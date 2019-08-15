EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  797  35
Все про:мова (383) ЗНО (113) Центр оцінювання якості освіти (47)

 Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років, - УЦОЯО

Центр оцінювання якості освіти заявляє, що знання нового українського правопису не перевірятиметься на зовнішньому оцінюванні найближчі п'ять років.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора Центру Валерій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"У зв'язку з набуттям чинності нового українського правопису, згідно з документом Міністерства освіти і науки, в найближчі 5 років нові норми українського правопису, поки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загальної середньої освіти, не перевірятимуся в тесті з української мови та літератури. Тобто не буде завдань, в яких перевірятиметься правильність написання "проект-проєкт," "кафедра-катедра" тощо... Це не буде об'єктом перевірки під час тесту з української мови та літератури", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дівчата продемонстрували кращі результати державної підсумкової атестації, ніж юнаки, - УЦОЯО

Водночас, за словами Бойка, якщо учень використовуватиме новий правопис під час виконання творчого завдання, це не вважатиметься помилкою.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів затвердив постанову №437 "Питання українського правопису", яким схвалено нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Національна комісія з питань правопису, до складу якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143012
 
 
 Топ коментарі
 
Не кожен знає і старе, а ви про нове.
 показати весь коментар
 
Все одно треба, щоб його викладали катедри української мови і щоб він звучав у етері.
Бо не пів вареником єдиним живе людина.
 показати весь коментар
 
Зараз кремлівських пропагандонів почне ковбасити.
100%

 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Коли собаці не має чого робити...вона лижє яйця!)))
 показати весь коментар
 
 
Задолбали эти "специалисты".. что только не сделаешь, чтобы оправдать свое существование....
Мені, Т.Г.Шевченка якось і по попередному правопису --- вдавалося прочитати....
 показати весь коментар
 
 
"нове правописання" ---- це ворожий прикол знущання над УкрМовою, введений режимом роттердамівців.
 показати весь коментар
 
Зараз кремлівських пропагандонів почне ковбасити.
100%

 показати весь коментар
 
 
Правопис зроблено на виступах Парубія. Тому і запровадили Р з апострофом.
 показати весь коментар
 
 
Мене ковбасить від купи дармоїдів, які, як таргани, позабивалися в щілини, та чекають слушного моменту, щоб вискочити звідти, та правописом --- як довбнею по голові!
 показати весь коментар
 
 
Дуже груба маніпуляція - одразу звинуватити усіх, хто незадоволений тим, як ви калічите мову задля виправдання своїх недолугих дисерів, у тому, що вони всі кремлівські пропагандони.
 показати весь коментар
 
Все одно треба, щоб його викладали катедри української мови і щоб він звучав у етері.
Бо не пів вареником єдиним живе людина.
 показати весь коментар
 
 
О! На третьому поверсі забилася у падучій сім'я україножерів, а на пятому поверсі завила русскоязичная бабушка !

 показати весь коментар
 
 
Скоріше українські школяри завиють від цих дебілів, що нові правила придумують, ускладнюючи правопис.
 показати весь коментар
 
 
Та обов'язково щоб не забули -- про борошна українського народу!
Ну, ще -- про стріли з цибулі!)) Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 7084
 показати весь коментар
 
 
До речі, у слова "мужчина" (рос), стать по всім правилам жіноча. Бо вона закінчується на "а" Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 1795
 показати весь коментар
 
!!!!!!!!!

Вас треба призначити Мінстром Міністерства викладання Української мови для ВАТИ.
 показати весь коментар
 
 
- я протів нового правопісанія!

- а як би ти писала пів-яблука?
- через апостроффф
абзац Новий український правопис не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 9228
 показати весь коментар
 
Читал некоторые слова из нового правописания.
Таке впечетление,шо консультантом був Микола Яновмч.
 показати весь коментар
 
 
Всё надо пересрать,новое правописание,новые буквы,а дебилы остались старые,изобретатели херовы.
 показати весь коментар
 
Они еще 20 лет назад с этими новыми правилами правописания достали. В украинском языке были правила, близкие к идеальным - гораздо проще было писать правильно, чем на русском - ибо как слышалось, так и писалось, но нет, этим же псевдоученым от лингвистики нужно защищать свои бездарные докторские дисетации - вот и придумывают и оосновывают новые правила постоянно. Вредители.
 показати весь коментар
 
У Вас тільки з цим проблеми?
«Паляниця»- вимовляєте?
 показати весь коментар
 
 
Чому ж тільки? У нас в країні багато паразитів - і покидьки, що видумують нові правила, одни з них. Якщо їм більше немає чого робити, окрім вигадування шкодницьких правил, їх треба гнати під три чорти, скорочуючі зайві місця у міністерстві.
А вимовляю я все добре, тому ваши закидони ні до чого.
 показати весь коментар
 
каждый ...пишет как он хочет, а я пишу как я хочу.
 показати весь коментар
 
Журитися нема чого.
За п*ять років "мовознавці" ще не раз його можуть поміняти.
Комусь треба буде дисертацію захистити, статейку чи книжечку написати ...
 показати весь коментар
 
Вважаєте, що це норма, коли міліони учнів та студентів мають переучуватись з примхи якогось паразита, якому потрібно дисер захистити?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору