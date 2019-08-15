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 Політика України
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Все про:Луценко (2578) СБУ (4620) Гандзюк (365) Мангер (108) Левін Олексій (8)

 Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна було затримано в країні ЄС і відпущено після допиту, оскільки СБУ не запросила екстрадицію, - адвокат Мангера Мурашкін

Підозрюваного в участі у підготовці нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) затримали в одній із країн Європейського Союзу і після допиту відпустили, оскільки Служба безпеки України відмовилася подавати документи на його екстрадицію.

Про це повідомив адвокат голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації нападу на Гандзюк, Андрій Мурашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня сталося те, чого так довго вимагали активісти групи "Хто замовив Катю Гандзюк": Олексія Левіна було затримано поліцією однієї з країн ЄС у межах договору про надання правової допомоги з Україною. Відразу ж після затримання Левіна генеральний прокурор Луценко заявив про те, що до кінця тижня Мангеру буде висунуто обвинувачення і справу передадуть до суду. Зі свого боку Олексій Левін після затримання заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця. Левіна було допитано і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, невідкладно направлено для проходження поліграфа. І... поліграф підтвердив, що все, що сказав Левін, є чистою правдою, жодного стосунку до нападу на Катерину він не має. Після чого європейські правоохоронці дозволили своїм українським колегам провести бесіду з підозрюваним Левіним і запропонували подати запит на його екстрадицію. Однак, поговоривши з Левіним, українська СБУ повідомила, що не подаватиме документи на його екстрадицію - без пояснення причин. У підсумку сторона, яка затримала, була змушена відпустити Олексія на свободу", - розповів адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ приховувала матеріали, які розширювали список замовників нападу на Гандзюк, - Луценко

Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна було затримано в країні ЄС і відпущено після допиту, оскільки СБУ не запросила екстрадицію, - адвокат Мангера Мурашкін 01

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143016
 
 
 Топ коментарі
 
Це пабєда узеленських, чи вже перемога?
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Баканов, який чорт замовив Катю Гандзюк?
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а что вы хотите от "умного и забавного" руководителя СБУ.
Думаете, он туда работать поставлен?
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после назначения бездомного сбушника главой жога то вопросы не к сбу а к руководству его и страны
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Це пабєда узеленських, чи вже перемога?
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Баканов, який чорт замовив Катю Гандзюк?
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Мабуть єврей,інекше так би не відмазували. Євреї своїх не здають!
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Так Мангер на суде ясно сказал,что єто дело рук СБУ. Даже назівалась фамилия генерала. Нападения на активистов были поставлены на поток. В новостях было полно таких случаев.

Расследование поручили вести .. той же СБУ. Левина и Мангера похоже пытаются использовать как громоотвод.
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Ага!
Так ось звітки у "Справи Гримчака" ноги ростуть!
Зашквари перекриваютьгенеруючи скандали!
****, кіношники...
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Высеры соевых становятся всё более примитивными. Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна було затримано в країні ЄС і відпущено після допиту, оскільки СБУ не запросила екстрадицію, - адвокат Мангера Мурашкін - Цензор.НЕТ 2756
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Їм ніколи було, вони Гримчаку півкіло календариків з намальованими доларами скуповували.
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Прихильники петі і петіного кума-алкоголіка - а як ви прокоментуєте цю цитату зі статті ? " Левин был допрошен и, согласно практике страны, в которой его задержали, безотлагательно направлен для прохождения полиграфа. И... полиграф подтвердил, что все сказанное Левиным является чистой правдой, никакого отношения к нападению на Катерину он не имеет."
Источник: https://censor.net.ua/n3143016
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А до чого тут Петя??? І навіщо тобі коментарі прихмликів Петі, якщо в той самій статті є ще одна цитата: "Однако, побеседовав с Левиным, украинское СБУ сообщило, что не будет подавать документы на его экстрадицию - без объяснения причин. В результате, задержавшая сторона была вынуждена отпустить Алексея на свободу", - рассказал адвокат. Источник: https://censor.net.ua/n3143016"?
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а что вы хотите от "умного и забавного" руководителя СБУ.
Думаете, он туда работать поставлен?
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Почему страна секрентная? Чушь какая-то. Предлагаю новый формат для тиких невероятно полезных статей: "Один из подозреваемых по делу об убийстве активистки Г был задержан в период с ____ по ____ полицией одной из стран ЕС и отпущен, потому что одно из украинских ведомств .... и т.п."
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В СБУ опровергли информацию о задержании Левина, подозреваемого в убийстве Гандзюк
Опубликовано: Четверг, 15 августа 2019 12:47

На вопрос #Букв, соответствует ли действительности информация, изложенная адвокатом Мурашкиным, в СБУ ответили категорическим нет: "Это все неправда".
Кроме того, источник в Генеральной прокуратуре сообщил, что Главному следственному управлению СБУ поручено допросить Мурашкина в качестве свидетеля, "поскольку, по утверждениям СБУ, указанная информация не соответствует действительности".
Также сообщается, что Алексей Левин все еще в розыске.
https://bykvu.com/bukvy/124777-v-sbu-oprovergli-informatsiyu-o-zaderzhanii-levina-podozrevaemogo-v-ubijstve-gandzyuk
Я не виключаю, що адвокат бреше (можливо, як варіант, і затримували Левіна - але не того Левіна). Я не виключаю, що бреше СБУ...
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Проклятий Зєлєнский уже відпуска вбивць!! Доколє!??! Доколє ми будемо це терпіти? При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Може тобі краще повернутися у свою палату!?
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