 Тейлор щодо перспектив України стати членом НАТО: Звісно, так, але потрібно виконати чимало важливої ​​роботи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".
Відповідаючи на запитання, чи може рух України в НАТО привернути особливу увагу американського керівництва, Тейлор зазначив, що це насамперед рішення України.
"Наголошу, що рух до НАТО - це передусім рішення України. З вашого боку є сигнал про таке бажання: це українська Конституція, яка каже, що членство в НАТО та в ЄС є метою вашої держави. Водночас договір НАТО дає вам право претендувати на вступ до Альянсу. І якщо така заявка буде, то союзникам треба буде ухвалювати рішення.
І тут я нагадаю про 2008 рік. Тоді, як ви знаєте, кілька членів НАТО не підтримали надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ)", - сказав він.
Говорячи про те, чи бачить він особисто Україну членом Альянсу в майбутньому, Тейлор відповів ствердно: "Так, звісно!".
"Рішення саміту НАТО 2008 року чітко говорить, що Україна буде членом Альянсу. Коли це станеться? Я цього не знаю. Цьому має передувати чимало роботи, яка не менш важлива, ніж отримання ПДЧ! Ця робота має змінити українське військо та відносини між військом та суспільством, має зробити українську армію сумісною з арміями союзників. Це - цілком досяжне, і це вже робиться!" - зазначив Тейлор.
Бунша: А кому это он?
Милославский: Вам.
Бунша: Мне?! (с)
Одного желания Украины мало, к сожалению.
Як Тимошенко злила НАТО і влилася в Потік - Політика - dt.ua
https://dt.ua/POLITICS/yak_timoshenko_zlila_nato_i_vlilasya_v_potik.html
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ВОТ КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, ДАЮЩАЯ ПОНИМАНИЕ: ПОЧЕМУ УКРАИНА ДО СИХ ПОР НЕ В НАТО?
ЭТО ИМЕННО ТО О ЧЕМ Я ВСЕГДА ПИСАЛ: БЕЗ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ВСТУПЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ В НАТО!!!
ДЛЯ ПУТИНА - ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ!!!
И ПОРОШЕНКО ЭТО ОТЛИЧНО ЗНАЛ, НО У НЕГО В РАСЕИ КРУПНЫЙ БИЗНЕС КОТОРЫЙ ПУТИН ЗАБЕРЕТ В СЛУЧАЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО
ВОТ и ПРИДУМЫВАЛ ПОРОШЕНКО ВСЯКИЕ ПРИЧИНЫ О НЕГОТОВНОСТИ УКРАИНЫ К ЭТОМУ........................................................
И ЭТО ПРИ ТОМ, ШО НАПРИМЕР: БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ - ИМЕЮТ ХУДШУЮ АРМИЮ, ЧЕМ УКРАИНА, и ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОНИ ДАВНО В НАТО
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ АГРЕССИИ РАСЕИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
ЗАЯВКА В НАТО ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ ДАВНО ДОЛЖНА ЛЕЖАТЬ НА СТОЛЕ АЛЬЯНСА.
ЗЕЛЕНСКИЙ КАК ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, НЕ ВВОДИТ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРЕМИРИЕ, ЗАПРЕЩАЕТ СТРЕЛЯТЬ, ВЕДЁТ ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С АГРЕССОРОМ ПРИДУМЫВЕТ ВСЯКИЕ ПРИЧИНЫ О НЕГОТОВНОСТИ УКРАИНЫ К ЭТОМУ....
НО У ЗЕЛЕНСКОГО В РАСЕИ КРУПНЫЙ БИЗНЕС КОТОРЫЙ ПУТИН ЗАБЕРЕТ В СЛУЧАЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
«Иных уж нет, а те далече»,