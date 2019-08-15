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 Суспільство
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Все про:історія (644) Польща (1884)

 Польські скаути вшанували подвиг воїнів УНР, які захищали Варшаву від Червоної армії, - глава Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Тесля

У Польщі вшанували пам'ять воїнів армії УНР, які брали участь у захисті Варшави під час радянсько-польської війни 1919-1921 років.

Про це на сторінці в Facebook написав голова Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Володимир Тесля.

"Хочу подякувати польським скаутам за сьогоднішню акцію з вшанування воїнів УНР, які допомогли зупинити більшовицьке нашестя із захоплення Варшави.
Саме цей зразок спільного українсько-польського героїзму у боротьбі з московською агресією змусив Кремлівську ЧК виробити "стратегію підбурювання українського й польського народів", – написав він.

За словами Володимира Теслі, зближення Києва та Варшави допоможе в боротьбі з російською агресією.

"Нехай сьогоднішнє "Полум'я Братства" запалить усвідомлення того, що тільки спільно наші народи можуть успішно протистояти підлій агресії Московського імперіалізму!" – зазначив він.

Нагадаємо, Варшавська битва, відома також як "Чудо на Віслі" – одна з визначальних битв радянсько-польської війни 1919-1921 років, у якій Польща змогла зупинити наступ Червоної армії та здійснити черговий перелом у ході війни. Результат Варшавської битви привів до збереження Польщею незалежності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143006
 
   
 Топ коментарі
 
Ого...От такой новости вна России полопаются пукательные вены.Польские скауты почтили подвиг воинов УНР, защищавших Варшаву от Красной армии, - глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Тесля - Цензор.НЕТ 2443
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Им такие новости не сообщают. Рабам вообще не положено знать многого.
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Ну наконец-то нашли, что-то общее, не разделяющее.
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Ого...От такой новости вна России полопаются пукательные вены.Польские скауты почтили подвиг воинов УНР, защищавших Варшаву от Красной армии, - глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Тесля - Цензор.НЕТ 2443
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Им такие новости не сообщают. Рабам вообще не положено знать многого.
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Ну наконец-то нашли, что-то общее, не разделяющее.
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У мокшанцев сейчас полыхнет!!!
Ведь их деды за что в 44-45 от тарарахали всех полек и немок?!)))
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Геракл Платонович. и сразу расстреливали. Татаро-мокшанское иго, не удивительно.
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З червня 1920 р. головним супротивником дивізії генерал-хорунжого Армії Української Народної Республіки Марка Безручка була кіннота С. Будьонного. Впродовж червня - серпня стрілецькі підрозділи Безоучка та будьоннівці провели між собою низку боїв, але жодна із сторін не перемогла, бо супротивники мали рівні сили.
У цей час на півночі Польщі тривала Варшавська операція, в результаті якої радянські війська відкинули польські сили аж до Варшави. Для поляків ситуація була катастрофічною.
З-під Львова, де польські частини були розгромлені, на північ, у тил полякам, прямувала 1-ша Кінна армія Будьонного. Стримати її не могла жодна з польських дивізій.
Єдиною боєздатною дивізією на всьому Південному польському фронті залишалась 6-та Січова дивізія Марка Безручка.
Саме січовикам довелося прийняти на себе 21 серпня під Замостям (нині м. Замосць, Польща) удари червоної кінноти. Будьоннівці змушені були відійти, оскільки так і не зламали оборони українських січовиків.
Фактично М. Безручко врятував від страшної поразки всю Польщу, оскільки не пропустив на Варшаву1-у Кінну армію.
1-а кінна армія Будього зазнала важких втрат і була відведена до резерву. Вже у вересні почався українсько-польський наступ, який закінчився успіхом.

Варшавська битва належить до 18-ти великих битв, які вирішили долю світу. Відома також як «диво над Віслою» (або «диво на Віслі»), з урахуванням того, що були переможені радянські сили, які мали значну перевагу.

Це майже на 20 років гарантувало Польщі незалежність і вберегло Європу від наступу більшовиків.
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Конной армии Буденного было дано задание выйти за правое крыло фронта польских войск и в их тылу двинуться через Люблин в общем направлении на Варшаву
Но Буденный, увлеченный своими успехами, перед тем как двинуться на Варшаву, решил с налёта захватить Львов, однако встретил там серьёзный отпор и, понеся большие потери, двинулся в направлении на Замостье, к которому и подошёл 29 августа….
29 августа Буденный ссаживает своих конников с лошадей и после артиллерийской подготовки ведёт их на штурм крепости, представляющей собой небольшой городок Замосць, окружённый старой стеной.
Атаки буденновцев с востока были отражены с большими потерями для них. Утром 30 августа Буденный окружил Замостье и повел наступление со всех сторон. Гарнизон Замостья (6-я дивизия Сечевых стрельцов Безручко, дивизион 10-го полка полевой артиллерии, эскадрон 10-й дивизии кавалерии, эскадрон 214-го уланского полка войска Польского и три охранных батальона) упорно защищался, но на западе будённовцам повезло дойти до проволочных препятствий, уничтожить их и почти ворваться в Замостье.
Однако последний резерв - украинская сотня - контратакой отбросила врага за проволоку.
Около 70 вражеских орудий развили адский огонь, на который осторожно (сохраняя снаряды), но метко, отвечали 12 украинских пушек. И эта атака для армии Буденного закончилась неудачно.
Всего со стороны защитников Замостя было 3,5 тысячи бойцов, 12 пушек и 43 пулемёта...
Со стороны нападавших будёновцев - 8 тысяч, 70 орудий...
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Но окончательно Первая конная армия прекратила осаду Замостья лишь 31 августа, в связи с приближением с юга пехотной дивизии Станислава Галлера, идущей на подмогу защитникам Замостя.
Будённый был вынужден отвести свои части в направлении Владимир-Волынского и потерпел поражение при Комарове, после чего 1-я конная Армия Будённого полностью утратила свою боеспособность
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Вони повині дякувати та дякувати , бо якщо б не укри то Польща з 1920 року була б у складі совка - Польская савецкая саціалістеческая республіка
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