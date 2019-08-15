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 Росія перекинула до кордону США надзвукові бомбардувальники Ту-160

Два російські надзвукові бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, здатні нести ядерну зброю, здійснили переліт на аеродром Анадир у Чукотському автономному окрузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Два стратегічні ракетоносці Ту-160 дальньої авіації ВКС Росії виконали тривалий безпосадочний переліт із пункту базування на аеродром Анадир.

Передислокація проведена "в межах планового льотно-тактичного навчання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон звинуватив РФ у крадіжці американських технологій для створення гіперзвукової зброї

За даними російського відомства, під час навчання будуть відпрацьовані завдання перебазування на оперативні аеродроми, а також польоти з виконанням дозаправки в повітрі. У заході задіяно близько 10 літаків Ту-160, Ту-95МС, Іл-78.

Аеродром Анадир розташований за 600 кілометрів від кордону США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142955
 
 
 Топ коментарі
 
Звичайна тактика хуйла. Коли припікає, починає тягати свій металобрухт вздовж кордонів, як і у нас було.
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Ну значить це економічно вигодно, це ж не Сибір гасити.
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Ждём возвращения сверхзвукового авианосца Кузи!
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Звичайна тактика *****. Коли припікає, починає тягати свій металобрухт вздовж кордонів, як і у нас було.
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Ждём возвращения сверхзвукового авианосца Кузи!
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Кузя вернеться нескоро, він ж умудрився своєю вагою затопити док, в якому його ремонтували...
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Та они там всю жизнь летали,вдоль побережья Ледовитого океана.
Работал на Ямале,видел,шо маршрутки ходят.
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Очень даже "страшно" даже если его собьют ракетой и ядерный заряд с "детанирует" то мало не покажется ВСЕМ! От Чукотки и Аляски до Австралии! Вопрос только в одном, а что если этот "металолом" сдетанирует случайно? Сколько зарядов может нести подобная машина, каков его тонаж- 50- 100 тонн. Сколько весит одна управляемая боеголовка? А теперь представьте что это все взорвется в воздухе на высоте 10 тысяч над Землей, и все "чудеса' ядерного взрыва обрушатся на головы соседних стран- Что там рядом с Чукоткой- США Канада, Норвегия,Сибирь Дальний Исландия - это я по кругу перечисляю ,вокруг северного полюса. Нет я не трус- мы все в конечеом итоге когда нибудь умрем, каждый в свое время- но не хотелось как то мучительно, с поносами, выпадением волос и т.д. Прятаться под Землей- если повезет, или сгореть в секуды. Я знаю что будет с телом , если не дай бог- ядерный взрыв, Знагия имеются из секретных военных данеых- и поражающие факторы и сроки жизни и т.д. Вопрос один- ядерное оружие , оно разрушает только тело или души тоже? Вот на этот вопрос четкого ответа нет! Сгорают ли души при таких температурах? Ибо согласно Махапхарате- это Оружие Богов, которым мочили друг дружку в древние времена существа которые и жили по дольше( если не считать что они вообще по легендам были бессмертны) и знаний имели побольше. Вот это пожалуй гланое чего реально нужно бояться! А то ребята, вдруг ***** обманул Вас- когда говорил прчти словами Земфиры- " мы конечно сразу в Рай, а вы не думаю что тоже!". Задумайтесь. Это впервые после общепризнанного всеми политиками тезиса- "В глобальном ядерном конфликте победителей не будет!". А нет, тут оказывается нашелся один "Мученик", который полетит ср пр зу в Рай, и так спокойно об этом говорит. Есть над чем подумать! Потому что я всегда гоаорил что есть люди умные а есть оазумные! Одни придумали ядерную бомбу, а вторые все время задаются вопросом- А Зачем????
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Росія перекинула до кордону США надзвукові бомбардувальники Ту-160 - Цензор.НЕТ 9234

