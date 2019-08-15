 Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років, - УЦОЯО

Про це повідомив виконувач обов'язків директора Центру Валерій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"У зв'язку з набуттям чинності нового українського правопису, згідно з документом Міністерства освіти і науки, в найближчі 5 років нові норми українського правопису, поки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загальної середньої освіти, не перевірятимуся в тесті з української мови та літератури. Тобто не буде завдань, в яких перевірятиметься правильність написання "проект-проєкт," "кафедра-катедра" тощо... Це не буде об'єктом перевірки під час тесту з української мови та літератури", - сказав він.

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Водночас, за словами Бойка, якщо учень використовуватиме новий правопис під час виконання творчого завдання, це не вважатиметься помилкою.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів затвердив постанову №437 "Питання українського правопису", яким схвалено нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Національна комісія з питань правопису, до складу якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.