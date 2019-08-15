 Путін єдиний, хто може зупинити війну на Донбасі, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

Говорячи про те, чи може Україна зупинити війну на Донбасі, Тейлор сказав: "Ні. Єдиний, хто може це зробити, - Володимир Путін. Але важливо, і відмінно - те, що в моменти загострень Президент Зеленський двічі піднімав трубку і дзвонив Путіну, щоб обговорити ці інциденти".

Таким чином, за словами Тейлора, зараз існує можливість того, щоб президенти України і Росії обговорювали питання Донбасу, Чорного моря, Керченської протоки.

"Українці і росіяни тепер в принципі здатні про це говорити, і для мене це - обнадійлива новина", - зазначив він.

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Разом з тим, американський дипломат підкреслив, що "Путін здатний зупинити цю війну хоч завтра": "Він може просто сказати так званим "ЛНР" і "ДНР", щоб ті зупинилися. Він може забрати з Донбасу армію, спецслужби, російське озброєння - і все".

"Не знаю, що думає Путін, я не знаю, що саме він планує - я недостатньо розумний, щоб це зрозуміти. Але я знаю, що на нього тиснуть санкції. Я знаю, що санкції впливають. Я знаю, що люди в Москві, в тому числі в близькому колі Путіна, стурбовані санкціями і шукають можливості послабити їх.

Санкції тривають значно, значно довше, ніж прогнозували та уявляли собі і Путін, і його команда. Вони впливають і на російську економіку, і на конкретних людей, які обмежені в можливості подорожувати, активи яких заморожені. Це - реальний вплив.

І я вірю, що через цей тиск Путін може прийняти те рішення щодо Донбасу, про який я говорю", - додав Тейлор.

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