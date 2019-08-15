 Тестові завдання російською мовою запитали майже 11% учасників ЗНО з фізики, і від 3,4% до 8,6% з інших предметів, - УЦОЯО

Про це повідомив виконувач обов'язків директора УЦОЯО Валерій Бойко на пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними УЦОЯО, Центр може надавати екзаменаційні завдання російською, угорською, румунською, молдовською, польською та кримськотатарською мовами.
"Серед цих предметів переклад, передовсім російською мовою, замовляють абітурієнти з природничо-математичних предметів, де є якісь відмінності в україномовній або російськомовній термінологіях", - сказав Бойко.
Так, завдання російською мовою з фізики отримали 10,9% абітурієнтів, з математики - 8,6%, з хімії - 8,3%, з біології - 6,6%, з географії - 6% і з історії України - 3 , 4% абітурієнтів.
Іншими мовами завдання просило не більше 0,5% абітурієнтів, а екзаменаційні тести кримськотатарською мовою взагалі ніхто не отримував.
Решта учасників ЗНО проходили тестування українською мовою.
Ваш вопрос не имеет смысла поэтому.
Для сдачи естественнонаучных дисциплин на английском языке им надо в школах обучать на аглийском языке.
Где Вы найдете учителей-естестевеннонаучников со свободным знанием английского языка и сколько Вы им собираетесь платить?
Статья "Тестовые задания по физике запросили 11% учасников ВНО" , почему? Возможно, до сих пор в ходу пособия по физике отпечатанные при совдепии, или переизданные на рахе. Рано или поздно эти пособия будут замещаться современной англоязычной литературой.
Вы там не в курсе, что ВНО обязательно только по украинскому языку, все остальные осмысленный выбор выпускника, и скорее всего те, кто сдавали физику учились по физике не только в школе, но и с репетитором, с пособиями. В школе-то уроки украинским языком читаются, и учебники тоже украинские.
Если таковых учителей не имеется, то Ваше выступение - пустопорожняя болтовня.
Я нахожу примечательным, что комментатор, явно не способный сам сдать указанные предметы на английском языке требует экзаменационных работ составленном на оном.
Хотите, я Вас проэкзамную НА АНГЛИЙСКОМ по математике и физике? Могу и по сопромату.
По математике - любой университетский курс ( у меня хороший опыт преподавания, в том числе и на английском языке).
Что желаете сдать: матан, линейную алгебру или физику твердого тела?
Это означает, что 11% молодняка выросли в семьях деревянных узкочелюстных долбо##ов, принципиально игнорирующих украинский язык.
Правда, если учесть, что часть из этих 11% это детишки сбежавшей из Донбабве сепарни и хитрожопые крымчане, то выглядит не так плохо (кроме того, что им никто клеймо на лоб не ставит, чтобы издалека эту сраньо было видно).
В общем дерусификацией у нас занимаются лет 10-15, это очень короткий срок и 89% очень хороший результат, не все сразу.
Причем чертуганы откуда-то с карпатских гор со всем своим мадярско-польским сленгом говорят на украинском гораздо лучше рагулей, прущих из Киевской области.
У нас на работе девочка из Херсона на украинском чешет лучше наших местных подкиевских рагуляк.
Як можна складати іспити не державною мовою ?
Прикидаю, щоб тут китайці просили китайською, мексиканці - іспанською, ті ж самі мокалі - москальською.
Але Україна - "унікальна" в усьому країна.