (205)

 Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка

Печерський районний суд Києва вирішив заочно заарештувати колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рішенням суду, копію резолютивної частини якого має агентство, за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України суд у четвер, 15 серпня, постановив обрати стосовно Захарченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення слідчого судді може бути оскаржене в Київському апеляційному суді.

Захарченко перебуває не в Україні.

У квітні 2018 року суд надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому знято арешт з майна екс-глави МВС Захарченка, - мотивація суду

Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні понад 10,3 млрд грн через Смартбанк (Київ). Так, управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури проводить досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення за ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.368 (хабарництво), ч.3 ст.209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Крім того, Захарченка підозрюють в організації в складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, 30 січня 2019 року Печерський райсуд Києва зняв арешт з майна колишнього глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка.

12 лютого суд повторно наклав арешт на майно ексглави МВС Захарченка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143033
 
   
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5 лет полныйПэ держал козыря за яйца,и тут бац!
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ай вей!! і тут мішпуха шмаркль хором з ґебельсами пукіна "сваіх" захищає Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко - Цензор.НЕТ 4435

для них вітя абрамич"свій" і тому чисто -янгол безвинний
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странно, а портнова не арестовал....
Портнов в зе-команде сейчас...
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і до портнова черга ДОЙДЕ навіть при спротиві шмарклі
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На Портнова даже дела нет, да и отношения к команде он не имеет.
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НЕ БРЕШИ портнов ВЖЕ аж скавчить - і допитують і питають і ЛЮДИ і суди Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 6956
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... а его подельник Могилев из ЗомбиТВ не вылазит.
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Оперативно. Всего лишь прошло пять лет!Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко - Цензор.НЕТ 930
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Паралельно з процесом роботи прочитав новину - і подумав про куркомаца, що майже рік як "особисто пом'янув Кобздона".
Підвис на кілька секунд...
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на этой ветке прогнозирую рекордно-низкую явку пете-растов с вечной темой "ЗЭ-апокалипсис сегодня".
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а ти гадав що гнідник совкової пропукінської мішпихи "так-проста" вітдає своїх? за кожного чипляються... а вітя-юґ'євіч знакова фігура в мішпусі банди хама Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 6388 Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 6388
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та невже - а його активи, які успішно працюють в Україні...., і які приносять йому, та продажним чинушам лями зЄлені... Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 5686
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та не переймайся ти так! 28лютого 2014 ЗААРЕШТУВАЛИ активи пропукінської мішпухі і в кінці січня 2019 ПІДТВЕРДИЛИ що арешт ЧИННИЙ Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 5259 Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 5259
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не надо нам заочно, нам нужно - сейчас, свыней за гратыСуд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 1056Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка - Цензор.НЕТ 1056
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