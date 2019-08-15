 У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг

Про це написала Третьякова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Стратегія наша полягає у тому, щоб ухвалити закон про ветеранів, який чітко регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів - крім ветеранів праці. Крім того, створити агенцію, яка буде координувати надання пільг, у тому числі і ветеранам. До цієї агенції вже доцільно брати фахівців з числа ветеранів", - написала Третьякова.

Вона запевнила, що їхня майбутня фракція в парламенті лобіюватиме права ветеранів, але для цього "не потрібно плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств".

"Не потрібно створювати додаткові кормушки для чиновників чи механізми задоволення політичних амбіцій для депутатів. Не потрібно піаритися на ветеранській темі", - зазначила Третьякова.

За її словами, "Слуга народу" хоче направити державні кошти на підтримку тих, хто захищав Україну, а "не працевлаштовувати на державних посадах людей, які - як це часто буває - не мають жодного стосунку ні до АТО (ООС), ні до фронту".

"В нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Проте ніхто не буде забутий чи обділений", - підсумувала Третьякова.

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