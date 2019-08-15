EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3843  98
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2718) Гримчак (62) Міністерство культури (157)

 Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака

Міністерство культури України відкидає будь-яку причетність їхніх посадових осіб до історії з вимаганням хабаря з боку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2019 року, з набуттям чинності змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва. Отже, будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в м. Києві", - йдеться в роз'ясненні Мінкультури щодо інформації з приводу затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчак і його спільник вимагали хабар за вплив на посадовців Мінкультури та КМДА, - ГПУ

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142995
 
 
 Топ коментарі
 
Підстава розсипається як пісюніст нотами по роялю. Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 5880
 показати весь коментар
 
А вам не здається, що СБУ по замовленню "зєльонок" зробило наїзд?
Грошей - нема. Рішення, яке мали прийняти ті, на кого мали впливати, не входить до їхньої компетенції.
Враховуючи законодавчу та юридичну безграмотність ЗєКоМанди вони могли і не знати, про те. що мінкульт уже не погоджує дозволів на забудови!
От буде кіно, якщо виявиться, що все це лажа і виконано на замовлення лейтнанта Баканова!
 показати весь коментар
 



Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 6255 tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли,или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится

с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей.
Совместная прес-конференция НАБУ, Генпрокуратуры и СБУ назначенная на 11-00 переностся на более позднее время. Ну как же так ! Мы еще даже не сообщили что половина баксов была фальшивой и не маркированной
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Вот что крест животворящий делает! Ох, тяжко мне! Молви ещё раз, ты не демон?Ой, не лги, ой не лги! Царю лжёшь! Не человечьим хотением, но Божьим соизволением Царь есмь! (с)
 показати весь коментар
 
 
Ага....
Значит грымза хотел провернуть аферу и кинуть лохов!
Зная это брехло кон-е - не удивительно!
Наверно решило что кормушка в виде нах-й никому не нужного МинОк скоро закроется и пора подумать о пенсии!
 показати весь коментар
 
 
а лохи такие простые ..., ведь не первый год в строительстве...
рассыпается обвинение...)) фальшивка
 показати весь коментар
 
 
Підстава розсипається як пісюніст нотами по роялю.
 показати весь коментар
 
 
соевая свиногнида грымчак невиновата, онажыдеть?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так нет состава преступления по статье Взятка )))

он не за выполнение или невыполнение своих обязанностей денег просил,

а за вещи, не связанные с его полномочиями
 показати весь коментар
 
 
Так чистая 190 УК мошенничество и будет . Согласовывать не нужно,а подозреваемый получил деньги за обещнаие соглосвать вопрос, который не нужно согласовывать .
 показати весь коментар
 
 
так уже вроде а не деньги. календариками расплачивались.
 показати весь коментар
 
 
Беня нищеброд не смог лимон зелени для фотки наскрести ?
 показати весь коментар
 
 
беня то мог, но и посредники тоже хотят кушать
 показати весь коментар
 
 
Парахабот... Все... Алес. Ахтунг. Трында . Папик усё
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Адвокат Татьяна Матяш заявила, что факт передачи средств заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку не зафиксирован, вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.
Об этом Матяш заявила в эфире телеканала "112 Украина".
На вопрос о том, был ли факт передачи денежных средств, зафиксирован он или задокументирован, адвокат ответила следующие:
"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики".
Также, по словам адвоката, следствие не объясняло за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Грымчака. Но предоставили протокол, который Матяш зачитала.
"Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий", - сказала она.
Отметим, на данный момент неизвестно, где находятся подозреваемые, по словам Матяш, их должны были доставить в изолятор временного содержания, но доставили их или нет, адвокат не знает.
 показати весь коментар
 
 
Гбшная банда мародёра Порошенко, грабившая Украину и оборонный бюджет Украины, тем самым подрывая обороноспособность Украины в угоду пуйлу... будет сидеть на нарах за подрывную работу на рашистских оккупантов.
Первый пошёл... Грымчак...
Далее по списку.. аж до мародёра Порошенко

 показати весь коментар
 
 
свиновальц не только мародер, он еще и мыролюбный реформист, а это намного хуже.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А вам не здається, що СБУ по замовленню "зєльонок" зробило наїзд?
Грошей - нема. Рішення, яке мали прийняти ті, на кого мали впливати, не входить до їхньої компетенції.
Враховуючи законодавчу та юридичну безграмотність ЗєКоМанди вони могли і не знати, про те. що мінкульт уже не погоджує дозволів на забудови!
От буде кіно, якщо виявиться, що все це лажа і виконано на замовлення лейтнанта Баканова!
 показати весь коментар
 
