 "Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про те, що буде далі з Мінськими переговорами, він відповів:
"Якось буде. Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший. Тут конфлікт не піддається заморожуванню. Я сказав би навіть так: заморозка конфлікту на Донбасі взагалі може стати мрією. Цей конфлікт не буде замороженим, тому що відкритий канал постачання зброї", - заявив Безсмертний.
Как Вы думаете почему он так сказал ?
Потому что дело открывает ГПУ и его откроют по статье "мошенничество" там найдут ещё кучу смягчающих, дело пойдет в обычный суд и получит чел максимум 2 года условно.
Достаточно поручить брать деньги жене, секретарше или вообще без проблем-ребенку. Сказать Миша пойди вон к той машине, тебе дядя даст пакет принесешь мне- я тебе жвачку куплю.
Ну какие у ребенка "функційнs обов'язки", тут 100% мошенничество, ну за это ребенку то ничего не будет.
Может у меня секретарша аферистка ещё та, сказала давай миллион я в шефа отсосу-он подпишет. А я тут причем-чистой воды аферизм.
з твоєї дурні та вигадок тупеньких і діти сміються
СВІТ зовсім інакший ніж ти його собі уявляєш...
І ЛЮДИ ЦЕ ЧУДОВО УСВІДОСЛЮЮТЬ
просто сказал то, что и так все знают, что раша поставляет бамбасянам оружие и людей.
и замораживать ничего не будет, т.к. у путина цель вся Украина, а не донецкие идиоты.
Хорошего дядю умный мальчик не уволит.
там же кучма и мертвечук делают всё правильнее, архиважнее и архиполезнее.
только за 5 лет результата нет.
Но вопрос в другом, почему Безсмертный 5 лет толк, а как только уволили рассказывает что это бесполезно.
Если Вы устроились в преподавателем физики в школу и начинаете рассказывать, что физика это ненужный предмет, то естественно Вас уволят, думаю именно по этому Зеленский и уволил его.
наверно кучма там самый новый
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Стоит отметить, что Раша Срака действительно является известной спортсменкой, а вот министр Сралькович - всего лишь шутка.... МИД Словении возглавляет Миро Церар.
УКРАЇНСЬКІ ПАТРІОТИ НЕ ДАДУТЬ фашистам пукіна і місцевій мішпусі зробити з України покірного вола фєдєрастії
Ну как небудет мы уже сами поняли. Еще бы он пояснил а как будет то? А то предложений что делать последнее время от Безсмертного более чем предостаточно. А вот с какой целью и что мы получим он что-то нихрена не поясняет.
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