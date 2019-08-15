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 Політика України
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Все про:Зеленський (2406) Тейлор (31) Трамп (1908)

 "Жодних перешкод, окрім питання графіка", - Тейлор про зустріч Зеленського і Трампа

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор стверджує, що жодне з кадрових рішень президента Володимира Зеленського не є перешкодою для його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, питання лише в узгодженні графіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Жодних перешкод, окрім питання графіка. Обидва президенти явно зацікавлені в зустрічі, але обидва - зайняті люди, знайти час було непросто", - заявив Тейлор.

Він додав, що не знає про чутки з приводу невдоволення США призначенням Андрія Богдана главою Офісу Президента.

"73% віддали голоси за Зеленського, і це дуже потужна підтримка. Він має повне право добирати свою команду, обирати тих, хто йому радитиме, і будь-які рішення у цій царині - то не наша справа", - заявив посол.

"Жодних оцінок чи заяв про команду президента України від США не буде. Важливі не персоналії, а рішення, дії української влади. І якщо Зеленський лишатиметься прихильним до демократичної України, якщо він і далі буде мати на меті вирішення проблем із очолюваними Росією військами на Донбасі, буде протидіяти Росії і на Донбасі, і в Криму, якщо він просуватиме реформи - то це буде саме те, чого ми прагнемо", - зазначив він.

Як повідомлялося, в червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом. Також 1 вересня лідери багатьох країн, зокрема президенти України і США, приїдуть до Польщі на заходи в зв'язку з 80-ми роковинами початку Другої світової війни.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде запрошений у Білий дім.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп також сказав, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем" і що він може укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142987
 
 
 Топ коментарі
 
Как же так??? Известный всему миру выдающийся государственный деятель Петро Мальдивский, пламенный борец с кацапской чумой, готов был изойти на жидкое гуано, что бы на каком-нибудь саммите во время фотографирования пожать руку Трампу, причем порохоботы и минстець еще месяц после этого представляли это на всех украинских СМИ как нечуваную перемоху! А тут какой-то клоун, без году неделя Президент, а уже сам Трамп приглашает посетить США с официальным визитом.
Полный разрыв шаблонов и кровавое марево рвущихся порохоботских пердаков гарантированы "Никаких преград, кроме вопроса графика", - Тейлор о встрече Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 9452
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вот тупой омериганц, забыл почитать высеры шрека-балабола , гыгала по 5 копеек и других аквариусных рошенолаптей)))
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в переводе с "дипломатического" твоего истинного бога порошенко даже никто не начинал приглашать, ибо он вор кончелыжный
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Дуже смішно..
Наш то на концерті, то на пляжі, то на футболі.
Такий зайнятий, що аж занадто.
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а чого я маю лікувати твою депресію ? "Жодних перешкод, окрім питання графіка", - Тейлор про зустріч Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 7399
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все это ерунда!

меня успокоило то, что Вовик (а в действительности Украина, т.к. Вовик здесь не при чем) попал в крепкие объятия Вашингтонского обкома.


Боже, Храни Америку и Господина Посла Тейлора лично, чтоб наз ЗЕбил не наломал дров !

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Побачимо. Головне, не злякати Вовочку, бо побіжить під крильце до сусіда.
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главное шоб ты щоколадом не задристалось по дороге
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все норм, у Вовы зеленая вата из головы торчит.... "Жодних перешкод, окрім питання графіка", - Тейлор про зустріч Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 6564
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Люмпен-в перекладі-лахміття - термін, введений Карлом Марксом для позначення груп населення, виключених з громадянського суспільства - (батраки , жебраки,інші асоціальні особистості) люмпен - це особа, яка не має ніякої власності і професії, живе випадковими заробітками або користується державними соціальними допомогами в різних форyмах,тому сліпо залежна від того,хто їй подає.В Україні-це 8%від усього населення,тобто це цукрова вата,яка проголосувала за шоколадного барона Петра Порошенка.
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чувак, пол сменил? ты платный копеечный соевый подкацапник.
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Ну, довольно кувыркаться! Кинулся раз, кинулся два… Хватит!Ты не молчи, как пень, я ж не могу один работать.Федь, ты брось кланяться! Этак ты до вечера будешь падать! (с)
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Как же так??? Известный всему миру выдающийся государственный деятель Петро Мальдивский, пламенный борец с кацапской чумой, готов был изойти на жидкое гуано, что бы на каком-нибудь саммите во время фотографирования пожать руку Трампу, причем порохоботы и минстець еще месяц после этого представляли это на всех украинских СМИ как нечуваную перемоху! А тут какой-то клоун, без году неделя Президент, а уже сам Трамп приглашает посетить США с официальным визитом.
Полный разрыв шаблонов и кровавое марево рвущихся порохоботских пердаков гарантированы "Никаких преград, кроме вопроса графика", - Тейлор о встрече Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 9452
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запрошує, але ніяк дату не погодить.
все відтягує та відтягує...
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Понимаешь, тут какое дело. Все, в том числе и Трамп были уверены, что выиграет пэтька, вот Трамп за ненадобностью и из за презрения к пэтьке не включил в свой график встречи с президентом Украины, НО выиграл Зеленский и теперь ищут время для встречи.
Все просто
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рейтинг був давно відомий.
ніяких шансів не було.
з чого б це Трамп вірив в його перемогу ?
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Всё дело в графике... Графике доставки белого рояля, в Белый Дом...
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а график доставки мозга остывшему боту важен??? думаю нет... все равно не приживется (
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Это ты о себе? Точно, не приживётся... У тебя всё пространство черепной коробки, заполнено "ватой", пропитанной дерьмом...
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Це відповідь дипломата. Вільний час у Трампа з'явиться після відсторонення Богдана з посади голови АП.
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"Никаких оценок или заявлений о команде президента Украины от США не будет. Важны не персоналии, а решения, действия украинской власти. Источник: https://censor.net.ua/n3142987
и что тут скажут порохоботы?
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В переводе с дипломатического: "мы осознаём тот факт что вы наизбирали полных *удаков, но мы вынуждены следовать правилам демократического волеизъявления народа; потому везите к нам своих зелёных баранов, мы им мозги на путь истинный наставлять будем".
Как-то так. "Жодних перешкод, окрім питання графіка", - Тейлор про зустріч Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 4531
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Теперь понятно, почему соевый мародер заплатил кучу бабла за то, что бы 5 минут посидеть в кресле возле Трампа и просто пожать ему руку! Трамп знал, что равного Петру Мальдивскому политика в мире сейчас нет, элементарно робел перед встречей с этой соевой глыбой мудрости и дальновидности, поэтому как мог избегал визита сывочолого гетьмана в Вашингтон
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в переводе с "дипломатического" твоего истинного бога порошенко даже никто не начинал приглашать, ибо он вор кончелыжный
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караул, Коломойский подкупил посольство США и вообще весь госдеп.
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вот тупой омериганц, забыл почитать высеры шрека-балабола , гыгала по 5 копеек и других аквариусных рошенолаптей)))
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