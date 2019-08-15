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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС (1861) посол (541) США (5275) Заяць Андрій (10)

 США не відкидали кілька кандидатур на посаду посла України, - секретар МЗС Заяць

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць заявив, що інформація про те, що США відкинули кілька кандидатур на посаду українського посла у Вашингтоні, не відповідає дійсності.

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про те, що кілька кандидатур було запропоновано на посаду посла, а американська сторона їх відхилила, не відповідає дійсності", - сказав він.

Також дипломат уточнив, що процес відбору та узгодження кандидатури посла дуже делікатний, а МЗС використовує ретельний підхід до відбору кандидатів.

Говорячи про візит президента України на сесію Генеральної асамблеї ООН, Заяць зазначив, що його підготовку курирує постійний представник при ООН Володимир Єльченко.

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За його словами, паралельно з цим проводиться робота з підготовки візиту президента в США.

"Можу запевнити, що організація візиту триває, незважаючи на те, що посла Чалого вже звільнено з посади", - додав дипломат, уточнивши, що підготовку здійснюють і в апараті міністерства, і в посольстві у Вашингтоні.

"Посольство у Вашингтоні є одним із найчисельніших, там працюють професіонали з величезним досвідом. Крім того, є люди в апараті міністерства, наприклад із департаменту Америки, а також куратор - заступник міністра, які мають необхідні знання з питань двостороннього порядку денного", - розповів держсекретар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142984
 
 
 Топ коментарі
 
А за что ЗЕ уволил Чалого ? Кто-то может вразумительно объяснит украинцам, которые платят налоги? Может документы по Бене в суд передавал - и последовал ЗЕбобикам громкий " ФАС"?
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Чалый им помешал ,подкацапники и подхуйловники ! «перемирие» превратившие в сафари , КаЗЕманда,, какие же вы пи....
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в сообществе зебилов, где "ты шо, умный???" имеет оскорбительную коннотацию, умные профи не нужны... Вот старый молодой лейтенант баканов... юзик...свадебный фотограф...парковщик... еврей-израильтянин, гоняющий в Юкрейн автомобили из США - это нужный и годный контингент... а Чалый...ну что там Чалый...умный, шоле...?
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заяць) з клану зайців?!
а кого з пропонували? повинна бути розумна людина до 40 років!
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и обязательно трускавецкий выпускник с красным дипломом смыслового аленя США не відкидали кілька кандидатур на посаду посла України, - секретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 1772
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ви би ще кацапів\москалів, сюди приплели), совковий філософ), цензорного))розливу!
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кстати, "Чемпионка Европы по дзюдо 2003 года, а ныне дипломат Раша Срака назначена новым чрезвычайным и полномочным послом в РФ"...

ну не жопа ли? просто праздник какой-то... Полное соответствие посла стране ссылки... Кацапы? Вы не против? Кацапы... ну, вы поняли...
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скорее, наслали ))) Обычно посылают "В", а тут прислали на... whatever I am delighted to the extent of my ass ))))
Раша Срака... кацапы заслужили...
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теперь наш посол Саша сможет с милой улыбкой дипломатично послать Лапвринистов:
"ідіть до мене, дорогенькі!" США не відкидали кілька кандидатур на посаду посла України, - секретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 331
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А за что ЗЕ уволил Чалого ? Кто-то может вразумительно объяснит украинцам, которые платят налоги? Может документы по Бене в суд передавал - и последовал ЗЕбобикам громкий " ФАС"?
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в сообществе зебилов, где "ты шо, умный???" имеет оскорбительную коннотацию, умные профи не нужны... Вот старый молодой лейтенант баканов... юзик...свадебный фотограф...парковщик... еврей-израильтянин, гоняющий в Юкрейн автомобили из США - это нужный и годный контингент... а Чалый...ну что там Чалый...умный, шоле...?
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Чалый им помешал ,подкацапники и ************* ! «перемирие» превратившие в сафари , *********,, какие же вы пи....
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соевым врать что телевизор смотреть... секта их основана для воровства любыми методами.
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поясни...ааа, это - в контексте "США не отвергали ряд кандидатур"... а кто тот выдумщик? И, кстате, "соевые" кто? Как-то романтично. Как "кукурузные", "зеленые", "листвянные", "зеленские" и прочая дребедень...
Надька, не дури
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