 Для введення візового режиму з Росією МЗС знадобиться додатковий ресурс, - держсекретар міністерства Заяць

Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, якщо буде ухвалено таке політичне рішення, ми як виконавча влада маємо забезпечити його виконання. Класичними методами оформлення віз в іноземних установах ми точно не впораємося. Нам треба буде в рази збільшувати штат нашого персоналу в консульських установах у Росії. Навіть попри поширену практику візових центрів, що значно скорочує час, який витрачає консул на перегляд візового досьє і на ухвалення рішення. У Росії так само вже є візові центри, які переважно працюють з громадянами третіх країн, які перебувають у РФ і просять українську візу. Але знову ж таки повторюся, що якщо таке завдання буде поставлено, ми його виконаємо, але для цього потрібен додатковий ресурс. Чинним ресурсом ми однозначно не впораємося", - сказав Заяць.
Вони навпаки обережно натякають на примирення та відновлення стосунків.
приклади можеш викласти ?
бувай.
Кто не хочет - ищет поичины
Москва. Российский "оппозиционер" Венедиктов шушукается с Песковым. Видать обсасывают тему открытия того самого "русскоязычного канала" в Украине, о котором там мечтает Членограй. Ну шо там, Зеля уже выписал этому "страдающему российскому оппозиционеру" украинский паспорт?
Поэтому, недопустимо в цивилизованном мире, чтобы со страной агрессором, убийцей украинцев, оккупантом был безвизовый режим.
Жители Украины сами соберут нужную сумму для ввода визового режима с РФ, укажите номер счета.
А на хрена увеличивать? Для того и визовый что б уменьшить приток лаптеногих. К тому же виза платная, и за эти деньги можно содержать визовые центры.
рашенвата і фсбне зможе "шастать" безконтрольно по Україні?
\а для без візи можна зробити виключення-нотаріально завірена довідка про смерть родича.
Или в каждом консульстве конхветную линию поставить?