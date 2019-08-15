 "Гордий і щасливий": новий посол Франції найближчим часом прибуде в Україну

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається", - йдеться в повідомленні.

Аналогічні повідомлення він написав французькою та англійською мовами.

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Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.

До цього він вже працював послом Франції в Кенії і Болгарії.

Нагадаємо, 27 липня колишній посол Франції Ізабель Дюмон записала відеозвернення, в якому попрощалася з українцями у зв'язку із завершенням терміну повноважень.