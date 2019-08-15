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 Політика України
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Все про:МЗС (1861) Росія (19355) візовий режим (152) Заяць Андрій (10)

 Для введення візового режиму з Росією МЗС знадобиться додатковий ресурс, - держсекретар міністерства Заяць

Якщо Україна ухвалить рішення про введення візового режиму з Росією, українським дипломатам будуть потрібні додаткові ресурси для його реалізації.

Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, якщо буде ухвалено таке політичне рішення, ми як виконавча влада маємо забезпечити його виконання. Класичними методами оформлення віз в іноземних установах ми точно не впораємося. Нам треба буде в рази збільшувати штат нашого персоналу в консульських установах у Росії. Навіть попри поширену практику візових центрів, що значно скорочує час, який витрачає консул на перегляд візового досьє і на ухвалення рішення. У Росії так само вже є візові центри, які переважно працюють з громадянами третіх країн, які перебувають у РФ і просять українську візу. Але знову ж таки повторюся, що якщо таке завдання буде поставлено, ми його виконаємо, але для цього потрібен додатковий ресурс. Чинним ресурсом ми однозначно не впораємося", - сказав Заяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не відкидали кілька кандидатур на посаду посла України, - секретар МЗС Заяць

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142988
 
 
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 11 ч.11 часов назад

Москва. Российский "оппозиционер" Венедиктов шушукается с Песковым. Видать обсасывают тему открытия того самого "русскоязычного канала" в Украине, о котором там мечтает Членограй. Ну шо там, Зеля уже выписал этому "страдающему российскому оппозиционеру" украинский паспорт?

Для введения визового режима с Россией МИД понадобится дополнительный ресурс, - госсекретарь министерства Заяц - Цензор.НЕТ 5256
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Нова влада не наважиться на візовий режим.
Вони навпаки обережно натякають на примирення та відновлення стосунків.
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Может АП-ОП не надо в другое здание переносить?...
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Нова влада не наважиться на візовий режим.
Вони навпаки обережно натякають на примирення та відновлення стосунків.
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стара влада хоч якісь обмеження повводила, а нова зніме всі заборони.
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Знов брехня. Порошенко особисто візи видавав. А Зеленській все це відмінив і продав Неньку порхатим більшовицькім казакам.
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некароший мальчішка, заврался савсєм Для введения визового режима с Россией МИД понадобится дополнительный ресурс, - госсекретарь министерства Заяц - Цензор.НЕТ 7661
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От вам би лише Порошенка оббріхати! А навіщо? Невже хтось сумнівається що він від Бога і запровадив візовий режим з рф а Зеленській все відмінив? За таку моральну зраду треба вішати без мила.
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я вже набавилась з мавпочкою.
бувай. Для введення візового режиму з Росією МЗС знадобиться додатковий ресурс, - держсекретар міністерства Заяць - Цензор.НЕТ 9238
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Не забувай про вазелін. Бо буде трошкі больно....
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Кто хочет - делает,
Кто не хочет - ищет поичины
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"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся." - так тут и не нужно справляться. Никто не расстроится, если очереди будут по пол года.
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Звичайно, хай відривають сраки від тепленьких крісел і починають робити на благо України!
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 11 ч.11 часов назад

Москва. Российский "оппозиционер" Венедиктов шушукается с Песковым. Видать обсасывают тему открытия того самого "русскоязычного канала" в Украине, о котором там мечтает Членограй. Ну шо там, Зеля уже выписал этому "страдающему российскому оппозиционеру" украинский паспорт?

