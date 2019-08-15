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 Біометричний паспорт дитині можна оформити від самого народження, - ДМС

Оформити біометричний паспорт дитині можна від самого народження, документ буде чинним протягом 4 років.

Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо плануєте подорож за кордон - оформити біометричний паспорт дитині можна від самого народження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що забрати готовий паспорт може один з батьків (зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини) або інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності.

Вартість дитячого закордонного паспорта становить 682 грн. за 20 робочих днів і прискорений варіант - 1034 грн. 7 робочих днів.

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"Дитину будь-якого віку можуть сфотографувати в міграційній службі при подачі документів, але якщо у вашої дитини (віком до 12 років) з фотографуванням можуть виникнути проблеми: лякається фотоспалаху, не може всидіти на місці, не закривати очей більше 2 секунд або дитина перебуває в даний момент в місцях відпочинку, лікування, тощо, ми рекомендуємо скористатися послугами фотоательє та принести нам одну фотокартку", - зазначають у відомстві.

Серед вимог до фото - розмір 10х15 сантиметрів; зображено 70% обличчя; білий фон, ніяких сторонніх предметів; чіткі контури; без дефектів.

До фото потрібно додати наступні документи: оригінал свідоцтва про народження; ІПН (якщо є); паспорт одного з батьків.

Біометричний паспорт дитині можна оформити від самого народження, - ДМС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143008
 
 
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фото в біометричному не грайє роялю - нада токо палєц
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А потім батьки поїдуть з дитиною в якусь європейську країну подалі від зеленої влади.
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взагі краще вживлювати чіп-- щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола Биометрический паспорт ребенку можно оформить с самого рождения, - ГМС - Цензор.НЕТ 2396
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