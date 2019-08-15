EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  6480  170
Все про:Безсмертний (107) Зеленський (2406) обстріл (5418) Донбас (12756) військовослужбовці (2487)

 Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний

Колишній парламентер від України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний заявив, що команда президента не змогла об'єктивно оцінити ситуацію з обстрілом під Павлополем 6 серпня, де загинули чотири українські військові.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Я зайшов до секретаря Радбезу о 12:30 (6 серпня. - Ред.) і ще не знав про всі події цього дня. Він (секретар РНБО Олександр Данилюк. - Ред.) прийшов від президента, де обговорювалася ця ситуація, і на ньому обличчя не було. Ми поговорили 30 хвилин і я зрозумів, що далі говорити немає сенсу, бо він мене не чує", - розповів Безсмертний.

"А коли я вийшов від нього, то перше, що прочитав, - його повідомлення (реагуючи на обстріл під Павлополем, Данилюк написав у Facebook: "Це грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги". - Ред.). Я тут же набрав людей з його оточення і сказав: що ви робите? Треба негайно скликати ОБСЄ, ТКГ, реагувати", - додав він.

Далі, за словами Безсмертного, Україна мала заявити про вихід з Мінського процесу, поки не покарають тих, хто вчинив це.

"Адже це дуже небезпечна річ, яка може призвести до широкомасштабного конфлікту. І далі сказав про те, що треба робити: перекривати КПВВ, адже невідомо, де це ще може відбутися", - розповів він.

Потім, за словами Безсмертного, Україна мала перекрити комунікації, щоб не було катастрофи в разі стрільби.

"Але в результаті ми отримали дзвінок (Володимира Зеленського. - Ред.) Путіну, що свідчило про те, що навколо президента не змогли об'єктивно оцінити, що відбулося", - зазначив він.

За словами Безсмертного, обстріл під Павлополем і загибель 4 військових могли спровокувати початок широкомасштабних бойових дій. Він пояснив, що за три години після обстрілу так званий міністр закордонних справ "ЛНР" Владислав Дейнего і так звана омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева перейшли з окупованої території на сторону, яку контролює Україна. На той час, за словами Безсмертного, українські військові не знали про загибель 4 морпіхів, проте в іншому випадку, "з Дейнего і Кобцевої зробили б там решето". Це, на думку Безсмертного, був план Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США цікава пропозиція Зеленського розширити "нормандський формат", - Тейлор

Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, якому він запропонував провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН та президента Франції.

16 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143011
 
   
 Топ коментарі
 
Как ни странно, да.
Но при Порохе Роисю из ПАСЕ вышвырнули, а при ЗЕ вернули мгновенно, как только поняли с кем теперь имеют дело.

Так, что не так сказал Безсмертный?
 показати весь коментар
 
О! Тепер і Безсмертного Бакланов звинуватить у карупциї.
Чекаємо!
Скоро і у нього щось знайдуть! После гибели 4 военных на Донбассе мы должны были созвать ОБСЕ, ТКГ, выйти из Минского процесса и перекрыть КПВВ, но в результате Зеленский позвонил Путину, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 3800
Не можна крикрикувати сонцеликого Зєєєєлю!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
просто у зе нехватает ума это понять(((((( сегодня опять погиб нащ солдат а зе ихо молчат и не знают что сказать((((( ведь если сказать что перемирие есть то чего гибнут если нет то где решительные действия а молчать так хорошо вроде ничего не происходит ((((((((
 показати весь коментар
 
 
Нічого собі... Я то думав чому після іловайська і дебальцево ми грізно тупотіли ніжками...
А виявляється безсмертний мужиг...

Клоун ющенковський ти рома, а не мужик...
 показати весь коментар
 
 
Может и правильно!
Послать нахрен Макрона и Меркель. Можно еще Трампу плюнуть в суп ...
 показати весь коментар
 
Бесполезно, old-thinking шизофреник вцепился в Донбасс мертвой хваткой. Пуйло можно победить лишь его же оружием: чтобы Украинские спецслужбы стали орудовать в Москве)
 показати весь коментар
 
 
шо ж ты гнида при порошенко этого не делал? сколько было перемирий всегда их нарушали орки убивая солдат и офицеров, а ты сопел в тряпочку. ну ты и подонок рома, советская скотина.
 показати весь коментар
 
