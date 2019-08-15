 Для введення візового режиму з Росією МЗС знадобиться додатковий ресурс, - держсекретар міністерства Заяць

Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, якщо буде ухвалено таке політичне рішення, ми як виконавча влада маємо забезпечити його виконання. Класичними методами оформлення віз в іноземних установах ми точно не впораємося. Нам треба буде в рази збільшувати штат нашого персоналу в консульських установах у Росії. Навіть попри поширену практику візових центрів, що значно скорочує час, який витрачає консул на перегляд візового досьє і на ухвалення рішення. У Росії так само вже є візові центри, які переважно працюють з громадянами третіх країн, які перебувають у РФ і просять українську візу. Але знову ж таки повторюся, що якщо таке завдання буде поставлено, ми його виконаємо, але для цього потрібен додатковий ресурс. Чинним ресурсом ми однозначно не впораємося", - сказав Заяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не відкидали кілька кандидатур на посаду посла України, - секретар МЗС Заяць