EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2691  90
Все про:Гримчак (62) затримання (2986) Тука (327) Міністерство з питань окупованих територій (358)

 Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що у Юрія Гримчака немає помічників, а затримана з ним особа не є співробітником Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тука написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Тука зазначив, що затримана з ним особа не є працівником міністерства, а також наголосив, що Гримчак підозрюється в лобіюванні рішень працівниками інших держустанов, затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій не стосується його роботи у відомстві.

"Подавайте інформацію коректно! 1. У Юрія Гримчака немає "помічників". 2. Та особа, яку називають "помічником", взагалі не є співробітником МінТОТ. 3. Юрій Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суд та Мінкульт) і немає жодного стосунку до його службових обов‘язків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко. ФОТО

Затримання Гримчака не повязане з його роботою в МінТОТ, - Тука 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142968
 
   
 Топ коментарі
 
Гримчак - путриот , а вы все проклятые , кремлевские агенты Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 5033
 показати весь коментар
 
Если сосчитать, сколько наших парней полегло во время Петиных перемирий +котлы, то ты с ним на пару уже должны были удавиться. Но почему -то еще тут испражняешься зловонной жижей. Позор тебе, ботва порохатая.
 показати весь коментар
 
Если по вашей тупой логике порохоботов, сейчас наших ребят убивает Зеленский, то все эти 5 лет их убивал Пэтя. Так понятно? И не забудь подать в суд на Зе.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
если харьковскую зайонц так тяжело посадить, то грымчаку ещё и пару лимонов выплатят в защиту его бесчестья без достоинства.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а может и доплатят через пару лет по решению ЕСПЧ - что-то на дешевую подставу зеленых клоунов дело похоже Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 9198
 показати весь коментар
 
 
- Паниковский бежал, спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. ..©
 показати весь коментар
 
 
это мну щас и интересно. если оно отделается лёхким испугом и увеличением своих прибылей на новом доходном месте, то это обычный старинный процесс замены новой властью чужих воров на своих. а если посадят и его и всех его верхних патронов, которых он при угрозе тюрьмы сдаст, как его луцик сдал, то есть вероятность, но пока только вероятность, шо это знак начала изменений в позитивную сторону и тогда вся предыдущая шайка с лейкой власти придёт в движение. хотя, думаю, шо это простая замена чужих на своих, а значит выйдет сухим из сортира (((
 показати весь коментар
 
 
Сдвиг в позитивную сторону - это когда Зеля посадит Коломойского и Богдана за все их махинации. А пока это всё выглядит как зачистка конкурентов.
 показати весь коментар
 
Грымчака подставили, подкинули лям зелени.))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Гримчак - путриот , а вы все проклятые , кремлевские агенты
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бог с ним с Грымчаком - время рассудит

но зато ПЕРЕМИРИЕ продолжается
Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 13 обстрелов наемников РФ, - штаб ОС

Слава Герою!

Позор Зеленскому!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если сосчитать, сколько наших парней полегло во время Петиных перемирий +котлы, то ты с ним на пару уже должны были удавиться. Но почему -то еще тут испражняешься зловонной жижей. Позор тебе, ботва порохатая.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То їх Пєтя повбивав? Жах який, а чому ви досі на нього в суд не подали, хочаб...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если по вашей тупой логике порохоботов, сейчас наших ребят убивает Зеленский, то все эти 5 лет их убивал Пэтя. Так понятно? И не забудь подать в суд на Зе.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А я щось не пригадую, щоб Порох стріляти у відповідь забороняв. Це щодо тупорилої логіки зоофілов зєлєфілов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Только особоупоротые пЕтЕкантропы, вроде тебя, будут верить собственным фейкам))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пані Франя має честь, клавіши рояльні протирати, за пісюністом?
 показати весь коментар
 
 
Ты глуп и примитивен, как спичечный коробок...Когда заканчиваются аргументы, в ход идут тупые и бессмысленные оскорбления.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да, Фрося, да!
Ну при чём тут Путин?
Ну при чём тут расаийские регулярные войска?
Ихтамнет! Это Проклятый Порошенко во всём виноват!
 показати весь коментар
 
 
значит Зеленскому позор сейчас ,а Грымчака потом время рассудит? Тогда еще не поздно последнему слава крикнуть ,что слабо?
 показати весь коментар
 
 
Чому "сейчас" йому позор був ще тоді як на піанінє пісюном і яйцями грав. Чи то була честь?
 показати весь коментар
 
