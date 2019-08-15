 Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Я зайшов до секретаря Радбезу о 12:30 (6 серпня. - Ред.) і ще не знав про всі події цього дня. Він (секретар РНБО Олександр Данилюк. - Ред.) прийшов від президента, де обговорювалася ця ситуація, і на ньому обличчя не було. Ми поговорили 30 хвилин і я зрозумів, що далі говорити немає сенсу, бо він мене не чує", - розповів Безсмертний.

"А коли я вийшов від нього, то перше, що прочитав, - його повідомлення (реагуючи на обстріл під Павлополем, Данилюк написав у Facebook: "Це грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги". - Ред.). Я тут же набрав людей з його оточення і сказав: що ви робите? Треба негайно скликати ОБСЄ, ТКГ, реагувати", - додав він.

Далі, за словами Безсмертного, Україна мала заявити про вихід з Мінського процесу, поки не покарають тих, хто вчинив це.

"Адже це дуже небезпечна річ, яка може призвести до широкомасштабного конфлікту. І далі сказав про те, що треба робити: перекривати КПВВ, адже невідомо, де це ще може відбутися", - розповів він.

Потім, за словами Безсмертного, Україна мала перекрити комунікації, щоб не було катастрофи в разі стрільби.

"Але в результаті ми отримали дзвінок (Володимира Зеленського. - Ред.) Путіну, що свідчило про те, що навколо президента не змогли об'єктивно оцінити, що відбулося", - зазначив він.

За словами Безсмертного, обстріл під Павлополем і загибель 4 військових могли спровокувати початок широкомасштабних бойових дій. Він пояснив, що за три години після обстрілу так званий міністр закордонних справ "ЛНР" Владислав Дейнего і так звана омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева перейшли з окупованої території на сторону, яку контролює Україна. На той час, за словами Безсмертного, українські військові не знали про загибель 4 морпіхів, проте в іншому випадку, "з Дейнего і Кобцевої зробили б там решето". Це, на думку Безсмертного, був план Кремля.

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Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, якому він запропонував провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН та президента Франції.

16 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.