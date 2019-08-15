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 Політика України
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 Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що єдиний, хто може зупинити війну в Донбасі, - це президент РФ Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

Говорячи про те, чи може Україна зупинити війну на Донбасі, Тейлор сказав: "Ні. Єдиний, хто може це зробити, - Володимир Путін. Але важливо, і відмінно - те, що в моменти загострень Президент Зеленський двічі піднімав трубку і дзвонив Путіну, щоб обговорити ці інциденти".

Таким чином, за словами Тейлора, зараз існує можливість того, щоб президенти України і Росії обговорювали питання Донбасу, Чорного моря, Керченської протоки.

"Українці і росіяни тепер в принципі здатні про це говорити, і для мене це - обнадійлива новина", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тейлор щодо перспектив України стати членом НАТО: Звісно, так, але потрібно виконати чимало важливої ​​роботи

Разом з тим, американський дипломат підкреслив, що "Путін здатний зупинити цю війну хоч завтра": "Він може просто сказати так званим "ЛНР" і "ДНР", щоб ті зупинилися. Він може забрати з Донбасу армію, спецслужби, російське озброєння - і все".

"Не знаю, що думає Путін, я не знаю, що саме він планує - я недостатньо розумний, щоб це зрозуміти. Але я знаю, що на нього тиснуть санкції. Я знаю, що санкції впливають. Я знаю, що люди в Москві, в тому числі в близькому колі Путіна, стурбовані санкціями і шукають можливості послабити їх.

Санкції тривають значно, значно довше, ніж прогнозували та уявляли собі і Путін, і його команда. Вони впливають і на російську економіку, і на конкретних людей, які обмежені в можливості подорожувати, активи яких заморожені. Це - реальний вплив.

І я вірю, що через цей тиск Путін може прийняти те рішення щодо Донбасу, про який я говорю", - додав Тейлор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США цікава пропозиція Зеленського розширити "нормандський формат", - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142999
 
 
 Топ коментарі
 
вывод - значит обвинения зеленского, шо Порошенко, не мог остановить войну - это спланированная лож и обман избирателей
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Это наша историческая война с кацапами и Ордой, мы либо победим, либо проиграем. И не нужно считать себя жертвой в этой войне.
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Зеленый наркоман тоже обещал прекратить войну("просто перестать стрелять"). Это спланированная ложЬ и обман избирателей.
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если принимать во внимание интересы мирового бизнеса, то да.
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100%, единственные кто могут заставить путина это сделать, страны НАТО те кто покупают у России энергоносители нефть и газ, если они прекратят покупки, только под угрозой полного экономического краха Россия отступит...
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Путин - это единственный, кому треба кулю в лоба
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зе обсудил с людоедом потери и что дальше????????? дальше звонить и обсуждать?????????
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а ***** остановить не пробовали? ну шо ж вы так (((.
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пуцін - *****!
А зупинити війну можуть Сполучені Штати, але навряд вони це будуть робити.
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Поки що у нас юридично не війна, а чи то АТО, чи то ООС. Як допомогати тому, хто сам заперечує факт війни.
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от тих "фахових юристів" треба на екскурсію на нуль.
А потім спитати у них: так війна у нас чи не війна?
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вывод - значит обвинения зеленского, шо Порошенко, не мог остановить войну - это спланированная лож и обман избирателей
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нет. это значит, что обещания соевого закончить войду за ни дни и часы это спланированная лож и обман избирателей.
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Зеленый наркоман тоже обещал прекратить войну("просто перестать стрелять"). Это спланированная ложЬ и обман избирателей.
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кацап, вам же закрыли доступ на цензор, не боишься на бутылочку присесть за бунт?
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Порох это обещал до вторжения регулярных паРашкинских войск....не надо манипулировать...Лучше расскажи про победу над контрабандой за две недели.... Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9035
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Обман , самый настоящий . РАЗВОД ЛОХОВ ! И 73% ,не самого умного, населения Украины , на это купились ,, как детсадовская детвора . Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4752 .
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Покажите, где и когда он обвинял в том, что порошенко не может остановить войну.
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звіздєц..логіка...а як прийде .ще один такий самий.як )(уйло--то що будете казати? Тобто якщо б не добробрати не зупинили "руске мір"- то )(уйло б сказало --нє надо больше?
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ну если же проблема в одном недочеловеке, который держит в заложниках мир... то...
то эту проблему надо как-то начинать решать...ну он же не бессмертен в конце концов...
или это такая страшилка, чтоб разводить руками и хмурить бровки...
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Какая лажа, кроме того что пуйло может вывести своих ублюдков и остановить войну
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ужас. посол говорит антисоевую зраду.
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Тейлор - "Но важно, и отлично - то, что в моменты обострений Президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты.....Украинцы и россияне теперь в принципе способны об этом говорить, и для меня это - вдохновляющая новость".
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Хорошо Порох чмырил вас, пацаков, до сих пор помните его. Это хорошо. А впереди еще лучше.
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Мені здається, що Тейлор найрозумніша людина. Українські політики до цього додуматись не можуть. Весь час пнуться в односторонньому порядку припинити двосторонню війну.
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Ну почему? Рыги изначально сказали - Крым отдать, Донбасс на условиях пу в состав Украины, и всё, война закончилась.
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Война закончится только вместе с исчезновением Украины как страны, или россии как империи... Этой войне уже около трехсот лет, ещё со времён петра все правители Мордора мечтали и делали все возможное , чтобы уничтожить Украину ( оккупировали территорию, запрещали и расстреливали за украинский язык, фальсифицировали историю, уничтожали как народ, узурпировали вероисповедание....) Так что войну , в нашем случае, можно только приостановить!
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Не знаю, что думает Путин, я не знаю, что именно он планирует - я недостаточно умен, чтобы это понять.