 
Поправочка!
Теперь он будет лейтенант Бананов!)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Моло того, СБУшники спєцом могли так все тупо зробити, щоб Бакланова виставити дурнем і зробити його ганебну відставку неминучою. Там хлопці терті.
 показати весь коментар
 
 
рано закукарекал. .......сбу хлопцi тертi..... там ребята разные. но вот что говорили мне молодые ребята проходившие обучение на мельникова 83. скоро мы будем мочить эту мразь. дело было перед президентскими выборами. так что рано закукарекал.
 показати весь коментар
 
Ага! Так добре вчилися, що додумалися звинуватити у незаконному впливі на орган, що не ухвалює рішень на приййняття яких треба було вплинути! Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 6164
Ото уже "спеціялісти"!
Швидше за все бакланов похапцем сформував у СБУ тон-тон макут із різних пройдисвітів. що потрапили туди за знайомством і терлися там без діла. Мета - залякування та розправи над критиками сонцеликого Зєєєєлі.
 показати весь коментар
 
 
а вот мы и увидим . все увидим и узнаем . дождемся заседания вр нового км и нового генерального прокурора . и вот тогда посмотрим правду ли мне говорили эти ребята. да и еще андрей все твои попытки вызвать негатив в сторону нашего президента выглядят откровенно смешно и глупо.
 показати весь коментар
 
 
его обвиняют в получении взятки а не в попытке повлиять . это чуток другое.
 показати весь коментар
 
Хабар за що?
За те, щоб вплинути на рішення держустанови.
Але та держустанова уже пів року як потрібних питань не вирішує!
Ти що, віриш, що забудовник лох і не знає законодавства? Що у нього немає юридичної служби? Що забудовник вирішив дати хабар за вирішення питання яке тими, кому він деє гроші не вирішується?
Ти чьо, зє!біл?
 показати весь коментар
 
Так он еще и Черновол хотел убить. Календарики или не календарики, заключение будет после экспертизы, а не со слов адвоката. И вообще- наши люди с адвокатом в магазин не ходят.
 показати весь коментар
 
версія від чинганчука як завжди - повна галіматня.
 показати весь коментар
 
 
для острых - Адвокат Татьяна Матяш заявила,))))))))))
 показати весь коментар
 
Короче, Грымчак пытался разводить лохов!
Но что-то пошло не так....
 показати весь коментар
 
 
сбу лепит подставы, что бы убирать чиновников с нужных для них мест, представляются людьми из аппарата Президента и просят(возможно ими и являются), а точнее уговаривают передать кому-то деньги, как только им удается всучить чемоданчки из-за дверей сразу выбегют "маски-шоу" у же с заполненными протоколами, "свидетелями" понятыми и т.д. Кличку тоже $20 млн. хотели всучить, но надавить на него не вышло, а тут видать подпугнули, что мол нельзя отказать.
 показати весь коментар
 
 
Парашня пытается как то приукрасить
 показати весь коментар
 
Короче он невиноват, надо выплатить компенсацию за моральное потрясение, и пледик ещё дать до кучи.
 показати весь коментар
 
 
Так пристрастно й жагуче вилизував петю в телеефірах, вилив тони лайна спочатку на "жульку" а потім на "клована-наркомана", лякав українців апокаліпсисом якщо не проголосуємо за петю - а виявився всього-навсього примітивним здирником, хабарником й брехуном..
 показати весь коментар
 
 
а хабар за що йому ікремінують? Це не його профіль-культура!Просто може хотів лохів розвести..так Зе розводить а іншим шо заборонено?
 показати весь коментар
 
 
"Если друг оказался вдруг
И не друг
И не враг
А так....
Мудак !"

Это не о друге Луцыка Грымчаке,
а совсем наоборот

о "друге" Грымчака Луцыке
 показати весь коментар
 
 
Следующими в очереди на отречение от грымчака будут грося с пэпой. За ними очередь не занимать!
 показати весь коментар
 
 
свинарчуки своих не бросают
зарегестрировано как ст.190
мошенничество
грымчах походу будет проходить как терпила которому мешок календарей хотели впарить
а он в свою очередь рискуя жизнью желая помочь правосудию вместе со своим шурином вывел на себя преступную группу мошенников застройщиков
реально орденом попахивает
 показати весь коментар
 
 
Українські реалії такі що завчасу не можна говорити гоп, доки не перескочиш.
Тому поки що утримаюся від будь-яких коментарів.
 показати весь коментар
 
 
а куда дєньхі дєлісь? Опєратівнийє поллімона баксов вєрнулісь калєндарікамі)))))
 показати весь коментар
 
 
Это просто операция по отвлечению зебанутых от реалий сегоднешней жизни!
 показати весь коментар
 
 



Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 6255 tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли,или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится

с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей.
Совместная прес-конференция НАБУ, Генпрокуратуры и СБУ назначенная на 11-00 переностся на более позднее время. Ну как же так ! Мы еще даже не сообщили что половина баксов была фальшивой и не маркированной
 показати весь коментар
 
 
Календарики или не календарики, заключение будет после экспертизы, а не со слов адвоката. И вообще- наши люди с адвокатом в магазин не ходят.
 показати весь коментар
 
 
Олег ИзвестнаЯ - это что за ник такой?