 
Ніякі смерті не завадять зебілам чекати, спочатку, 100 днів правління, потім "вони тільки вчаться" ну й т.д. Куди поділись, "патріоти"? Зараз почнуть посилатися на папередніков? То ви ж голосували за покращення, від нової влади. Чи не? За дзвінки презЕ, з вибаченнями, запоребриковому другу? Чи як?
 показати весь коментар
 
 
Чайка Київ
Ніякі смерті не завадять зебілам чекати, спочатку, 100 днів правління, потім "вони тільки вчаться" ну й т.д....
Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3037

 показати весь коментар
 
 
когда не могут переплюнуть стараются оплевать. учи матчасть дилетант.
 показати весь коментар
 
такой вопрос вызывает вопрос следующий . а кому простите ответить какой то чайке? почему человек задает такие смелые вопросы и боится написать как его зовут?
 показати весь коментар
 
 
Підтвердіть своє ім"я, 8с357f28. По суті, що ..?
 показати весь коментар
 
 
нет там сначала мое имя а не что то такое вот чайка. я не боюсь писать то что думаю называя свое имя и я здесь такой не один. поступая так мы можем говорить друг с другом . товарищ который стесняется своего имени доверия не вызывает . что тебе мешает написать имя если ты уверен в своей правоте?
 показати весь коментар
 
 
а я не уговаривал человека с куриными мозгами мне верить . мне это без надобности.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не учите победителей жить.5 лет языки чесали,а Украина- без глазу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
если этот товарищ запел песню президент не прав значит наш президент все делает правильно. это мое личное мнение.
 показати весь коментар
 
 
Не сотвори себе кумира (с)...зебобик...это плохо заканчивается....
 показати весь коментар
 
 
сорняки пустословия растут на пустырях интеллектуальной импотенции. проще говоря прежде чем давать совет следует подумать а тебя просили.
 показати весь коментар
 
 
Это форум зебобик...и тут не требуется получать разрешений и просьб...
А что до "пустословия"....то вот такие же зебобики ты вы...сто лет назад орали о непогрешимости товаришЧа сралина...о том что только его действия являются единственно верными и правильными...а люди с отличным от его мнением...это враги...
К чему это привело ты знаешь зебобик?? Если нет то прочти учебник истории....только не совкового издания....
 показати весь коментар
 
 
ого как загнул. мечтаешь об ссср. плачешь по ночам вспоминая 57 рублей на сберкнижке? не путай как там тебя человек с приветом. так вот не путай есть люди с именем и своим мнением а есть всякие там приветы у которых не имени ни своего мнения. ты как на комсомольском собрании во время болтовни о воспитании советской молодежи в духе марксизма- ленинизма.
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю что ты в силу своего врожденного скудоумия так и не понял...что я выступаю именно против ссср...и тоталитарзма... и то что ты по той же причине не понял...что своим пением дифферамбов зебобику ... вы зебобики делает повторение ссср возможным.... но помочь ничем не могу...я не доктор....
 показати весь коментар
 
Обосрался вован квартальный...и со страху позвонил вовану *****....
 показати весь коментар
 
 
Ромчик захрюкав, коли на двері показали... значить правильно показали.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зебил самостоятельно вынес себе диагноз.
По сути - это Барыга в кубе.
Такой же гешефтмахер и неукраинец,
Но без легкого налета патриотизма, свойственного Пеце.
Отольется нам еще слезами глупость 73% дебилов...
 показати весь коментар
 
 
Веришь, олигофрен, вот читают вас дегенератов люди со стороны и думают: какие же твари и подонки живут с нами рядом, как это EUkozak.
Ты за что, мразота, ненавидишь жителей украины? Или ты - наварос с маладых риспуплик и вонь на сайте тут разносишь специально?
 показати весь коментар
 
 
Отличительная черта зебобика...это переход на личности...оскорбление оппонента...в попытках защитить своего кумира....скорее всего от небольшого его ума....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тупое, с тобой зебобиком вообще не о чем говорить, потому, как ты туп.
Проходи мимо.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот...диагноз товарища Саахова подтверждается..(с)
 показати весь коментар
 
 
Трольчатник он и есть трольчатник... Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5999
Обсуждение собственно "минского процесса": плюсы, минусы, целесообразность продолжения и т.п. тщательно вытраливается. Отсюда и личностные вбросы...
Чистый "мусорный" троллинг.
 показати весь коментар
 
