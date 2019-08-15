 У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг

Про це написала Третьякова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Стратегія наша полягає у тому, щоб ухвалити закон про ветеранів, який чітко регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів - крім ветеранів праці. Крім того, створити агенцію, яка буде координувати надання пільг, у тому числі і ветеранам. До цієї агенції вже доцільно брати фахівців з числа ветеранів", - написала Третьякова.
Вона запевнила, що їхня майбутня фракція в парламенті лобіюватиме права ветеранів, але для цього "не потрібно плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств".
"Не потрібно створювати додаткові кормушки для чиновників чи механізми задоволення політичних амбіцій для депутатів. Не потрібно піаритися на ветеранській темі", - зазначила Третьякова.
За її словами, "Слуга народу" хоче направити державні кошти на підтримку тих, хто захищав Україну, а "не працевлаштовувати на державних посадах людей, які - як це часто буває - не мають жодного стосунку ні до АТО (ООС), ні до фронту".
"В нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Проте ніхто не буде забутий чи обділений", - підсумувала Третьякова.
А кто гроши делить будет?
Но, опять ерунду впороли!
Какое еще агентство по ветеранам, если Порох создал целое министерство по ветеранам!
Трускавец прошел мимо....
ЗЕбобики когда выучим документацию и сядем за штурвал самолета Украина ?
"рулите" дальше
ты хоть смысл народной поговорки до конца понял....?
хоть шилом, хоть мылом, хреном по редьке или наоборот
да-лай-ТЕ !
даю 24 часа и звоню Баканову на тебя, черта!
С 19 июля снижение субсидий. Тихонько так, шоб народец не роптал раньше времени.
Случилась со мной пренеприятнейшая история - пошла я в отпуск. Заявление у нас положено писать и оформлять заранее, и отпускные, саатвецтвеннно, выплатили раньше. От июля остался небольшой кусочек и зарплата за июль - меньше прожиточного минимума.
Т. к. человек физически не может прожить на прожиточный минимум, значит, он а) скрывает свои доходы; б) сидит на шее гос-ва и не ищет себе источников дополнительного дохода.
В октябре те,кому субсидия необходима, могут заново подать декларацию и субсидия будет насчитана, но на 20% ниже. На следующий отопительный сезон - еще на 20%, на третий - 2021, к примеру, - еще на 10%, в сумме до 50%.
Народец! Счастливые обладатели июльских и августовских отпусков! проверьте себя в списках на сайте субсидий и тщательнЕй выбирайте дату начала отпуска.
Субсидии - это помощь нищим по своей сути.
Поняли, жители сел, поселков и маленьких городков, где нет работы, а если и есть, то за копейки. Поняли все, кто работает на пол-ставки и ухаживает за пожилыми родителями или малолетними детьми - вы нищие по своей сути. Бросайте детей, онкобольных, пожилых и уезжайте в поисках нормальной работы, которая позволит оплачивать коммуналку.
Домики от Зеленского и Хомчака. Так они видят войну на передовой и размещение в укрытии. Меня запретили в приказном порядке подпускать к этим домикам. ИЗ ГШ звонили, передавали личное указание НГШ. Поэтому ничего об этом написать не могу. Сами включайте опыт обстрелов и фантазию.
Вся мразота которая бездоказательно обвиняла в воровстве Порошенко, бросилась защищать вагончики сделанные НГУ для охраны на 3 линии, которые МО закупает в 5 раз дороже. А Хомчак в приказном порядке заставляет ставить на первой линии, чтоб для Зе была картинка для ТВ. Послідовні.
за сутки погиб еще один наш Герой.
уже десятый с начала "ЗЕмирения"
Їх просто пошлють інші бюрократи.
не в лоб, так по лбу бюрократизмом ветеранам
По нас - министерство, под повстанцев - агенство!
своим хлебные должности раздать, а там трава не расти
они по справедливости, хоть и уклонисты