Имя мужское, фамилия женская.........
 показати весь коментар
 
 
Выйдет под залог и не посадят! запомните этот пост! в нашей стране садят только нищих за палку колбасы украденную из супермаркета и ведро картошки украденного с поля...там реальные сроки дают по 2-3 года !!
 показати весь коментар
 
Т.е. нашлись лохи которые просто так давали "левому" человеку 1,1 млн$. Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 5319
Так и скажите, отмазываем своего чтоб коррупцию переквалифицировали в мошенничество, а там условно пару лет дадут и всё.
 показати весь коментар
 
 
Та календарики то были, зебил, календарики, а не бабки)
 показати весь коментар
 
Так Ваши сотрудники вчера писали, что это полит-преследование, а Вы какой то оторвавшийся от стада бот.
 показати весь коментар
 
Так это и есть подстава, которую его адвокат сейчас, смеясь, разносит на молекулы) зешобла даже граммотно подставить не может...
 показати весь коментар
 
Я прошу прощения, зешобла там кем представлена ? Насколько я знаю "зешобла" вносила в ВР представление на отставку КМ и генпрокурора, а Вы теперь пишите что они "зешобла" ?
 показати весь коментар
 
C 1 января 2019 года да, но говорят, взятка была за услугу, которую дали раньше
Прачечная, не делайте с людей идиотов
 показати весь коментар
 
Так не честно. Те, кто организовывал эту подставу, это же не знали... Мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, - Минкультуры о деле Гримчака - Цензор.НЕТ 5501
 показати весь коментар
 
 
хз....

сейчас следствие пітается понять ....
 показати весь коментар
 
 
Справа у тому, що при відсутності мотива і того, хто передавав календарики неможливо продовжувати кримінальну справу.
 показати весь коментар
 
 
ну так это ясно-понятно...
Походу это начали понимать и те кто произвел арест...
Вообщем все наверное закончится очередным пшиком...
 показати весь коментар
 
 
Якби ж пшиком Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 8214 Це закінчується відставкою для тих, хто погано організував цю справу.
 показати весь коментар
 
 
Пока группа товарищей (не наших) потирая руки радостно готовится к пресс-конференции о поимке злобного коррупционера , мы в общем как всегда .... Пришли и все опошлили. В сообщениях официальных источников упоминается, что взятка для Гримчака предполагалась за помощь в строительстве какого то объекта в в зоне культурно-исторического наследия. Мы не знаем что они там расскажут вам, но по нашим данным речь идет о легализации 16 объектов, общей площадью 2282 кв. м , незаконно построенных на территории Киево-Печерской Лавры. Эти объекты были обнаружены комиссией по инвентаризации имущества Киево-Печерской лавры еще в декабре 2018 года . Материалы об этом в январе 2019 г. были переданы в Генеральную Прокуратуру Украины. И тут интересный вопрос - это была взятка от УПЦ МП ?

На фоне шума с задержанием Гримчака, мимо широких масс общественности, как то тихо и незаметно прошла информация о вызове г-на Пинчука в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по делу о "черной кассе Партии Регионов". Какой идиот (или гений?) во время предвыборного нарастания противостояния между Трампом и Байденом в США, решил снова поковыряться в этом очень болезненном для Трампа месте вопрос интересный.

Луценко в сообщении о задержании Гримчака (в Фейсбуке) опять умудрился соврать. Никакого миллиона при Гримчаке не было. Было 480 тысяч. Собственно это была операция СБУ к которой для оперативного сопровождения подключили НАБУ и уведомили Генпрокуратуру. Так что НАБУ считало деньги и кепочки по супермаркету раскладывало, Генпрокуратура рапортовала, а СБУ работало. Самое интересное начнется когда огласят кто и за что давал.!!!
 показати весь коментар
 
