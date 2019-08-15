 Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Я зайшов до секретаря Радбезу о 12:30 (6 серпня. - Ред.) і ще не знав про всі події цього дня. Він (секретар РНБО Олександр Данилюк. - Ред.) прийшов від президента, де обговорювалася ця ситуація, і на ньому обличчя не було. Ми поговорили 30 хвилин і я зрозумів, що далі говорити немає сенсу, бо він мене не чує", - розповів Безсмертний.
"А коли я вийшов від нього, то перше, що прочитав, - його повідомлення (реагуючи на обстріл під Павлополем, Данилюк написав у Facebook: "Це грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги". - Ред.). Я тут же набрав людей з його оточення і сказав: що ви робите? Треба негайно скликати ОБСЄ, ТКГ, реагувати", - додав він.
Далі, за словами Безсмертного, Україна мала заявити про вихід з Мінського процесу, поки не покарають тих, хто вчинив це.
"Адже це дуже небезпечна річ, яка може призвести до широкомасштабного конфлікту. І далі сказав про те, що треба робити: перекривати КПВВ, адже невідомо, де це ще може відбутися", - розповів він.
Потім, за словами Безсмертного, Україна мала перекрити комунікації, щоб не було катастрофи в разі стрільби.
"Але в результаті ми отримали дзвінок (Володимира Зеленського. - Ред.) Путіну, що свідчило про те, що навколо президента не змогли об'єктивно оцінити, що відбулося", - зазначив він.
За словами Безсмертного, обстріл під Павлополем і загибель 4 військових могли спровокувати початок широкомасштабних бойових дій. Він пояснив, що за три години після обстрілу так званий міністр закордонних справ "ЛНР" Владислав Дейнего і так звана омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева перейшли з окупованої території на сторону, яку контролює Україна. На той час, за словами Безсмертного, українські військові не знали про загибель 4 морпіхів, проте в іншому випадку, "з Дейнего і Кобцевої зробили б там решето". Це, на думку Безсмертного, був план Кремля.
Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.
У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.
7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, якому він запропонував провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН та президента Франції.
16 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
А виявляється безсмертний мужиг...
Клоун ющенковський ти рома, а не мужик...
Послать нахрен Макрона и Меркель. Можно еще Трампу плюнуть в суп ...
Ніякі смерті не завадять зебілам чекати, спочатку, 100 днів правління, потім "вони тільки вчаться" ну й т.д....
А что до "пустословия"....то вот такие же зебобики ты вы...сто лет назад орали о непогрешимости товаришЧа сралина...о том что только его действия являются единственно верными и правильными...а люди с отличным от его мнением...это враги...
К чему это привело ты знаешь зебобик?? Если нет то прочти учебник истории....только не совкового издания....
По сути - это Барыга в кубе.
Такой же гешефтмахер и неукраинец,
Но без легкого налета патриотизма, свойственного Пеце.
Отольется нам еще слезами глупость 73% дебилов...
Ты за что, мразота, ненавидишь жителей украины? Или ты - наварос с маладых риспуплик и вонь на сайте тут разносишь специально?
Проходи мимо.
Обсуждение собственно "минского процесса": плюсы, минусы, целесообразность продолжения и т.п. тщательно вытраливается. Отсюда и личностные вбросы...
Чистый "мусорный" троллинг.
Я украинец и патриот своей страны.
А такая зебильная пена, как ты и твой кумир, скоро будут смыты в унитаз.
Причем под очень большим напором...
Кстати, интересно, чем с ним расплачивается Клоун?
У Пеци-Бырыги хоть были цукерки (правда - соевые).
А этот, наверное, просто дает пососать то, чем играет на рояле.
Правда, противный бостууга?
- Чё полож-то?
- Положи трубку! Задавлю, шляпа!(с)
Но и куда и под кого простому Украинцу податься, а может всё таки с ляшком - лошком за вилы взяться? Действительно настала пора чтобы вместе со всеми украинскими патриотами, националистами, активистами, добробатами.. ..жёстко пресечь такую что старую что новую продажную власть имущих ворюг ЗЕбилов, власть должна быть не из "Слуг" олигархов, оккупантов и террористов -коллаборационистов, она должна быть только народной и проукраинской, и не на словах этих продажных "Слуг" из предателей - капитулянтов, этих ЗЕбилов -украинофобов..
Попробую потеоретизировать. К примеру мы решили поступить так как предлагал Безсмертный. Что бы нам это давало:
- ОБСЕ как всегда оказалось бы слепо и глухо, что мы наблюдаем уже более чем 5 лет.
- заседание ТКГ было столь же "результативным" и это также мы наблюдаем последние более 5 лет. Кацапы гнут свою линию "мы нипричем", но террористов тронуть не дадим.
- выход из Минского процесса? А кто нам бы дал? Меркель? Макрон? Американцы? Все они утверждают, что альтернативы ему нет. Мы не можем из него выйти без консультаций с нашими партнерами. Односторонний выход из Минского процесса означает одно - частичную или возможно даже полную потерю поддержки ЕС. Там многие прикормленные прихлибеи ***** только этого и ждут, чтобы санкции с кацапов снять.
- перекрыть КПВВ? Так это автоматом означает выход из крайнего перемирия также в одностороннем порядке и с такими же последствиями.
Минским процессом Петя связал Украину по рукам и ногам. Мы несвободны в своих решениях. У нас нет сил военным путем решить проблемы на Донбассе и в Крыму.
Безсмертный предложил тактические шаги с непонятным стратегическим результатом. Он так и не говорит, что дальше то, после того как, по его разумению, мы так бы поступили. Какие преимущества и какие последствия повлекли за собой такие шаги. У меня вообще складывается впечатление, что то, что произошло на Донбассе (гибель наших военных) и непонятные предложения Безсмертного это шаги одного плана, который ИМХО разрабатывался в кремле. Было более чем предлогов за пять лет войны все это осуществить. Но почему-то не делали. Почему именно сейчас? Разве гибель (безусловно страшная трагедия) 4 военных сейчас чем-то отличается от гибели тех военных, которые гибли в перемирия, которые объявлял Порошенко на протяжении пяти лет войны? Короче для меня лично полная непонятность в действиях Безсмертного. Хотелось бы думать, что его предложения просто результат недостаточного просчета последствий для Украины.
А до чого може призвести вже сьогоднішнє злочинне загравання нашої вищої продажної влади " Слуг" та неясно чиїх з нашим лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською Росією і їх агентами в Україні перефарбованими бандитами екс- ригоАналами, можливо що навіть і до повторення цих страшних подій столітньої давності і до подальшої окупації паРашею України.
И за это Бессмертного уволили. Хотя его профессионализм в переговорах с РФ признавали.
Но давайте поставим опытному переговорщику изначально провальную задачу. А если он не согласится с ней- уволим его к чертям.типа от этого реальность ситуации изменится, а задача перестанет быть невыполнимой.
Просто напоминаю. Восемь. Восемь бойцов погибло с начала "прекращения огня". Перемирие работает (с) Данилюк
Serg Marco
UPD: Девять.
Война спровоцирована и поддерживается олигархатом, как с одной. так и с другой стороны. Перемирие им - не выгодно. Найти пару тысяч бакинских для провокации - им вообще не проблемка.
Пока общественность не поймет - ни чего не поменяется.
вонючий гандон говорит про 4-х наших Воинов,"забывая" про тысячи,отдавших жизнь..