Я рад, таки да дитятко, что вызвал у тебя истошный визг.
Я украинец и патриот своей страны.
А такая зебильная пена, как ты и твой кумир, скоро будут смыты в унитаз.
Причем под очень большим напором...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Патриот совей страны" никогда не назовет население своей страны " 73% дебилов" - так поступают или орки с маладых риспуплик тут на форуме для внесения вражды в общество Украины или откровенные дегенераты, ничем не отличающиеся от тех самых орков с маладых риспуплик.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Панове, запоминаем зеботика!
Кстати, интересно, чем с ним расплачивается Клоун?
У Пеци-Бырыги хоть были цукерки (правда - соевые).
А этот, наверное, просто дает пососать то, чем играет на рояле.
Правда, противный бостууга?
 показати весь коментар
 
 
а что разве "наваросы с маладых республик" были против зеленского и поддерживали Порошенко на выборах? разве все те кто считает солдат ВСУ на Донбассе "карателями" поддерживали Порошенко?
 показати весь коментар
 
Нормальный человек не будет называть 73% населения своей страны дебилами. Или даже, если брать выборы в ВР, то он обозвал 91% населения Украины. Такое паскудство нормальный человек себе не позволит.
 показати весь коментар
 
А чего ж при штурме орками Дебальцево украина не вышла с минского процесса?
 показати весь коментар
 
 
Варто прочитати повне інтерв'ю Безсмертного ВВС. Там дуже цікаві речі.
 показати весь коментар
 
 
- Положь трубку!..

- Чё полож-то?
- Положи трубку! Задавлю, шляпа!(с)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Почему у всех экс прорезается голос после? Когда на посту были, так языки в жопе держали.
 показати весь коментар
 
 
Надо было по скайпу звонить и на колени встать. А так смысла конечно нет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Почему бы не выбрать козу с барабаном ? Она, по крайней мере, менее вредоносна - звонить по телефону не умеет.
 показати весь коментар
 
 
Кровавый Пастор, вернись! А то всем нам скоро будет кабздец!
 показати весь коментар
 
 
"Новогоднее перемирие": украинский военный на Донбассе погиб от выстрела снайпера - штаб АТОБоевики на Донбассе три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО. 20 декабря на переговорах в Минске была достигнута договоренность прекратить огонь в зоне конфликта с 23 декабря в связи с новогодними праздниками.24 декабря, 2017 08.12" ____________________ромчик! а что ж ты два года назад, не требовал выхода из "минского процесса"??????.?
 показати весь коментар
 
 
"Далее, по словам Безсмертного, Украина должна была заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это" - при всем уважении к Безсмертному, удивлена, поскольку кому как не Безсмертному знать, что никто наказан никогда не был и не будет. Наказать могут только ВСУ, расхерачив очередной кацапский блиндаж и удобрив землю десятком сепаров. Касательно выхода из минского процесса: если включить голову и выключить эмоции, то каким боком выход из минска изменит ситуацию? Казалось бы да, ведь это повод избавиться от минского договорняка, очень опасного в случае его реализации. Но увы, это не совсем так. Прекратится война? Нет. ***** устыдится и уйдет? Нет, конечно. Мы станем сильнее? Нет. Перестанут гибнуть наши военные? Тоже нет. А вот повод отменить даже эти несчастные санкции, которые есть, будет прекрасный, а в Европе многие ждут, не дождутся их отмены. Увы, договорняк подписан, теперь его никуда не денешь, и выход из него никаких преимуществ не даст. Нам только нужно следить, дабы какому-нибудь умнику не пришло в голову его реализовать. Для мировой общественности на словах мы - белые и пушистые, мы руками и ногами за минск. Главное - не предпринимать практических шагов по его реализации.
 показати весь коментар
 
 
Красные пришли грабят, Былые пришли грабят, Шоколадные тоже грабили ..теперь пришли ЗЕлёные тоже начнут грабить да и ещё продавать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Но и куда и под кого простому Украинцу податься, а может всё таки с ляшком - лошком за вилы взяться? Действительно настала пора чтобы вместе со всеми украинскими патриотами, националистами, активистами, добробатами.. ..жёстко пресечь такую что старую что новую продажную власть имущих ворюг ЗЕбилов, власть должна быть не из "Слуг" олигархов, оккупантов и террористов -коллаборационистов, она должна быть только народной и проукраинской, и не на словах этих продажных "Слуг" из предателей - капитулянтов, этих ЗЕбилов -украинофобов..
 показати весь коментар
 
 
На рахунок того щоб вийти з мінського процесу - це Роман фігню сказав (тут на Цензорі чудово все пояснив Казарін), в остальному все правильно.
 показати весь коментар
 
 
А что же вы при Порошенко этого не делали, тогда тоже погибших хватало.
 показати весь коментар
 
