 Підозрюваного у справі Гандзюк Левіна було затримано в країні ЄС і відпущено після допиту, оскільки СБУ не запросила екстрадицію, - адвокат Мангера Мурашкін

Про це повідомив адвокат голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації нападу на Гандзюк, Андрій Мурашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня сталося те, чого так довго вимагали активісти групи "Хто замовив Катю Гандзюк": Олексія Левіна було затримано поліцією однієї з країн ЄС у межах договору про надання правової допомоги з Україною. Відразу ж після затримання Левіна генеральний прокурор Луценко заявив про те, що до кінця тижня Мангеру буде висунуто обвинувачення і справу передадуть до суду. Зі свого боку Олексій Левін після затримання заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця. Левіна було допитано і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, невідкладно направлено для проходження поліграфа. І... поліграф підтвердив, що все, що сказав Левін, є чистою правдою, жодного стосунку до нападу на Катерину він не має. Після чого європейські правоохоронці дозволили своїм українським колегам провести бесіду з підозрюваним Левіним і запропонували подати запит на його екстрадицію. Однак, поговоривши з Левіним, українська СБУ повідомила, що не подаватиме документи на його екстрадицію - без пояснення причин. У підсумку сторона, яка затримала, була змушена відпустити Олексія на свободу", - розповів адвокат.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.