 Болтон звинуватив РФ у крадіжці американських технологій для створення гіперзвукової зброї

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю "Голосу Америки" 14 серпня.
"Росія витрачає достатньо коштів на оборону, щоб модернізувати ядерний арсенал і розробляти нові види засобів доставки, ракети планують з гіперзвуковим блоком, гіперзвукові крилаті ракети... при цьому використовуються технології, більшість з яких були вкрадені у США", - заявив він.
Так Болтон прокоментував вибух, який стався на російському військовому полігоні в Архангельській області. На думку Болтона, росіяни спробували освоїти вкрадені технології, але "щось пішло не так".
Утім, про які крадіжки технологій веде мову радник Трампа, якщо США раніше публічно визнавали відставання у сфері гіперзвукових озброєнь від тієї ж Росії і Китаю - не зрозуміло. Найімовірніше, заява Болтона скидається на спробу виправдати Сполучені Штати через їхній низький прогрес у цій сфері.
Раніше повідомлялося, що в Архангельській області Росії в четвер, 8 серпня, на території військового полігону під час випробування рідинного реактивного двигуна стався вибух і почалася пожежа. Міністерство оборони Росії надало трохи інформації про аварію, повідомивши лише, що дві людини загинули і шість дістали поранення внаслідок вибуху рідинного ракетного двигуна на випробувальному полігоні. Лише пізніше стало відомо, що під час аварії нової рухової ракетної установки загинуло п'ять співробітників російської держкорпорації "Росатом".
Влада Росії на місяць закрила для вільного судноплавства ділянку Двінської губи Білого моря, неподалік якої на полігоні ВМФ стався вибух та було зафіксовано підвищення радіаційного фону.
Після вибуху на полігоні ВМФ Росії під Ньоноксою у Сєвєродвінську Архангельської області було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону. Спочатку Міноборони РФ спростувало інформацію про підвищення радіаційного фону. Мерія Сєвєродвінська повідомила про інше. "Грінпіс" навів дані МНС, які показали, що рівень радіації зріс у 20 разів вище нормального рівня в Сєвєродвінську; водночас деякі російські та українські видання, що не заслуговують на довіру, почали заперечувати ці цифри, заявляючи про нібито відсутність достовірної інформації.
12 серпня офіційні органи заявили, що радіаційний фон в Архангельській області увійшов у норму, а цілодобовий моніторинг ситуації не показує жодних небезпечних тенденцій.
Есть вопрос к Американским спецслужбам. А может пора и прекратить утечки? Хвать снабжать Китай и Московию современными технологическими разработками🤔
БО МИ ХУНТА + 25%
1 серпня 2017 в 19:42
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
БАЛАЛАЙКА - украдена у Казахов( казахский народный инструмент)
ГАРМОНЬ - украдена у чехов и присвоена, как " русская"
САМОВАР - украден у китайцев и выдан позже, как " русский"
ЛАПТИ - украдены у СКИФОВ , позже выданы за " русское изобретение"
ПЕЛЬМЕНИ - украдены у китайцев ( китайское народное блюдо)
БАНЯ - украдена у финнов , позже выдана за " русскую"
РУССКИЙ ЯЗЫК - украден в 16 веке у БОЛГАР ( до 16 века
московиты говорили на татарском)
ВОДКА - водка была известна с XII века, и изобрел ее испанский алхимик и католический священник Раймунд Люллий.
БЛИНЫ - древнеримское блюдо, используемое во ВСЕХ странах мира.
финско-тюркские племена Залесья изобрели валенки, а коми-пермяцкие женщины -кокошник
ШТАНЫ - будущие "русские" впервые увидели на всадниках из Казани
и Киева
до этого "русские" мужчины ходили в сарафанах и лаптях( украденных у скифов)подпоясавшись широким кожаным ремнём, что ясно видно в захоронениях аборигенов от седой древности до 18 (!) века
ВАЛЕНКИ - украдены у фино - тюркских племён Залесья
Все типы компьютеров, советских автомобилей, ракет и пр БЫЛИ УКРАДЕНЫ .
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
Энгельс (C)1866 :
"Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу
громадного количества украденной собственности, которую ей
придется отдать назад в день расплаты"
Все крадуть крадуни, але вкрадені технології забивають кувалдою і вони не працюють.
а там было ооооочень интересное кино..
А насчет понтов,наверно и Росию перегнали.
Ну і да старий Лайнос, розроблений в середині 90-х має кращі результати краш-тесту, ніж Лада фе Каліна))))
Обвинив кого-то в краже, пытаются застолбить первенство.
а ты госдолг США видел ?