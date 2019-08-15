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 Події, За кордоном
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Все про:вибух (1745) Росія (19355) США (5275) технології (113) Болтон (51)

 Болтон звинуватив РФ у крадіжці американських технологій для створення гіперзвукової зброї

Під час розробки власної гіперзвукової зброї Росія активно використовує, зокрема, вкрадені в США технології.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю "Голосу Америки" 14 серпня.

"Росія витрачає достатньо коштів на оборону, щоб модернізувати ядерний арсенал і розробляти нові види засобів доставки, ракети планують з гіперзвуковим блоком, гіперзвукові крилаті ракети... при цьому використовуються технології, більшість з яких були вкрадені у США", - заявив він.

Так Болтон прокоментував вибух, який стався на російському військовому полігоні в Архангельській області. На думку Болтона, росіяни спробували освоїти вкрадені технології, але "щось пішло не так".

Утім, про які крадіжки технологій веде мову радник Трампа, якщо США раніше публічно визнавали відставання у сфері гіперзвукових озброєнь від тієї ж Росії і Китаю - не зрозуміло. Найімовірніше, заява Болтона скидається на спробу виправдати Сполучені Штати через їхній низький прогрес у цій сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Раніше повідомлялося, що в Архангельській області Росії в четвер, 8 серпня, на території військового полігону під час випробування рідинного реактивного двигуна стався вибух і почалася пожежа. Міністерство оборони Росії надало трохи інформації про аварію, повідомивши лише, що дві людини загинули і шість дістали поранення внаслідок вибуху рідинного ракетного двигуна на випробувальному полігоні. Лише пізніше стало відомо, що під час аварії нової рухової ракетної установки загинуло п'ять співробітників російської держкорпорації "Росатом".

Влада Росії на місяць закрила для вільного судноплавства ділянку Двінської губи Білого моря, неподалік якої на полігоні ВМФ стався вибух та було зафіксовано підвищення радіаційного фону.

Після вибуху на полігоні ВМФ Росії під Ньоноксою у Сєвєродвінську Архангельської області було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону. Спочатку Міноборони РФ спростувало інформацію про підвищення радіаційного фону. Мерія Сєвєродвінська повідомила про інше. "Грінпіс" навів дані МНС, які показали, що рівень радіації зріс у 20 разів вище нормального рівня в Сєвєродвінську; водночас деякі російські та українські видання, що не заслуговують на довіру, почали заперечувати ці цифри, заявляючи про нібито відсутність достовірної інформації.

12 серпня офіційні органи заявили, що радіаційний фон в Архангельській області увійшов у норму, а цілодобовий моніторинг ситуації не показує жодних небезпечних тенденцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142952
 
 
 Топ коментарі
 
Ни секунды не сомневаюсь. Ложь и воровство это природа московитов.
Есть вопрос к Американским спецслужбам. А может пора и прекратить утечки? Хвать снабжать Китай и Московию современными технологическими разработками🤔
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Болтон обвинил РФ в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия - Цензор.НЕТ 2740

Все крадуть крадуни, але вкрадені технології забивають кувалдою і вони не працюють.
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Ни секунды не сомневаюсь. Ложь и воровство это природа московитов.
Есть вопрос к Американским спецслужбам. А может пора и прекратить утечки? Хвать снабжать Китай и Московию современными технологическими разработками🤔
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1990 году этнических русских в США было 750 тыс.[4]. Число русскоязычных в США росло неравномерно; особенно быстро оно увеличилось после распада СССР в 1990-е. Оценочно, включая нелегальных иммигрантов, на сегодняшний день в США находятся порядка 2,7 миллионов русскоязычных[
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А китаеязычных ещё больше. В этом и проблема. ☹️
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Чомусь мені здається, що американці навмисно дають їм "красти" те, що їм і даром не потрібно.
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наймите кого-нибудь охранять секреты, если у самих плохо получается. ФСБ, к примеру. дешево и сердито. у ФБР всего одну букву поменять и будет вам результат. Болтон звинуватив РФ у крадіжці американських технологій для створення гіперзвукової зброї - Цензор.НЕТ 3721
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и дешевле ! - ну где бы еще следственная комиссия по МР17 оптом за недорого закупила бы все данные о причастном к делу личном составе части ПВО ВС нарасии? Болтон звинуватив РФ у крадіжці американських технологій для створення гіперзвукової зброї - Цензор.НЕТ 4441
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А кацапы все воруют :от калашникова до атомной бомбы-в этом суть кацапская.Ихняя только балалайка и кокошник
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РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????