 
ходит тут такая история, похожая на байку.
как то наши соотечественники, с наружной складплощадки "баухауса" решили себе тротуарных камней немного взять. приехали в воскресенье среди дня и начали нагружать с палетты остававшееся там их не очень большое колличество. и тут видят, патрульные полицаи едут в их сторону. те спокойно начинают нагруженное выгружать, складывая снова на палетту. подьехавшая полиция спрашивавает- в чём собственно? - та от говорят, не расчитали и купили больше чем надо. привезли обратно. - чек о покупке есть? - нет, как то не подумали взять с собой. - тогда загружайте обратно, так не положено. завтра с чеком приезжайте и оформите возврат подобающим образом! )))))
то же и тут. может он хотел просто вернуть этот сунутый ему жалкий и лишний миллион. а тут патрульная полиция. просто от скромности он и растерялся в обьяснениях ))
 показати весь коментар
 
 
Чтобы понять квалификацию совершенного пока скажу правонарушения, по мере возможности огласите, нет не фамилии, а хотя бы кем являются лица, давшие хабара.
 показати весь коментар
 
 
Т.е., если на найденных бумажках есть цифры, это это скорее всего "календарики"?, да и ещё они могут быть негативно заряжены
 показати весь коментар
 
 
было бы странно услышать признание от подельников что они желают сидеть рядом Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 4290
 показати весь коментар
 
 
.Тю , так может то и не взятка была . ? Все министерства "морозятся " , дескать - Грымчака не знали и знать не знаем . ! За что тогда ему принесли деньги , если он ничего и нигде , даже и не пытался решать ?? С ума сойти , вот так суперАперация - Ы ,от СБУ .

Баканов , ты уверен что задержал именно того" чёрта " ?? .
 показати весь коментар
 
 
Надо узаконить провоцирование на взятку------------------ СЯДУТ ВСЕ!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні в нічних коментарях на цю тему, прихильники петі намагалися завести свою багатоголосу мантру про "репресії" та "політичне переслідування".. Було непереконливо й брехливо - як завжди..
 показати весь коментар
 
 
Все навпаки. Репресії вимагали твої брехливі соратники.
 показати весь коментар
 
 
Переймайся краще вивченням "радіального ісламізму"..
 показати весь коментар
 
 
Якщо гроші не вимагав, а їх самі занесли тут і 190-ту, шахрайство не пришиєш.
 показати весь коментар
 
 
І взагалі потім виявиться, що це була купівля календариків
 показати весь коментар
 
 
от хоть бы один сказал - да, да, это для нас, мы просили ))))
конечно ж будут отнекиваться... и ждать опять)))) а вдруг повезет на этот раз)))
 показати весь коментар
 
 
Жалкие, жалкие зебилы -вся ваша жизнь есть боль...
 показати весь коментар
 
 
"З 1 січня 2019 року, з набуттям чинності змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва.

50\50
що Гримчак звичайнісінький аферист..
 показати весь коментар
 
И эти существа верят, что тупорылая зешобла, с календариками полные карманы, Пороха посадят))))))))
 показати весь коментар
 
 
Да отпустите их под заставу в 1 миллион Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 3282 гривен и не раздувайте скандалю Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 420 . Ведь так оно и будет Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 5493
 показати весь коментар
 
Все більше і більше , весь цей цирк стає схожим на розбійний напад .
 показати весь коментар
 
 
Порохоботов больше всего возмущает что с ним "расплачивались" не настоящими деньгами кинули волки позорные.
 показати весь коментар
 
 
какие там волки) зешакалье позорное кинуло только себя, в этом случае
 показати весь коментар
 
А чому СБУ не ловить сепарів, наприклад мертветчука, богдана,портнова, чи олігарха коломойського ? А ****** якусь п@,здабольску фантастику?
 показати весь коментар
 
 
в гібридній країні, за останні 20 років гібридного правління гібридними покидьками, саме так і має все відбуватися. так шо фен-шую, звісно гібридному.
 показати весь коментар
 
сбу скоро все расскажет и покажет. метод защиты выбран странный. то денег не было то были но фантики. ну еще вой мол реванш репрессии . почему нет главного почему не говорят грымчак взятку не брал?
 показати весь коментар
 
 
Зебилы , ну вы ответите на вопрос - вы уверены что то была взятка . ??? Если уверенны то объясните - за что Грымчаку её дали , если он нигде и ничего порешать и не пытался .? Какой мотив был , дачи взятки Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака - Цензор.НЕТ 8906 ..? Минкульт же заявил что ничего Грымчак через них " порешать" не мог в принципе !! Это похоже скорее на - обычное мошенничество .
 показати весь коментар
 
 
Элементарно. Разрешение дается с исходящим номером до 1.01.19 г. Переделывать ничего не надо. Просто подмена документа за тем же номером. Все. Никаких проблем. У них журналы даже не прошиваются и не закрываются.
Вот насмешили.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору