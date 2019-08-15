 Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".
Говорячи про те, чи може Україна зупинити війну на Донбасі, Тейлор сказав: "Ні. Єдиний, хто може це зробити, - Володимир Путін. Але важливо, і відмінно - те, що в моменти загострень Президент Зеленський двічі піднімав трубку і дзвонив Путіну, щоб обговорити ці інциденти".
Таким чином, за словами Тейлора, зараз існує можливість того, щоб президенти України і Росії обговорювали питання Донбасу, Чорного моря, Керченської протоки.
"Українці і росіяни тепер в принципі здатні про це говорити, і для мене це - обнадійлива новина", - зазначив він.
Разом з тим, американський дипломат підкреслив, що "Путін здатний зупинити цю війну хоч завтра": "Він може просто сказати так званим "ЛНР" і "ДНР", щоб ті зупинилися. Він може забрати з Донбасу армію, спецслужби, російське озброєння - і все".
"Не знаю, що думає Путін, я не знаю, що саме він планує - я недостатньо розумний, щоб це зрозуміти. Але я знаю, що на нього тиснуть санкції. Я знаю, що санкції впливають. Я знаю, що люди в Москві, в тому числі в близькому колі Путіна, стурбовані санкціями і шукають можливості послабити їх.
Санкції тривають значно, значно довше, ніж прогнозували та уявляли собі і Путін, і його команда. Вони впливають і на російську економіку, і на конкретних людей, які обмежені в можливості подорожувати, активи яких заморожені. Це - реальний вплив.
І я вірю, що через цей тиск Путін може прийняти те рішення щодо Донбасу, про який я говорю", - додав Тейлор.
А зупинити війну можуть Сполучені Штати, але навряд вони це будуть робити.
А потім спитати у них: так війна у нас чи не війна?
то эту проблему надо как-то начинать решать...ну он же не бессмертен в конце концов...
или это такая страшилка, чтоб разводить руками и хмурить бровки...
Блин, как уже это достало, пять лет никто ничего не знает, что у пуйла в голове.
Да откройте наконец книжку по истории между Украиной и рашкой за последние 300 лет, вы там все прочитаете.
Ничего нового нет, все чисто по имперским методичкам.
бабайка.... вселенского масштаба
Спасибо за поддержку)))
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/dlia-zmitsnennia-druzhnikh-vidnosyn-mizh-narodamy-poslom-slovenii-v-rosii-pryznachena-rasha-sraka-291294.html
Вот вышивата упоротая...
Подготавливают народные массы к определенному сценарию.
Опять таки, врал ЗЕ 73-м% добо...ов, которым его сцанина до сих пор божья роса.
«У Раши очень удачное имя - по-английски это слово переводится как Россия. Кроме того, у неё много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт. Нам известно, что в России с большим уважением относятся к бывшим спортсменам, награждая их депутатскими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоистка, и достигла успехов в любимом виде спорта российского президента. Надеюсь, дружественные отношения между двумя славянскими государствами только укрепятся в ближайшем будущем», - прокомментировал назначение министр иностранных дел Душан Сралькович.
Не важко перевірити, що мінистр закордонних справ Словенії Самуель Збогар.
По ссылке -- в заголовке -- все указано.
Це було взято звідси - https://panorama.pub/22160-rasha-sraka.html
Але, на жаль фейк.
А Зебил - ему в помощь - за что и получает комплименты.
На данный момент Путин вовсе не заинтересован в войне на Донбассе. Цель Путина - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО. И если получится - ещё м вытребовать за такой подарок Украине признание аннексии Крыма. Т.е. перемирие вполне соответствует целя Путина!
Давно так не ржал!
Он единственный, кто может сделать это без войны и большой крови.