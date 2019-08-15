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 Політика України
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Все про:ГПУ (3149) Гримчак (62) КМДА (680) Міністерство культури (157) Лисенко Андрій (69)

 Гримчак і його спільник вимагали хабар за вплив на посадовців Мінкультури та КМДА, - ГПУ

Затримані заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак і його спільник вимагали хабар за обіцянку вплинути на суддів Верховного суду, а також за вплив на посадових осіб Міністерства культури України та Київської міськдержадміністрації.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прессекретар Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами попереднього розслідування встановлено, що вказані особи, за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи, а також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень, вчинили злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, в загальній сумі 1,1 млн доларів США", - написав Лисенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов

Він нагадав, що 14 серпня під час отримання частини коштів в сумі 480 тис. доларів Гримчак і його довірена особа О. були затримані. Вони підозрюються в скоєнні злочину за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), уточнив Лисенко. Зараз вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Гримчак і його спільник вимагали хабар за вплив на посадовців Мінкультури та КМДА, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142986
 
 
 Топ коментарі
 
пеціни) кадри, шо тут дивного?
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А как он себя вальяжно вёл на всех эфирах, думал, что Бога за бороду поймал.
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Грымчак и пособник! Главный пособник - питух соевый!
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А в чому шахрайство? Якийсь додік пропонує гроші ні за шо, тобто за вплив... Беріть і починайте "впливати" на погоду наприклад. А чи буде результат ні хто ні кому не гарантував. Це як цигани, вони ні в кого ні чого не відбирають силою, дурні самі гроші їм в руки віддають.
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ты точно додик... паркуешься бесплатно????
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Здається мені, що та таємнича "заціквалена особа" сидить в лаганді або донбабве і кусає собі копита. Накололи іхтіандра буєва.
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Вы короче смешны Свидомые порохоботы для Вас хоть плюй в глаза и то Божья роса Гримчак і його спільник вимагали хабар за вплив на посадовців Мінкультури та КМДА, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6001
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смак даун, но вы то точно представитель русского мира
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Я такой представитель русского мира как ты украинский патриот
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Як казав у суді проти Шарія один відомий канал,здається "радіо свобода","..рюській мір ,єто Чехов, пушкін, Кієвская Русь і всьо шо связано с русью которая началась с Киева, а значит єто словосочитание не оскорбительное а возвеличивающее", попустіться сцикливі кацапські виплятки.
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Статья автора ни о чём и фактов никаких!!!!Кого там он "обул" или развёл?Если багатеньких лохов на такую мелочь...то чего так суетятся столько спецслужб?!Ведь если разделить 480 000$ на 40 млн украинцев,то ущерб будет 0,12$ на каждого!!!)))Да спецслужбы больше бензина прокатают!
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Матрі Божа, у тебе часом сифілісу не має, бо бачу мозок вже вражений? От так вони дякуючи таким як ти абортним створінням по 10 центів з кожно і писдять, по 10 у місяць плюс 12 і віиходить пару ярдів. Сподіваюся ти ще потомства не дав? Готова оплатити тобі і тобі подібним кастрацію,що б не плодились моральні уроди.
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его задержали при получения взятки, это никакой факт для тебя?
и 480 штук баксов мелочь?
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гуд ньюз! надеюсь остальные на подходе
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Чудесная новость !
грЫмчак это редкостный мудак , наглый, хамовитый недоносок, проворовавшийся у*бок , соевая гнида , все мерзкие эпитеты к нему подходят ! Наконец то поймался на горячем !
Надеюсь его ПОСАДЯТ и надолго !
А как в вышиванке выджигеривал , как строил из себя патриота , а какие проукраинские речи толкал о любви к Украине , при этом ***** миллионами деньги у народа.
Он - коррупционная МРАЗЬ и место его в тюрьме .
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