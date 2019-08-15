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Все про:російська мова (95) ЗНО (113) тест (4)

 Тестові завдання російською мовою запитали майже 11% учасників ЗНО з фізики, і від 3,4% до 8,6% з інших предметів, - УЦОЯО

Тестові завдання російською мовою запитали 10,9% учасників зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. З інших предметів від 3,4% до 8,6% абітурієнтів.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора УЦОЯО Валерій Бойко на пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними УЦОЯО, Центр може надавати екзаменаційні завдання російською, угорською, румунською, молдовською, польською та кримськотатарською мовами.

"Серед цих предметів переклад, передовсім російською мовою, замовляють абітурієнти з природничо-математичних предметів, де є якісь відмінності в україномовній або російськомовній термінологіях", - сказав Бойко.

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Так, завдання російською мовою з фізики отримали 10,9% абітурієнтів, з математики - 8,6%, з хімії - 8,3%, з біології - 6,6%, з географії - 6% і з історії України - 3 , 4% абітурієнтів.

Іншими мовами завдання просило не більше 0,5% абітурієнтів, а екзаменаційні тести кримськотатарською мовою взагалі ніхто не отримував.

Решта учасників ЗНО проходили тестування українською мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142994
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь, никто не запросил тестовые задания на ЗНО, на русском языке, по украинскому языку?...
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Все равно дофига, как для страны, которая уже 28 лет не является советской республикой.

Это означает, что 11% молодняка выросли в семьях деревянных узкочелюстных долбо##ов, принципиально игнорирующих украинский язык.
Правда, если учесть, что часть из этих 11% это детишки сбежавшей из Донбабве сепарни и хитрожопые крымчане, то выглядит не так плохо (кроме того, что им никто клеймо на лоб не ставит, чтобы издалека эту сраньо было видно).
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на росии печалька, они думали что процентов 50-60 запросят.
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на росии печалька, они думали что процентов 50-60 запросят.
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русские на россии ********* пропаганде думают, что до Революции Достоинства в украинских школах все учились на русском и украинского как предмета не бьіло. а вот пришли в 13 году бандерьі и всех изнасиловали перейти на украинский.
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Надеюсь, никто не запросил тестовые задания на ЗНО, на русском языке, по украинскому языку?...
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На английском тестовые задания есть, если чЁ?
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Экзамены по естественным наукам на английском языке в Украине сдадут единицы.
Ваш вопрос не имеет смысла поэтому.
Для сдачи естественнонаучных дисциплин на английском языке им надо в школах обучать на аглийском языке.
Где Вы найдете учителей-естестевеннонаучников со свободным знанием английского языка и сколько Вы им собираетесь платить?
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Что там что сдаст, это будет его личной (и его родителей) радостью или проблемой.
Статья "Тестовые задания по физике запросили 11% учасников ВНО" , почему? Возможно, до сих пор в ходу пособия по физике отпечатанные при совдепии, или переизданные на рахе. Рано или поздно эти пособия будут замещаться современной англоязычной литературой.
Вы там не в курсе, что ВНО обязательно только по украинскому языку, все остальные осмысленный выбор выпускника, и скорее всего те, кто сдавали физику учились по физике не только в школе, но и с репетитором, с пособиями. В школе-то уроки украинским языком читаются, и учебники тоже украинские.
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Еще раз: сколько учителей естественных наук в Украине препадают физику, химию, математику, биологию, географию на английском языке?
Если таковых учителей не имеется, то Ваше выступение - пустопорожняя болтовня.
Я нахожу примечательным, что комментатор, явно не способный сам сдать указанные предметы на английском языке требует экзаменационных работ составленном на оном.
Хотите, я Вас проэкзамную НА АНГЛИЙСКОМ по математике и физике? Могу и по сопромату.
По математике - любой университетский курс ( у меня хороший опыт преподавания, в том числе и на английском языке).
Что желаете сдать: матан, линейную алгебру или физику твердого тела?
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Еще раз для упоротых : да, если "Центр может предоставлять экзаменационные задания на русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языкахИсточник: https://censor.net.ua/n3142994" , то вполне логично наличие экзаменационных заданий на английском языке.
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Не логічно. В Україні є школи з викладанням кацапською, угорською, румунською, молдовською, польською та киримли, але немає загальноосвітніх шкіл з викладанням англійською.
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Всего 11%!!! Это же здорово, для 90% молодняка - язык родной. 20 лет назад это было фантастикой! Все приезжающие из сел срочно косили "под городских", иначе ты был быдлом, в лучшем случае, "ну, бывает, но человек хороший".
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Все равно дофига, как для страны, которая уже 28 лет не является советской республикой.