 
Ой, да, конечно, мы так и подумали))) На самом Туке клейма негде ставить.
 показати весь коментар
 
 
Очень жаль.Грымчак очень мне импонировал. Луценко написал, что ему за него стыдно. Грымчак был не просто другом Луценко,а ходил на все судебные заседания, когда того судили при Януковиче,предлагал взять Луценко на поруке.Не знаю виноват или нет,но это тот случай, когда "другу", лучше бы просто промолчать...стыдно ему видите ли ...а за себя?
 показати весь коментар
 
 
вы до сих пор не поняли что в политике главное вовремя предать ?
 показати весь коментар
 
 
Сначала Югик открестился, теперь этот, ну прям все не при делах.))
 показати весь коментар
 
 
Тепер почнуться різні вкиди. Дочекайтесь висновків слідства.
 показати весь коментар
 
 
Тепер почнеться ЗЕ-визг. Як свого часу з "свинарчуками" покувікають і так само забудуть. Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 487
 показати весь коментар
 
 
Жена Грымчака выступила против Зеленского и раскрыла детали ареста мужа 15 августа 2019, 0

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/186724_1565849234
 показати весь коментар
 
 
Подозревается в лоббировании? 😁 вымогательство и коррупция

Значит Тука в доле

Единственное что задержали по 94 статье а это мошенничество
Вот тут лажа
 показати весь коментар
 
 
Не лажа, а занос следователю, для "правильной" статьи)))
 показати весь коментар
 
 
Пока не значит, что Тука в доле, потому что история связана с министерством культуры.
Об этом написано в статье, которую лалала комментировала пол ночи.

"Гримчак задержан при получении взятки от застройщика за влияние на Управление охраны культурного наследия Минкульта, - Бутусов"
 показати весь коментар
 
 
А може спочатку ті, хто про це повідомив до мене?
Наприклад, главред ЦН.
 показати весь коментар
 
 
его работой в минВОТ Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 5815

это уже нонсенс

работяга.....
 показати весь коментар
 
Ну все, теперь Грьімчак лоббист)
Завтра уже будет активистом на гранте и для защитьі интересов украинского бизнеса.
Ббббб...у-га-га)))
 показати весь коментар
 
 
будим посмотреть. при чутком руководстве ********* такого в принципе быть не могло. если не откупится, то дело сдвинулось с мертвой точки.
 показати весь коментар
 
 
Чего быть не могло? зебилы даже несколько строчек осилить не могут, в следствии скудоумия
 показати весь коментар
 
 
Коли зловлять Шафіра і той не відкупиться, тоді й будеш про мертві точки розпатякувать. Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 5407
 показати весь коментар
 
 
мы вправе поставить любой мысленный эксперемент. возмём для него тело грымчака и посмотрим на него, как на тест намерений новой власти. его результаты покажут, идёт рутинная замена чужих коррупционеров на своих, или же новые действительно готовы начать позитивные изменения.
 показати весь коментар
 
ООООООООООООчень поучительное видио про Гримчака,смотрите его актуальность сейчас ....https://youtu.be/XwFKdkFBm4U
 показати весь коментар
 
 
нет ,совсем не связано с корупционной машиной...лапшерезы и "кровосиси"..вот если бы работал осинизатором в киевском водоканале.тогда точно бы не "связан" ...."белизна" от Туки ,, он наверно следователь ,или в теме?
 показати весь коментар
 
 
туке респект, чудака взяли с пол ляма баксов, а у туки всё зашибись... может пол ляма вообще для туки не деньга
 показати весь коментар
 
 
так и я о том же, ну подумаешь у мудака из кармана упало 5 кг баксов, Тука за ними даже бы не нагнулся...
 показати весь коментар
 
 
По словам Луценко и главреда ЦН Бутусова Грымчак должен был порешать вопросы с разрешением на застройку в министерстве культуры.
При чем тут Тука?
 показати весь коментар
 
 
"По словам"... Називається, а хто вам заважає говорити? Язик є? Патякай скільки влізе. Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 921
 показати весь коментар
 
Та там спрашивать бесполезно) логика зебилов-это логика дебилов
 показати весь коментар
 
 
Что - он везде вор.
Значит, и в Мин ВОТ он тоже крал.
Позор!!!!
 показати весь коментар
 
