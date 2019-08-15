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 Політика України, Події
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Все про:авіакатастрофа (321) Військова прокуратура (556) Назаров (90)

 Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова

Рішення про ліквідацію військової прокуратури у країні, що воює, - необдумане. Цивільні прокурори не зможуть дати правову оцінку злочинним діям військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН заявила громадська діячка, сестра загиблого в авіакатастрофі Іл-76 бійця Іляна Гайдук, коментуючи ініціативу заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки.

Вона уточнила, що завдяки зусиллям військової прокуратури генерал-майор Віктор Назаров постав перед судом і був засуджений на 7 років за авіакатастрофу над Луганськом, у якій загинули 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу.

"Ми знаємо, що був вплив попередньої влади. Зокрема, головнокомандувача з приводу захисту Назарова. Та попри це військова прокуратура довела справу до суду. Процес не завершено, але результатом роботи військової прокуратури ми задоволені.

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Я не впевнена, що ми мали б результат, якби розслідування справи про збитий Іл-76 вела цивільна прокуратура. Діям військових мають надавати оцінку військові фахівці. Саме тому ліквідувати військову прокуратуру в країні, на території якої триває війна, йдуть бойові дії, не можна", - наголосила вона.

Система військової юстиції діє у США, Ізраїлі, Італії та інших країнах, продовжила Гайдук.

"Перш ніж щось прибирати - потрібно вивчити досвід інших країн. Вивчити результативність роботи військової прокуратури в Україні. А вона є. Тому я вважаю, що такі необдумані кроки робити не можна", - підкреслила Гайдук.

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Подібної думки й батько загиблого 24-річного десантника Павла Ніконова Сергій. У коментарі УНН він повідомив, що Назарова засудили лише завдяки військовим прокурорам.

"Ну, приберете ви військову прокуратуру, а що натомість? Хто буде розслідувати злочинні дії військових, таких як Назаров? Адже якби не військові прокурори - Назарова б не засудили. Цією справою "від" і "до" займалися військові прокурори, і вони свою роботу виконали на всі 100%", - наголосив він.

Нагадаємо, п'ять років тому, 14 червня 2014 року, над Луганськом прихильники "ЛНР" збили літак-транспортник Іл-76. На борту перебувало 40 десантників і 9 членів екіпажу. Усі загинули.

За висновком військово-тактичної криміналістичної експертизи, гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ був зобов'язаний начальник штабу АТО генерал-майор Віктор Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все-таки відправив літак на виліт.

У березні 2017 року Назарова засуджено до 7 років ув'язнення.

З вироком Назаров не згоден і подав апеляцію. І продовжував службу в ЗСУ. 5 серпня поточного року він подав рапорт про звільнення з ЗСУ за власним бажанням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143007
 
   
 Топ коментарі
 
Знають вони. Будуть тиснути на кнопку за вказівкою "Большого брата"! Благодаря военной прокуратуре генерал Назаров предстал перед судом, - родственники погибших в катастрофе Ил-76 предостерегли власть от необдуманных шагов - Цензор.НЕТ 5893
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Оце правильно! Вистрілив в ворога що напав на Україну - під суд! Дав наказ стріляти в ворогів що сунуть через кордон - під суд! Одне цікаво, чому зєбобіки тоді верещать, що ні хто не захищав Україну коли захоплювали Крим?
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Знають вони. Будуть тиснути на кнопку за вказівкою "Большого брата"! Благодаря военной прокуратуре генерал Назаров предстал перед судом, - родственники погибших в катастрофе Ил-76 предостерегли власть от необдуманных шагов - Цензор.НЕТ 5893
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Я так понимаю, что без военной прокуратуры, в армии можно красть, убивать и т.п. ?
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При чем тут в мене или в тебе ?
Давайте создадим пищевую прокуратуру, металлургическую, полицейскую, сантехническую, энергетическую, медицинскую и т.д. Ведь законы для всех одни, а чем врачи хуже военных, нет медицинской прокуратуры-значит можно делать что угодно, отрезал вместо аппендицита голову, и ни чё, ведь медицинской прокуратуры нет.
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Тссс... Тихіше, бо зара зєбобіки призначать Фреймут або ще якесь жи... генеральним прокурором з прибирання.
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Що до військових, вони діють не по законам, а по наказам і статутам. Звідси і поділ на військову і громадянську.
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Вы похоже ещё учитесь, так вот открою Вам странную тайну.
На любой работе діють по наказам статутам і посадовим інструкціям.
Как только Вы устроитесь, первым делом будет наказ про прийняття Вас на певну посаду, потім Ви вивчите свою посадову і розпишитесь, а далі точно як в армії будете все робити згідно розпорядку, а нетипові завдання-виключно по наказу.
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Те ж саме стосується можливості порушення справи про хабар проти Гримчака, шось ви на різних гілках по різному пишете.
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На кожну гілку у нього свою методичка?
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При чем тут хабар и Гримчак ?
Это тема о целесообразности создания профильных прокуратур, ну военной, медицинской, финансовой, рыболовной и т.д. хотя б штук 800. Ведь ели нужна ВП т.к. обычный прокурор не может отличить РПГ от АК, то как обычный прокурор может отличить вирус А от вируса Б, или малька карася от малька ляща ?
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гражданские не умеют (не могут) расследовать преступления военных, надеюсь понятно почему, хотя... для этого ж надо читать и думать
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Абсолютно с Вами согласен.

