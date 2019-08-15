 Тестові завдання російською мовою запитали майже 11% учасників ЗНО з фізики, і від 3,4% до 8,6% з інших предметів, - УЦОЯО

Про це повідомив виконувач обов'язків директора УЦОЯО Валерій Бойко на пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними УЦОЯО, Центр може надавати екзаменаційні завдання російською, угорською, румунською, молдовською, польською та кримськотатарською мовами.

"Серед цих предметів переклад, передовсім російською мовою, замовляють абітурієнти з природничо-математичних предметів, де є якісь відмінності в україномовній або російськомовній термінологіях", - сказав Бойко.

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Так, завдання російською мовою з фізики отримали 10,9% абітурієнтів, з математики - 8,6%, з хімії - 8,3%, з біології - 6,6%, з географії - 6% і з історії України - 3 , 4% абітурієнтів.

Іншими мовами завдання просило не більше 0,5% абітурієнтів, а екзаменаційні тести кримськотатарською мовою взагалі ніхто не отримував.

Решта учасників ЗНО проходили тестування українською мовою.