 Свідка у справі розкрадань на Южно-Українській АЕС буде притягнуто до відповідальності за розголошення таємниці слідства, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За версією слідства, зазначена особа без дозволу слідчого розголосила відомості, що стали відомі їй як свідку під час надання свідчень у ході проведення допиту. Свідка було попереджено в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані та про настання кримінальної відповідальності за вчинення таких дій.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.1 ст.387 Кримінального кодексу України ("Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років.

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Це перше повідомлення про підозру у справах НАБУ і САП за фактом розголошення даних розслідування.

Нагадуємо, із квітня 2016 року до січня 2018 року детективи НАБУ розслідували кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами Южно-Української АЕС під час закупівлі відокремленим підрозділом підприємства обладнання за завищеними цінами. Наразі у провадженні повідомлено про підозру загалом 14 особам. Їхні дії кваліфіковано за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Підозрювані та сторона захисту вже протягом 20 місяців ознайомлюються з матеріалами слідства перед скеруванням обвинувального акта до суду.

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