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Все про:ветерани (347) пільги (74) Слуга народу (226)

 У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг

Обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" Галина Третьякова виступила з ініціативою створення агентства з координації надання пільг, зокрема ветеранам, а також ухвалити закон про ветеранів.

Про це написала Третьякова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Стратегія наша полягає у тому, щоб ухвалити закон про ветеранів, який чітко регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів - крім ветеранів праці. Крім того, створити агенцію, яка буде координувати надання пільг, у тому числі і ветеранам. До цієї агенції вже доцільно брати фахівців з числа ветеранів", - написала Третьякова.

Вона запевнила, що їхня майбутня фракція в парламенті лобіюватиме права ветеранів, але для цього "не потрібно плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств".

"Не потрібно створювати додаткові кормушки для чиновників чи механізми задоволення політичних амбіцій для депутатів. Не потрібно піаритися на ветеранській темі", - зазначила Третьякова.

За її словами, "Слуга народу" хоче направити державні кошти на підтримку тих, хто захищав Україну, а "не працевлаштовувати на державних посадах людей, які - як це часто буває - не мають жодного стосунку ні до АТО (ООС), ні до фронту".

"В нас не буде комітетів у справах пенсіонерів, у справах інвалідів, у справах ще когось. Проте ніхто не буде забутий чи обділений", - підсумувала Третьякова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142982
 
 
 Топ коментарі
 
Роман Донік‏ @donikroman 14 ч.14 часов назад

Домики от Зеленского и Хомчака. Так они видят войну на передовой и размещение в укрытии. Меня запретили в приказном порядке подпускать к этим домикам. ИЗ ГШ звонили, передавали личное указание НГШ. Поэтому ничего об этом написать не могу. Сами включайте опыт обстрелов и фантазию.
Вся мразота которая бездоказательно обвиняла в воровстве Порошенко, бросилась защищать вагончики сделанные НГУ для охраны на 3 линии, которые МО закупает в 5 раз дороже. А Хомчак в приказном порядке заставляет ставить на первой линии, чтоб для Зе была картинка для ТВ. Послідовні.

У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 4901
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ну так в слуги куча заслужених ветаранів ...з 95го, бєніних слуг, знайомих друзів богдана...спец на спецу! усі з пекельних боїв , з численими нагородами! не те шо якийсь там забродський
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все для "перемирия"!

за сутки погиб еще один наш Герой.
уже десятый с начала "ЗЕмирения" У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 8880
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Ще не всі слуги отримали посади з портфелями.
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Будет общак ? 😀😀😀
А кто гроши делить будет?
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После хорошего пенделя ЗЕльонки чухнулись о ветеранах.

Но, опять ерунду впороли!
Какое еще агентство по ветеранам, если Порох создал целое министерство по ветеранам!

Трускавец прошел мимо....
ЗЕбобики когда выучим документацию и сядем за штурвал самолета Украина ?
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Много достижений того министерства вы навскидку без Гугла можете назвать?
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на вскидку скажу: пусть меняют шило на мыло


"рулите" дальше У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 1912
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да, только назовите новую структуру ЗЕгенция и на столы ветеранам сразу с неба упадет шаурма У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 4960
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Если менять шило на мыло, то в любом случае хуже не будет.
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мда, родной, вы, трускавецкие, я вижу еще те смысловые алени!

ты хоть смысл народной поговорки до конца понял....?
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Смысл то понял, согласно написанному вами вы считаете, что хрен редьки не слаще. Это плохо?
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Да работай-ТЕ же вы наконец!
хоть шилом, хоть мылом, хреном по редьке или наоборот

да-лай-ТЕ !

даю 24 часа и звоню Баканову на тебя, черта! У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 8218
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Так работают же, а в качестве ответа им несутся воплич что при Порошенко такого не было, про политические преследования и всё такое. Но раз Наталья Михайловна одобряэ, то я за состояние дел в этом направлении спокоен ))
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инструкцию только почитайте, а не то опять .... не туда въедете, ЗЕбилики У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 3680
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А у петекантропов всё по принципу в городе бузина, а в Киеве дядька))
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Про "хуже не будет" ми вже перед виборами чули. Часом не від Зєко-манди?
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Если это вопрос являюсь ли я сторонником Зеленского, то ответ да.
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Які там питання? Видно птицю по польоту. Головне щоб до новорічного поздоровлення пісюністом ти не репетував, що за нього не голосував.
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Не надо меня путать со сторонниками барыги, тех теперь днём с огнём не найти, кроме зарплатных.
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Еще и агенство? А не многовато-ли структур уже создано для этой координации?
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Схоже грошей помиють ще більше. Каламойши стройними рядами понесуть довідки видані Кацем про їхню безпосередню участь в запеклих боях на горі Карачун
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Не должно быть НИ У КОГО НИКАКИХ ЛЬГОТ, весь ущерб и копенсации ПЛАТИТЕ ДЕНЬГАМИ!
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Прально!!! Исчо отменить пенсии, выдачу памперсов и колясок инвалидам, чернобыльцев ваабще нах как отработанный материал. О, и субсидии за коммуналку отменить, пусть жильё продают и живут в палатках. З.Ы. Дядя Рустик, ты дурак?
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не обращай внимания на дижитала, он окончательно смартанулся У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 2567
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Уже! Субсидии не отменили, но дали возможность каждому заработать "скидку" до 50% на субсидию. Свои первые 20% навсегда я получила!!! У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 9815
С 19 июля снижение субсидий. Тихонько так, шоб народец не роптал раньше времени.
Случилась со мной пренеприятнейшая история - пошла я в отпуск. Заявление у нас положено писать и оформлять заранее, и отпускные, саатвецтвеннно, выплатили раньше. От июля остался небольшой кусочек и зарплата за июль - меньше прожиточного минимума.
Т. к. человек физически не может прожить на прожиточный минимум, значит, он а) скрывает свои доходы; б) сидит на шее гос-ва и не ищет себе источников дополнительного дохода.
В октябре те,кому субсидия необходима, могут заново подать декларацию и субсидия будет насчитана, но на 20% ниже. На следующий отопительный сезон - еще на 20%, на третий - 2021, к примеру, - еще на 10%, в сумме до 50%.
Народец! Счастливые обладатели июльских и августовских отпусков! проверьте себя в списках на сайте субсидий и тщательнЕй выбирайте дату начала отпуска.
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Каждая няня в садике, водитель трамвая, санитарка, а также зазевавшиеся все остальные и неправильно сходившие в отпуск - к пенсии вполне можно заработать себе "скидку 50%" к субсидии. Нынешних пенсов не касается.
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Нормальная работа позволяет оплачивать коммуналку без всяких субсидий вообще-то.
Субсидии - это помощь нищим по своей сути.
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это помощь нищим по своей сути - Ок, согласна полностью.

