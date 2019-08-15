 Понад 150 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) знеструмлено 151 населений пункт у 5 областях, а саме: Чернігівська – 61, Львівська – 34, Тернопільська – 25, Чернівецька – 19 та Волинська – 12", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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Крім того повідомляється, що станом на 7 год. 15 серпня залишаються частково зруйнованими 174 (було 227, відновлено 53) дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.