БО МИ ХУНТА + 25%

1 серпня 2017 в 19:42
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
БАЛАЛАЙКА - украдена у Казахов( казахский народный инструмент)
ГАРМОНЬ - украдена у чехов и присвоена, как " русская"
САМОВАР - украден у китайцев и выдан позже, как " русский"
ЛАПТИ - украдены у СКИФОВ , позже выданы за " русское изобретение"
ПЕЛЬМЕНИ - украдены у китайцев ( китайское народное блюдо)
БАНЯ - украдена у финнов , позже выдана за " русскую"
РУССКИЙ ЯЗЫК - украден в 16 веке у БОЛГАР ( до 16 века
московиты говорили на татарском)
ВОДКА - водка была известна с XII века, и изобрел ее испанский алхимик и католический священник Раймунд Люллий.
БЛИНЫ - древнеримское блюдо, используемое во ВСЕХ странах мира.
финско-тюркские племена Залесья изобрели валенки, а коми-пермяцкие женщины -кокошник
ШТАНЫ - будущие "русские" впервые увидели на всадниках из Казани
и Киева
до этого "русские" мужчины ходили в сарафанах и лаптях( украденных у скифов)подпоясавшись широким кожаным ремнём, что ясно видно в захоронениях аборигенов от седой древности до 18 (!) века
ВАЛЕНКИ - украдены у фино - тюркских племён Залесья
Все типы компьютеров, советских автомобилей, ракет и пр БЫЛИ УКРАДЕНЫ .
РУССКИЕ , А ЧТО У ВАС СВОЁ?????
Энгельс (C)1866 :
"Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу
громадного количества украденной собственности, которую ей
придется отдать назад в день расплаты"
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Рукожопым кацапам это никак не поможет!)) Рванет на старте...
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Видно эта фигня сейчас на дне морском загрязняет все радиацией.
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Все крадуть крадуни, але вкрадені технології забивають кувалдою і вони не працюють.
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Технологию украли, а сделать рукожопость не позволяет.
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Ага, и гиперзвук уже стоит на боевом дежурстве, а там все украли,,,караул...
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А нащо американцям ховати 5 своїх вчених, коли можна поховати 5 російських, дійсно респект.
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Це да, 7 котлов по 10 чоловік, куда тому Ржеву з 1 млн полонених.
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шото михалково-бондарчуки никаких героических эпопей на тему Ржева не снимают...
а там было ооооочень интересное кино..
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Це да, вдало вийшло, «Кровь у них просто сварилась»: информатор Newsader рассказал о замалчивании радиационной катастрофы в Архангельской области
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эту заведомую ошибку, прекрасно зная, шо руцкими всё воруется, американцы могли и сознательно прописать. в этом случае ими предполагались её последствия, они их ждали и они наступили. тест и наказание за воровство успешно прошли ))
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Боинг с 2010 года. Есть и фотки. А совпадение Х51 и циркона, на мысли не наводит?
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Что то амеры совсем сдают позиции перед рассией и чиной! Постоянно, последнее время, истерия, некомпетентность..............
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Пиндосы сами не прочь шо-то украсть.
А насчет понтов,наверно и Росию перегнали.
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Щоб зрозуміти, хто дійсно розвинений, а хто в лайні, достатньо глянути разок на Шевроле Корвет чи Форд Мустанг, а потім - на Ладу феКаліну...
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Ну ми ж не премся в міровиє лідєри і не збираємося кидати виклик США.
Ну і да старий Лайнос, розроблений в середині 90-х має кращі результати краш-тесту, ніж Лада фе Каліна))))
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Пиндосы крали и крадут мозги, которые потом на них работают - и немецкие и советские и еще какие-то!
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Якби в тебе було написано Тесла - тоді б до тебе ще можна було прислухатися. А так написано Тесля - ну тесля так тесля. І що може тесля зробити з краденими гіперзвуковими технологіями?
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Сначала совок все воровал, теперь эти. Только при совке руки с жопой не дружили, а у этих все из жопы растет.
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Болтон, воруют у тех, кто позволяет это делать.
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Если человек безответственно относится к собственным усам, а они у Болтона крайне неухоженные, то он, с той же мерой безответственности, относится к собственным поступкам и речам.
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Главное писькову за своим туалетным ёршиком следить.
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Секреты лучше охраняйте,а не на засРашку жалуйтесь
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Американцы украли у китайцев.
Обвинив кого-то в краже, пытаются застолбить первенство.
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У кремлевского карлика гиперракеты хорошо летают только в мультиках.Он говорил,что они летают долго и по НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ траектории!!!И здесь сбрехал,летают недолго,но то ,что траектория получилась непредсказуемая-это правда,здесь не сбрехал,куда булькнула гиперракета никто не знает,даже рукожопые.
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Довольно смешно от америкосов слышать про кражу технологий при том, что вывозом ключевых ученых и грантами они мгновенно выкачали в 90х все советские разработки во всех сферах, да и вообще этим заняты постоянно и по всему миру.
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Да, Эдисон ещё лампочку Ильича украл.
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Всемирное голубое сообщество за тыщщи лет единственное, что придумало и подарило пропагандистам, так это иронию, как способ "победы" в любом споре.
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мировая закулиса,куле..
а ты госдолг США видел ?
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НЕ надо тут ёрничать. Вспомните супругов Розенберг и получившийся результат!
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Я бы задал один вопрос американцам - как вы допустили, чтобы после развала ссср, россия снова начала подымать голову не вставая с колен, предъявлять имперские интересы. Это было в 1917 году и в 1991 году!!! Почему вы не доделываете работу до конца?!!! Вам нужно было Украину разоружить и позволить кучме разворовать её и установить здесь преступную власть! Вам украина страшнее за орду? Вместо того что бы рассею далее разделить, вы остановились и начали с ней обниматься. А сейчас будете иметь большие проблемы!
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"Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее."
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Всегда нужен внешний враг, чтобы отвлечь от внутреннего. Если его нет, то его нужно выдумать или создать.
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