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 Політика України, За кордоном
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Все про:посол (541) Франція (762)

 "Гордий і щасливий": новий посол Франції найближчим часом прибуде в Україну

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен незабаром прибуде до Києва.

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається", - йдеться в повідомленні.

Аналогічні повідомлення він написав французькою та англійською мовами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС

Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.

До цього він вже працював послом Франції в Кенії і Болгарії.

Нагадаємо, 27 липня колишній посол Франції Ізабель Дюмон записала відеозвернення, в якому попрощалася з українцями у зв'язку із завершенням терміну повноважень.

Гордий і щасливий: новий посол Франції найближчим часом прибуде в Україну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142980
 
 
 Топ коментарі
 
- за шо??!?!?!?! Лучче в Гондурас отправтє!
- мікрон сказав в Україну, значить в Україну, там дівчата гарні
- та ті гарні дівчата вже тут, а там лишились тільки каліки иа кракаділи!
- кракаділи тоже любві хатят
- но нє за такійє дєньхі!
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- горє мнє, нєщасному!!!
- ісправь: "горд і счастлів..."
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Судя по фотке- он посмотрел номер с пианино 😀😀😀
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- за шо??!?!?!?! Лучче в Гондурас отправтє!
- мікрон сказав в Україну, значить в Україну, там дівчата гарні
- та ті гарні дівчата вже тут, а там лишились тільки каліки иа кракаділи!
- кракаділи тоже любві хатят
- но нє за такійє дєньхі!
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- горє мнє, нєщасному!!!
- ісправь: "горд і счастлів..."
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- не переживай, Етьйєн, зато там вєсєло - кльоуни при власті
- то це їм вєсєло - власть по-пріколу, а народу нє вєсєло - і потім Майдан!
- да, Майдан... а ти застрахуй життя на кругленьку суму
- а наху... тоді мені та страху... якшо мене повісять на гіляку - я ж української не знаю
- то вчи, собако!!!
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где-то так и было.
Думаю, месье де Понсен с бОльшим удовольствием назначился бы, например, в Канаду )
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хе! Канаду... в канадУ даже йа амбасадором поїхав би сРадостью
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такой умнейший пост... В Украине сегодня тоже праздник? (если вы с утреца навеселе).
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а шо сьодні макаронніки-хвашисти празнуют? За шо нашого хлопця в підвал застєнков казєматів бросілі???
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Ferragosto (праздник).
В Италии фашизма нет.
Главное, что пэпка и пальцем не пошевелил за 2 года, что Маркив находился в заключении. А Зе обратился к правительству Италии в защиту Маркива:
https://it.sputniknews.com/opinioni/201907157879605-processo-rocchelli-vitaly-markiv-condonato-a-24-anni-di-reclusione/
С 3 недели назад дело рассматривали на пресс конференции в ит. сенате, выражая протест заключению:
Русские тени над итальянской политикой и юстицией.

Так что не обобщайте всех итальянцев.
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так це шо? Успєнійє (смєрть) Богородіци макаронніки ПРАЗНУЮТ?!?!?! Ну, точно хвашисти!!!
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Нет, не *успение*, а assunzione*** - принятие*** на Небо.
У Иисуса есть Отец (и у всех нас тоже). Поэтому называть её Богородицей не корректно, и в Библии этого слова не найдёте. Это праздник не только итальянский, но католический. Во Франции, Германии итд. тоже праздник.
Ортодоссы (православные) переврали Библию. В нашей звучит: "Богородица, Дева, радуйся..." А в католической: "Аve oh Maria il Signore e' con te..." (Приветствую, Мария, Господь с тобой..."
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Первоисточник не один, там много записей, они греческие. Если вы помните, Евангелие тоже не одно - их 4. Читали? Конечно же ит. перевод ближе к первоисточникам. В Рим и Неаполь прибыли Апостолы Пётр и Павел принести Слово, и были убиты римлянами. Один - повешен вниз головой, другой - обезглавлен.
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дик, хвашисти - до вас як до людей, а як ви апостолів зустріли? Ладно Савла, а Семена за шо???

***

йєвангєлійїв більше штирьох - не всі взяли в канон. Читав усі. Італійський переклад то не Вульгата (лат.)
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А Иисуса за что? Всё по воле Божей. Так было задумано.
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мабуть, не слово принесли, а радосную вєсть
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"Сначала было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог."
Так начинается Евангелие от Иоанна.
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за місяць вивче, він же не рабіновічЪ
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дякую, дуже дякую, дуже всім дякую, дуже всім за всьо дякую!!!
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