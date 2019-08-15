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 Політика України
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Все про:Безсмертний (107) війна (1663) Мінськ (494)

 "Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний

Колишній парламентер від України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає, що збройний конфлікт на Донбасі не буде заморожений, оскільки відкритий канал поставки зброї.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, що буде далі з Мінськими переговорами, він відповів:

"Якось буде. Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший. Тут конфлікт не піддається заморожуванню. Я сказав би навіть так: заморозка конфлікту на Донбасі взагалі може стати мрією. Цей конфлікт не буде замороженим, тому що відкритий канал постачання зброї", - заявив Безсмертний.

Читайте також: Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143021
 
   
 Топ коментарі
 
Мінськ це таке місце де товчуть воду в ступі.
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100%
Но вопрос в другом, почему Безсмертный 5 лет толк, а как только уволили рассказывает что это бесполезно.

"Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 175
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В Минске смачные драники и свежая сметанка,там можно заседать всю жизнь по решениям конфликтов.А вот если заседания перенести на передовую в окопчик поближе так сказать к каналу---то будет другой сюжет тогда да.
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У попугая Ромы голос прорезался , как от кормушки отодвинули
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А чому раніше Безсмертний не був таким принциповим? Може тому що Гримчака, людину порошенка взяли на хабарі і зараз Гримчаку запропонують угоду зі слідством в обмін на покази проти порошенка і порошенко гарантовано сяде на довічне і саме зараз потрібно терміново влаштувати якусь глобальну дестабілізацію щоб врятувати порошенка від гарантованої в'язниці!
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А Вы оптимист, вон генпрогурор вчера заявил что "задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл."
Как Вы думаете почему он так сказал ?
Потому что дело открывает ГПУ и его откроют по статье "мошенничество" там найдут ещё кучу смягчающих, дело пойдет в обычный суд и получит чел максимум 2 года условно.
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Тут всі претензії до нашого КК, по своїм функційним обов'язкам він не міг вирішувати це питання, тому по бютівцю однозначно буде шахрайство.
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Я это понимаю, но с таким подходом за взяточничество посадить невозможно никого.
Достаточно поручить брать деньги жене, секретарше или вообще без проблем-ребенку. Сказать Миша пойди вон к той машине, тебе дядя даст пакет принесешь мне- я тебе жвачку куплю. "Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 4378
Ну какие у ребенка "функційнs обов'язки", тут 100% мошенничество, ну за это ребенку то ничего не будет.
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Так я і кажу, треба переробляти КК України, відсотків 95 справ про хабарі перекваліфіковують згодом на шахрайство, стаття фактично не працює.
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На рахунок дружини або секретарші не підходить, це ознаки посередника, треба щоб питання за яке дають хабар було в межах його повноваженнь.
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Что значит "ознаки посередника" ?
Может у меня секретарша аферистка ещё та, сказала давай миллион я в шефа отсосу-он подпишет. А я тут причем-чистой воды аферизм.
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Та і Безсмертний завжди був принциповим і ти завжди був ґебельсом пукіна "Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8614

з твоєї дурні та вигадок тупеньких і діти сміються

СВІТ зовсім інакший ніж ти його собі уявляєш...
І ЛЮДИ ЦЕ ЧУДОВО УСВІДОСЛЮЮТЬ
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запитання -- Ви коли щось пишете, Ви намагаєтеся думати?... чи ну його
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гарно сказано, але не можу зрозуміти кому? Lановитому?
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- Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону! Видал, какую масыну изобрели! Что значит «к чёрту»?! Полквартиры исчезло! (с)
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Стоит только человека оторвать от корыта, как оказывается у него сколько было бесценных идей, которые он держал в себе пока работал.
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и какую же идею он выдвинул в статье?
просто сказал то, что и так все знают, что раша поставляет бамбасянам оружие и людей.
и замораживать ничего не будет, т.к. у путина цель вся Украина, а не донецкие идиоты.
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Плохой дядя говорит плохие слова.
Хорошего дядю умный мальчик не уволит.
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Вот почему когда человек получает з/п-то говорит что то чем он занимается правильно, архиважно и архиполезно, стоит только его уволить как он на второй день говорит, что всё это абсолютно бесполезно и даже вредно.
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ну он же там не сам был.
там же кучма и мертвечук делают всё правильнее, архиважнее и архиполезнее.
только за 5 лет результата нет.
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часто буває.що хороше рішення принято-коли вже час втрачено
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Мінськ це таке місце де товчуть воду в ступі.
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100%
Но вопрос в другом, почему Безсмертный 5 лет толк, а как только уволили рассказывает что это бесполезно.


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Патамушта був при дєлє і йому це подобалось.
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Які пять років, Зеленський його в липні цього року призначив.
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Тем более, какой толк (НА ЛЮБОЙ РАБОТЕ) в человеке который свято верит что это бесполезная и ненужная работа.
Если Вы устроились в преподавателем физики в школу и начинаете рассказывать, что физика это ненужный предмет, то естественно Вас уволят, думаю именно по этому Зеленский и уволил его.
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просто там формируется "новая команда" под руководством успешного переговорщика кучмы.
наверно кучма там самый новый
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Вопрос не в команде. Вопрос в том как можно боясь высоты устраиваться крановщиком, а когда тебя уволили рассказывать какие все плохие.
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В Минске смачные драники и свежая сметанка,там можно заседать всю жизнь по решениям конфликтов.А вот если заседания перенести на передовую в окопчик поближе так сказать к каналу---то будет другой сюжет тогда да.
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это фейковая новость...розыгрыш... но прикольно же)))))
////
"Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6346

Стоит отметить, что Раша Срака действительно является известной спортсменкой, а вот министр Сралькович - всего лишь шутка.... МИД Словении возглавляет Миро Церар.
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і миттєво заскавчали пропукінські ґебельси "Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6549
УКРАЇНСЬКІ ПАТРІОТИ НЕ ДАДУТЬ фашистам пукіна і місцевій мішпусі зробити з України покірного вола фєдєрастії
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"Трехсторонняя контактная группа по решению конфликта в Нагорном Карабахе заседает в Минске уже 29-й год. Только здесь так не будет, здесь сюжет другой", - Безсмертный
Ну как небудет мы уже сами поняли. Еще бы он пояснил а как будет то? А то предложений что делать последнее время от Безсмертного более чем предостаточно. А вот с какой целью и что мы получим он что-то нихрена не поясняет.
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А які пропозиції від Безсмертного? Щось я не чув
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Пора бы уже эту тему "Безсмертных сказал" закрыть
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Цей Ромчік каже, і здається, що він каже від російської сторони. Може Ромчику час вскриватись і казати, що він путінський? Щоб меньше було бла-бла?
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