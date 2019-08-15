 Гримчак і його спільник вимагали хабар за вплив на посадовців Мінкультури та КМДА, - ГПУ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прессекретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами попереднього розслідування встановлено, що вказані особи, за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи, а також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень, вчинили злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, в загальній сумі 1,1 млн доларів США", - написав Лисенко.

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Він нагадав, що 14 серпня під час отримання частини коштів в сумі 480 тис. доларів Гримчак і його довірена особа О. були затримані. Вони підозрюються в скоєнні злочину за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), уточнив Лисенко. Зараз вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".