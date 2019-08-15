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 Політика України
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 СБУ приховувала матеріали, які розширювали список замовників нападу на Гандзюк, - Луценко

У СБУ приховували матеріали допитів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк.

Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка, імовірно, дасть нові свідчення, які, можливо, розширять кількість учасників змови", - повідомив він.

На уточнення, коли будуть надані свідчення, генпрокурор відповів: "Обіцяли один день, а чекаємо вже тиждень".

Луценко також сказав, що в цій справі є і погана новина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хвилю нападів на активістів зупинили смерть Гандзюк та постійні нагадування про неї, - волонтерка Худецька

"Буквально вчора стало зрозуміло, що аналогічні покази, які ми чекаємо від свідка, вже є в СБУ, але в справі не перебували. Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показах свідка з посиланням на іншу людину йдеться про те, що покарати Катю ухвалили рішення на зустрічі, де, крім Мангера, були й інші люди", - розповів генпрокурор.

У п’ятницю, 16 серпня, має відбутися чергове судове засідання щодо Мангера. У четвер Шевченківський районний суд м. Києва розглядав скаргу адвокатів Мангера на постанову про припинення слідства щодо нього. У разі, якщо суд скасує постанову, Мангер зможе уникнути покарання, переконують активісти. Вони повідомили, що в четвер прокурори не прийшли на засідання.

Читайте: Луценко: Те, що я знаю і приховую замовника Гандзюк, - брехня

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142961
 
 
 Топ коментарі
 
Луцик открыто кидает своего воровского пахана - мародёра Порошенко.
То вчера дал санкцию на арест одну из главных шавок мародёра, на Грымчака.
Сегодня уже наехал на СБУ, времён мародёра...
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Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил Луценко. А это шо щас было? Вчерашний будун, или утренняя белка?
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Вы о понятии "заговора"? Мне тоже понравилась эта интерпретация Югика-алкаша. Вот такой у нас генеГальный пГокуГоГ. Если следующий будет тоже картавый, то всё останется по прежнему. Картавые просто ненавидят само слово- прокурор. Из-за обилия буковок "р".
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- Теперь я меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. ©
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Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил Луценко. А это шо щас было? Вчерашний будун, или утренняя белка?
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Вы о понятии "заговора"? Мне тоже понравилась эта интерпретация Югика-алкаша. Вот такой у нас генеГальный пГокуГоГ. Если следующий будет тоже картавый, то всё останется по прежнему. Картавые просто ненавидят само слово- прокурор. Из-за обилия буковок "р".
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Скорее всего глюки от ЛСД или кокаина.Помните как Луценко встречался с Ланьо в Будапеште после чего ,,разыскиваемый,, по всей Украине спокойно вернулся в ВР Украины как бы и ничего не было.
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Напевно від того щоб ви їх не знищили, або рукожопо подали до суду, а суд скаже - #********* і справа розвалиться, тобто як ви робите всі останні 5 років
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Луцик открыто кидает своего воровского пахана - мародёра Порошенко.
То вчера дал санкцию на арест одну из главных шавок мародёра, на Грымчака.
Сегодня уже наехал на СБУ, времён мародёра...
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Да, да, они такие. Вам то в Твери что с того?
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Димова завіса!
Енергію великим промкомпаніям продаватимуть за зниженими цінами - Кабмін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення поширити дію спеціальних публічних зобов'язань (ПСО - державне регулювання цін на електроенергію) на великі промислові компанії. За рішення проголосували за скороченою процедурою.
Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 серпня.
Зазначається, що цього рішення спочатку не було у порядку денному засідання уряду. Про нього повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час свого виступу. Зокрема, він заявив, що це рішення поширює дію спеціальних зобов'язань щодо продажу електроенергії за зниженими цінами не лише на населення, але й на великі промислові компанії, зокрема металургійні та феросплавні.
Водночас тексту рішення наразі немає, тому про деталі того, на скільки знизиться вартість електроенергії для таких компаній, коли це зниження відбудеться, а також яким чином держава буде компенсувати це зниження цін, наразі невідомо.
А ви, лохи, казіться через Гандзюк чи Гримчака.
А для Коломойського епоха быдності закінчилася. Тепер прибутки йому, а збитки державы.
Ви зрробили це разом! Зє! Радєйте! Пишайтеся!
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Зебил, т.е. тебя вполне устраивал Грося в последние годы, а тут он вдруг стал агентом Бени?
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Грося єврей і коли євреї захопили владу приєднався до своїх. Але хто подарував євреям владу?
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Порох голосував за Зєлю, попку Коломойського? Чи тебе примусив?
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Тягныбок уже сдал Петю с потрохами когда рассказал как Петя приходил клянчить для Гройсмана место вице-премьера в 2014 в обмен на то что 5 канал показывал события с Майдана
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Бред сивой кобылы.
"Наша ложь должна быть оглушительной, тогда ей быстрее поверят!"
Йозеф Геббельс.
Как ни странно самыми успешными его учениками оказались евреи.
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Как-то поздно ты, засранец, стал прозревать...
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кароче, в сбу работает целая система отмазки нужных и правильных пацанов от буцигарни…, хотя кто ж их у нас посадит..., еще не родился тот прокурор, который хотя бы доведет дело до суда...
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А в ГПУ типа не работает такая система

Но своё Юре не воняет
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Вот честно.желаю что бы с обвиняемыми в случае доказательства их вины, поступили так же, как они поступили Катей! Пусть испытают весь ужас, боль, страдния, которые испытала Катерина! И впредь, предлагаю принять закон , по которому наказание будет сопостовимо с содеянным! Облили кислотой - так же облить кислотой, и того кто это сделал и того кто это заказал!
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И ГПУ узнало об этом только сегодня
Все эти годы не знало и вот пожалуйста
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Доки Закони України будуть підмінятися статутами партій (їх у нас ой, ой, ой), або вказівками високопосадовців нічого хорошого не буде.
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"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт."

Ха! Каждый хочет получить лавры раскрытия громкого преступления!
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не дарма у цього покидька лупогокого, кум неперевершене брехло, цинік і пройдисвіт. його заява по Катерині Гандзюк, то є вершина цинізму, брехні і паскудства від морального покидька Луценка. і ця погань є генпрокурором країни?!?!?!?! ГПУ вкупі зі СБУ - були, є, і залишаються самим корумпованим і злочинним, ДЕРЖАВНИМ угрупуванням в країні. якщо за нової влади ситуація корінним чином не зміниться, стає зрозумілим кому народ віддав владу у 2019.
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Юра дал отмашку: теперь каждая крыса на корабле сама за себя!
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За наклеп на Мангера ти сядеш, алко-плокулол. І за фальсифікацію справи на замовлення політтехнологів Потрошенка.
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Тут зебілам правосуддя не потрібне, як і з Бенею, портновим. Свої люди.
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Любая новость на цензоре и сразу включается круглосуточное жужжание всяческих ольгинских троллей, что то трут, трут...
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