чувак, ядерный заряд никак не может сдетонировать вследствие технологических особенностей и сложности вызова ядерного взрыва...
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Очень даже может! Технологические особенности заключаются в том что в середине ядерной боеголовки масса вещества опзделена, и изза этого не происходит термоядерной реакции, в момнт попадания в цель, происходит совмещение этих масс выше критической, и запускается цепная реакция. Но абсолютно никто не гарантирует, что при попадании ракеты в самолет и взрыва сомого бомбардировщика не произойдет нарушения целостности этих оболочек хотя бы в одной из бомб! Ты даеш такую гарантию? Я нет! И абсолютно нет никакой гарантии, что на случай попадания в самолет не сработает автоматический взрыватель, или экипаж не сможет включить самоподрыв. Нет таких гарантий! Да они расчитаны на случайные падения или аварии,но никто не даст тебе гарантий что эти системы просто можно отключить в случае войны. Посему- мимо.
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Поддерживаю. Если взорвётся как задумано, то ничего страшного. Разрушения и обугленные тушки счастливчиков не в счёт. Я про последствия. Как пример - Хиросима с Нагассаки и Чернобыль. В первом случае человеки с котиками вполне могут жить, а во втором загрязнение на сотни лет.
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у омериканцев терялись бомбы (B-52) - и детонировали взрыватели, взрыв не произошел, повезло.там синхронизация детонаторов требуется до милисекунд! повезло Миру...а вообще таких инциндентов тьма тьмущая.. Росія перекинула до кордону США надзвукові бомбардувальники Ту-160 - Цензор.НЕТ 3140
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Ну значить це економічно вигодно, це ж не Сибір гасити.
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Як виявилось, губернатор палаючого регіону з економічно невигідним підходом до гасіння пожежі є чоловіком успішної бізнесвумен та батьком ефективного менеджера власника кіпрського офшору. І офшорна конторка займається саме продажем деревини. А податків вони заплатили.... А ніскільки не заплатили, лише відкати наверх.
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Ту-160 прелетіли туди щоб гасити пожежу. Скинув посеред Сибіру ядрьону бімбу - пожежа локалізована.
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а по серьезному если - ********** понты - пальцы веером.....
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Чому не пишете, що аеробус москва-сімферополь перепахав кукурудзяне поле в підмосков'ї? 300 чоловік "обдєлалісь льогкім іспугом".
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стареет кацапская скрепа,
а умирать же ж не хочет - мама не горюй
а прийдется...
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А сталося з тими ту-160 що декілька ровів тому пригнали до Венесуели? Россия перебросила к границе США сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 - Цензор.НЕТ 5200
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Щоб розтрощити Нововоронежську АЕС у України є менш затратні засоби.
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тоха,так шо там с испітаниями "буревестника" - продолжите?
или сначала тулун откачаете?
ну,как сибирь потушите.. Росія перекинула до кордону США надзвукові бомбардувальники Ту-160 - Цензор.НЕТ 6871
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Надеюсь шонибудь из этих пристарелых летунов упадет.
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хоть и топь, но алмазы и газ
,
а теперь самолёты у нас
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В 1996-1999 годах руководство Украины ликвидировало стратегических самолётов - ракетоносцев Ту-160 - 10 штук! В 1999-2000 годах Украина передала России - 8 Ту-160.... "спасибо" - Кучме!
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Анадырь - давно пристрелянная цель.
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Там холодно.
Ближче перегнали щоб горючку менш палити, та і Ту-95 уже виробили свій ресурс.
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В Кацапии 13 стратегических
бомбардировщиков Ту-160 (первый полет 1980) - от Совка досталось 15 шт, но один
разбился вместе с экипажем 18.09.2003 г. и ещё один - небоеготов и 50
бомбардировщиков Ту-95 (первый полет 1952).
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Пускай заткнут свои бомбардировщики у свою дупу.
Злякали їжака голою жопою 🤔
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бармалеи в Сирии лайкнули Су-22 (читай Су-17) вот это точно пенсионер. ..просто надо перестають летать. Росія перекинула до кордону США надзвукові бомбардувальники Ту-160 - Цензор.НЕТ 1179
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что кацапы хотят сказать американцам этими коксовозами ?
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Чего стоили России войны в XIX веке
Интересная статья на Толкователе, которая проливает свет на то, во сколько обошлись РИ несколько крупных войн в XIX веке и как долго за это пришлось расплачиваться.

В какие деньги обходились России войны в XIX веке

После каждой из трех больших войн XIX века - с Наполеоном, Крымской и Балканской - восстановление финансов и экономики России занимало 20-25 лет. При этом Россия в ходе двух выигранных войн не получила никаких преференций от побеждённых противников.
Но милитаристский угар не остановил военщину, которой были хорошо известны экономические результаты трёх предыдущих войн, и в начале ХХ века. Русско-японская война обошлась России более чем в 6 млрд. руб., а выплаты по иностранным займам, взятым на эту войну, выплачивались, если бы не дефолт большевиков, до 1950 года.

