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 Політика України
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Все про:ПДЧ (8) США (5275) Тейлор (31) членство в НАТО (235)

 Тейлор щодо перспектив України стати членом НАТО: Звісно, так, але потрібно виконати чимало важливої ​​роботи

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор позитивно оцінює перспективи України стати членом НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

Відповідаючи на запитання, чи може рух України в НАТО привернути особливу увагу американського керівництва, Тейлор зазначив, що це насамперед рішення України.

"Наголошу, що рух до НАТО - це передусім рішення України. З вашого боку є сигнал про таке бажання: це українська Конституція, яка каже, що членство в НАТО та в ЄС є метою вашої держави. Водночас договір НАТО дає вам право претендувати на вступ до Альянсу. І якщо така заявка буде, то союзникам треба буде ухвалювати рішення.

І тут я нагадаю про 2008 рік. Тоді, як ви знаєте, кілька членів НАТО не підтримали надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ)", - сказав він.

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Говорячи про те, чи бачить він особисто Україну членом Альянсу в майбутньому, Тейлор відповів ствердно: "Так, звісно!".

"Рішення саміту НАТО 2008 року чітко говорить, що Україна буде членом Альянсу. Коли це станеться? Я цього не знаю. Цьому має передувати чимало роботи, яка не менш важлива, ніж отримання ПДЧ! Ця робота має змінити українське військо та відносини між військом та суспільством, має зробити українську армію сумісною з арміями союзників. Це - цілком досяжне, і це вже робиться!" - зазначив Тейлор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142993
 
   
 Топ коментарі
 
И если такая заявка будет, то союзникам надо будет принимать решение.

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ВОТ КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, ДАЮЩАЯ ПОНИМАНИЕ: ПОЧЕМУ УКРАИНА ДО СИХ ПОР НЕ В НАТО?

ЭТО ИМЕННО ТО О ЧЕМ Я ВСЕГДА ПИСАЛ: БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ВСТУПЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ В НАТО!!!

ДЛЯ ПУТИНА - ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ!!!

И ПОРОШЕНКО ЭТО ОТЛИЧНО ЗНАЛ, НО У НЕГО В РАСЕИ КРУПНЫЙ БИЗНЕС КОТОРЫЙ ПУТИН ЗАБЕРЕТ В СЛУЧАЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО

ВОТ и ПРИДУМЫВАЛ ПОРОШЕНКО ВСЯКИЕ ПРИЧИНЫ О НЕГОТОВНОСТИ УКРАИНЫ К ЭТОМУ........................................................

И ЭТО ПРИ ТОМ, ШО НАПРИМЕР: БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ - ИМЕЮТ ХУДШУЮ АРМИЮ, ЧЕМ УКРАИНА, и ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ДАВНО В НАТО

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ АГРЕССИИ РАСЕИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

ЗАЯВКА В НАТО ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ ДАВНО ДОЛЖНА ЛЕЖАТЬ НА СТОЛЕ АЛЬЯНСА.
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Не приплёл,а констатировал факт
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Чого ви ото чубитися? Доки Україна приведе військо і економіку до стандартів НАТО, в Україні вже давно не буде ні Зеленського, ні Порошенко, а на ерефії не буде Хуйла. Ви навіть уяви не маєте як багато потрібно зробити доки зміниться українське військо, зміняться відносини між військом і суспільством, і ЗСУ стануть сумісними з військами НАТО.
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При пєтрє уже одной нагой были у нате.Ещёб какихто 20-30 лет и другая нага былаб у нате,а там глядишь и у ес взялиб...лет через 50.
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Сразу видно из собственного опыта знаешь.маладец.
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Мечты, мечты в них наша радость.....
Одного желания Украины мало, к сожалению.
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Меркель тогда в 2008 г. по просьбе пуйла заблокировала дорожную карту по вступлению Украины в НАТО. Уже тогда пуйло не исключал, что кровушку придётся полить изрядно...
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Если бы тогда эта стерва дала бы добро -не было бы никакой войны на востоке и никакой крымской долбаной весны!
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Буде дуже добре,якщо Україна стане прямим військовим союзником США.
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И если такая заявка будет, то союзникам надо будет принимать решение.

========================================================

ВОТ КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, ДАЮЩАЯ ПОНИМАНИЕ: ПОЧЕМУ УКРАИНА ДО СИХ ПОР НЕ В НАТО?

ЭТО ИМЕННО ТО О ЧЕМ Я ВСЕГДА ПИСАЛ: БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ВСТУПЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ В НАТО!!!

ДЛЯ ПУТИНА - ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ!!!

И ПОРОШЕНКО ЭТО ОТЛИЧНО ЗНАЛ, НО У НЕГО В РАСЕИ КРУПНЫЙ БИЗНЕС КОТОРЫЙ ПУТИН ЗАБЕРЕТ В СЛУЧАЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО

ВОТ и ПРИДУМЫВАЛ ПОРОШЕНКО ВСЯКИЕ ПРИЧИНЫ О НЕГОТОВНОСТИ УКРАИНЫ К ЭТОМУ........................................................

И ЭТО ПРИ ТОМ, ШО НАПРИМЕР: БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ - ИМЕЮТ ХУДШУЮ АРМИЮ, ЧЕМ УКРАИНА, и ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ДАВНО В НАТО

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ АГРЕССИИ РАСЕИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

ЗАЯВКА В НАТО ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ ДАВНО ДОЛЖНА ЛЕЖАТЬ НА СТОЛЕ АЛЬЯНСА.
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Ладно Тейлор щодо перспектив України стати членом НАТО: Звісно, так, але потрібно виконати чимало важливої ​​роботи - Цензор.НЕТ 9451
ЗЕЛЕНСКИЙ КАК ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, НЕ ВВОДИТ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРЕМИРИЕ, ЗАПРЕЩАЕТ СТРЕЛЯТЬ, ВЕДЁТ ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С АГРЕССОРОМ ПРИДУМЫВЕТ ВСЯКИЕ ПРИЧИНЫ О НЕГОТОВНОСТИ УКРАИНЫ К ЭТОМУ....
НО У ЗЕЛЕНСКОГО В РАСЕИ КРУПНЫЙ БИЗНЕС КОТОРЫЙ ПУТИН ЗАБЕРЕТ В СЛУЧАЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО
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А как тебе констатация этого неопровержимого факта?
Тейлор щодо перспектив України стати членом НАТО: Звісно, так, але потрібно виконати чимало важливої ​​роботи - Цензор.НЕТ 5646
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Та ми б залюбки виконали б їх усіх,, так в окупанта стрілять не3е.
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Чого ви ото чубитися? Доки Україна приведе військо і економіку до стандартів НАТО, в Україні вже давно не буде ні Зеленського, ні Порошенко, а на ерефії не буде *****. Ви навіть уяви не маєте як багато потрібно зробити доки зміниться українське військо, зміняться відносини між військом і суспільством, і ЗСУ стануть сумісними з військами НАТО.
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Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней

Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
«Иных уж нет, а те далече»,
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