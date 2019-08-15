 Болтон звинуватив РФ у крадіжці американських технологій для створення гіперзвукової зброї

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю "Голосу Америки" 14 серпня.

"Росія витрачає достатньо коштів на оборону, щоб модернізувати ядерний арсенал і розробляти нові види засобів доставки, ракети планують з гіперзвуковим блоком, гіперзвукові крилаті ракети... при цьому використовуються технології, більшість з яких були вкрадені у США", - заявив він.

Так Болтон прокоментував вибух, який стався на російському військовому полігоні в Архангельській області. На думку Болтона, росіяни спробували освоїти вкрадені технології, але "щось пішло не так".

Утім, про які крадіжки технологій веде мову радник Трампа, якщо США раніше публічно визнавали відставання у сфері гіперзвукових озброєнь від тієї ж Росії і Китаю - не зрозуміло. Найімовірніше, заява Болтона скидається на спробу виправдати Сполучені Штати через їхній низький прогрес у цій сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Раніше повідомлялося, що в Архангельській області Росії в четвер, 8 серпня, на території військового полігону під час випробування рідинного реактивного двигуна стався вибух і почалася пожежа. Міністерство оборони Росії надало трохи інформації про аварію, повідомивши лише, що дві людини загинули і шість дістали поранення внаслідок вибуху рідинного ракетного двигуна на випробувальному полігоні. Лише пізніше стало відомо, що під час аварії нової рухової ракетної установки загинуло п'ять співробітників російської держкорпорації "Росатом".

Влада Росії на місяць закрила для вільного судноплавства ділянку Двінської губи Білого моря, неподалік якої на полігоні ВМФ стався вибух та було зафіксовано підвищення радіаційного фону.

Після вибуху на полігоні ВМФ Росії під Ньоноксою у Сєвєродвінську Архангельської області було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону. Спочатку Міноборони РФ спростувало інформацію про підвищення радіаційного фону. Мерія Сєвєродвінська повідомила про інше. "Грінпіс" навів дані МНС, які показали, що рівень радіації зріс у 20 разів вище нормального рівня в Сєвєродвінську; водночас деякі російські та українські видання, що не заслуговують на довіру, почали заперечувати ці цифри, заявляючи про нібито відсутність достовірної інформації.

12 серпня офіційні органи заявили, що радіаційний фон в Архангельській області увійшов у норму, а цілодобовий моніторинг ситуації не показує жодних небезпечних тенденцій.