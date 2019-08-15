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 Політика України
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Все про:Безсмертний (107) законопроект (699) Донбас (12756)

 Хотів запропонувати Зеленському принципово іншу модель припинення війни, - Безсмертний

Роман Безсмертний, якого президент Володимир Зеленський звільнив з Тристоронньої контактної групи, готував проєкт закону, в якому хотів запропонувати зміну підходів до вирішення питання війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

"Весь цей час з початку своєї роботи після останнього повернення з Мінська готував проєкт закону, в якому хотів запропонувати президенту принципово іншу модель розв`язання конфлікту, модель для припинення цієї війни. Наприкінці минулого тижня я зустрівся з майбутніми членами комітету, який планують створити, - з питань реінтеграції Донбасу, деокупації Криму, прав національних меншин. На зустрічі ми теж обговорювали ці речі", - заявив Безсмертний.

Прізвища тих, з ким зустрічався, він називати не став.

"Бо, по-перше, я не знаю, чи будуть саме вони працювати у цьому комітеті, по-друге, чи інформація від них підтвердиться", - зазначив Безсмертний.

Відповідаючи на запитання, про що йдеться в законопроєкті, він сказав: "Деталі розкривати не можу. Але для розуміння скажу: пропоную кардинальну зміну підходів до розв’язання питання війни. Ми чомусь продовжуємо розглядати лише окуповану зону, а я розглядаю Донецьку область, як всю Донецьку область, Луганську область, як всю Луганську область, тобто – повноцінні регіони України з відповідним ставленням і підходом до них. Я цю річ вже проговорив навіть із секретарями міністерств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента про звільнення Безсмертного: Ми зараз формуємо найефективнішу команду для захисту інтересів України в ТКГ

За словами Безсмертного, він "почав налаштовувати інструменти, які б працювати задля впровадження у життя цього закону. Це опрацьовувалося, наводилися мости також з європейськими структурами. Філософію цього законопроекту я розкривати зараз не буду, оскільки не впливаю на процеси і не хочу дискредитації чергових моїх ідей", - підкреслив Безсмертний.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Безсмертний був призначений указом Зеленського представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 9 липня 2019. Аналогічні обов'язки Безсмертний виконував з 2015 року по квітень 2016 року.

Сам Роман Безсмертний повідомив, що дізнався зі ЗМІ про своє звільнення від виконання обов'язків представляти Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142992
 
 
 Топ коментарі
 
- Господи! Что же это - я тут… А там у меня шведы Кемь взяли?! Боярин! Боярин, отправляй меня назад! Беги и покупай эти… тран-зис-то-ры…(с)
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- Господи! Что же это - я тут… А там у меня шведы Кемь взяли?! Боярин! Боярин, отправляй меня назад! Беги и покупай эти… тран-зис-то-ры…(с)
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- Да ну вас к чёрту, что за пошлые вопросы!Я - артист больших и малых академических театров; а фамилия моя - фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл! Тьфу на Вас. Тьфу на Вас ещё раз! (с)
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Рома, тебя турнули как пса шелудивого.
Честно скажу для меня обидно, т.к. ты классній специалист. профи!

Так что выкладівай чего не захотел ЗЕ и борись!
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ему не до этого он только что сделал губернатором житомирской области бездомного сбушника.
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И действующую модель вечного двигателя показывал! А тут взяли и от корыта отодвинули! Обидно!
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У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем. Аквалангисты - это не игра!
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Да что ж оно никак не успокоится

Работа и стратегия над ОРДЛО
это полное отсутствие работы по ОРДЛО
в этом и стратегия
ОРДЛО это исторический шанс для Украины
Если бы не киевские воры
граждане уже сейчас бы увидели изменения к лучшему от избавления от угольной республики баронов.
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тебя, смотрю, русская водка еще со вчера держит.
Пожары в Мордоре уже потушил?
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Похоже правильно что убрали с должностей. Мир он хочет новыми законами и договорами установить, прям как из анекдота: мир становись, раз,два. Хочешь мира готовься к войне.
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3 недели...)))) я вас умоляю
за неделю только спать с открытыми глазами научились и в трех кнопках разобрались...
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ну дик сєпари тоже так рассматрівают - ані хатят лугандон в адміністратівних граніцах областєй
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У меня для вас посылка, но я вам её не отдам. Оказывается, что у наших чиновников умные мысли посещают голову только после отрыва от корыта.
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что тут думать: или воевать, или ждать, пока там развалится контора, там вывезли все интересное, можно бы и отдать, да гонор не позволяет
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в одному селі колись пообіцяли провести газ. зібрали кошти з бажаючих і зробили розводку по селу, коротше закопали труби але тільки в самому селі. на питання так немає ж магістральної газової труби до самого села. відповідь була що потім зроблять. вже пройшло років 15 так ті труби досі лежить місцями ще досі видно як торчать кінці с землі.

це якийсь ідіотизм будувати плани та розробляти проекти щодо територій які в нас забрали. та не віддасть путін україні захоплені українські землі. невже це не зрозуміло. вже не знаю що і думати може це якійсь "рольові ігри" нашої влади.
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До одно места эти законы. Войны заканчиваются или победой или поражением.
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Мы что уже свою землю и своих людей вернули? Какое нах. прекращение войны? Прекращение войны сейчас ето все равно что прекратить уголовное дело против маньяка совершившего убийство.
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Война должна закончиться только с деокупацией крыма и возврата последнего нашего человека из росийского плена и выплата репараций. Остальное что нам предлагают ето не прекращение войны а капитуляция.
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в Минских указывается ПРИНЦИПИАЛЬНО - что особый статус и особые условия ТОЛЬКО на оккупированных территориях. А вот боевики и путин постоянно говорят - ВСЯ Луганская и Донецкая области.

Безсмертный, оказывается, тоже хочет отдать им ВСЕ области целиком.

гандоны. продажные твари.
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Если провалится план Президента( а кремлёвский Моська недоговороспособен и коварен),наступит черёд Кащея.Соивый за 5 лет тока территории потерял и 13 тыс убитыми,покаличенных и пропавших вообще учёта нет.Только США,санкции и наша впертисть способны развалить орду.
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Новоизбранному не нужны советники!!! Там уже Путин дал инструкции и нефиг лезть со своими советами!!! Зекоманда рулит!!!
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Иной подход: Распространить ДНР на всю область? Хотів запропонувати Зеленському принципово іншу модель припинення війни, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9002
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А казали два варіанти-перемогти або здатися.А Безсмертний щось нове видумав.Може за це нобелівку дають ?
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Цей кучмівський мерзотник Безсмертний - звичайний балабол і спекулянт. Якщо хочеш допомогти - скажи. Якщо хочеш поварити воду і набити собі ціну - в смітник.
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Правильно Вовчік зробив, що вигнав нафіг цього чмиря кучмівського - Безсмертного
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