Поняли, жители сел, поселков и маленьких городков, где нет работы, а если и есть, то за копейки. Поняли все, кто работает на пол-ставки и ухаживает за пожилыми родителями или малолетними детьми - вы нищие по своей сути. Бросайте детей, онкобольных, пожилых и уезжайте в поисках нормальной работы, которая позволит оплачивать коммуналку.
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Щось не віриться в щастя, мабуть перерахують найближчого часу і відберуть те що дали.
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Рустік в чомусь прав. Документи що ти інвалид або чорнобилець легко купити, і купують їх ради льгот. Якщо не помиляюсь раніше чорнобильці платили приблизно 50% від комуналки. І я знаю парочку таких інвалідів даже ватеранів ВВ які купили медалі, документи, або їхали в чорнобильську аварію, їх розвернули на півдорозі і тепер вони користуються льготами. При колишній владі всі ці льготи відмінили, тому що пів країни були дітьми інвалідами чорнобильців, і дали субсидію. Звичально льготи повинні бути у військових, справжніх інвалідів а не пяничок, у пенсіонерів на проїзд і харчі, але це дуже корупційна тема.
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Нащо льготи військовим? Зарплатня у військових має бути достойна + пенсія, щоб не потрубно було ніяких льгот. Хіба що кредити на купівлю житла безпроцентні - але лише допоки ти не звільнився, після звільненя - на загальних умовах.
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а ты подумай головой (если умеешь и она у тедя есть), глупость пишешь ты! Льготы - это схемы для ВОРОВСТВА и КОРРУПЦИИ, только деньги (по именно) можно контролировать, а если 90% НАCЕЛЕНИЯ фактически недееспособны. то кто вам виноват, что вы РАБЫ, а не ГРАЖДАНЕ!
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а де меньше грошей будуть красти - те й повинно лишитися!
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Роман Донік‏ @donikroman 14 ч.14 часов назад

Домики от Зеленского и Хомчака. Так они видят войну на передовой и размещение в укрытии. Меня запретили в приказном порядке подпускать к этим домикам. ИЗ ГШ звонили, передавали личное указание НГШ. Поэтому ничего об этом написать не могу. Сами включайте опыт обстрелов и фантазию.
Вся мразота которая бездоказательно обвиняла в воровстве Порошенко, бросилась защищать вагончики сделанные НГУ для охраны на 3 линии, которые МО закупает в 5 раз дороже. А Хомчак в приказном порядке заставляет ставить на первой линии, чтоб для Зе была картинка для ТВ. Послідовні.

У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 4901
 показати весь коментар
 
 
все для "перемирия"!

за сутки погиб еще один наш Герой.
уже десятый с начала "ЗЕмирения" У "Слузі народу" пропонують ухвалити закон про ветеранів і створити агентство з координації надання їм пільг - Цензор.НЕТ 8880
 показати весь коментар
 
 
ну так в слуги куча заслужених ветаранів ...з 95го, бєніних слуг, знайомих друзів богдана...спец на спецу! усі з пекельних боїв , з численими нагородами! не те шо якийсь там забродський
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А як вони лобіюватимуть інтереси ветеранів ?
Їх просто пошлють інші бюрократи.
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отак і лобіюють:

не в лоб, так по лбу бюрократизмом ветеранам
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Пацаны, спокойно!
По нас - министерство, под повстанцев - агенство!
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знову льготи. знову хтось за когось платить із своєї кишені. анархія не передбачає будь яких пільг. сержанти армій канади і сша винаймають житло мимо казарми за свої кровні.
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авантюристы
своим хлебные должности раздать, а там трава не расти
они по справедливости, хоть и уклонисты
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