Блин, как уже это достало, пять лет никто ничего не знает, что у пуйла в голове.
Да откройте наконец книжку по истории между Украиной и рашкой за последние 300 лет, вы там все прочитаете.
Ничего нового нет, все чисто по имперским методичкам.
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Да, если недостаточно умён, тогда чего берёшь не по своим способностям. Чтобы раз за разом вводить санкции много ума и не требуется. Сказали один раз - убраться с Украины, нет - санкции, повторили снова - без результата, ещё круче санкции и так до полного эмбарго по всем направлениям. В этом случае, созревание будет происходить в геометрической прогрессии.
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не буде путіна, буде інший вождь-імбецил на рассії. тільки демонтаж рассії і фізичне винищення кацапів зупинить терор на планеті
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Это наша историческая война с кацапами и Ордой, мы либо победим, либо проиграем. И не нужно считать себя жертвой в этой войне.
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Мы - это все те, кого кацапы считают своими врагами.
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Отминусуй от 100% себя и таких как ты, и тогда узнаеш.
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Каждому свое, кому держаться без перемог, а кому посасывать у пуйла)))
Спасибо за поддержку)))
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по факту получается что путин единственный жандарм в мире,перед которым обосрались все кроме наших пацанов-воинов.Даже не смотря на уничтожжение армии,тотальный грабеж средств народа на поддержку армии командой порошенко,украина все же не сдается.А усравшиеся европендосы(жабоед и комсомолка) и англо-америсосы, сосут у путина *****,и прицмокивают,потому,что путин им платит как праституткам миньетчицам,вот они и сосут.Когда сосут,рот занят, меньше будут говорить!!! Вот только американский гомик-трамп еще стисняется отдаться привселюдно путину,на второй срок не выбирут,ато бы давно жопа лопнула бы у гандона.Отдайте нам наше ядерное оружие, и вся проблема рассосется,и не будет раши-******** раковой опухоли планеты яземля.Все усрались козлы,никто ничего не может противопоставить дикарям, ни штаты,ни гейропа-большая жопа,ни узкоглазые,никто и ничего. Это еще раз доказывает что нельзя верить никому,нельзя разоружаться.Нужно организовывать отряды камикадзе и врывать ихние атомные станции,поджигать леса и торфяники,отравлять воду в реках,устраивать партизанскую войну на их территории!!! И т.д.
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***** единственны кто не хочет етого сделать. Так что нужно чтобы дамбас и крым для ***** и кацапов стали непосильной ношей. Нефть уже падает в цене так что чемодан без ручки стал еще тяжелее для *****.
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нефть так падает что в 2014 была 40 долл. сейчас 60.
Вот вышивата упоротая...
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А гнусавий гном Вова казав своїм лохам що це Порох не бажає зупиняти війну і що якщо він стане президентом то війга зупиниться, ать, два. Брехала зелена мразь. Бреше скрізь і завжди.
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Згідний. Нема Путіна - нема війни. Висновок - ліквідація цього виродка! Збираємо кошти на ліквідатора?
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"Цензор"уже второй раз этот пост печатает.
Подготавливают народные массы к определенному сценарию.
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Повторение -- мать учения (для некоторых) Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7910
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Т.е. если ***** отправить к "праотцам" - война не закончится никогда? Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9318
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Он абсолютно прав. Но тогда возникает вопрос - зачем наркоман это обещал? Или он туп как пробка или сознательно обманывал избирателей.
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Вполне возможно и то, и другое.

