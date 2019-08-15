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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2406) США (5275) Тейлор (31) нормандська четвірка (521)

 США цікава пропозиція Зеленського розширити "нормандський формат", - Тейлор

Сполучені Штати Америки вважають цікавою пропозицію розширити "нормандський формат" за рахунок США або Великої Британії і розглядають таку можливість.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"Президент Зеленський вже порушив це питання - тому так, ця можливість розглядається. Зеленський пояснив: оскільки "нормандський формат" не має успіху, не привів до якихось результатів, то він пропонує запросити американців або, наприклад, британців приєднатися до "Нормандії" . Ми вважаємо, що це цікава пропозиція", - сказав він.

Також Тейлор зазначив, що необхідна позиція всіх учасників переговорів у "нормандському форматі".

"Можу сказати, що нам це (розширення переговорного формату. - Ред.) цікаво. На переговорах з цього приводу США представляє Курт Волкер (спецпредставник Держдепартаменту США по Україні, - ред.), і він також говорить, що зацікавлений в таких змінах і вже веде розмови з цього приводу", - розповів дипломат.

Також читайте: Польща підтримує пропозицію Зеленського розширити "нормандський формат", - Чапутович

Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142990
 
   
 Топ коментарі
 
Соевые, вперёд! Зеленский Украину сливает Трампу!
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Когда был Порох..им это было почему то неинтересно...Видимо потому что Порох и сам справлялся..а этому тупаку надкушенному придется все таки помогать...иначе такого на@уевертит..а разгребать им
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Справлялся с чем конкретно ? С пероводом средств в панамские офшоры
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Давно пора! И отменить всё то, что напринимали в Минске.
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Соевые, вперёд! Зеленский Украину сливает Трампу!
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Ты неудачно пукнул, инфантил, теперь попроси маму сменить памперс.
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тейлор выступает всегда когда у нас потери
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с ним никто не будет разговаривать （с）
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Когда был Порох..им это было почему то неинтересно...Видимо потому что Порох и сам справлялся..а этому тупаку надкушенному придется все таки помогать...иначе такого на@уевертит..а разгребать им
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Справлялся с чем конкретно ? С пероводом средств в панамские офшоры
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кацапы, у Пороха 2000$ нарыли в офшорах) а сколько у зеубожества на Кипре?)))
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Нарьіли у Порошенко ? Так никто еще и не рьіл , следствие только началось , впереди будет много интересного !
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Рыли все пять лет) следствие ничем не закончится -нарыть ничего не могут, кроме портновских нелепых обвинений, ибо не было б пиара с детектором))) зебилы, вы с Грымчуком так жидко обосрались, что думать, что посадят Пороха -это надо быть просто идиотом
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Не путай журналистское расследование и следственньіе действия , там за ложньіе показания можно и срок схлопотать . Вот по Тимошенко , действительно , рьіли со страшной силой , но ничего не нашли.
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Ну, три тысячи Долларов США в Панаму можно и на велосипеде отвезти, а вот на Кипр из Привата...
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Похоже у администраций Трампа и Зеленского отношения гораздо продуктивнее чем с петей . С тем вообще никто особо не общался после зашквара на выборах в США
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вы только поглядите, какая страшная анти-соевая зрада.
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Еще Венесуэлу надо пригласить и Зимбабве. И чесать языками еще 10 лет ниочем.
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а куда торопиться, все идет пучком.
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Если есть желание в "нормандском формате" обойтись без РФ, то не обойтись без США.
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Соединенные штаты Америки считают интересным предложение расширить "нормандский формат" за счёт США или Великобритании и рассматривают такую возможность.

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Путин на это - не пойдет.

Вопрос в том: почему шизофренический карлик, возомнивший себя Наполеоном, считает решение части территории другой страны исключительно своим правом?

В то же время, Путин заявляет Расея - не является стороной конфликта. И на этот абсурд уже более 5 лет спокойно смотрит мировое сообщество!!!

Расея понимает только тогда, когда с ней не говорят, а поступают с позиции силы!!!

Америка и страны НАТО на порядок превосходят Расею, по военной и экономической мощи.

Давно пришло время задавить ее хотя бы торгово экономическими санкциями, вплоть до эмбарго!!!

Для мирового сообщества это будут - огромные потери, но для Расеи это будет - конец.

Тем более за эти 5 лет потери уже огромные и неизвестно сколько так будет продолжаться.

Это нужно сделать раз и навсегда!!!
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В общем динамят зебобу... как и англичане, макрон тоже предпочитает больше не тратить теперь на зелю гос средства. Ну ни че) оно в Японию пытается напроситься на праздник -оторвется за счет украинских денег -если японцы сжалятся, конечно
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а какога хрена сразу не собрали Будапешт? кто в этом виноват?
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А КОГДА ***** парашонка ХОТЕЛ СОБИРАТЬ БУДАПЕШТ??????
КОГДА ОТ ЦАРЯ ***** БЫЛО ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ??????
И КТО КАК НЕ парашонка И ВЕРХОВНА РАДА В 2014 ГОДУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАСТОЯТЬ НА БУДАПЕШТСКОМ ФОРМАТЕ И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛАТЬ В ДУПУ ВСЕХ ЭТИХ МЕРКЕЛЕЙ И ОЛАНДОВ????
НО ЦАРЬ парашонка СРАЗУ ЖЕ ПОПЁРСЯ В ГЕРМАНИЮ ГДЕ И ЗАЯВИЛ ЧТО БУДАПЕШТСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ,,АНИНИПРИЧЁМ" БО ,,ТАМНЕТНИКАКАЙ АТВЕТСТВЕННОСТИ". И ЭТУ ТУФТУ ПРО ,,НИКАКАЙ АТВЕТСТВЕННОСТИ" парашонка И ЕГО ВЕРНЫЕ ХОЛУИ И ЛИЗОБЛЮДЫ ,,КОРМИЛИ" УКРАИНУ ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ.
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так рыжий уже отсвистнул по етому поводу - когда у ряхи будет желание выполнять - США подключатся,
а до тех пор не ждите.
ну шо то в етом духе....
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Я уверен, что как только США подключатся к процессу, то РФ из него выйдет, и эта четверка превратится в клуб по интересам, как G7.
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