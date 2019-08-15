 Червоний Хрест направив в ОРДЛО 13 вантажівок із продуктами, ліками та будматеріалами, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 211,15 тонни", - йдеться в повідомленні.

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