Три четверти XIX века Россия провела в бесконечных войнах. И это не только войны с внешним врагом, но и Кавказская война, затянувшаяся на полвека, и войны в Средней Азии. Но наибольшее разорение стране принесли три войны - с Наполеоном, Крымская и Балканская. Да, в XIX веке войны вели все империалистические державы, как за колонии, так и соседями в Европе. Однако в большинстве случаев победители получали и материальные приобретения: земли, репарации или хотя бы особые режимы торговли/бизнеса в проигравшей стране. России же даже выигранные войны приносили убытки. Какие - кратко рассказывает историк Василий Галин в книге «Капитал Российской империи. Практика политической экономии».
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« Историк Е.Тарле был ещё более категоричен: «Крымская война, русско-турецкая война 1877-1878 годов и балканская политика России 1908-1914 годов - единая цепь актов, ни малейшего смысла не имевших с точки зрения экономических или иных повелительных интересов русского народа». Ещё один историк, М.Покровский считал, что русско-турецкая война была растратой «средств и сил, для народного хозяйства совершенно бесплодной и вредной». Скобелев утверждал, что Россия - единственная страна в мире, позволяющая себе роскошь воевать из чувства сострадания. Князь П.Вяземский отмечал: «Русская кровь у нас на заднем плане, а впереди - славянолюбие. Религиозная война хуже всякой войны и есть аномалия, анахронизм в настоящее время». »
http://ttolk.ru/articles/v_kakie_dengi_obhodilis_rossii_voynyi_v_xix_veke
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Оружие судного дня

Росія перекинула до кордону США надзвукові бомбардувальники Ту-160 - Цензор.НЕТ 8075

Оружие судного дня, о котором недавно, с трепетом в голосе, говорил путен, заработало. И заработало против создателей, сначала убив семь человек. Говорят, несчастный случай (на производстве).

Но, помимо убийства, этот инцидент является самым серьезным выбросом радиации после инцидента на Фукусиме в 2011 году, и российское правительство, по сообщениям, приказало эвакуировать жителей из близлежащих районов после того, как в течение нескольких дней преуменьшал опасность. Развитие события подчеркивает опасность для мировых держав, стремящихся расширить свои ядерные арсеналы.

Один из популярных способов доставки взрывчатых веществ военными - крылатая ракета, которую вы можете рассматривать как реактивный двигатель с бомбой спереди. Реактивный двигатель доставляет бомбу к цели, часто на очень высокой скорости и на небольшой высоте, чтобы не попасть под противовоздушную оборону. Они могут нести только определенное количество топлива, которое ограничивает их диапазон. Если реактивный двигатель ракеты вместо этого будет приводиться в действие ядерным реактором, ракета теоретически сможет летать почти бесконечно с неограниченной дальностью полета. Такая ракета может лететь днями или неделями, чтобы подкрасться к своим целям, с другой стороны мира, если это необходимо.

Однако разработка подобного проекта - тяжелая работа. США пытались во время холодной войны. Но несмотря на все усилия, известные как «Проект Плутон», они не смогли найти безопасного места для испытания летающего ядерного реактора, который распылял радиоактивный материал выхлопа. И несмотря на хвастливый твит от президента США Дональда Трампа, нет никаких доказательств того, что США когда-либо выяснили, как создать двигатель, который бы не выбрасывал загрязняющие вещества.

С 2017 года Россия заявляет, что у нее есть работающая ядерная ракета, которую она называет 9М730 "Буревестник". Но официальные лица США и независимые эксперты, которые называют это SSC-X-9 Skyfall, скептически относятся к этому. После испытания в 2017 году Россия выпустила короткоевидео о ракете в полете, но на ней не было видно, что оружие пролетело достаточно долго, чтобы доказать, что двигательная установка действительно работает.

Затем, 8 августа, смертельная авария произошла возле российской военной базы в небольшом городке Неноска на северо-западе России. Высокопоставленные российские чиновники присутствовали на похоронах пяти из семи ученых в понедельник, назвав их героями. Непонятно, что конкретно пошло не так, но Джеффри Льюис, исследователь по контролю над вооружениями в Институте международных исследований Мидлбери, говорит, что свидетельства указывают на взрывную аварию во время или после испытания на удержание двигателя ракеты на морской платформе. Его коллеги использовали спутниковые снимки для идентификации испытательного оборудования и корабля, который специализируется на перемещении радиоактивных материалов на площадке, а Организация Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний обнаружила выброс радиации.

Сама Россия колебалась в своем официальном ответе, напоминая о чернобыльской катастрофе с решениями о первоначальной цензуре отчетов о радиации перед допуском испытательной аварии.
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а не пора ли апгрейдить тушки поставив на них для теста движки с ядерным источником питания?
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Один раз "пиндосы" касабам уже лещей накидали так, что тех с трудом всем миром откачивали. Вопрос: ну нафига нарываться на грубость и бакланить того, кто один раз тебя уже уделал, не вспотев, и запросто "может повторить"?
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Давайте, друзья!
Подразните этих тупых америкосов!
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