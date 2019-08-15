 Росія перекинула до кордону США надзвукові бомбардувальники Ту-160

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.
Два стратегічні ракетоносці Ту-160 дальньої авіації ВКС Росії виконали тривалий безпосадочний переліт із пункту базування на аеродром Анадир.
Передислокація проведена "в межах планового льотно-тактичного навчання".
За даними російського відомства, під час навчання будуть відпрацьовані завдання перебазування на оперативні аеродроми, а також польоти з виконанням дозаправки в повітрі. У заході задіяно близько 10 літаків Ту-160, Ту-95МС, Іл-78.
Аеродром Анадир розташований за 600 кілометрів від кордону США.
Работал на Ямале,видел,шо маршрутки ходят.
чувак, ядерный заряд никак не может сдетонировать вследствие технологических особенностей и сложности вызова ядерного взрыва...
америкацы почемуто не заметили...
а умирать же ж не хочет - мама не горюй
а прийдется...
или сначала тулун откачаете?
ну,как сибирь потушите..
,
а теперь самолёты у нас
Ближче перегнали щоб горючку менш палити, та і Ту-95 уже виробили свій ресурс.
бомбардировщиков Ту-160 (первый полет 1980) - от Совка досталось 15 шт, но один
разбился вместе с экипажем 18.09.2003 г. и ещё один - небоеготов и 50
бомбардировщиков Ту-95 (первый полет 1952).
Злякали їжака голою жопою 🤔
Интересная статья на Толкователе, которая проливает свет на то, во сколько обошлись РИ несколько крупных войн в XIX веке и как долго за это пришлось расплачиваться.
В какие деньги обходились России войны в XIX веке
После каждой из трех больших войн XIX века - с Наполеоном, Крымской и Балканской - восстановление финансов и экономики России занимало 20-25 лет. При этом Россия в ходе двух выигранных войн не получила никаких преференций от побеждённых противников.
Но милитаристский угар не остановил военщину, которой были хорошо известны экономические результаты трёх предыдущих войн, и в начале ХХ века. Русско-японская война обошлась России более чем в 6 млрд. руб., а выплаты по иностранным займам, взятым на эту войну, выплачивались, если бы не дефолт большевиков, до 1950 года.
Три четверти XIX века Россия провела в бесконечных войнах. И это не только войны с внешним врагом, но и Кавказская война, затянувшаяся на полвека, и войны в Средней Азии. Но наибольшее разорение стране принесли три войны - с Наполеоном, Крымская и Балканская. Да, в XIX веке войны вели все империалистические державы, как за колонии, так и соседями в Европе. Однако в большинстве случаев победители получали и материальные приобретения: земли, репарации или хотя бы особые режимы торговли/бизнеса в проигравшей стране. России же даже выигранные войны приносили убытки. Какие - кратко рассказывает историк Василий Галин в книге «Капитал Российской империи. Практика политической экономии».
http://ttolk.ru/articles/v_kakie_dengi_obhodilis_rossii_voynyi_v_xix_veke
Оружие судного дня, о котором недавно, с трепетом в голосе, говорил путен, заработало. И заработало против создателей, сначала убив семь человек. Говорят, несчастный случай (на производстве).
Но, помимо убийства, этот инцидент является самым серьезным выбросом радиации после инцидента на Фукусиме в 2011 году, и российское правительство, по сообщениям, приказало эвакуировать жителей из близлежащих районов после того, как в течение нескольких дней преуменьшал опасность. Развитие события подчеркивает опасность для мировых держав, стремящихся расширить свои ядерные арсеналы.
Один из популярных способов доставки взрывчатых веществ военными - крылатая ракета, которую вы можете рассматривать как реактивный двигатель с бомбой спереди. Реактивный двигатель доставляет бомбу к цели, часто на очень высокой скорости и на небольшой высоте, чтобы не попасть под противовоздушную оборону. Они могут нести только определенное количество топлива, которое ограничивает их диапазон. Если реактивный двигатель ракеты вместо этого будет приводиться в действие ядерным реактором, ракета теоретически сможет летать почти бесконечно с неограниченной дальностью полета. Такая ракета может лететь днями или неделями, чтобы подкрасться к своим целям, с другой стороны мира, если это необходимо.
Однако разработка подобного проекта - тяжелая работа. США пытались во время холодной войны. Но несмотря на все усилия, известные как «Проект Плутон», они не смогли найти безопасного места для испытания летающего ядерного реактора, который распылял радиоактивный материал выхлопа. И несмотря на хвастливый твит от президента США Дональда Трампа, нет никаких доказательств того, что США когда-либо выяснили, как создать двигатель, который бы не выбрасывал загрязняющие вещества.
С 2017 года Россия заявляет, что у нее есть работающая ядерная ракета, которую она называет 9М730 "Буревестник". Но официальные лица США и независимые эксперты, которые называют это SSC-X-9 Skyfall, скептически относятся к этому. После испытания в 2017 году Россия выпустила короткоевидео о ракете в полете, но на ней не было видно, что оружие пролетело достаточно долго, чтобы доказать, что двигательная установка действительно работает.
Затем, 8 августа, смертельная авария произошла возле российской военной базы в небольшом городке Неноска на северо-западе России. Высокопоставленные российские чиновники присутствовали на похоронах пяти из семи ученых в понедельник, назвав их героями. Непонятно, что конкретно пошло не так, но Джеффри Льюис, исследователь по контролю над вооружениями в Институте международных исследований Мидлбери, говорит, что свидетельства указывают на взрывную аварию во время или после испытания на удержание двигателя ракеты на морской платформе. Его коллеги использовали спутниковые снимки для идентификации испытательного оборудования и корабля, который специализируется на перемещении радиоактивных материалов на площадке, а Организация Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний обнаружила выброс радиации.
Сама Россия колебалась в своем официальном ответе, напоминая о чернобыльской катастрофе с решениями о первоначальной цензуре отчетов о радиации перед допуском испытательной аварии.
Подразните этих тупых америкосов!