 Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тука написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
Тука зазначив, що затримана з ним особа не є працівником міністерства, а також наголосив, що Гримчак підозрюється в лобіюванні рішень працівниками інших держустанов, затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій не стосується його роботи у відомстві.
"Подавайте інформацію коректно! 1. У Юрія Гримчака немає "помічників". 2. Та особа, яку називають "помічником", взагалі не є співробітником МінТОТ. 3. Юрій Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суд та Мінкульт) і немає жодного стосунку до його службових обов‘язків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
но зато ПЕРЕМИРИЕ продолжается
Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС
Слава Герою!
Позор Зеленскому!
зоофіловзєлєфілов.
Ну при чём тут Путин?
Ну при чём тут расаийские регулярные войска?
Ихтамнет! Это Проклятый Порошенко во всём виноват!
Ихтамнет точно?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
Значит Тука в доле
Единственное что задержали по 94 статье а это мошенничество
Вот тут лажа
Об этом написано в статье, которую лалала комментировала пол ночи.
"Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов"
Наприклад, главред ЦН.
это уже нонсенс
работяга.....
Завтра уже будет активистом на гранте и для защитьі интересов украинского бизнеса.
Ббббб...у-га-га)))
При чем тут Тука?
Значит, и в Мин ВОТ он тоже крал.
Позор!!!!
А так би гроші дісталися якимсь ЗЕбилам або не дай боже агентам Кремля.
А шо то мне подсказывает шо такие люди если и берут то не лично в руки.
Задержание Грымчака связано с взяткой
1..тука захвилювався...)
наступний "на вихід" )?
2.Корупція ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ У ВИКОРИСТАННІ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА.