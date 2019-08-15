 США цікава пропозиція Зеленського розширити "нормандський формат", - Тейлор

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю виданню "Європейська правда".
"Президент Зеленський вже порушив це питання - тому так, ця можливість розглядається. Зеленський пояснив: оскільки "нормандський формат" не має успіху, не привів до якихось результатів, то він пропонує запросити американців або, наприклад, британців приєднатися до "Нормандії" . Ми вважаємо, що це цікава пропозиція", - сказав він.
Також Тейлор зазначив, що необхідна позиція всіх учасників переговорів у "нормандському форматі".
"Можу сказати, що нам це (розширення переговорного формату. - Ред.) цікаво. На переговорах з цього приводу США представляє Курт Волкер (спецпредставник Держдепартаменту США по Україні, - ред.), і він також говорить, що зацікавлений в таких змінах і вже веде розмови з цього приводу", - розповів дипломат.
Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.
У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.
7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.
===================================================================
Путин на это - не пойдет.
Вопрос в том: почему шизофренический карлик, возомнивший себя Наполеоном, считает решение части территории другой страны исключительно своим правом?
В то же время, Путин заявляет Расея - не является стороной конфликта. И на этот абсурд уже более 5 лет спокойно смотрит мировое сообщество!!!
Расея понимает только тогда, когда с ней не говорят, а поступают с позиции силы!!!
Америка и страны НАТО на порядок превосходят Расею, по военной и экономической мощи.
Давно пришло время задавить ее хотя бы торгово экономическими санкциями, вплоть до эмбарго!!!
Для мирового сообщества это будут - огромные потери, но для Расеи это будет - конец.
Тем более за эти 5 лет потери уже огромные и неизвестно сколько так будет продолжаться.
Это нужно сделать раз и навсегда!!!
КОГДА ОТ ЦАРЯ ***** БЫЛО ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ??????
И КТО КАК НЕ парашонка И ВЕРХОВНА РАДА В 2014 ГОДУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАСТОЯТЬ НА БУДАПЕШТСКОМ ФОРМАТЕ И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛАТЬ В ДУПУ ВСЕХ ЭТИХ МЕРКЕЛЕЙ И ОЛАНДОВ????
НО ЦАРЬ парашонка СРАЗУ ЖЕ ПОПЁРСЯ В ГЕРМАНИЮ ГДЕ И ЗАЯВИЛ ЧТО БУДАПЕШТСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ,,АНИНИПРИЧЁМ" БО ,,ТАМНЕТНИКАКАЙ АТВЕТСТВЕННОСТИ". И ЭТУ ТУФТУ ПРО ,,НИКАКАЙ АТВЕТСТВЕННОСТИ" парашонка И ЕГО ВЕРНЫЕ ХОЛУИ И ЛИЗОБЛЮДЫ ,,КОРМИЛИ" УКРАИНУ ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ.
а до тех пор не ждите.
ну шо то в етом духе....