 
Еще один сбитый летчик пытается доказать свою безальтернативность
 показати весь коментар
 
 
Выбираем президентов, которые справляются с ролями торгашей, бизнесменов и шоуменов... А вот с ролью главнокомандующего справиться не могут.
 показати весь коментар
 
 
Ранее, а тогда ещё продажный кремлёвский клоун потешный скоморох ЗЕ.. заявлял, дословно: «я очень хочу обратиться к ГОСПОДИНУ Путину. Уважаемый Владимир Владимирович!!! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы ( какие генетические кацапы нам славянам украинцам братья, кроме того они ещё и допустили кровавую что братскую или захватническую войну и оккупацию суверенной украинской земли Крыма и Донбасса?). А также тогда эта кремлёвская марионетка добавил что если вы хотите, я могу вас умолять (ползая) на коленях..... Он видно тогда не понимал этот продажный шут Иуда что лютого врага оккупанта никогда он не остановить ни ползая перед ним на коленях ни стоя даже раком. Только мужественная борьба всего украинского народа во главе не продажного, а Украинского патриота которым должен быть любой президент. В защите суверенитета и территориальной целостности Украинской Державы, и обязательного освобождение от захватчиков своей Родины ( Крым,Донбасс) , только так можно остановить лютого кровавого врага оккупанта. Можно только надеятся что новый ..резидент Украинской державы он перестал быть продажным кремлёвским прихвостнем и кардинально поменял своё холуйское отношение к нашим лютым кровавым врагам оккупантам.
 показати весь коментар
 
 
Злочинна зєлєвлада заробляє на крові.Пірістаньтєстрілять.
 показати весь коментар
 
 
Дали. Просто особо не распространялись (ну мы же за мир ). Зайдите на страницу фейсбук Мысягина, там написано.
 показати весь коментар
 
"После гибели 4 военных на Донбассе мы должны были созвать ОБСЕ, ТКГ, выйти из Минского процесса и перекрыть КПВВ, но в результате Зеленский позвонил Путину, - Безсмертный"
Попробую потеоретизировать. К примеру мы решили поступить так как предлагал Безсмертный. Что бы нам это давало:
- ОБСЕ как всегда оказалось бы слепо и глухо, что мы наблюдаем уже более чем 5 лет.
- заседание ТКГ было столь же "результативным" и это также мы наблюдаем последние более 5 лет. Кацапы гнут свою линию "мы нипричем", но террористов тронуть не дадим.
- выход из Минского процесса? А кто нам бы дал? Меркель? Макрон? Американцы? Все они утверждают, что альтернативы ему нет. Мы не можем из него выйти без консультаций с нашими партнерами. Односторонний выход из Минского процесса означает одно - частичную или возможно даже полную потерю поддержки ЕС. Там многие прикормленные прихлибеи ***** только этого и ждут, чтобы санкции с кацапов снять.
- перекрыть КПВВ? Так это автоматом означает выход из крайнего перемирия также в одностороннем порядке и с такими же последствиями.
Минским процессом Петя связал Украину по рукам и ногам. Мы несвободны в своих решениях. У нас нет сил военным путем решить проблемы на Донбассе и в Крыму.

Безсмертный предложил тактические шаги с непонятным стратегическим результатом. Он так и не говорит, что дальше то, после того как, по его разумению, мы так бы поступили. Какие преимущества и какие последствия повлекли за собой такие шаги. У меня вообще складывается впечатление, что то, что произошло на Донбассе (гибель наших военных) и непонятные предложения Безсмертного это шаги одного плана, который ИМХО разрабатывался в кремле. Было более чем предлогов за пять лет войны все это осуществить. Но почему-то не делали. Почему именно сейчас? Разве гибель (безусловно страшная трагедия) 4 военных сейчас чем-то отличается от гибели тех военных, которые гибли в перемирия, которые объявлял Порошенко на протяжении пяти лет войны? Короче для меня лично полная непонятность в действиях Безсмертного. Хотелось бы думать, что его предложения просто результат недостаточного просчета последствий для Украины.
 показати весь коментар
 
 
Йшов 2020р, москалі уже захопили майже всю лівобережну Україну, підійшли до Київа, але мінський процес все продовжувався, на ньому наполягала ВСЯ команда отамана ЗЕ. Самого Зе ніхто давно небачив, але люди казали що він на гастрлолях в Москві, такий графік у 95 кварталу
 показати весь коментар
 