Опять таки, врал ЗЕ 73-м% добо...ов, которым его сцанина до сих пор божья роса.
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На жаль, фейк. Там же далі у статті -

«У Раши очень удачное имя - по-английски это слово переводится как Россия. Кроме того, у неё много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт. Нам известно, что в России с большим уважением относятся к бывшим спортсменам, награждая их депутатскими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоистка, и достигла успехов в любимом виде спорта российского президента. Надеюсь, дружественные отношения между двумя славянскими государствами только укрепятся в ближайшем будущем», - прокомментировал назначение министр иностранных дел Душан Сралькович.
Не важко перевірити, що мінистр закордонних справ Словенії Самуель Збогар.
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За что купил, за то и продал.
По ссылке -- в заголовке -- все указано. Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4894
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Это не просто фейк - это сатира. И об этом указано на этой-же странице внизу. Не превращайтесь в лаптеногих винторогов.
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Кравчука-мразь комунячую повесить на майдане!!!тварюка продажная. а около него закопать живьем остальных бывших презиков за зраду родины и развал армии и флота.Пока при власти будут такие как эти ублюдки,страны не будет.Хотя наш народ заслуживает на такую жизнь и таких президентов.Сами же выбирали,идиоты идиотов.А может ну его эти жуткие муки для населения.Загнать всех в море и отпустить плысть кто куда и сколько сможет.Обидно, жизнь одна,а живем как рабы на галерах,только не прикоованы.Не понятно,толи евреи готовятся к переселению в украину со всего мира,толи готовят отдать в рабство страну москалям.А может ну их всех на хер,и свалить отсюда,но куда и зачем.Может лучше этих почикать и повысылать всех в рашу или израиль,что в принципе тоже самое.А может в партизаны податься к ярошу и тягныбоку, та и этим веры нет.Настоящих буйных нету, вот и нету вожаков.Украине нужен свой путин-гитлер, навести порядок в мире и уничтожить рашу.
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Судя по Тейлору, Трамп усиленно сдает Украину *****...
А Зебил - ему в помощь - за что и получает комплименты.
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а єдінствєнного путіна может остановіть любая дура(пуля).
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Все глупости.Войну можно остановить уничтожив не путина,а всю расею, выжечь огнем всех обитателей мордора,чтоб не осталось даже воспоминания,а территорию разделить между всеми странами кто имеет границы с мордором.
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Почему единственный только Путин, ещё господь бог, молиться только хорошо надо, чтоб он этого мелкого быстрей к себе забрал.
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Господин временный поверенный!
На данный момент Путин вовсе не заинтересован в войне на Донбассе. Цель Путина - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО. И если получится - ещё м вытребовать за такой подарок Украине признание аннексии Крыма. Т.е. перемирие вполне соответствует целя Путина!
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Продолжая слова Тейлора можно сказать, что не менее вдохновляюще то, что люди в принципе способны говорить при помощи свего речевого аппарата, видеть зрительными органами, слышать ушами и т.д. и т.п. Вызывает лишь глубокую озабоченность то, что не все люди способны адекватно воспринимать друг друга и аналогично этому не мешать друг другу существовать в обозримой вселенной. Надежда кроется в биологической природе человека - ограниченной продолжительности жизни индивидуума и недостаточном уровне технологий для ее бесконечного продления - дождемся.
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Американское бла-бла-бла... Надеяться можно только на себя.
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Атуеть, сразу заберет созданные резидентуры фэйсов, "патерки" ГРУшников. Схроны с оружием и способы активизации всей этой порно....гамофонии?
Давно так не ржал!
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Единственный, кто может остановить войну на Донбассе - Путин. Или его радиоактивный пепел. Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3475
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И почему всегда забывают про Ахметова.???
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единственный чтавленик похоронивший совок,был ставленик начальников куйла , покойный Борис,единственный ,кто войной .конфликтами и кровопролитием ,похоронит рабскю- кремлеыский ла ла ла,окупант не только Украины...
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А , чепуха всё это , зебилов один хрен - не убедишь . Они до сих пор свято верят в то что это зависит от клоуна из Квартала , и что ему достаточно только дать приказ - перестать стрелять .. .
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Відключити SWIFT, депортація всієї вати в паРашу, закрити авіалінії, перекрити експорт нафти та газу. От і буде Карєя - 2
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Путин не единственный, кто может прекратить войну на Донбассе.
Он единственный, кто может сделать это без войны и большой крови.
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Её мог остановить дурчинов с парашенко если бы два этих ублюдка не действовали в интересах своего кошелька
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