 ОБСЄ втратила безпілотник у районі окупованого н.п. Обозне

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня 2019 року.
"Здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіуса дії на північній околиці н. п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська), члени патруля чули 3 черги зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 3 км на північ", - йдеться в повідомленні.
За оцінкою спостерігачів спецмісії, вогонь вівся у напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно за 3 км на північ від позиції патруля.
"Команда місії втратила керування БПЛА та не змогла повернути його", - йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.
- Тов. прапорщик, я его прой... про..., протирял...
А вы говорите пользы никакой...
Огонь из стрелковогооружия вели не подконтрольные никому инопланетяне