 Польські скаути вшанували подвиг воїнів УНР, які захищали Варшаву від Червоної армії, - глава Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Тесля

Про це на сторінці в Facebook написав голова Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Володимир Тесля.
"Хочу подякувати польським скаутам за сьогоднішню акцію з вшанування воїнів УНР, які допомогли зупинити більшовицьке нашестя із захоплення Варшави.
Саме цей зразок спільного українсько-польського героїзму у боротьбі з московською агресією змусив Кремлівську ЧК виробити "стратегію підбурювання українського й польського народів", – написав він.
За словами Володимира Теслі, зближення Києва та Варшави допоможе в боротьбі з російською агресією.
"Нехай сьогоднішнє "Полум'я Братства" запалить усвідомлення того, що тільки спільно наші народи можуть успішно протистояти підлій агресії Московського імперіалізму!" – зазначив він.
Нагадаємо, Варшавська битва, відома також як "Чудо на Віслі" – одна з визначальних битв радянсько-польської війни 1919-1921 років, у якій Польща змогла зупинити наступ Червоної армії та здійснити черговий перелом у ході війни. Результат Варшавської битви привів до збереження Польщею незалежності.
Ведь их деды за что в 44-45 от тарарахали всех полек и немок?!)))
У цей час на півночі Польщі тривала Варшавська операція, в результаті якої радянські війська відкинули польські сили аж до Варшави. Для поляків ситуація була катастрофічною.
З-під Львова, де польські частини були розгромлені, на північ, у тил полякам, прямувала 1-ша Кінна армія Будьонного. Стримати її не могла жодна з польських дивізій.
Єдиною боєздатною дивізією на всьому Південному польському фронті залишалась 6-та Січова дивізія Марка Безручка.
Саме січовикам довелося прийняти на себе 21 серпня під Замостям (нині м. Замосць, Польща) удари червоної кінноти. Будьоннівці змушені були відійти, оскільки так і не зламали оборони українських січовиків.
Фактично М. Безручко врятував від страшної поразки всю Польщу, оскільки не пропустив на Варшаву1-у Кінну армію.
1-а кінна армія Будього зазнала важких втрат і була відведена до резерву. Вже у вересні почався українсько-польський наступ, який закінчився успіхом.
Варшавська битва належить до 18-ти великих битв, які вирішили долю світу. Відома також як «диво над Віслою» (або «диво на Віслі»), з урахуванням того, що були переможені радянські сили, які мали значну перевагу.
Це майже на 20 років гарантувало Польщі незалежність і вберегло Європу від наступу більшовиків.
Но Буденный, увлеченный своими успехами, перед тем как двинуться на Варшаву, решил с налёта захватить Львов, однако встретил там серьёзный отпор и, понеся большие потери, двинулся в направлении на Замостье, к которому и подошёл 29 августа….
29 августа Буденный ссаживает своих конников с лошадей и после артиллерийской подготовки ведёт их на штурм крепости, представляющей собой небольшой городок Замосць, окружённый старой стеной.
Атаки буденновцев с востока были отражены с большими потерями для них. Утром 30 августа Буденный окружил Замостье и повел наступление со всех сторон. Гарнизон Замостья (6-я дивизия Сечевых стрельцов Безручко, дивизион 10-го полка полевой артиллерии, эскадрон 10-й дивизии кавалерии, эскадрон 214-го уланского полка войска Польского и три охранных батальона) упорно защищался, но на западе будённовцам повезло дойти до проволочных препятствий, уничтожить их и почти ворваться в Замостье.
Однако последний резерв - украинская сотня - контратакой отбросила врага за проволоку.
Около 70 вражеских орудий развили адский огонь, на который осторожно (сохраняя снаряды), но метко, отвечали 12 украинских пушек. И эта атака для армии Буденного закончилась неудачно.
Всего со стороны защитников Замостя было 3,5 тысячи бойцов, 12 пушек и 43 пулемёта...
Со стороны нападавших будёновцев - 8 тысяч, 70 орудий...
Будённый был вынужден отвести свои части в направлении Владимир-Волынского и потерпел поражение при Комарове, после чего 1-я конная Армия Будённого полностью утратила свою боеспособность