 
Последние 5 лет нами правило ОПГ, и название должностей, которые занимали конкретные члены этого ОПГ не имеют никакого значения. Сам факт вхождения в ОПГ позволял решить многие вопросы. Народ на выборах президента власть этого ОПГ разрушил. Но некоторые (типа Грымчака), в силу своей тупоголовости, этого так и не поняли.
 показати весь коментар
 
 
А теперь вами правят,подхуйленыши кацапские, толи ещё будет ...
 показати весь коментар
 
 
ааа , ну это же совсем другое дело ...извиниться , отпустить и наградить путёвкой на мальдивы
 показати весь коментар
 
 
Завтра скажут, что это были консультативные услуги, деньги вернут, он даже в декларацию внесёт...
 показати весь коментар
 
 
зашевелилось кубло змеинное.... да какая разница где и на чём попался? сегодня здесь...а завтра в министерстве... корупционер он везде корупционер...и не фуй выгораживать друг друга.... ТУКА сам там как минимум не знаю чем занимался....скучный он какой то....не интересный...(( а ГРЫМЧАК такуой высокомерный....как ГРАФ блин вечно...развалится в кресле...на полит шоу...как будто он граф монте кристо какойто...
 показати весь коментар
 
 
Вот-вот, и грымчак и тука постоянные "гости" гавнопольского.
 показати весь коментар
 
Лука предчувствует, что станет следующим, тем более, что они оба из одной обоймы.
 показати весь коментар
 
 
Когда барыгу за известное место уже возьмут...сколько еще ждать чтоб этого поца упрятали за решетку... Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 2069
 показати весь коментар
 
 
Ну всё...полегчало! Он просто лоббист, в МинВот может работать дальше. Свята людина!!!
 показати весь коментар
 
 
грымчак не виноват, он порчу с баксов снимал Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 7541
 показати весь коментар
 
 
Да вашего Каломоя за такие же делишки ФБР разыскивает
 показати весь коментар
 
 
Лахта сьогодні зробить три плани! Отримає страшнючу премію, купить по пляшці "Балтики 3". Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука - Цензор.НЕТ 6626
 показати весь коментар
 
 
Треба йти відбивати пана Гримчака. Він патріот і крав для України....
 показати весь коментар
 
 
На Болотній збираєтесь? Білі повітряні кульки з качечками для ванни взяти не забулися?
 показати весь коментар
 
 
Там Гримчака нема. Треба збиратися і штурмувати всі СИЗО Києва. Десь там патріота Гримчака тримають у кайданках..
 показати весь коментар
 
 
Тю, а я думав ти за десятки тисяч військових ЗСУ загратованих триклятим баригою переймаєшся.
 показати весь коментар
 
 
Гримчак-герой!!!
А так би гроші дісталися якимсь ЗЕбилам або не дай боже агентам Кремля.
 показати весь коментар
 
влупить ему штраф, шоб в следующий раз неповадно было лобировать
 показати весь коментар
 
 
Минкульт? Какая у нас всё таки зажиточная "культура"!
 показати весь коментар
 
а тука-**** і тут не втримався, традиційно "поінформував" суспільство. ну все гад знає, дивна хвороба у людини.
 показати весь коментар
 
Да из-за халатного отношения к служебным обязанностям Гримчака мост Керченский до сих пор стоит. Он ему сколько приписывал прогибов, сдвигов и сползаний? Доли миллиметров в месяц? А надо ж было рисовать цельные миллиметры в день - глядишь, а мост бы уже давно и рухнул бы. Так оказалось - за взятками некогда. У, вражина! Ну теперь нехай шнырём покувыркается, на шконке почалится, баланду пошатает - будет знать, падла.
 показати весь коментар
 
 
Если нет видео где грымчак лично берёт бабло и обещает за это решить вопросы, то всю эту бодягу можно засунуть луцику в задницу.
А шо то мне подсказывает шо такие люди если и берут то не лично в руки.
 показати весь коментар
 
Задержание Грымчака не связано с работой.Воистину.
Задержание Грымчака связано с взяткой
 показати весь коментар
 
"Подавайте інформацію коректно! 1. У Юрія Гримчака немає "помічників". 2. Та особа, яку називають "помічником", взагалі не є співробітником МінТОТ. 3. Юрій Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суд та Мінкульт) і немає жодного стосунку до його службових обов'язків", -

1..тука захвилювався...)
наступний "на вихід" )?

2.Корупція ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ У ВИКОРИСТАННІ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору