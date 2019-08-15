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 Суспільство
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Все про:гендерні проблеми (50) ЗНО (113) Центр оцінювання якості освіти (47)

 Дівчата продемонстрували кращі результати державної підсумкової атестації, ніж юнаки, - УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) констатує, що за підсумками державної підсумкової атестації дівчата показали кращі результати, ніж юнаки.

"Гендерної нерівності істотної між учасниками зовнішнього незалежного оцінювання ми не спостерігаємо. Водночас приємно зазначити, що наші дівчата наполегливіші і їхні результати на достатньому і високому рівні трошки кращі, ніж у юнаків .... Так чи інакше, дівчата в школі у нас вчаться краще", - сказав виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко на пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як приклад було наведено результати державної підсумкової атестації з української мови, згідно з якими високий рівень тестування показали 17,8% дівчат і лише 6,6% юнаків.

На достатньому рівні іспити склали 32,8% дівчат і 21,7% юнаків, середній рівень продемонстрували 39,5% дівчат і 47,8% юнаків, а початковий - 9,9% дівчат і 23,8% юнаків.

З інших предметів результати за гендерною ознакою розподілилися приблизно таким самим чином.

Також читайте: Тестові завдання російською мовою запитали майже 11% учасників ЗНО з фізики, і від 3,4% до 8,6% з інших предметів, - УЦОЯО

Крім того, в УЦОЯО зазначили, що, як і в попередні роки, кращі результати показують випускники гімназій, ліцеїв і колегіумів. Найгірші результати показують установи профосвіти.

У регіональному розрізі, лідером за кількістю абітурієнтів, які отримали результати держатестації на високому рівні, - Київ і Черкаська область. Останніми в списку успішності значаться Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142998
 
 
 Топ коментарі
 
"Более лучшие"...выгоните вы редактора подсрачниками...
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ЗНО как показатель "умности" так себе инструмент, они лишь показывает насколько хорошо вы последние пол года зазубривали школьную программу, да и даже по этим показаниям 17.8% девушек вообще не сдали ЗНО против 6.7% у парней.
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почему? более превосходной степени сравнения он просто выдумать не смог! )
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Це погано! Сумно і соромно за чоловіків. Мілкішають і тупіють. Втрачають лідерські якості. Авторитет. А значить скоро підуть в расход. Да вони ще й ниють зараз пускають бульби з носа та сльози з очей......
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ЗНО как показатель "умности" так себе инструмент, они лишь показывает насколько хорошо вы последние пол года зазубривали школьную программу, да и даже по этим показаниям 17.8% девушек вообще не сдали ЗНО против 6.7% у парней.
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"Более лучшие"...выгоните вы редактора подсрачниками...
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почему? более превосходной степени сравнения он просто выдумать не смог! )
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От просто з мови зняли. Для мене як філолога це борошна таке читати
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Ницой, Фарион, Ира Геращенко и женсчина третьего тыщалетия - это наше фсё! Даже жена Грымчака подаёт надежды... Образованные аж страшно! А Яресько! А Гонтарева с Рожковой! А Супрун!
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Фигово то, что все равно подавляющее большинство приходит в ВУЗы необразованными невеждами и уходит оттуда в таком же состоянии, но с дипломом (без какого-либо гендерного неравенства). Просто оказалось, что девицы чуть больше зачем-то стараются. Девушки показали лучшие результаты государственной итоговой аттестации, чем юноши, - УЦОКО - Цензор.НЕТ 4716

Крестница до того, как закончила Мехмат Универа Шевченко и уехала получать нормальное образование в Париж, жаловалась, что на факультете среди сверстников ей было не кем вобще говорить.
Хотя на фоне того, что большая часть детишков хочет стать исключительно специалистами разговора головой, это может и не особо страшно.
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Прфиг, зебоба девушек не любит -даже амеры это заметили)
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А у людей с цветом какой кожи были лучшие результаты? Почему если говорить про это - назовут расистом, а если рассуждать, кто лучше женщины или мужчины, то еще и грант какой-нибудь дадут? Про рыжих писать не запрещено, за это грант дают?
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Девушки показали ... интересно посмотреть что они там показали.
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девушкам зубрежка дается лучше, но и вылетает все быстрее
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Гендерного неравенства существенного между участниками внешнего независимого оценивания мы не наблюдаем. - Читай, бабы впереди, значит нет проблем и неравенства =) Если б в друг наоборот результат оказался, то международные комиссии уже бы выехали спасать всех девочек Украины от жестокого патриархального гнёта. А так - нет неравенста.
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В школі завжди більше дівчат,які вчаться на відмінно.Але потім чомусь вони не йдуть на технічні професії.
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