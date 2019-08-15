 "Гордий і щасливий": новий посол Франції найближчим часом прибуде в Україну

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається", - йдеться в повідомленні.
Аналогічні повідомлення він написав французькою та англійською мовами.
Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.
До цього він вже працював послом Франції в Кенії і Болгарії.
Нагадаємо, 27 липня колишній посол Франції Ізабель Дюмон записала відеозвернення, в якому попрощалася з українцями у зв'язку із завершенням терміну повноважень.
- мікрон сказав в Україну, значить в Україну, там дівчата гарні
- та ті гарні дівчата вже тут, а там лишились тільки каліки иа кракаділи!
- кракаділи тоже любві хатят
- но нє за такійє дєньхі!
- ісправь: "горд і счастлів..."
- то це їм вєсєло - власть по-пріколу, а народу нє вєсєло - і потім Майдан!
- да, Майдан... а ти застрахуй життя на кругленьку суму
- а наху... тоді мені та страху... якшо мене повісять на гіляку - я ж української не знаю
- то вчи, собако!!!
Думаю, месье де Понсен с бОльшим удовольствием назначился бы, например, в Канаду )
В Италии фашизма нет.
Главное, что пэпка и пальцем не пошевелил за 2 года, что Маркив находился в заключении. А Зе обратился к правительству Италии в защиту Маркива:
https://it.sputniknews.com/opinioni/201907157879605-processo-rocchelli-vitaly-markiv-condonato-a-24-anni-di-reclusione/
С 3 недели назад дело рассматривали на пресс конференции в ит. сенате, выражая протест заключению:
Русские тени над итальянской политикой и юстицией.
Так что не обобщайте всех итальянцев.
У Иисуса есть Отец (и у всех нас тоже). Поэтому называть её Богородицей не корректно, и в Библии этого слова не найдёте. Это праздник не только итальянский, но католический. Во Франции, Германии итд. тоже праздник.
Ортодоссы (православные) переврали Библию. В нашей звучит: "Богородица, Дева, радуйся..." А в католической: "Аve oh Maria il Signore e' con te..." (Приветствую, Мария, Господь с тобой..."
***
йєвангєлійїв більше штирьох - не всі взяли в канон. Читав усі. Італійський переклад то не Вульгата (лат.)
Так начинается Евангелие от Иоанна.