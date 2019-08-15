 Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"З 1 січня 2019 року, з набуттям чинності змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва. Отже, будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в м. Києві", - йдеться в роз'ясненні Мінкультури щодо інформації з приводу затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
Значит грымза хотел провернуть аферу и кинуть лохов!
Зная это брехло кон-е - не удивительно!
Наверно решило что кормушка в виде нах-й никому не нужного МинОк скоро закроется и пора подумать о пенсии!
рассыпается обвинение...)) фальшивка
он не за выполнение или невыполнение своих обязанностей денег просил,
а за вещи, не связанные с его полномочиями
Об этом Матяш заявила в эфире телеканала "112 Украина".
На вопрос о том, был ли факт передачи денежных средств, зафиксирован он или задокументирован, адвокат ответила следующие:
"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики".
Также, по словам адвоката, следствие не объясняло за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Грымчака. Но предоставили протокол, который Матяш зачитала.
"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", - сказала она.
Отметим, на данный момент неизвестно, где находятся подозреваемые, по словам Матяш, их должны были доставить в изолятор временного содержания, но доставили их или нет, адвокат не знает.
Первый пошёл... Грымчак...
Далее по списку.. аж до мародёра Порошенко
Грошей - нема. Рішення, яке мали прийняти ті, на кого мали впливати, не входить до їхньої компетенції.
Враховуючи законодавчу та юридичну безграмотність ЗєКоМанди вони могли і не знати, про те. що мінкульт уже не погоджує дозволів на забудови!
От буде кіно, якщо виявиться, що все це лажа і виконано на замовлення лейтнанта Баканова!
Теперь он будет лейтенант Бананов!)
Ото уже "спеціялісти"!
Швидше за все бакланов похапцем сформував у СБУ тон-тон макут із різних пройдисвітів. що потрапили туди за знайомством і терлися там без діла. Мета - залякування та розправи над критиками сонцеликого Зєєєєлі.
За те, щоб вплинути на рішення держустанови.
Але та держустанова уже пів року як потрібних питань не вирішує!
Ти що, віриш, що забудовник лох і не знає законодавства? Що у нього немає юридичної служби? Що забудовник вирішив дати хабар за вирішення питання яке тими, кому він деє гроші не вирішується?
Ти чьо, зє!біл?
Но что-то пошло не так....
МОЛНИЯ)!!!
И не друг
И не враг
А так....
Мудак !"
Это не о друге Луцыка Грымчаке,
а совсем наоборот
о "друге" Грымчака Луцыке
зарегестрировано как ст.190
мошенничество
грымчах походу будет проходить как терпила которому мешок календарей хотели впарить
а он в свою очередь рискуя жизнью желая помочь правосудию вместе со своим шурином вывел на себя преступную группу мошенников застройщиков
реально орденом попахивает
Тому поки що утримаюся від будь-яких коментарів.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли,или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится
с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей.
Совместная прес-конференция НАБУ, Генпрокуратуры и СБУ назначенная на 11-00 переностся на более позднее время. Ну как же так ! Мы еще даже не сообщили что половина баксов была фальшивой и не маркированной
Имя мужское, фамилия женская.........
Так и скажите, отмазываем своего чтоб коррупцию переквалифицировали в мошенничество, а там условно пару лет дадут и всё.
Прачечная, не делайте с людей идиотов
сейчас следствие пітается понять ....
Походу это начали понимать и те кто произвел арест...
Вообщем все наверное закончится очередным пшиком...
На фоне шума с задержанием Гримчака, мимо широких масс общественности, как то тихо и незаметно прошла информация о вызове г-на Пинчука в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по делу о "черной кассе Партии Регионов". Какой идиот (или гений?) во время предвыборного нарастания противостояния между Трампом и Байденом в США, решил снова поковыряться в этом очень болезненном для Трампа месте вопрос интересный.
Луценко в сообщении о задержании Гримчака (в Фейсбуке) опять умудрился соврать. Никакого миллиона при Гримчаке не было. Было 480 тысяч. Собственно это была операция СБУ к которой для оперативного сопровождения подключили НАБУ и уведомили Генпрокуратуру. Так что НАБУ считало деньги и кепочки по супермаркету раскладывало, Генпрокуратура рапортовала, а СБУ работало. Самое интересное начнется когда огласят кто и за что давал.!!!
как то наши соотечественники, с наружной складплощадки "баухауса" решили себе тротуарных камней немного взять. приехали в воскресенье среди дня и начали нагружать с палетты остававшееся там их не очень большое колличество. и тут видят, патрульные полицаи едут в их сторону. те спокойно начинают нагруженное выгружать, складывая снова на палетту. подьехавшая полиция спрашивавает- в чём собственно? - та от говорят, не расчитали и купили больше чем надо. привезли обратно. - чек о покупке есть? - нет, как то не подумали взять с собой. - тогда загружайте обратно, так не положено. завтра с чеком приезжайте и оформите возврат подобающим образом! )))))
то же и тут. может он хотел просто вернуть этот сунутый ему жалкий и лишний миллион. а тут патрульная полиция. просто от скромности он и растерялся в обьяснениях ))
Баканов , ты уверен что задержал именно того" чёрта " ?? .
конечно ж будут отнекиваться... и ждать опять)))) а вдруг повезет на этот раз)))
50\50
що Гримчак звичайнісінький аферист..
Вот насмешили.