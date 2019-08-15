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Все про:обстріл (5418) Донбас (12756) СЦКК (448)

 Терористи обстріляли із забороненої зброї Зайцеве і Новолуганське, - СЦКК

Збройні формування РФ на Донбасі 14 серпня обстріляли населені пункти Новолуганське і Зайцеве із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в четвер у Facebook українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що незважаючи на Мінські домовленості та режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації підступно 14 серпня, в період з 18:56 год. до 19:40 год. здійснили обстріл населеного пункту Новолуганське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю, а саме: міномети 120-го калібру. Загалом противник випустив 9 мін. Встановлено, що вогонь окупанти вели з окупованого Байрака", - сказано в повідомленні.

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Крім того, за даними СЦКК, 14 серпня, близько 19 години, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве з напрямку Гольмівського, застосувавши 7 мін 120-го та 2 міни 82-го калібру, а також автоматичного гранатомета, що також є грубим порушенням оголошеного перемир’я та Мінських домовленостей.

Терористи обстріляли із забороненої зброї Зайцеве і Новолуганське, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143017
 
 
 Топ коментарі
 
кловун, звони х"йлу і скажи, шо це не прібліжає к міру.
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прекращайте писать правду у зе и хо перемирие и нет обстрелов, или вы им не верите??????
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Владімєр владімєровіч, ну что жє ви не повліялі на ваших апалчєнцєв! Вас жє так просілі, так просілі!
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прекращайте писать правду у зе и хо перемирие и нет обстрелов, или вы им не верите??????
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Где вы, олигофрены, плодитесь и размножаетесь?
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Ага. «Ето всьо прідумал Чєрчілль, в 18-м году!»(с)
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ВСУ полезно посидеть под без ответными обстрелами согласно приказу Главкома...
Может и созреют когда нибудь до военной хунты...
Может появятся офицеры с самоуважением и честью....
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думаете рабство в менталитете не истребимо?
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Созрєют? Та Ви їх зараз запитайте, так там 73,22% закричать: «Ето Порошенко віноват !»
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вообще то порошенко спустил пробудившееся достоинство украинского народа в 2014-ом году в унитаз...
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кловун, звони х"йлу і скажи, шо це не прібліжає к міру.
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раніше писали---українські воїни дали адекватну відповідь
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Они и сейчас дают, просто перестали писать, чтобы быть политкорректными.
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а з 21 квітня такого терміну вже немає...зараз «боєвоє травмірованіє»...
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Обычно про раненных и убитых говорят через пару дней чтобы общество не будоражить
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Сегодня ,как сказал клован🤡»,та сторона ,повстанцы «убили нашего воина , а его ********* утверждает ,что «перемирие»достигнуто ! Калоботы,ау!!!!!!
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Как то прослеживается закономерность между обстрелами и убитыми и желанием ***** чтобы ему позвонили. Так же как и обстрелы увеличиваются перед очередными переговорами. Если дуракам никак не дойдет что переговоры с террористом ****** ведут только к еще к большим жертвам то уже никто их не вылечит.
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Они не дураки ,оно🤡🐒💩🤢🐸- иуды избранные недоразвитыми членами
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о.. правильну назву написали---СЦиКК
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Владімєр владімєровіч, ну что жє ви не повліялі на ваших апалчєнцєв! Вас жє так просілі, так просілі!
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Ну пусть стреляют лишь бы не нарушали режим тишины и хлебное перемирие. Потерпите немного, скоро хлебное перемирие закончится и начнется школьное перемирие. А вообще я вижу всем уже пох. на обстрелыТеррористы обстреляли из запрещенного оружия Зайцево и Новолуганское, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2378
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Какие растакие террористы, какие еще вооруженные формирования рэфэ???
Что за хамский тон???????????
Надо писать та сторона.
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Из запрещенного - НИЗЗЯЯЯ... А из разрешенного - можно стрелять в солдат ВСУ... Днище...
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Порохопутенская пропаганда делает из людей дебилов, здравомыслящие не нужны системе
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Верните артиллерию нашим воинам котррую отобрал Шиколадный П.дорас,пускай она отрабатывает по спорам а не гниёт в тылу
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