 Терористи обстріляли із забороненої зброї Зайцеве і Новолуганське, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в четвер у Facebook українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що незважаючи на Мінські домовленості та режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації підступно 14 серпня, в період з 18:56 год. до 19:40 год. здійснили обстріл населеного пункту Новолуганське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю, а саме: міномети 120-го калібру. Загалом противник випустив 9 мін. Встановлено, що вогонь окупанти вели з окупованого Байрака", - сказано в повідомленні.

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Крім того, за даними СЦКК, 14 серпня, близько 19 години, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве з напрямку Гольмівського, застосувавши 7 мін 120-го та 2 міни 82-го калібру, а також автоматичного гранатомета, що також є грубим порушенням оголошеного перемир’я та Мінських домовленостей.