 
Пройшло вже пʼять років, а мінський процес все триває. Не думав чому?
 показати весь коментар
 
Так кіна не буде , так як два різні режисери . Один дивиться і вболіває за інтереси України , а інший Московії. Дві різні позиції , одна проукраїнська , а інша прокремлівська.
 показати весь коментар
 
 
Чим то влада українофобів ЗЕбілів ... резидента- ЗЕ схожа з Центральною Радою Павла Скоропадського який 14 листопада 1918 під тиском своїх проросійських налаштованих членів виходить що антиукраїнського уряду ведучи таємні продажні переговори з білогвардійцями раптом несподівано видав указ про федерацію з майбутньою не більшовицькою Росією. У відповідь на таку зраду піднявся весь український народ, началася підготовка масштабного всеукраїнського повстання проти продажного гетьмана. Був створений керуючий орган - Директорія, до складу якої увійшли - В.Винниченко, С.Петлюра, Ф.Швець, А.Макаренко ....Почався масштабний наступ на Київ. 18 листопада в жорстокому бою під Мотовилкою повстанці вщент розгромили гетьманські й німецькі частини. Німці боягузливо здалися і в обмін на безперешкодний пропуск на батьківщину оголосили про свій нейтралітет. 14 грудня Юда гетьман німецький і кацапський продажний холуй Юда відрікся від влади і боягузливо втік, 19 грудня українські війська армії Директорії з боями увійшли до Києва. Владу взяла Українська Директорія. Була відновлена наша рідна українська суверенна держава УНР.
А до чого може призвести вже сьогоднішнє злочинне загравання нашої вищої продажної влади " Слуг" та неясно чиїх з нашим лютим кривавим ворогом окупантом Криму і Донбасу фашистською Росією і їх агентами в Україні перефарбованими бандитами екс- ригоАналами, можливо що навіть і до повторення цих страшних подій столітньої давності і до подальшої окупації паРашею України.
 показати весь коментар
 
Мирный план Зе

Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6935

И за это Бессмертного уволили. Хотя его профессионализм в переговорах с РФ признавали.

Но давайте поставим опытному переговорщику изначально провальную задачу. А если он не согласится с ней- уволим его к чертям.типа от этого реальность ситуации изменится, а задача перестанет быть невыполнимой.

Просто напоминаю. Восемь. Восемь бойцов погибло с начала "прекращения огня". Перемирие работает (с) Данилюк

Serg Marco

UPD: Девять.

Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 4175
 показати весь коментар
 
Історія свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Зараз сторона війни одна. І вона не на Банковій і не на Донбасі. Вона в Кремлі. Москва і далі буде нас вбивати. Всіх, без розбору. Треба позбутися ілюзій щодо Московії. Вона була завжди загарбником, окупантом земель України, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа, тільки не хоче цього помічати, дуже багато там агентів Кремля, кремлівські гроші не пахнуть і застилають їм очі. Ми тільки самі зможемо себе захисти, ворогів треба знешкоджувати так як Їзраїль любими методами і в любому місці. Єдині хто ще бореться з московською заразою США і Великобританія, Польща, Прибалтика. З ними треба вести мову і домовлятись про спільні дії і допомогу. Вони наші союзники а не продажні ПАСЄ , Європа..
 показати весь коментар
 
Дебальцево - было не достаточным поводом для выхода ? Так чего то не вышли - ЧЕГО ?
 показати весь коментар
 
с удовольствием проголосую за него на внеочередных Президентских выборах!
 показати весь коментар
 
Срач, Срач, Срач.

Война спровоцирована и поддерживается олигархатом, как с одной. так и с другой стороны. Перемирие им - не выгодно. Найти пару тысяч бакинских для провокации - им вообще не проблемка.
Пока общественность не поймет - ни чего не поменяется.
 показати весь коментар
 
1. На словах Безсмертний завжди розумний. Але я не пам'ятаю ні одного діла, яке з паном Романом було б завершено і при тому бодай в більшості так, як він мислить. Такий собі теоретик, той пан Роман, як на мене. 2. зелена шмаркля ж обіцяла навколішки стати пере путінХУЙЛО. Але не може, бо бачить, що херакнуть його швидше за євнуховоча. Тому і така реакція - "пазваніть другу".
 показати весь коментар
 
петина матня,это мы должны были сделать после первых потерь во время первого пете-сепарского перемирия...то-ли хлебного,то-ли осеннемарафоновского...

вонючий гандон говорит про 4-х наших Воинов,"забывая" про тысячи,отдавших жизнь..
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору