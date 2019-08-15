EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  606  26
Все про:МЗС (1853) призначення (413) посол (541)

 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС

Щонайбільше 16 посад послів України в іноземних державах залишаються вакантними, в Міністерстві закордонних справ очікують, що вже на початку 2020 року розпочнуться призначення.

"Наразі, якщо не брати до уваги тих 11 колег, яких кілька тижнів тому звільнили з посад, то в нас щонайбільше п’ять вакантних посад послів. І я не включаю посаду посла в Російській Федерації", - сказав держсекретар МЗС України Андрій Заяць в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що процес оновлення посольського корпусу триватиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Росії Хантсман подав у відставку, - "The Hill"

"Новопризначений міністр із президентом працюватимуть над тим, щоб обрати гідних людей і, я впевнений, що вже на початку 2020 року розпочнуться призначення нових глав дипломатичних представництв України за кордоном", - резюмував Заяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142975
 
 
 Топ коментарі
 
Назначать надо послов, которые говорят на языке страны и на украинском
 показати весь коментар
 
Посла в Штатах тоже нет. Чалого уволили (за излишний профессионализм), нового не назначили.
КоЗеманда упорно нарабатывает себе на 111-ю статью.
 показати весь коментар
 
Штати копають під його патрона, тому і затримка.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Посла в Штатах тоже нет. Чалого уволили (за излишний профессионализм), нового не назначили.
********* упорно нарабатывает себе на 111-ю статью.
 показати весь коментар
 
 
це найперша країна, в яку потрібно негайно призначити посла.
а ЗЕ чухається.
 показати весь коментар
 
 
Видимо, у него договорняк с северо-восточными соседями, за какие-то бизнес-преференции. Трудно иначе понять его бездействие в вопросе назначения посла в США.
 показати весь коментар
 
 
Лысый из Квартала артачится, говорит: Премьером хочу быть!
 показати весь коментар
 
 
Не, если бы знал - на главу Нацбанка метил бы.
 показати весь коментар
 
 
Если он не прошёл курс в Трускавце - фигушки. Необученные на такую работу не нужны.
 показати весь коментар
 
 
Лысый хочет ехать вместе с Ленкой, чтобы веселее, я так думаю.
 показати весь коментар
 
Штати копають під його патрона, тому і затримка.
 показати весь коментар
 
 
Назначать надо послов, которые говорят на языке страны и на украинском
 показати весь коментар
 
 
Лысый мается без должности....нужно помочь чуваку...назначить куда нить....
 показати весь коментар
 
 
- Передай твой король мой пламенный привет! - Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами… Зайдите на недельке…(с)
 показати весь коментар
 
 
Ось ділетанти закінчать курси в Трускавці і будуть призначені послами.
 показати весь коментар
 
 
Можно из бывших советских послов предложить,ведь у власти сейчас больше совковое руководство с поворотом на Восток 16 должностей послов Украины остаются вакантными, - МИД - Цензор.НЕТ 328
 показати весь коментар
 
У КоЗеманды одни шутники-************* и Жидковы из Тамбова
 показати весь коментар
 
 
уволить на камеру мозгов хватило а найти достойную замену нет)))
 показати весь коментар
 
 
Немножко не так...уволили с в связи с нехваткой мозгов.. и найти достойную замену по той же причине не могут...
 показати весь коментар
 
 
Я не гинеколог, но посмотреть могу! (с) 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС - Цензор.НЕТ 3633
 показати весь коментар
 
а че . с удовольствием на пару недель поеду послом например в Доминиканскую Республику или в Египет . хотя нет . в Египте сейчас очень жарко 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС - Цензор.НЕТ 5656
 показати весь коментар
 
Среди свадебных фотографов небывалое оживление...
 показати весь коментар
 
 
Та заполнить и вакансии для Зе не проблема 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС - Цензор.НЕТ 479 .. У Квартала ещё остались балет на подтанцовке , Kvartal Girls Band, , гримёры , декораторы и тд..
 показати весь коментар
 
 
І нам немає кого від "цензора" запропонувати. Чи є?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору