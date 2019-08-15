 Хотів запропонувати Зеленському принципово іншу модель припинення війни, - Безсмертний

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

"Весь цей час з початку своєї роботи після останнього повернення з Мінська готував проєкт закону, в якому хотів запропонувати президенту принципово іншу модель розв`язання конфлікту, модель для припинення цієї війни. Наприкінці минулого тижня я зустрівся з майбутніми членами комітету, який планують створити, - з питань реінтеграції Донбасу, деокупації Криму, прав національних меншин. На зустрічі ми теж обговорювали ці речі", - заявив Безсмертний.

Прізвища тих, з ким зустрічався, він називати не став.

"Бо, по-перше, я не знаю, чи будуть саме вони працювати у цьому комітеті, по-друге, чи інформація від них підтвердиться", - зазначив Безсмертний.

Відповідаючи на запитання, про що йдеться в законопроєкті, він сказав: "Деталі розкривати не можу. Але для розуміння скажу: пропоную кардинальну зміну підходів до розв’язання питання війни. Ми чомусь продовжуємо розглядати лише окуповану зону, а я розглядаю Донецьку область, як всю Донецьку область, Луганську область, як всю Луганську область, тобто – повноцінні регіони України з відповідним ставленням і підходом до них. Я цю річ вже проговорив навіть із секретарями міністерств".

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За словами Безсмертного, він "почав налаштовувати інструменти, які б працювати задля впровадження у життя цього закону. Це опрацьовувалося, наводилися мости також з європейськими структурами. Філософію цього законопроекту я розкривати зараз не буду, оскільки не впливаю на процеси і не хочу дискредитації чергових моїх ідей", - підкреслив Безсмертний.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Сам Роман Безсмертний повідомив, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.