Для введения визового режима с Россией МИД понадобится дополнительный ресурс, - госсекретарь министерства Заяц - Цензор.НЕТ 5256
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заслали козачка, думали, розчулить тупих хохлів своєї браццькою любофью.
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И сколько Вам п.Заяц нужно сорвать миллиардов из бююджета страны на штампы для виз?Может привлечь дельцов из подземных переходов которые любой штамп или печать изготовят за сотню другу да еще получше и качественее чем на монетном дворе Украины?
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МЗС треба зробити так, щоб теза #некуйшастать стала для ************ основною
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Очень хорошее дело,думаю украинцы с готовностью пожертвуют деньги на это.
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дело то хорошее, только пускай ватники и платят, тем кому нужно туда ездить. Для введення візового режиму з Росією МЗС знадобиться додатковий ресурс, - держсекретар міністерства Заяць - Цензор.НЕТ 4725
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С оккупантом вообще не может быть ни какого режима - не визового, ни тем более безвизового. Мы живем в каком-то зазеркалье.
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Трудно себе представить, чтобы во время Второй мировой войны был безвизовый режим между воюющими странами, между Германией и Англией, СССР, чтобы их граждане могли свободно пересекать границы.
Поэтому, недопустимо в цивилизованном мире, чтобы со страной агрессором, убийцей украинцев, оккупантом был безвизовый режим.
Жители Украины сами соберут нужную сумму для ввода визового режима с РФ, укажите номер счета.
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Не надо ровнять хрен с пальцем (ВОВ и ССО). Еще тяжелее представить, что у Сталина, фабрика в Дрездене, а его сын щеголяет в футболке с надписью "Германия", что в день на Донбассе погибают 36 000 украинцев, что за 5,5 лет войны, в плен попали два немецких солдата, да и те разведчики, что миллионы граждан СССР, добровольно едут на зароботки к нацистам....
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Розвідники це оті 18-річні десантники?
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Руководство ВСУ не признало тех десантников пленными, и никакого наказания они не понесли.. Их задержали далеко от зоны боевых действий, чего они туда приперлись, не понятно. Логичное объяснение одно - реально потерялись. Да и вообще, говорить даже о 12 в/сл, задержанных за пять с половиной лет, не серьезно.
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Есть простое решение - разорвите отношения - давно пора...
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при ********* визового режима с паРашей никак быть не могло, теперь шанс есть. и скорее всего визовому режиму с паРашей быть.
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Нам надо будет в разы увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России.

А на хрена увеличивать? Для того и визовый что б уменьшить приток лаптеногих. К тому же виза платная, и за эти деньги можно содержать визовые центры.
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рашенвата з 'українськими коренями' не зможе "ї*ати мізки' родичам в Україні?
рашенвата і фсбне зможе "шастать" безконтрольно по Україні?
\а для без візи можна зробити виключення-нотаріально завірена довідка про смерть родича.
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А может как Грузия разорвем дип отношения? И съекономим деньги! Визы через посольства США......
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Візовий режим з Рашкостаном,це питання виживання України.
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От введения визового режима с Россией - Украина только выиграет. Столько бабла выльется в бюджет Украины.
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Так ето же хорошо. Работа появится, налоги от выдачи виз пойдут в бюджет.
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Кто против введения виз с окупантами тот враг Украины!
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Надо вообще запрет ввести на въезд россиянам! у нас война идет и 7% территории захвачено! какие вообще поездки могут быть с вражеской страной??? бред тотальный!
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У Петра було 5 років, щоб ввести візи з парашею, але ця гнида тільки торгувала з мертвечуком та роттердамила. Клоун тим більше нічого для цього не зробить, хіба он уже підписав спрощення надання громадянства парашинським "ущємльонним режимом", а під цей шумок в Україну поповзе вся парашенська агентура і повернуться "бєглєци".
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Старый анекдот. Одному инженеру поручили некий стартап, ....Создать уникальную мышеловку. Выделили на проект большие деньги. Ну, тот эти деньги освоил себе в карман. Но вот настала дата демонстрации образца перед комиссией. Тот выносит досточку, на досточке закреплена Бритва, а перед ней кусочек Сала. ？？？- у комиссии. Инженер поясняет, - вот подходит мышка кладет горло на бритву и начинает двигать шеей вдоль бритвы со словами,- Ах ты моя шкварочка！！Горло перерезается, мышка умирает....Но своя комисия не была удовлетворена результатом. И снова дала инженеру денег. На дату следующей демонстрации инженер принес ту же досточку с бритвой, но уже без сала.？？？- комиссия. Инженер отвечает, ну подойдет мышка положит горло на бритву в отчаянии не видя там сала и двигая горлом вдоль бритвы со словами, ....Ну где же моя шкварочка！, перережет себе горло. .....😀😀😀😀😀КАК-то так у нас все в Украине....Не？😀
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Дополнительный ресурс? Как Омеляну?
Или в каждом консульстве конхветную линию поставить?
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Визу сам себе открывать будешь? Проверять себя.
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