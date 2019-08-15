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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2209) Червоний Хрест (138) Донбас (12756) гуманітарна допомога (209)

 Червоний Хрест направив в ОРДЛО 13 вантажівок із продуктами, ліками та будматеріалами, - Держприкордонслужба

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив 211,5 тонни гуманітарної допомоги в окуповані райони Донбасу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України проїхало 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 211,15 тонни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ розслідує факти розкрадання російської гуманітарної допомоги в окупованому Донецьку, - правозахисники

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142970
 
 
 Топ коментарі
 
Ну нужно же оркам на передке нормально питаться и строить новые укрепления, вот и подвозят постоянно.
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У російських військових буде свято.
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Красный Крест отправил в ОРДЛО 13 грузовиков с продуктами, лекарствами и стройматериалами,


и что интересно, где полки азовы-семенченки-яроши-...родственники сотни убиенной??

где протесты против ентого всего??

ваших же убивали 5 лет и продолжают.
а вы молчите-за ваш счет кормят армию расейских и убийц и данецкого быдла.

кадровые вояки - то понятно, для них нельзя перечить - сказал что против - уволен с волчьим билетом на гражданку-20 лет службы коту подхвост-перспектива-бандюки или охрана в супермаркете.

ну а контрактники что, 300 000 чел атошников что??

стадо баранов - бээ-бээ-только перекрывают дароги, шоб землю получить -5 лет перекрывают. не получают и блеют дальше.

через день похороны - на коленях-плакать-похороны и пение гимнов

дебилы бл.

ахахаха
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Ну нужно же оркам на передке нормально питаться и строить новые укрепления, вот и подвозят постоянно.
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Звонок шута ,убийце путлеру ,не помог - сегодня опять русские оккупанты убили Героя
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Раньше им с рашки возили расходуя на это кучу денег а теперь лохи с ЕС нахаляву сепаров снабжают.
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Вот спасибо! Кормите их почаще, халупы их латайте, а то им, бедненьким, от обстрелов и мародерства отвлекаться приходится.
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Красный Крест отправил в ОРДЛО 13 грузовиков с продуктами, лекарствами и стройматериалами,


и что интересно, где полки азовы-семенченки-яроши-...родственники сотни убиенной??

где протесты против ентого всего??

ваших же убивали 5 лет и продолжают.
а вы молчите-за ваш счет кормят армию расейских и убийц и данецкого быдла.

кадровые вояки - то понятно, для них нельзя перечить - сказал что против - уволен с волчьим билетом на гражданку-20 лет службы коту подхвост-перспектива-бандюки или охрана в супермаркете.

ну а контрактники что, 300 000 чел атошников что??

стадо баранов - бээ-бээ-только перекрывают дароги, шоб землю получить -5 лет перекрывают. не получают и блеют дальше.

через день похороны - на коленях-плакать-похороны и пение гимнов

дебилы бл.

ахахаха
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13 грузовиков с продуктами, лекарствами и стройматериалами,
...они чё там будут на века? кушают ,залечивают раны и строятся Червоний Хрест направив в ОРДЛО 13 вантажівок із продуктами, ліками та будматеріалами, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8767
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Немає замовлень. Мотор Січ переходить на чотириденний робочий тиждень ,не пойму я Президента Зеленского,шестой год идёт война с Россией,протяжённость границы свыше тысячу километров,а нам оказывается не нужны вертолёты.видите ли нет заказов,так решайте идти сдаваться или сударство,ведь Московия со своими колониями никуда не денется перед нами нет БУФЕРНОЙ зоны к примеру Белгородская и Ростовская области. Это пипец какой то. Червоний Хрест направив в ОРДЛО 13 вантажівок із продуктами, ліками та будматеріалами, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6766
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Так Аваков же купил 55 вертушек во Франции, а что у своих нет работы его не волнует.))
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Ну Аваков полицейский,а я говорю за военные вертолёты, между прочим я замечал ,что обычные солдаты не сильно дружат с Национальной гвардией,наверно такое во всех армиях Мира
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КК посібник терористів. Підтримує війну на Думбасі.
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Почему не 13 грузовиков горячей смолы?
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