Но точно так же прокурор с юр.образованием НЕ УМЕЕТ и НЕ МОЖЕТ расследовать преступления связанные с проффесиональной деятельностью хирурга или IT-шника или электрика или сантехника.
Как прокурор может обвинять сварщика в том что во взрыве дома виновен он, если прокурор понятия не имеет ни о технологии сварки ни об организации сварочных работ.
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Оце правильно! Вистрілив в ворога що напав на Україну - під суд! Дав наказ стріляти в ворогів що сунуть через кордон - під суд! Одне цікаво, чому зєбобіки тоді верещать, що ні хто не захищав Україну коли захоплювали Крим?
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Так коли захоплювали Крим і війскова прокуратура існувала, і військове командування у повному складі було. І шо це дало?
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а ведь это только начало - какое им дело - Вас
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як в усіх - мінімалька - на хліб і воду тіко
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а шо ж ти - шлємазл все своє мерзенне життя робив що нічого не заробив?? Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова - Цензор.НЕТ 500і не рівняй себе з ЛЮДЬМИ. Улюдей все зовсім не так як у таких як ти Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова - Цензор.НЕТ 821 Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова - Цензор.НЕТ 821
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я на вірну смерть не посилав людей і на трупах не строїв кар'йєрної лєсніци і свойо благосостоянійє, тому в мене не так як в ублюдків, яких ти людями називайєш
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так йому за шо? шо відправив людей на вірну смерть?
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А чего же Сталину,который отправил миллионы людей на смерть(а не сдался гитлеру) дали звание Генералисимуса?????!!!!И потом тебе как гражданскому человеку сообщаю: исходя из того что у нас было тогда АТО...то Назаров не мог самолично отдать приказ об отправки самолёта или наступления!!!!Всё решали СНБО и комитет ВР по обороне!!!!!!!!!!И чего сделали терпилой Назарова-не понятно!!!!!
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За Назаровим є своя вина, але не тільки він повинен відповідати. Саме за це лайк.
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людожер джугошвіллі - ЗЛОЧИНЕЦЬ а не"хєрой каторий ні сдался" та гидота тупо закидувала нацистськи банди мільонами трупів українців та бєлорусів. Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова - Цензор.НЕТ 1058
назаров - ЗЛОЧИНЕЦь що непрофесійно відправив літак... і ВБИВ ЛЮДЕЙ
а мішпуха і тут "сваіх ні сдайот"?
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тебе шось сильно болить? чи ти бєшений от рождєнія?
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А як би той літак сів і десантники наваляли іхтамнетам під сраку, був би Назаров героєм України.
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Он знал о наличии противовоздушной техники порохосос, и отослал пацанов на верную смерть
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САМЕ ТАК!!
а для цього треба було ПРОФЕСІЙНО ПІДГОТУВАТИ ОПЕРАЦІЮ в згоді з піхотою та мотовійськами..
саме за це і судять "вілікава воіна усіх назарів=хазарів"
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Якраз суд над Назаровим-приклад злочинної діяльності військової прокуратури.За таке Матіос повинен постати перед судом.
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Хіба Назарова засудили, наче він на пенсію пішов.
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"Мы знаем, что было влияние предыдущей власти. В частности, главнокомандующего по поводу защиты Назарова. Но вопреки этому военная прокуратура довела дело до суда Источник: https://censor.net.ua/n3143007

Муженко да
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Хто ж так шалено скавчить на військову прокуратуру? - мішпуха "сваі люді"!!
Хто аж з штанів вискакує та скавчить на Уляну Супрун - мішпуха!!!
Хто ж так шалено верещить на Гріневіч - такі ж знов мішпуха..
бо крімінальну мішпуху "сваі люді" ДУШАТЬ реформи які впроваджував ПРЕЗИДЕНТ Порошенко Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова - Цензор.НЕТ 5302
саме тому і була зроблена "ВеликАжидіфська революція" в Україні кожтами бєні-пінчука-бойка та інших рабіновічей при патронаті сороса Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова - Цензор.НЕТ 8689
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Родичам загиблих дуже боляче і їх можна зрозуміти. У той же час винні повинні отримати лише те, що заслуговують. І в цьому проблема, бо на той час простих рішень не було. Мабуть такий суд повинен бути також суспільним, бо просто вирішити цю справу неможливо.
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Є ЗАКОН і по закону назаров - ЗЛОЧИНЕЦЬ Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова - Цензор.НЕТ 8942а намагання шмаркль зелених вирішувати усе якби"охласом" (а в дійсності лише смикаючи тих ляльок-бидло за мотузочки) НЕ ПРОЙДЕ!!
Дурні вже багато чого побачили і почали розумнішати
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