Это означает, что 11% молодняка выросли в семьях деревянных узкочелюстных долбо##ов, принципиально игнорирующих украинский язык.
Правда, если учесть, что часть из этих 11% это детишки сбежавшей из Донбабве сепарни и хитрожопые крымчане, то выглядит не так плохо (кроме того, что им никто клеймо на лоб не ставит, чтобы издалека эту сраньо было видно).
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Нормально. Не все сразу. Я вон тоже чаще на русском пишу, а ребенок на русском хуже украинского. Потихоньку вытеснится. Насаждение русских школ ранее тому причина.
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28 лет уже, как никто ничего не насаждает.
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Может и не насаждает, но и замещением навязанного ранее "узкого" до 2004 никто по сути не занимался. В результате большая часть Украины по инерции везде использовала "узкий", а в юго-восточных регионах, да и отчасти в центральных частично, у многих было пренебрежительное отношение к украинскому, спасибо совку в головах.
В общем дерусификацией у нас занимаются лет 10-15, это очень короткий срок и 89% очень хороший результат, не все сразу.
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пр кучме и овоще скрепный культивировался.., так что нормально, я даже приятно удивлен, что столько.
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Кстати, сейчас приезжающие из сел говорят на таком "украинском", шо еще не известно, что хуже.
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Дикий суржик.
Причем чертуганы откуда-то с карпатских гор со всем своим мадярско-польским сленгом говорят на украинском гораздо лучше рагулей, прущих из Киевской области.
У нас на работе девочка из Херсона на украинском чешет лучше наших местных подкиевских рагуляк. Тестові завдання російською мовою запитали майже 11% учасників ЗНО з фізики, і від 3,4% до 8,6% з інших предметів, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 73
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12% відсотків це константа. прибічники, або етнічні кацапи. ця та цифра, на яку треба орієнтуватись для швидкого блокування, або навіть знищення в разі нагальної потреби.
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То дуже добрий результат , років з 10 взад було відсотків 70-80 мабуть
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Державні іспити мають складатися виключно державною мовою!!!
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радует, в Одессе до 1991г. было всего две школы, с обучением на украинском языке, ну конечно кроме рус. языка.
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А що тебе так тішить? Для дебілів - "тішить" це переклад твого "радуєт". Що саме до 1991 року, що в Одесі, або що у тебе (в параші) скоро китайський почнуть широко вчити? Зо сруською мовою у тебе поганенько, оскільки знаки пунктуації розставляються навмання. Китайську вже почав вивчати?
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То есть ПутиНХу@ло? Я правильно понял? Передаю твои данные в твое ФСБ. Пусть тебя там дубинами и каблуками помуштруют слегонца
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я не сомневался в твоих связях с фсб, даже не коси за украинца, лахта.
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а скоро залишиться дві російськомовні
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Треба перестати виробляти тести російською
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Ну в районі 10 відсотків несвідомих адептів. Допустимо, в принципі. Воно з часом попустить. Бо держава є держава, і мова повинна бути українською.
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Якщо взяти по Києву їх однозначно більше...
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0,5% сдавали тесты по украинскому языку на русском.
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Ну в районі 10 відсотків несвідомих адептів. Допустимо, в принципі. Воно з часом попустить. Бо держава є держава, і мова повинна бути українською.
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А ,кий процент, особливо серед прахоботів ольгінців, срановатоязичний на цензорі??
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Стидобище.
Як можна складати іспити не державною мовою ?

Прикидаю, щоб тут китайці просили китайською, мексиканці - іспанською, ті ж самі мокалі - москальською.

Але Україна - "унікальна" в усьому країна.
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бо ціль - не знання української, а знанння за предметом. у Німеччині можна здавати на права не німецькою мовою, бо ціль - максимельне розуміння, ане мова.
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