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 ОБСЄ зафіксувала 87 вибухів у Донецькій і два - у Луганській областях

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала у вівторок 87 вибухів у Донецькій області та два вибухи в Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня 2019 року.

Так, згідно з даними, в Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (87), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (65 вибухів).

"Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя), а також на південь і захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 2 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодних вибухів).

"Майже всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - зазначено у звіті місії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142954
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Зеленскому! Благодаря Слуге народа на Донбассе сохраняется устойчивое перемирие! Ни один русский солдат не погиб на Донбассе!
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Фиксоторы хреновы. Бестолковая на всю голову организация....
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Тут, намедни, главному лесничему Житомирщины, было сказано, что государство не нуждается в нём, и предложено освободить должность... Я вот думаю - в 2014-м, Майдан сказал то же самое человеку, который занимал должность ЭТО сказавшему... Может, пора? Пора сказать, что Украина не нуждается в "снимателях с должностей", а в реальной работе? Парни, на Донбассе, гибнут, пока это ЧМО в "миротворца" играется!!!Производство БТР остановлено, поставки зимнего обмундирования, заморожены, стрелять, в ответ - "низ-зя-а-а!"
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Фиксоторы хреновы. Бестолковая на всю голову организация....
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Зебил даже уже никак не реагирует на смерть воинов,уже погибли двое,после тех четырех в один день
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Слава Зеленскому! Благодаря Слуге народа на Донбассе сохраняется устойчивое перемирие! Ни один русский солдат не погиб на Донбассе!
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А шо там лейба пейсатый, на колени когда станет перед )(уйлом?
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А потом Сливной Бачок пробулькает что фашисты обстреливают жилые домаОБСЕ зафиксировала 87 взрывов в Донецкой и два взрыва в Луганской областях - Цензор.НЕТ 2995
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Тут, намедни, главному лесничему Житомирщины, было сказано, что государство не нуждается в нём, и предложено освободить должность... Я вот думаю - в 2014-м, Майдан сказал то же самое человеку, который занимал должность ЭТО сказавшему... Может, пора? Пора сказать, что Украина не нуждается в "снимателях с должностей", а в реальной работе? Парни, на Донбассе, гибнут, пока это ЧМО в "миротворца" играется!!!Производство БТР остановлено, поставки зимнего обмундирования, заморожены, стрелять, в ответ - "низ-зя-а-а!"
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Пусть клоун ещё позвонит *****, попросит. Мало он унижал Украину своими быдлошуточками.
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Ихтамнет?
Этого точно там уже нет
Константин Геннадьевич‏ @gennadich_ekat 12 авг.Еще9 августа в Новоазовском районе ДНР погиб Никита Дубинов, позывной Шах, из г.Сысерть, Свердловской области.
Прощание состоится 13.08, во вторник, в 12:00, г. Сысерть, Свердловская область, ул. Декабристов, кладбище, в храме. Поминки в 14:00.

ОБСЄ зафіксувала 87 вибухів у Донецькій і два - у Луганській областях - Цензор.НЕТ 1915
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Устойчивое перемирие,которое провозгласили зеленский и данилюк,действует.
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Вообще эту ублюдучную организацию надо изгнать как бешеных псов из територии Украины.Так как за ее услуги приходится платить миллионы и не тугриков пока они из пятизвездочных отелей подсчитывают бабахи даже не удосужившись указать в отчетах с какой стороны велся огонь.А веть каждый наблюдатель должен сидеть в окопах из солдатами по обе стороны и тогда фиксировать гто куда и почему бабахает.
Я уже писал и повторюсь-почему украинский МИД не обявляет недоверие к ОБСЕ?
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За сегодня второй самолет садиться, один вертолет, вчера 2. На это аэродром приземляется только санавиация. ТВ включишь - всё норм. Так интенсивно только летом 14 и зимой 15 садились. Херня полная с тв и реальностью получается.
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09:31"Звонок Путину не помог", - Гай жестко отреагировал на новую смерть бойца ООС на Донбассе
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